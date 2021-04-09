Малышева оценила действия принимающих решения по ее программе депутатов

Ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева прокомментировала сообщения о том, что краснодарские депутаты предложили отменить в городе обязательный масочный режим, ссылаясь на один из выпусков ее программы.

Малышева заверила, что при подготовке передачи руководствуется актуальными научными данными. «Можете посмотреть пост в Instagram и поймете удивительную вещь – что мы привели данные научных исследований», – сказала ведущая в разговоре с «Ридусом».

Ранее краснодарский интернет-ресурс «Живая Кубань» опубликовал материал о заседании городской думы, на котором муниципальные депутаты заслушали доклад о распространении COVID-19 в Краснодаре. После доклада развернулась дискуссия на тему, нужен ли в городе масочный режим. По данным издания, депутаты использовали как аргументы выпуски программы Малышевой.

«Оказалось, что некоторые депутаты во главе с председателем гордумы Верой Галушко систематически смотрят ее передачи и хорошо помнят, что она говорит в своем телешоу по поводу ношения масок и прививок. Цитаты сыпались, как из рога изобилия. Цитирование переходило даже в дискуссию. ... Впечатление, конечно, удручающее: авторитетом для депутатов в области медицины и здравоохранения является не специалист в определенной области, а шоу-вумен», – писал автор краснодарского издания.

Спикер городской думы Вера Галушко сообщила, что она на самом деле не против масочного режима, а передачу «Жить здорово!» смотрит из-за выступлений там профессиональных врачей. «Все депутаты высказались за то, чтобы маски носить. Мы законопослушные и понимаем, что надо беречь не только свое здоровье, но и здоровье всех окружающих. Я иногда смотрю эту передачу, потому что она приглашает высокопрофессиональных медиков», – сказала Галушко изданию «Подъем».

Отметим, что Малышева в эфире «Жить здорово!» рассуждала о том, что ношение масок не защищает от коронавируса, и опубликовала об этом пост в Instagram. Телеведущая ссылалась на рекомендации ВОЗ, опыт Чеченской республики и Техаса, а также на результаты исследований, проведенных в Дании.

«ВОЗ в начале пандемии сообщила, что даже если маски носить правильно, это не защищает от коронавируса. Опубликован большой метаанализ, где собраны данные 31 исследования, где было показано, что влияние масок на общественное распространение вируса практически отсутствует. И, наконец, датские исследователи провели рандомизированное исследование, в котором показали, что маски просто не эффективны в предупреждении распространения коронавирусной инфекции», – сообщила ведущая передачи «Жить здорово!».

Этот выпуск получил резонанс не только в краснодарской городской, но и в Государственной думе. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин потребовал от Роспотребнадзора и Роскомнадзора проверить заявления телеведущей о масках, так как, по его словам, «отсутствие единообразия толкования и применения предписаний о соблюдении масочного режима вызывает заметное общественное недовольство».