Песков объяснил внесение в Госдуму законопроекта о денонсации ДОН

Соединенные Штаты де-факто продолжают получать информацию, которой обмениваются страны в рамках Договора по открытому небу, а Россия нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя внесение главой государства в Госдуму законопроекта о денонсации договора.

«Основные положения российской аргументации неоднократно излагались самим президентом. Делом в том, что это вся система, которая зиждется на системе обмена, обмене этой информацией. И если США вышли из этого договора, то США тем не менее пользуются системой обмена информации в рамках Североатлантического Альянса… То есть де-факто США продолжат получать эту же информацию, но в рамках этого альянса Россия не будет получать этой информации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Во вторник утром президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.

В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.