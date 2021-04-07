|
|
ВОЗ оценила уровень здравоохранения в России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценивает стратегии развития здравоохранения в России, а также надеется на включение российских вакцин от коронавируса в систему организации, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн-конференции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья.
«ВОЗ, директоры, [директор Европейского регионального бюро ВОЗ] Ханс Клюге, который посетил Россию в прошлом году, высоко оценивает существующие в России стратегии в области общественного здоровья. Цели и индикаторы, которые находятся в этих стратегиях, абсолютно соответствуют глобальным и региональным стратегиям ВОЗ на различных уровнях», – передает ТАСС слова Вуйнович.
Она отметила, что стала свидетелем усилий, которые предпринимали правительство России, Минздрав, другие органы на всех уровнях по борьбе с пандемией. «Гибкость системы позволила эффективно противостоять инфекции, защитить население и не дать системе здравоохранения сломаться под наплывом пациентов, особенно в самом начале распространения вируса, когда все были в абсолютно тяжелой ситуации, когда была острая нехватка масок и всего другого», – подчеркнула она.
Вуйнович указала на уникальные достижения российской медицины в области разработки новых вакцин и препаратов от коронавируса. «В стране зарегистрированы три вакцины. Мы надеемся, что они будут включены в систему ВОЗ», – сказала она.
Представитель ВОЗ также поблагодарила Россию за то, что ее вакцина доступна жителям многих государств, включая родную для Вуйнович Сербию. «Я призываю всех людей защитить себя и своих близких. Мы знаем, что мир победил и дифтерию, и коклюш, и корь, и полиомиелит, и натуральную оспу благодаря вакцинам. Так что надеемся, что вакцина, гигиена и здоровый образ жизни вместе помогут нам победить и эту пандемию», – заключила она.
Ранее ВОЗ признала необходимость российской вакцины для Европы.
В ДНР назвали дату начала наступления украинских войск
|
|
Замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что ожидает наступление Киева в третьей декаде апреля, отметив, что украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс.
«Конечно, ежедневно (продолжается подвоз техники – прим. ВЗГЛЯД). Противник разворачивает силы и средства. Конечно, наш противник готовится к наступательным действиям, это очевидно», – сказал Бессонов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
По его словам, ДНР уже семь лет находится в состоянии войны и готова обороняться в случае наступления. Как отметил Бессонов, разведка ДНР работает хорошо, поэтому Донецк готов ко всему.
«Прогнозировать конкретную дату, когда будет... Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия. Когда будет отдан приказ о наступлении? Скорее всего, это будет зависеть от погодных условий, потому что сейчас весенняя распутица, земля влажная, для эффективных наступательных действий армия должна иметь возможность быстро маневрировать, быстро перемещаться. Поэтому земля должна просохнуть. Скорее всего, по прогнозам наших специалистов и военных, возможно, это будут 20-е числа апреля», – сказал Бессонов.
Говоря о том, готов ли Донецк обороняться в том случае, если Украина будет применять беспилотники, Бессонов также ответил положительно. «Конечно, готовимся. Конечно, есть, чем ответить. Готовы к тому, что противник будет применять все имеющееся вооружение», – добавил он.
Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Задержаны приехавшие к Навальному журналисты американского телеканала
|
|
Журналисты CNN отказались исполнять требования сотрудников правоохранительных органов возле исправительной колонии №2 Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, после чего полиция была вынуждена их задержать, сообщил МИД России.
«По имеющейся информации, корреспонденты американского телеканала CNN находились, среди прочих, на проезжей части, ведущей к Исправительной колонии №2 во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный. На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом», – говорится в сообщении Telegram-канала «МИД России».
Отмечается, что журналисты не показали свои аккредитационные карты. После этого полиция задержала несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов.
«В настоящий момент данные представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела», – добавили в министерстве.
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Ранее сообщалось, что Навального перевели в медико-санитарную часть, у него в ходе плановой диспансеризации выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что заключенный в случае болезни будет получать необходимую, предусмотренную правилами ФСИН, медицинскую помощь.
