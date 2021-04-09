Подведены итоги пяти месяцев работы благотворительного сервиса на сайте мэра Москвы

За почти полгода работы благотворительного сервиса на сайте mos.ru москвичи сделали 12,5 тыс. пожертвований на общую сумму более 3,3 млн рублей, смогли помочь множеству нуждающихся, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал, что предложение о создании сервиса по сбору средств поступило летом 2020 года от благотворительных фондов. Целью сервисов был сбор средств на программы адресной помощи нуждающимся.

«Это была хорошая идея. Ведь часто люди хотят помочь, но не знают, как это сделать без лишних усилий, или не очень доверяют рекламе потенциальных получателей», – отметил мэр столицы.

В октябре 2020 года благотворительный сервис начал свою работу, его решили сделать «максимально простым и удобным для всех, кто имеет личный кабинет на mos.ru».

Пожертвовать можно в несколько кликов одновременно с оплатой ЕПД и детских кружков, без комиссии и заполнения бланков. Горожане могут выбрать получателя средств среди 34 благотворительных фондов, репутация которых была проверена временем. Они помогают инвалидам, детям, многодетным семьям, бездомным животным. Количество фондов и программ постоянно растет.

В результате меньше чем за полгода москвичи сделали через mos.ru 12,5 тыс. пожертвований на общую сумму более 3,3 млн рублей. Узнать, как потрачены средства, можно на сайте «Душевная Москва», где фонды публикуют свои отчеты.

«Оказать поддержку можно и с помощью других городских сервисов. Летом 2020 года москвичи пожертвовали на благотворительность 41,9 млн рублей выигрышей по программе «Миллион призов». А с декабря прошлого года есть возможность направить на добрые дела баллы из магазина поощрений «Активного гражданина». За 4 месяца пользователи перевели в благотворительные фонды более 9,5 млн рублей», – добавил Собянин.

Он также рассказал несколько историй о тех, кому с помощью данного сервиса смогли помочь москвичи.

Так, например, благотворительный фонд «Гольфстрим» организовал Подростковый клуб для детей с особенностями развития. Во время посещения музеев и театров ребят обучают базовым навыкам самостоятельной жизни: купить билет, сделать заказ в кафе, оплатить счет. Благодаря пожертвованиям в Подростковом клубе прошли занятия с психологом по развитию эмоциональной сферы, коммуникативных навыков и профориентации.

Фонд «Мелодия жизни» помог оплатить речевой процессор восьмилетнему Илье Бадину, слабослышащему мальчику из поселка Введенское Курганской области. Собранные средства пошли на покупку внешней части кохлеарного импланта, внутреннюю часть которого установили Илье в раннем детстве. Теперь Илья снова может слышать и общаться, как все дети.

С 2014 года фонд «Ника» занимается созданием центра для бездомных животных «Мокрый нос» в Солнечногорском районе Подмосковья. В четырех отапливаемых блоках уже живут 400 собак и 50 кошек. Есть и ветеринарная клиника со стационаром. На очереди – отдельный дом для кошек с пространством отдыха и сна, кошачьей больницей, местом для игр, прогулок и территорией для общения с людьми.

У 13-летней Алины Райс из Челябинской области – артериальная легочная гипертензия, ей необходим препарат «Селексипаг». На согласование и закупку лекарства ушло около двух месяцев, а останавливать терапию было нельзя. В связи с этим фонд «Кораблик» начал срочный сбор средств, и девочка получила препарат. За пять месяцев работы благотворительного сервиса mos.ru «Кораблик» собрал средства еще для семи ребят со сложными заболеваниями.

Фонд «Женщины за жизнь» закупает продукты питания, средства личной гигиены, одежду и другие товары первой необходимости для нуждающихся семей в разных регионах страны. Собранные средства пошли также на оплату аренды жилья для мамы с новорожденной дочкой.

Фонд «Со-единение» подключился к благотворительному сервису mos.ru с программой «Наука, образование, технологии» по обучению слепоглухих людей, а также педагогов и специалистов для работы с такими нарушениями.

Благодаря пожертвованиям 25 педагогов смогли оплатить дистанционный курс «Обучение детей с множественными нарушениями развития» в школе Perkins International – старейшем в США учебном заведении для слепых детей.

В онлайн-конференции «Организация системы непрерывного сопровождения детей, в том числе с одновременными нарушениями слуха и зрения» приняли участие 549 специалистов из 36 регионов страны.

«ГАЛЧОНОК» – фонд помощи детям и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы и другими тяжелыми заболеваниями.

С помощью благотворительного сервиса mos.ru фонд собирает средства на программу адресной помощи «Под крылом».

«Благотворительный сервис mos.ru – еще один способ сделать наш мир добрее», – заключил Собянин.