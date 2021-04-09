Платформа «Россия – страна возможностей» заключила 35 соглашений с ведущими российскими вузами

Платформа «Россия – страна возможностей» на всероссийском проектном семинаре «На одной волне с университетами» подписала 35 соглашений о сотрудничестве с ведущими российскими вузами.

Семинар, который проходит 9 и 10 апреля в Сочи, посвящен сотрудничеству с вузами в рамках проектов АНО «Россия – страна возможностей», повышению эффективности совместной работы платформы с российскими вузами, а также разработке и внедрению в университеты «Центров компетенций». В мероприятии принимают участие ректоры и представители 86 российских университетов, еще 89 подключились к мероприятию дистанционно, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«В проектном семинаре участвуют 175 вузов, и это немаловажно, потому что и у них, и у платформы «Россия – страна возможностей» общая цель – мы заинтересованы в том, чтобы наша студенческая аудитория, молодежь могла получить максимальную пользу от обучения и найти свое место в жизни. Сегодня мы подписали соглашения о партнерстве с 35 вузами России. Это – лишь первый шаг к тому, чтобы мы стали одной командой и работали еще более эффективно. Уверен, укрепление взаимодействия позволит создать целую экосистему, где самые активные студенты смогут находить поддержку, новые возможности и раскрывать весь свой потенциал», – заявил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии позволит добиться сразу нескольких целей. Во-первых, выстроить единообразный подход к организации личностной и профессиональной диагностики участников конкурсов и проектов АНО «Россия – страна возможностей» в российских вузах. Во-вторых, обеспечить поддержку карьерного сопровождения участников конкурсов и проектов. В-третьих, обеспечить развитие практико-ориентированного образования, направленного на формирование деловых компетенций у студентов. В-четвертых, реализовать концепцию единой точки входа проектов АНО «Россия – страна возможностей» в российских университетах.

Также соглашения помогут выстраивать траектории развития молодых россиян еще со школьной скамьи и до выхода на рынок труда. И, наконец, создать и укрепить социальные лифты для талантливых и перспективных участников конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На проектном семинаре в течение двух дней представители российских вузов будут обсуждать совместную работу с АНО «Россия – страна возможностей» по повышению эффективности и новым формам выявления и поддержки талантов, а также развитию социальных лифтов для молодых участников проектов платформы. Также на повестке сотрудничество с университетами в рамках двух направлений: «Центров компетенций» и трека развития на цифровой платформе «Россия – страна возможностей».

«Центры компетенций» будут реализовать лучшие практики оценки ведущих проектов платформы (в том числе конкурса «Лидеров России») и различные проекты индивидуализации обучения. Студенты смогут пройти тестирование по оценке своих компетенций в лидерских и управленческих областях, получить рекомендации по их улучшению и развитию, а также индивидуальный «маршрут» образовательной траектории, который будет разработан совместно с вузами. По итогу прохождения индивидуальных образовательных программ студенты смогут получить соответствующие документы, которые будут приниматься работодателями. В рамах проектного семинара ректоры вузов, представители ведущих российских компаний и эксперты обсудят все детали запуска этого проекта.

«Специальный трек развития на цифровой платформе «Россия – страна возможностей» станет работающим инструментом профориентации и профнавигации для участников платформы, в частности, студентов. А «Центры компетенций» помогут студентам развить свои навыки и выходить на рынок труда конкурентоспособными. Со своей стороны мы готовы предоставлять университетам всю необходимую методологическую поддержку и материалы. Вместе мы также можем разрабатывать индивидуальные обучающие программы в рамках работы таких «Центров» и, тем самым, расширять образовательные возможности вузов, в том числе помогать преподавателям качественнее организовывать учебный процесс», – заявил Комиссаров.

В первый день семинара прошли проектные сессии по направлениям «Взаимодействие ведущих российских университетов с проектами платформы «Россия – страна возможностей»; «Коммуникации ведущих российских университетов и президентской платформы «Россия – страна возможностей»: взаимовыгодное сотрудничество»; «Новые тренды воспитания и развития молодежи»; «Разработка концепции внедрения «Центров компетенций» в ведущих российских университетах».

В субботу, 10 апреля, участники проектного семинара будут работать над треком «Разработка концепции внедрения «Центров компетенций» в ведущих российских университетах» в формате серии спринтов (быстрой выработке решений мозговым штурмом в команде). Так, в рамках первого спринта участники определят ключевые компетенции выпускника. В рамках второго спринта будут обсуждаться конкретные механизмы того, как организовать «Центры компетенций», чтобы они стали работающими инструментами развития студентов и вузов.

Третий спринт будет посвящен наставникам в университетах, а также привлечению к сотрудничеству работодателей. В рамках четвертого спринта будут обсуждаться механизмы поддержки «Центров компетенций» со стороны платформы «Россия – страна возможностей». Последний, пятый, спринт будет посвящен созданию дорожной карты по организации и поддержке «Центров компетенций» в российских вузах. А в завершение проектного семинара будут сформированы индивидуальные модели «Центров компетенций» и треков развития для каждого университета.