Эксперт объяснил оскорбительные ошибки украинской делегации в Катаре
|
|
Коричневые туфли у одного из членов украинской делегации в Катаре, позы «нога на ногу», демонстрация подошв обуви, а также оголенные колени – все это нарушения делового протокола, допущенные из-за недостаточной осведомленности, заявила газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
Во время визита в Катар трех членов делегации президента Украины Владимира Зеленского уличили в грубых нарушениях правил этикета. Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели в позе «нога на ногу», демонстрируя подошву своей обуви, а у девушки были оголены колени.
«Поведение украинской делегации действительно было неправильным. Во-первых, коричневые туфли в деловом этикете у мужчин запрещены. Единственные, кому вообще разрешены такие туфли – итальянцы. Все остальные, в том числе граждане Украины, России, Америки, Франции и других стран носят на официальные визиты только черную обувь», – говорит Холгова.
Коричневые туфли подразумевают не просто какое-то неофициальное или неважное мероприятие, а приравнивают его к прогулке с собачкой по парку, продолжает специалист. Она приводит в пример бывших президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа, нынешних французского и российского Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые абсолютно на всех официальных мероприятиях появлялись исключительно в черных туфлях.
«Что касается позы «нога на ногу», то она не то чтобы выражает неуважение, но является достаточно фривольной. Она точно не для такого рода встреч. Похожая ситуация произошла на встрече бывших президента России Бориса Ельцина и лидера США Билла Клинтона. Тогда американец запрокинул ногу на ногу, причем таким образом, что щиколотка практически оказалась на колене. Кроме того, он периодически трогал свой ботинок. Ельцин, увидев это, поинтересовался: «Билл, что, ботинок жмет? Давай поменяемся, у меня на размер больше». После этого случая американский президент больше себе такого не позволял», – рассказывает эксперт.
Причем поза «нога на ногу» запрещена как мужчинам, так и женщинам, делится собеседник. Она воспринимается как фривольное поведение человека, для которого, по всей видимости, данная встреча недостаточно важна.
«Потом, в арабских странах действительно нельзя демонстрировать подошву обуви, это считается чем-то грязным и неуважительным. Тем более ни в коем случае нельзя мыском куда-либо указывать или дергать, это тоже считается запрещенным жестом», – поясняет Холгова.
Также она пояснила, что длина юбки девушки из украинской делегации для российской и западной системы координат была абсолютно приемлемая, но в арабских странах демонстрировать колени, конечно, запрещено. Эксперт полагает, что когда дама стояла, то колени ее были прикрыты, но когда она села – юбка чуть приподнялась и колени оголились, чего, конечно же, допускать нельзя было.
«Но, на мой взгляд, все это было скорее из-за незнания, нежели намеренный какой-то жест. Скорее всего, украинская делегация просто не осведомлена, как нужно себя вести, потому что все-таки этикету не уделяется должного внимания, а в результате в очередной раз весь мир посмеялся», – резюмировала специалист по протоколу.
В сентябре в Сети начали активно обсуждать фотографию с переговоров бывшего президента США Дональда Трампа и главы Сербии Александра Вучича, сделанную в Овальном кабинете Белого дома. На ней американец, сидя в большом кожаном кресле за столом, беседует со своим сербским коллегой, который разместился на обычном стуле по другую сторону стола, что вызвало у публики массу эмоций – в том числе подозрений, что таким образом американская сторона показывает свое превосходство перед партнером по переговорам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кулеба назвал условие открытия Киевом огня в Донбассе
|
|
Украинская сторона откроет огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation.
Глава украинского МИДа добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года. «До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», – сказал он.
Кулеба также выразил мнение, что позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата» должна быть более активной, чтобы продвигаться к действительному урегулированию.
«Нормандский формат» и Минск-2 сработали и дали результаты: стабилизация ситуации на местах, обмен пленными, прекращение огня… «Нормандского формата» достаточно для стабилизации ситуации. Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата», или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво», – сказал Кулеба.
Между тем, во вторник украинские военные выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы.
