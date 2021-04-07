«Скопинского маньяка» наказали за интервью Собчак

Участие в съемках видео с телеведущей Ксенией Собчак стало причиной назначения штрафа в размере 1,2 тыс. рублей за несоблюдение требований административного надзора так называемым скопинским маньяком Виктором Моховым, следует из постановления судьи участка № 31 Скопинского районного суда Рязанской области и информации источника, знакомого с ситуацией.

Из постановления суда следует, что в период времени с 14.00 по 16.00 Мохов принял участие в массовом мероприятии – съемках видеоролика с очным участием, хотя ранее суд ограничил его участие в массовых мероприятиях, передает ТАСС.

«Факт совершения указанного правонарушения подтверждается также видеозаписью на DVD-диске, приложенном к материалам данного административного дела. На основании изложенного мировой судья принимает указанную видеозапись в качестве доказательства, подтверждающего вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ», – говорится в постановлении.

Информированный источник уточнил, что «речь идет об участии в съемках у Ксении Собчак».

Документальный фильм о Мохове был опубликован на YouTube-канале телеведущей 22 марта.

Напомним, очередной скандал вокруг Мохова разразился после того, как у него взяла интервью телеведущая Ксения Собчак.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей».

Она также указала, что брать интервью с маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью Мохова.

В понедельник, 5 апреля, стало известно, что Мохову назначили штраф. До этого его уже признавали виновным в нарушении административного надзора.