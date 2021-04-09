Турция приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса

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9 апреля, пятница | Последнее обновление — 23:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Киеве оценили вероятность повторения Сребреницы в Донбассе
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Визит топовых европейских чиновников в Турцию закончился грандиозным скандалом. Негативные последствия для Европы понимают все – кроме этих самых чиновников.
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После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Турция приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса
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Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к зафиксированному накануне рекордному показателю, свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.
«За последние 24 часа сделаны 305103 теста, выявили 55791 случай [заражения коронавирусом]. Умерли 253 человека. Теперь общее число умерших составляет 33454, а инфицированных – 3,745 млн», – приводит текст ежедневной сводки Минздрава Турции ТАСС.
Днем ранее в Турции был зафиксирован рекордный за всю эпидемию ежесуточный прирост числа заболевших – 55941 случай. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта 2020 года у местного жителя, который вернулся из Европы.
Ранее стало известно, что в понедельник на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса может быть принято решение о приостановке авиасообщения России с Турцией из-за риска распространения коронавируса.
В пятницу глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
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Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море
Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре.
«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС.
Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной
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Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar.
«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
«Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Немецкие СМИ рассказали, как эксперты ЕС будут проверять «Спутник V»
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Эксперты из Евросоюза приедут в Россию, чтобы оценить стандарты производства «Спутника V» и его клинических испытаний, инспекция пройдет на фоне дискуссий о том, можно ли доверять российской вакцине и нужна ли она ЕС, пишут немецкие СМИ.
В ближайшее время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) направит экспертов в Россию для инспекции вакцины «Спутник V», при этом организация не сообщает, что именно должны будут выяснить специалисты, передает Deutsche Welle.
О задачах делегации EMA в России есть лишь общая информация: исполнительный директор этой общеевропейской структуры Эмер Кук еще в марте сообщила, что EMA проведет инспекцию «производственных и клинических объектов в России».
«Регулятор EMA юридически обязан удостовериться, что производители медицинских продуктов, которые хотят получить допуск на рынок ЕС, выполняют надлежащие производственные практики (Good manufacturing practice, GMP)», – заявили в пресс-службе ведомства.
Иными словами, речь идет о стандартах производства медпрепаратов. В EMA пояснили, что выполнение GMP позволяет удостовериться в высоком качестве препарата, и в том, что он соответствует как целевому назначению, так и необходимым для его регистрации в ЕС требованиям.
Второй тип инспекции – это проверка испытаний вакцины на соответствие надлежащим клиническим практикам (GCP).
«Соответствие этим стандартов позволяет быть уверенным в том, что права, безопасность и благосостояние участников испытаний защищены, а также что данным клинических испытаний можно доверять», – объяснили в EMA.
Свои выводы регулятор опубликует по итогам рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» в ЕС. Когда именно инспекторы EMA начнут проверку в России, пока неизвестно.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что эксперты из ЕС прибудут 10 апреля, а 7 апреля издание The Financial Times написало, что инспекция начнется на следующей неделе.
В EMA проверку производственных объектов называют «нормальным шагом», необходимым для регистрации в ЕС любого лекарственного препарата. Регулятор заверяет, что проводил инспекции GMP «производителей всех четырех вакцин от COVID-19, зарегистрированных в ЕС»: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
По инициативе ведомства инспекции производственных практик проводились, прежде всего, в США, а также на территории ЕС, в Италии. При этом не все производственные мощности подвергались отдельным инспекциям.
Отмечается, что внутри ЕС выполнение стандартов производства препаратов контролируют национальные регуляторы, а EMA координирует эту работу. За пределами Евросоюза инспекцию можно не проводить только в случае, если ее уже проводили в течение двух-трех последних лет.
Допущенные в ЕС вакцины проверялись на соответствие стандартам клинических испытаний (GCP), прежде всего, по отчетам национальных регуляторов – например, германского и американского в случае с BioNTech/Pfizer.
При этом с Россией у EMA нет соответствующих договоров, потому проводить инспекции российских лекарственных препаратов, необходимые для их последующей регистрации в ЕС, должны европейские эксперты.
Эксперт по вопросам здравоохранения фракции Европейской народной партии Петер Лизе поприветствовал решение EMA провести проверку «Спутника V»: «Я допускаю, что эта вакцина работает, хорошо защищает и имеет приемлемые побочные действия, но, окончательно это станет ясно лишь после тщательной экспертизы».