Напомним, в выходные в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт. Кроме того, мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.
При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
В МИДе ответили на вопрос о возвращении посла России в США
|
|
Российский посол в США Анатолий Антонов в ближайшее время, вероятно, не вернется в Вашингтон, решение этого вопроса зависит от готовности США пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Это [возвращение Антонова] не вопрос ближайших дней. (...) Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», – передает слова Рябкова РИА «Новости».
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты в США провалились
|
|
Американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие, сообщили военно-воздушные силы Соединенных Штатов.
«ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель», – цитирует заявление американских ВВС РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что тестовая ракета ARRW не смогла «завершить последовательность операций для ее запуска», поскольку она не отделилась от бомбардировщика B-52, с которого должен был пройти запуск. Испытания проводились рядом со штатом Калифорния.
Прошлые испытания ARRW проходили летом 2020 года, они прошли успешно.
В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий.
Напомним, в марте 2020 года начальник штаба ВС США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. Ранее в ВМС США заявляли, что разработка гиперзвуковых оружейных систем «противниками США» рассматривается Пентагоном как серьезный вызов. В январе 2020 года в Пентагоне отметили, что у США уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия.
В России оценили провал США в испытании новейшей гиперзвуковой ракеты
|
|
Неудачи при испытаниях новых видов оружия – обычное явление, однако у Соединенных Штатов период провалов затянулся, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Ни одна ракета, ни один самолет не летает с первого раза. Всегда существует период на испытаниях, когда есть ошибки, есть провалы... Вот для того чтобы разобраться, почему не летает та или иная ракета, и надо проводить испытания. Другое дело, что американцы лет 20 уже рекламируют свое гиперзвуковое оружие, свои гиперзвуковые ракеты – и до сих пор не могут ничего сделать», – отметил Литовкин в эфире радио Sputnik.
Эксперт добавил, что разработанные в России ракетные комплексы «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард» уже стоят на вооружении, а США потребуется еще 10 лет, чтобы догнать Россию.
«Дональд Трамп обещал давно супер-пупер-ракету, но где эта ракета, мы до сих пор не видим», – сказал Литовкин.
Ранее военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили, что американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие.
В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия.
Стало известно о консультациях России и Турции по «Стамбульскому каналу»
|
|
Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что проект «Стамбульский канал» – дело турецких властей, это хозяйственный проект на территории страны.
«Это прежде всего дело турецких властей, речь идет о хозяйственном проекте, который должен реализовываться на турецкой территории и турецкими силами. Но у нас существует разветвленная система политических консультаций, прежде всего между нашими МИД, и в том числе проблематика черноморская, морского судоходства, она между нашими министерствами регулярно обсуждается», – заявил Ерхов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Посол отметил, что проект не отменяет требования конвенции Монтре, но судам, проходящим через новую артерию «Стамбульский канал», предъявят новые финансовые требования или условия.
«Между «Стамбульский каналом» и конвенцией Монтре, конечно, связь, взаимосвязь, взаимоувязка есть, но она далеко не линейна и не носит прямого, непосредственного характера. Но если представить, что «Стамбульский канал» построен, то это никоим образом не отменит требований конвенции Монтре, никоим образом не изменит тех ограничений, которая она накладывает на требования по проходу по проливу, как на общий тоннаж находящихся в Черном море военных кораблей неприбрежных государств и на многие другие вещи, которые заложены в конвенции Монтре», – указал российский дипломат.
В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».
В понедельник полиция задержала 10 отставных адмиралов.
Глава комиссии по юстиции парламента Турции Йылмаз Тунч заявил, что написавшим письмо адмиралам в отставке может грозить до 12 лет лишения свободы.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара привержена конвенции Монтре, и назвал письмо адмиралов неприемлемым.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему строительство канала вызвало раскол в элите Турции.
Штатам подсказали два шага для возвращения российского посла
|
|
«Москва ждет от Вашингтона позитивных действий. Тем самым Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал заявление МИД о том, что возвращение посла Анатолия Антонова в США зависит от готовности Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.
