В Германии заявили о важности завершения «Северного потока – 2»

Строительство газопровода «Северный поток – 2» должно быть завершено, поставки российского природного газа очень важны для Германии, заявил сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

«Альтернатива для Германии» по-прежнему поддерживает завершение строительства «Северного потока – 2» прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности. Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон», – заявил лидер партии.

Крупалла добавил, что «как суверенное государство Германия ... должна поддерживать деловые отношения со многими странами», передает РИА «Новости».

Крупалла также заявил, что введенные против России санкции ЕС должны быть немедленно сняты. «Мир в Европе и во всем мире – одна из центральных целей «Альтернативы для Германии». Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционная политика в отношении России должна быть немедленно прекращена», – заявил лидер партии, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях ЕС.

«Кстати, санкции наносят ущерб российской и немецкой сторонам. Особенно сильно пострадали восточногерманские предприниматели, у которых на протяжении многих лет были хорошие экономические отношения с Россией», – добавил Крупалла.

Политик отметил, что в «Альтернативе для Германии» хотят способствовать «международному взаимопониманию между русским и немецким народами». Он назвал это одним из своих личных приоритетов.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на то, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено до выборов в Бундестаг, которые пройдут в сентябре.

3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.