В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

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8 апреля, четверг | Последнее обновление — 11:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров отреагировал на данные о возможной высылке российских дипломатов из США
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Турция всерьез намерена построить судоходный канал, соединяющей Черное и Мраморное моря параллельно Босфору. Дискуссия на тему проливов и того, насколько священной является Конвенция Монтре – это показатель выхода турецкого ревизионизма на новый уровень.
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В заасфальтированном дворе осталось небольшое углубление – можно накрыть ладонью. Рядом асфальт в радиусе полуметра словно рябой – густо легли осколки. Это было взрывное устройство небольшой мощности. Ровно настолько, чтобы убить одного человека.
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8672 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8672 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2024, Санкт-Петербурге – 695, Московской области – 567.
Всего в стране выявлено 4 614 834 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 239 038 человек, из них 9558 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 365 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 101 845 человек.
Накануне, 7 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8294. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 378.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Германия поставила России условие по «Спутнику V»
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Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
По словам источников Reuters, в ходе прошедшего в среду заседания министров здравоохранения ЕС в Еврокомиссии заявили об отсутствии у ЕК желания заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины, передает РИА «Новости».
Вместе с этим глава Минздрава Германии Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин в дальнейшем будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом перед заключением предварительного договора Германия намерена выяснить объемы и сроки поставок российской вакцины «Спутник V».
Министр в то же время подчеркнул, что ФРГ в любом случае рассчитывает на регистрацию вакцины в ЕС. По его мнению, Россия якобы должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые для одобрения данные.
«Германия готова к переговорам о заключении двустороннего соглашения на закупку российской вакцины «Спутник V», – заявил источник.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V».
Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
В конце марта Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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РФПИ назвал фейками сообщения СМИ об этических проверках «Спутника V» в Европе
Сообщения СМИ о том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит проверку клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам, не соответствует действительности, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Сообщение о проверке в отношении клинических испытаний вакцины «Спутник V», опубликованное сегодня Financial Times, является некорректным. Команда «Спутника V» проходит обычную процедуру одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), в рамках которой надлежащая клиническая практика (GCP) является стандартной для всех вакцин», – сообщил РФПИ в Twitter Sputnik V.
EMA специально пригласили для проведения экспертизы регистрационного досье, для этого предоставляется вся необходимая документация.
Ложные сообщения анонимных источников пытаются повлиять на объективность процедуры одобрения EMA, подчеркнули в РФПИ.
Ранее Financial Times сообщило, что ЕМА якобы планирует проверить соответствие проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявлял, что Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам.
Аналитик: Проблемы с AstraZeneca откладывают восстановление спроса на нефть
Заявление Европейского фармрегулятора о связи между возникновением тромбов и применением вакцины от COVID-19 AstraZeneca может привести к замедлению восстановления мирового спроса на нефть, считает аналитик департамента нефтяных рынков норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy Луиза Диксон.
По ее словам, «любой отказ от вакцины от COVID-19 также может вызвать задержку ожидаемого восстановления спроса на нефть». «Если кампании вакцинации будут отложены, спрос на нефть также потребует больше времени для восстановления, поскольку ограничения и карантины планируется снять только после того, как критическая масса населения будет привита», – сказала эксперт, обратив внимание на наблюдающееся в среду падение цен на нефть на мировых площадках, передает ТАСС.
Диксон заметила, что теоретические перебои с вакцинацией из-за проблем с вакциной AstraZeneca могут особенно сильно почувствовать на себе развивающиеся страны, так как именно этот препарат «рекламировался как вакцина, которую проще всего транспортировать и хранить».
Как отметила аналитик, спрос на нефть восстановится со второй половины 2021 года, однако эти ожидания основываются на предположении, что достаточно много людей будут привиты, чтобы оправдать возвращение к нормальной жизни.
«На данный момент цены на нефть естественным образом падают из-за последних неурядиц с вакцинацией, существует риск еще более негативной реакции на этой неделе в зависимости от того, как правительства отреагируют на эти новости», – сказала Диксон.