«Похоже, что российская сторона заняла жесткую позицию касательно условий возвращения посла в Вашингтон», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
По его словам, американская сторона могла бы совершить как минимум два действия, которые можно квалифицировать как шаг в сторону нормализации отношений. «Во-первых, Россия ожидает официальных заявлений относительно слов Джо Байдена в адрес Владимира Путина хотя бы на уровне пресс-секретаря президента США или госсекретаря. Во-вторых, Вашингтон мог бы гарантировать деэскалацию конфликта в Донбассе, потому что этот вопрос небезосновательно беспокоит Москву», – сказал эксперт.
Политолог также отметил важность российско-американских отношений для обеих сторон. «Но в сложившейся ситуации Москве не остается ничего другого, кроме как ждать от Вашингтона каких-то действий. Таким образом Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – пояснил собеседник.
Эксперт также предположил, что у Москвы есть основания ожидать позитивных действий со стороны Вашингтона. «В противном случае российское руководство выбрало бы иной способ действий, включая высылку американского посла. Но Москва заняла выжидательную позицию, пока решается вопрос о характере будущих российско-американских отношений», – заключил Ткаченко.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что возвращение российского посла Анатолия Антонова – «не вопрос ближайших дней». Решение этого вопроса зависит от готовности США «продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений».
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Грузии признали применение запрещенных боеприпасов против Южной Осетии
Экс-замглавы МИД Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Серги Капанадзе, ныне один из лидеров оппозиции, признал во вторник, что грузинские военные во время войны-2008 бомбили Цхинвал, используя кассетные бомбы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
При этом, по его словам, «это не было началом войны», а Грузия бомбила «военные точки, а не мирное население». Сначала он затронул эту тему в беседе с телеканалом PosTV, а потом стал размещать посты в социальных сетях, чтобы сгладить негативную реакцию на собственные слова.
«Против военных объектов (в Южной Осетии) использовались кассетные бомбы, в частности, М-85», – заявил он.
По словам бывшего чиновника, Грузия на тот момент не присоединилась к подписанной в Осло конвенции, которая запрещает использование таких бомб. Капанадзе называет представителей властей, которые обвиняют его за подобные высказывания, «дебилами».
Заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили заявил, что Капанадзе «продолжает российский нарратив обвинений в адрес Грузии». По словам замминистра юстиции, «ранее в Страсбургском суде Грузия предоставила доказательства о том, что не бомбила Цхинвал кассетными бомбами, а все военные преступления - на совести России». Он назвал заявление Серги Капанадзе «направленным против государственных интересов Грузии».
В январе Страсбургский суд рассматривал иск Грузии против России по войне-2008 и частично удовлетворил его. Также сейчас иск Грузии против России рассматривает МУС в Гааге. Грузинские эксперты и официальные лица не исключают, что заявление Капанадзе негативно скажется на аргументах Тбилиси против Москвы в Гааге - в Международном уголовном суде. Ранее Грузия отрицала применение кассетных бомб.
Главный нефролог Петербурга признался, что убил жену «по неосторожности»
|
|
Главный нефролог Петербурга Александр Земченков сознался в убийстве супруги, он заявил, что преступление было совершено по неосторожности, сообщил его адвокат Сейран Арутюнян.
«Я хотел бы отметить, что чистосердечное признание было сделано не по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», а по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Это преступление небольшой тяжести», – пояснил Арутюнян ТАСС.
Стоит отметить, что статья «Причинение смерти по неосторожности» наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же период.
По статье «Убийство» обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Другой адвокат подозреваемого Михаил Иванов добавил, что защита разбирается в обстоятельствах такого признания.
«Из личных бесед с нашим доверителем стало ясно, что такое решение он принял исключительно ради того, чтобы быстрее увидеть своих близких и родственников. Разбираемся в обстоятельствах написания им чистосердечного признания в отсутствие адвокатов», – пояснил он.
По его словам, защита полагает наличие «порока воли» у Земченкова в момент написания таких признаний.
Арутюнян добавил, что Земченков дал признание без адвоката, после чего написал рукописное заявление, потом «это было оформлено через протокол допроса с применением видеозаписи в присутствии всех необходимых лиц».
