Мединский: Вступление в войну СССР в августе 1945 года не было неожиданностью для Японии

Официальный Токио неверно трактует события, связанные с советско-японским актом о нейтралитете от 13 апреля 1941 года, позиция Японии по этому вопросу не соответствует историческим фактам, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Оценки этого акта серьезно сказываются на современных отношениях наших стран и народов. Сейчас в японских учебниках пишут буквально следующее: пишут, что Рузвельт в качестве оплаты за участие СССР в войне против Японии отдал Сталину японские территории Южного Сахалина и острова Курильской гряды. Из-за этого Советский Союз разорвал пакт о нейтралитете и напал на Японию», – цитирует выступление Мединского на круглом столе «К 80-летию подписания Советско-японского пакта о нейтралитете: история и современность» «Газета.ru».

Недавно, по его словам, в Японии появились также неожиданные поправки к учебным материалам по инициативе министерства образования и науки Японии.

«Все это очень печально, потому что это эмоции. Но есть факты. Факты не позволяют нам согласиться с утверждением японской стороны, что вступление в войну СССР в августе 1945 года было неожиданным. Это неправда», – указал помощник президента.

«Факты говорят о том, что правительство Японии прекрасно знало о Ялтинских соглашениях и о намерении Советского Союза поддержать военным образом союзников, если Япония до этого момента не прекратит военные действия», – подчеркнул он.

Чтобы подтвердить это намерение, продолжил Мединский, советское правительство честно денонсировало 5 апреля 1945 года пакт с Японией о нейтралитете, который был заключен 80 лет назад, 13 апреля 1941 года.

«Американская пресса тут же комментировала советское заявление: тон советского комиссара по иностранным делам подразумевал, что СССР вскоре начнет войну с Японией. Это был недвусмысленный дипломатический политический жест», – добавил он.

«Хотя, памятуя о том, как в свое время Япония напала на Российскую империю без объявления войны под покровом ночи, памятуя о том, как в декабре 1941 года японцы атаковали наши союзников-американцев в Перл-Харборе... там ни о каком объявлении войны не шло. Но мы соблюдали кодекс чести» – подчеркнул Мединский.