На 19.43 мск стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE понижалась на 1,19% и находилась на уровне 61,99 доллара за баррель. Нефть WTI дешевела на 1,29% – до 58,56 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что в Великобритании после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca 19 человек скончались, еще у 79 выявлено образование тромбов.
Во вторник Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
В Британии 19 человек скончались после вакцинации AstraZeneca
В Великобритании после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca 19 человек скончались, еще у 79 выявлено образование тромбов, сообщила глава британского агентства по лекарственным препаратам доктор Джун Рен.
«По состоянию на 31 марта выявлены 79 случаев тромбообразования, у 51 женщины и 28 мужчин. Девятнадцать человек, к сожалению, скончались, из них трое были моложе 30 лет», – цитирует РИА «Новости» Рен.
При этом она подчеркнула, что в стране на данный момент сделано более 20 млн прививок препаратом от AstraZeneca, а потому речь идет об очень редком побочном эффекте вакцины от COVID-19. По ее словам, британское агентство по лекарственным препаратам продолжит следить за развитием ситуации. «Но на основе имеющихся данных преимущества вакцинации продолжают превышать риски для абсолютного большинства людей», – отметила Рен.
Ранее Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
В ЕС зафиксировали сокращение средней продолжительности жизни
Средняя продолжительность жизни на фоне пандемии коронавируса в 2020 году сократилась в большинстве стран-членов Европейского союза (ЕС), свидетельствуют данные Евростат.
Согласно опубликованной информации, с 1960-х годов ожидаемая продолжительность жизни в странах ЕС увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие. Однако за год пандемии в 2020 году средняя продолжительность жизни снизилась в 22 из 27 стран Евросоюза по сравнению с показателем за аналогичнный период предыдущего года. При этом наибольшее сокращение наблюдалось в Испании (- 1,6 года), Болгарии (-1,5 года), Литве, Польше и Румынии (-1,4 года в каждой), передает ТАСС.
Вместе с тем, как уточнили в Евростате, более значительное снижение продолжительности жизни в большинстве государств ЕС отмечалось среди мужского населения. Наиболее пострадавшими стали также Болгария (-1,7 года), Латвия и Польша (по -1,5 года), Испания и Румыния (по -1,4 года).
Согласно докладу Еврокомиссии «Последствия демографических изменений», к 2070 году число людей трудоспособного возраста в ЕС сократится на 18%, а доля жителей в возрасте 65 лет и старше увеличится до 30,3%. Тогда же все население ЕС будет составлять не более 4% общемирового, хотя в 1960 году этот показатель составлял почти 12%.
Ранее в среду врач-терапевт, кардиолог, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал самые мощные средства для повышения продолжительности жизни.
Напомним, в феврале в США зафиксировали сокращение средней продолжительности жизни во время пандемии.
Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V»
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что власти региона подготовили предварительный контракт на поставку российской вакцины «Спутник V» при ее регистрации в Евросоюзе (ЕС).
Зедер заявил на пресс-конференции, что «мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене», речь идет о поставках «Спутника V», передает РИА «Новости».
«Если «Спутник» будет зарегистрирован в Европе, тогда Бавария с помощью этой фирмы в Иллертиссене получит дополнительные дозы», – добавил он.
Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек уточнил, что его ведомство заключило меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках вакцины в регион: «Это практически уполномоченная организация российского правительства по продажам вакцины, которая может производиться в Иллертиссене (...) Я думаю, это (производство «Спутника V» в Баварии) произойдет в течение года».
«Мы зафиксировали в этом меморандуме, что сможем и импортировать ее, если будет взаимное желание. Условием является, конечно, что она (вакцина) получит допуск», – добавил министр.
Он подчеркнул, что «речь идет о высокоэффективной вакцине», и он хочет, чтобы «мы как можно скорее получили ее», передает ТАСС.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ЕС не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам.
Между тем Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.
Австрия заявила о готовности зарегистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
По его словам, все процедуры в EMA длятся очень долго, в том числе поэтому Европа в вопросе вакцинации отстает, например, от Великобритании и США, передает РИА «Новости».