Напомним, завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве супруги. Уголовное дело по факту пропажи матери троих детей, работающей врачом в одном из роддомов, возбудили в марте 2010 года.
В декабре 2020 года на прием к главе СК Александру Бастрыкину пришел отец женщины, он сообщил, что до сих пор не знает, что случилось с его дочерью, ее тело не было найдено.
Согласно материалам дела, 23 февраля 2010 года обвиняемый в ходе ссоры в квартире убил супругу, расчленил ее тело, «части которого выбросил в мусорные контейнеры». Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая ушла из дома на работу и пропала без вести.
В 2020 году суд удовлетворил иск Земченкова о признании его жены умершей.
Подруга убитой рассказывала о взаимоотношениях в семье.
Взрыв прогремел у турецкой военной базы в Сирии
Рядом с военной базой Турции в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии прогремел взрыв, погибли и получили ранения 12 турецких военных, сообщил источник на месте событий.
«В результате взрыва рядом с турецкой военной базой в Эль-Хасаке погибли и получили ранения 12 военнослужащих Турции», – сказал источник РИА «Новости».
По данным сирийской газеты Al-Watan, несколько турецких военных и боевиков из протурецких бандформирований подорвались на противопехотных минах возле города Рас-аль-Эйн, расположенного в 38 км к северо-западу от города Тель-Тамр.
Инцидент произошел рядом с международной трассой М4 возле деревни Рейхания. По данным местных источников, в результате погибли несколько турецких военных.
Ранее террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Грузия обвинила «российских оккупантов» в гибели трех человек в реке Ингури
|
|
Трое жителей Гальского района Абхазии пытались попасть в сопредельную Грузию через пограничную реку Ингури, но утонули, в чем Тбилиси обвинил «российский оккупационный режим», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает служба госбезопасности Грузии в среду, трагедия якобы стала результатом «незаконных ограничений на передвижение и практики незаконных задержаний, которые осуществляет оккупационный режим».
«Вся ответственность возлагается на Российскую Федерацию», – отметили в службе, комментируя подобные ограничения и регуляции на пересечение линии разделения, из-за которых жители Гальского района пытаются попадать на территории, контролируемые Грузией, в обход.
После войны-2008 Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.
Тбилиси проинформировал о случившемся миссию ЕС по наблюдению в Грузии и сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе, проводимых после войны-2008.
В то же время, представитель оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Манучар Ахалая возложил ответственность за случившееся на правительство Грузии.
Он считает, что погибшие пытались избежать карантинных мер, которые предусмотрены при попадании в Грузию из Абхазии в связи с пандемией коронавируса.
«Нашим гражданам, которые хотят попасть сюда с оккупированных территорий – за продуктами, медикаментами – закрыты пути этим карантином», – сказал он, потребовав отставки главы минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе.
Управление Суэцкого канала назвало вероятную причину инцидента с контейнеровозом
Инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки, заявил глава управления канала Усама Рабиа в интервью японскому агентству Киодо.
«Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости», – передает его слова ТАСС.
Рабиа уточнил, что по результатам анализа имеющихся данных, к блокировке водной артерии действительно привела человеческая ошибка.
Глава управления добавил, что на судне присутствовал лоцман от управления канала, однако власти Суэцкого канала не несут никакой ответственности за инцидент. «Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок, и мы не несем никакой ответственности», – сказал Рабиа.
Суэцкий канал был заблокирован на пять дней, с 24 марта, контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась.
Украинского посла возмутила статья австрийской газеты о «гражданской войне» в Донбассе
|
|
Украинский посол в Вене Александр Щерба возмутился из-за статьи австрийской газеты Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали «гражданской войной».
«Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война» или у вас разрешена только одна точка зрения?» – написал посол в Twitter и разместил скриншот материала газеты.
Так он отреагировал на статью Der Standard под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Слова о «гражданской войне» в Донбассе приводятся как цитата президента Украины Владимира Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы «единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе», написала газета, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».