Вместе с тем евродепутат от германских «зеленых» Виола фон Крамон выступила за еще более жесткую проверку российской вакцины: по ее мнению, необходимо провести три полноценные фазы независимых испытаний вакцины на территории ЕС, и «лишь после этого можно одобрить применение вакцины».
Ранее стало известно, что Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V».
До этого глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке.
В конце марта Германия просила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель допускала возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
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Путин обсудил с Эрдоганом уклонение Киева от выполнения минских соглашений
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Президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по его просьбе изложил российские подходы к разрешению кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
«По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года», – сообщается на сайте Кремля.
Путин в ходе переговоров выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».
Ранее администрация Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Позднее в пресс-службе производителя турецких беспилотников компании Baykar сообщили, что Киев уже приобрел одноименные ударные беспилотники, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник
Авиасообщение России с Турцией может быть приостановлено на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, заявил источник.
Такое решение может быть принято в понедельник, заявил собеседник РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что полеты в Турцию могут быть приостановлены из-за риска распространения коронавируса. Роспотребнадзор отмечал, что из этой страны было завезено больше всего новых штаммов заболевания.
Премьер Михаил Мишустин поручал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию.
Напомним, с 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном.
Оперштаб рассматривает приостановку полетов в Турцию из-за коронавируса
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Полеты в Турцию могут быть приостановлены в ближайшее время оперштабом из-за риска распространения коронавируса, по данным Роспотребнадзора, из этой страны было завезено больше всего новых штаммов.
Оперштаб готовится к обсуждению вопроса о приостановке полетов в Турцию в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране. По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество новых штаммов было завезено именно оттуда.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Турции выросло количество вопросов в турагентства от россиян о возможном закрытии границы с этой страной, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителей туротрасли.
В туроператорах «Интурист», ANEX Tour и «Пегас Туристик» сообщили, что аннуляции забронированных туров в рамках статистических значений пока не наблюдают.
Ряд туркомпаний наблюдает спад продаж. Так, у Space Travel спрос снизился на 15–20% за последние два дня. «Это естественная динамика, связанная в первую очередь с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось. Сказался и рост курса валют, а также негативные новости из направления», – заявил директор компании Артур Мурадян. По его словам, нынешний спад не повлияет на летний сезон.
Однако депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать «огромные рекреационные возможности» России.
В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941.
Глава Роспотребнадзора заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.
Посол Италии вызван в МИД Турции из-за высказываний Драги об Эрдогане
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Посла Итальянской Республики в Анкаре Массимо Гайани вызвали в министерство иностранных дел Турции в связи с высказываниями премьер-министра Италии Марио Драги о президенте Турции Тайипе Эрдогане, сообщило Anadolu.
Как отмечается в сообщении, вызов посла Италии в МИД Турции связан с высказываниями Марио Драги об Эрдогане на фоне инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, передает ТАСС.
«Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику назначенного премьер-министра Италии Драги и его возмутительные и грубые заявления о нашем избранном президенте, и мы возвращаем их ему», – написал глава МИД Турции Мевлют Чавшоглу на своей странице в Twitter.
Ранее премьер-министр Италии, бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором после инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и глава Евросовета Шарль Мишель, а главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне– напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Глава Евросовета выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он выразил мнение, что в отношении главы ЕК была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
В Бундестаге отметили, что Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
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Немецкий эксперт объяснил «вакцинный сепаратизм» в ЕС
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«Немцы пытаются договориться с Москвой о поставках вакцины в обход ЕС, потому что другие страны союза блокируют любое сотрудничество с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщение о том, что Берлин и Москва ведут прямые переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины «Спутник V» в ФРГ.
«В Евросоюзе все решения нужно принимать консенсусом. Но внутри ЕС есть страны, которые противятся любому сотрудничеству с Россией. Именно они тормозят договоренность по поставкам «Спутника V», провоцируя вакцинный сепаратизм в странах Евросоюза», – убежден немецкий политолог Александр Рар.
«Это удивительно, – подчеркивает эксперт, – потому что пандемия должна объединять людей. А тема вакцины стала политической. Немцам это надоело, они понимают, что надо спасать жизни. Поэтому они пытаются отдельно договориться с Россией о быстрых поставках «Спутника V».