«Есть страны в Европе, которые используют несколько вакцин, например, Венгрия или Сербия, которые также используют «Спутник V», что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места», – сказал Курц.
В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». При этом ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
До этого Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
В еврейском конгрессе рассказали о распространении теорий заговора в пандемию
Теории заговора о причастности евреев и Израиля к коронавирусу распространились в 2020 году, однако из-за локдаунов и ограничений по всему миру снизилось число случаев физических нападений на почве антисемитизма, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Моше Кантор.
По его словам, за 2020 год «теории заговора о евреях распространились, евреи или государство Израиль якобы стоят за пандемией и извлечением выгоды из нее», передает РИА «Новости».
«Локдауны сравнивают с гетто и концентрационными лагерями, вакцины описывают как опасные медицинские эксперименты, а люди, которые отказываются от этих спасительных вакцин, носят желтые звезды. Постоянное внимание к роли евреев в глобальных событиях показывает, что антисемитизм как центр теорий заговора не ушел», – сказал Кантор в ходе онлайн-конференции, на которой был представлен ежегодный доклада по ситуации с антисемитизмом в мире.
Он добавил, что из-за локдаунов и ограничений по всему миру было зафиксировано меньшее число физических атак на почве антисемитизма в 2020 году в сравнении с 2019 – их общее число снизилось с 456 случаев до 371. «Протестные движения против мер по коронавирусу часто наполнены ультраправыми элементами.... Параллельный и крайне волнующий феномен – рост числа экстремистов, вступающих в ряды полиции и вооруженных сил, где они могут получить доступ к оружию и тренировкам», – рассказал Кантор.
Кроме того, он отметил, что европейские еврейские сообщества обеспокоены последствиями для молодого поколения, так как молодые люди были вынуждены оставаться дома «во время важной части их лет становления и столкнулись 24/7 с онлайн-антисемитизмом, манипуляциями и дезинформацией».
Доклад Центра Кантора об уровне антисемитизма в мире является одним из самых масштабных исследований на эту тему. Специалисты центра уже более десяти лет изучают антисемитизм и ежегодно публикуют доклады о его состоянии в мире.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии, отметив, что распространение фейков о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса.
Британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США
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Обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса стала в США преобладающей среди новых случаев заражения, заявила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.
«Согласно нашим последним оценкам, представленным на основе проведенных ЦКПЗ наблюдений, разновидность В.1.1.7 является сейчас самой распространенной из тех, которые циркулируют в США», – приводит слова Валенски ТАСС.
Валенски, выступление которой транслировали центральные телеканалы, отметила, что в больницы поступает все больше и больше людей в возрасте от 30 до 50 лет. По словам главы ЦКПЗ, у многих из них вызываемое коронавирусом заболевание «протекает тяжело».
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США. К началу февраля стало известно, что британский штамм коронавируса выявили в 30 штатах и он стремительно распространяется по территории США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Бельгия ограничила применение вакцины AstraZeneca
Власти Бельгии ограничат применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, введя на четыре недели запрет на ее использование для вакцинации людей моложе 56 лет, сообщил телеканал RTL.
Решение было принято по итогам заседания ответственных за здравоохранение федеральных и региональных чиновников королевства. С какого числа мера вступит в силу, пока неизвестно, передает РИА «Новости».
Ранее европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Гинцбург: На создание нужного для победы над пандемией объема вакцины уйдет не один год
Даже при работе всех мировых мощностей по выпуску иммунобиологических препаратов за год удастся выпустить только 12-15% от объема вакцины от коронавируса, необходимого для победы над пандемией, заявил директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.
«Если все мощности мировые, которые занимаются выпуском иммунобиологических препаратов в Соединённых Штатах, в Европе, в России, по всему миру, сориентировать сейчас на производство одной вакцины – идеальная картинка – то за год все равно в лучшем случае будет выпущено 12-15% от того, что необходимо, чтобы победить пандемию», – сказал он на заседании комиссии по проблемам соотечественников за пределами России.
Гинцбург добавил, что пандемию нужно победить не в одной стране, а на всем земном шаре, передает РИА «Новости».
