В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8672 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8672 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2024, Санкт-Петербурге – 695, Московской области – 567.

Всего в стране выявлено 4 614 834 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 239 038 человек, из них 9558 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 365 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 101 845 человек.

Накануне, 7 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8294. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 378.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.