«В то же время другие страны пытаются остановить немцев. Но Германия понимает, что в нынешней ситуации через Брюссель действовать невозможно. Там будут все блокировать», – полагает собеседник.
Поэтому страны Европы будут договариваться о поставках российской вакцины по отдельности, прогнозирует Рар. «Венгры, чехи, сербы, немцы, итальянцы, австрийцы договорятся, а Франция скорее всего, солидаризуется с Польшей и с прибалтами, которые выступают против «Спутника V», – заключил политолог.
В свою очередь глава Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов указывает на то, что «сейчас наша вакцина переживает беспрецедентное давление со стороны ЕС». «Честно говоря, я сомневаюсь, что он зарегистрирует ее в обозримом будущем», – отметил политолог.
Собеседник предположил, что ЕС потенциально может зарегистрировать «Спутник V» ближе к осени. «Но тогда, скорее всего, европейцы уже не будут испытывать дефицита в вакцинах от других производителей, и наша им будет просто не нужна», – отметил эксперт.
«Поэтому я без лишнего оптимизма смотрел бы на перспективы российской вакцины в Европе. Тем более недавний скандал со Словакией, которая пыталась напрямую закупить вакцину у России, еще больше пошатнул наши позиции в этом вопросе», – заключил Кузнецов.
Ранее стало известно о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.
Накануне глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
В конце марта Германия попросила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
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Мишустин объявил о регистрации «Спутника V» в 60 странах
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в 60 странах.
«Российские вакцины покоряют новые рынки, «Спутник V» в частности зарегистрирован уже в 60 странах», – заявил глава правительства на совещании по производству и обращению вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
В конце марта Германия просила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза.
В среду Австрия заявляла о готовности зарегистрировать российский препарат.
В США закрыли два центра вакцинации Johnson&Johnson
В Соединенных Штатах временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson из-за побочной реакции у нескольких десятков привитых граждан, сообщила The Wall Street Journal.
В штате Северная Каролина центр вакцинирования приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четырех человек госпитализировали для осмотра. Всего до закрытия в центре вакцинировали более 2,3 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность после того, как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек. По данным телеканала CBS, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.
Представитель Johnson&Johnson заявил, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.
Ранее ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson&Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 млн доз вакцины. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) начало проверку. Инцидент больно ударил по репутации компании, которая должна была помочь ускорить темпы вакцинации в стране – Johnson&Johnson предполагает лишь одну инъекцию.
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Эксперт предположил цель поездки Зеленского в Турцию
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Одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать попытка приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.
«Традиционно зачем сейчас в Турцию летают? Украинская сторона, конечно, считает, что им необходимы беспилотники, именно ударного класса, чтобы повысить свою боеспособность и противостоять, как они выражаются, «агрессии России», – сказал Мураховский, передает РИА «Новости».
По его словам, это могут быть аппараты Bayraktar и Akinci в количестве 35 штук. Тем не менее, эксперт выразил сомнения, сможет ли Украина приобрести столько машин.
Кроме того, вряд ли Украина заинтересована в покупке какой-то другой военной продукции турецкого производства. В стране еще сохранились оставшиеся со времен Советского Союза производители бронетехники, которые не будут довольны, если Зеленский попытается договориться с Турцией о поставках танков, бронемашин или артиллерии, уверен Мураховский. Средства связи и авиацию Украина предпочитает западных образцов, заверил эксперт.
«Что касается кораблей, Турция способна строить катера и корветы, но у них и так есть договоренности с Британией и США. А что-то более масштабное в области флота – тут по деньгам большие сомнения», – добавил Мураховский.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. «Девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов обеих стран Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского состоится 10 апреля в Стамбуле», – сообщила администрация турецкого лидера.
США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор
Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV.
США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре, передает РИА «Новости».
При этом в Пентагоне отказались комментировать данные сообщения СМИ о проходе кораблей.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине.
При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
До этого в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
Вице-адмирал Петр Святашов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы.
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Стали известны первые итоги токсикологических исследований «Спутника V» в Турции
Токсикологические исследования российской вакцины «Спутник V» продолжаются в Турции, промежуточные результаты хорошие, заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
Коджа сообщил, что «Спутник V» начали исследовать на токсикологию, «промежуточные результаты получились хорошими, мы продолжаем исследования», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.
«Вчера я говорил с министром здравоохранения России. На следующей неделе переговоры с российской стороной продолжатся», – добавил он.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой по российской вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V».