Ранее Гинцбург опроверг влияние «Спутника V» на геном человека и наследственность и рассказал «самый смешной миф» о «Спутнике V».
Медведчук назвал катастрофическим состояние украинской медицины
Медицинское обслуживание на Украине находится в катастрофическом состоянии, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
«Катастрофа в больницах, в медицинском обслуживании – продолжают увольняться медики, которым не выплачивается заработная плата, а они рискуют своей жизнью и здоровьем. Но на эту катастрофу власть, к сожалению, никакого внимания не обращает», – написал лидер ОПЗЖ в Twitter.
Минздрав Украины ранее сообщал, что Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года. Он предупредил, что ситуация с COVID-19 в республике будет ухудшаться, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
С начала пандемии на Украине зафиксировано 1,82 млн случаев заболевания COVID-19, от инфекции скончались 36 692 человека.
Заболевшего коронавирусом Фургала перевезли в больницу «Матросской Тишины»
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заболевший коронавирусом в следственном изоляторе «Лефортово», госпитализирован в больницу СИЗО «Матросская Тишина» в удовлетворительном состоянии, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
«Да, у него COVID-19, в больницу СИЗО «Матросская Тишина» его доставили в удовлетворительном состоянии», – передает РИА «Новости» слова правозащитницы.
В среду стало известно, что Фургал заболел в СИЗО «Лефортово» коронавирусом. Защита хочет просить следствие об изменении ему меры пресечения.
Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Тогда же были арестованы четыре человека из его окружения по подозрению в причастности к махинациям вокруг завода «Амурсталь». Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».
Молдавского чиновника облили зеленкой за вакцинацию от COVID-19 вне очереди
Вице-председателя Сынжерейского районного совета Молдавии Тудора Тутунару, привившегося вне очереди от коронавируса, облили зеленкой, сообщил бывший заместитель главы полиции Кишинева, глава партии РАСЕ Георгий Кавкалюк.
«Я предупреждал, что мы будем вести войну со всеми чиновниками, которые, злоупотребляя своим положением, сделают прививки раньше врачей, пожилых людей и народа. Сегодня у нас была акция против вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару, который воспользовался своим служебным положением и сделал себе прививку вакциной Pfizer – мы облили его зеленкой, чтобы отметить этого бессовестного человека», – сообщил Кавкалюк в соцсетях, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что эта акция была протестом в поддержку врачей. Глава партии отметил, что такие акции пройдут по всей Молдавии. Политик попросил жителей страны сообщать о всех, кто вакцинировался вне очереди.
Глава Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко пояснил, что в Молдавии зарегистрировано 395 случаев вакцинации вне очереди. Минздрав изучает каждую ситуацию, чтобы определить, как наказать нарушителей.
В январе в Испании разгорелся громкий скандал после того, как чиновники из некоторых испанских регионов и руководство генерального штаба страны получили вакцину от коронавируса вне очереди.
Вакцину «ЭпиВакКорона» признали эффективной против новых штаммов COVID
Российская вакцина «ЭпиВакКорона» является эффективной против «британской» и «южноафриканской» мутаций коронавирусной инфекции, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов.
Семенов заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ», что «против всех известных (штаммов), которые сейчас есть, – и британского, и южноамериканского, и южноафриканского – это (вакцина) работает», передает ТАСС.
Также Семенов заявил в эфире «Соловьев LIVE», что антитела после вакцинации этим препаратом у пожилых людей вырабатываются в 94% случаев.
«Мы точно знаем, что вакцина может применяться у лиц любого возраста старше 18, сейчас мы пойдем вниз. Мы понимаем, что введение вакцин вызывает образование эффективных антител в 94% случаев», – рассказал он.
В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что речь идет о выработке антител у людей старше 60 лет.
Кроме того, по словам Семенова, «ЭпиВакКорона» защищает от тяжелого развития коронавируса, то есть даже если человек заболеет после вакцинации, он не умрет, передает РИА «Новости».
«ЭпиВакКорона» – вторая (после «Спутника V») зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что привитым «ЭпиВакКороной» нужны специальные тесты на антитела.
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