Названо число получивших выплаты на первого и второго ребенка семей

Порядка 1,3 млн семей получили выплаты на первого и второго ребенка в прошлом году в размере прожиточного минимума, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о реализации посланий президента России Владимира Путина федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

«В общей сложности выплаты на первого и второго ребенка в размере прожиточного минимума в 2020 году получили практически 1,3 млн российских семей. На это было использовано 132,7 млрд рублей средств федерального бюджета. В 2021 году такое же количество российских семей воспользуется этими мерами, и на это предусмотрено пока в бюджете 159 млрд рублей», – цитирует Голикову ТАСС.

С 1 июня 2020 года семьи с детьми от трех до семи лет включительно получают выплаты на детей в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребенка этого возраста, если среднедушевой доход семьи меньше одного регионального прожиточного минимума на человека. Средний размер пособия по стране составляет 5,5 тыс. рублей. Всего такие пособия в 2020 году были назначены для 4,7 млн детей.

Ранее правительство разъяснило правила назначения выплат на детей от трех до семи лет. Подход к назначению пособий станет адресным. Так, Минтруд будет учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости при назначении выплаты детям от трех до семи лет.