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Полиция Северной Ирландии разогнала манифестантов водометами
Сотрудники полиции Северной Ирландии в четверг применили водометы для разгона манифестантов на улицах Белфаста, свидетельствует материал телеканала Sky News.
В ответ на применение водометов демонстранты стали бросать в правоохранителей петарды. Как отмечает PA media, к месту событий стянуты подразделения полиции по борьбе с протестами, а также полицейские со служебными собаками, передает ТАСС.
На фоне беспорядков в экстренном порядке работу возобновила Ассамблея Северной Ирландии, несмотря на то, что формально парламентские каникулы по случаю Пасхи должны были продлиться до 12 апреля. Законодательный орган, места в котором практически поровну разделены между юнионистами и республиканцами, в четверг принял совестное заявление, осуждающее насилие и призывающее к мирному разрешению противоречий.
Волнения не утихают с прошлой недели в районах, где преимущественно проживают лоялисты, выступающие за более тесные связи региона с Лондоном. По оценкам полиции, такого размаха насилия в Северной Ирландии не наблюдалось за многие годы.
Причиной беспорядков стало недовольство решением прокуратуры Северной Ирландии отказаться возбуждать дело в отношении членов национал-республиканской партии «Шинн фейн» за нарушение ограничений, введенных из-за коронавируса. В июне 2020 года около 2 тыс. человек включая вице-президента «Шинн фейн» и замглавы первого министра Северной Ирландии Мишель О’Нил посетили похороны бывшего участника так называемой Временной ирландской республиканской армии Бобби Стори, боровшегося за отделение региона от Соединенного Королевства. При этом согласно действовавшим правилам, на похороны не могли прийти более 30 человек.
Кроме того, протестующие недовольны условиями протокола по Северной Ирландии в рамках сделки о Brexit между Лондоном и Брюсселем. Согласно этому документу, при транспортировке товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства проводятся контрольные процедуры. Это сделано для того, чтобы гарантировать прозрачность границы между Северной Ирландией и состоящей в Евросоюзе Республикой Ирландия и таким образом сохранить Белфастское соглашение, заключенное 23 года назад и положившее конец многолетнему кровопролитному конфликту между католиками-националистами и протестантами-лоялистами. По мнению последних, этот протокол грозит в перспективе ростом республиканских настроений в северной части острова.
Всего в результате беспорядков, во время которых стражей порядка закидывают камнями и пиротехническими изделиями, ранения получили более 50 полицейских. По данным правоохранительных органов, в протестных акциях принимают участие в основном молодые люди. По итогам волнений были задержаны десять человек, в том числе подросток в возрасте 13 лет.
Волнения стали предметом телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его ирландского коллеги Михола Мартина. Политики призвали к спокойствию в Северной Ирландии. Они подчеркнули, что «насилие недопустимо», договорившись, что правительства двух стран «продолжат находиться в контакте» по этой теме.
Напомним, с 16 октября 2020 года власти Северной Ирландии ввели жесткий карантин, чтобы прекратить рост новых случаев коронавируса.
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Португалия отказалась прививать лиц до 60 лет вакциной AstraZeneca
Власти Португалии рекомендовали использовать препарат от коронавируса Vaxzevria, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca, только для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщило главное управление здравоохранения республики.
По данным португальского агентства Луза, власти республики приняли решение временно прекратить прививать людей моложе 60 лет вакциной производства AstraZeneca из-за сведений о связи препарата с образованием тромбов, передает ТАСС.
«Главное управление здравоохранения рекомендует до получения дополнительной информации использовать вакцину от AstraZeneca для [иммунизации] лиц старше 60 лет. В настоящее время план вакцинации корректируется, чтобы гарантировать, что все люди будут привиты препаратом, который защищает», – заявила директор главного управления здравоохранения Португалии Граса Фрейташ.
Вместе с тем она добавила, что цель кампании вакцинации заключается в спасении жизней и предотвращении развития серьезных заболеваний. «Этого можно добиться с помощью любой вакцины, получившей одобрение в Португалии», – уточнила Фрейташ.
Накануне Нидерланды отказались прививать лиц до 60 лет вакциной AstraZeneca. Днем ранее применение вакцины AstraZeneca ограничила Бельгия. Ранее в Германии рекомендовали вакцинировать препаратом AstraZeneca только лиц старше 60 лет. Во вторник Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.
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