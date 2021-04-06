Выборы 2021: «ЕР» прирастает беспартийными, а Партия роста – «яблочником» Якубовичем

Более трети участников праймериз «Единой России» оказались не профессиональными управленцами, а общественниками, волонтерами, представителями других далеких от политики профессий. При этом более 40% из них – беспартийные. Тем временем бывший «яблочник», глава Тверского округа Москвы Яков Якубович решил идти в Госдуму от другой политической силы – от Партии роста.

Более 1 300 человек за первые три недели подали документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», на отбор претендентов в Госдуму восьмого созыва, сообщил сайт партии. При этом более трети заявившихся – общественники, волонтеры, врачи, учителя, работники социальной и культурной сфер. Чуть менее трети из них – действующие депутаты различного уровня. Средний возраст подавших документы кандидатов – 43 года, каждый третий участник – младше 35 лет. Количество беспартийных кандидатов при этом возросло до 41%, информировали в партии.

Глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович сообщил о том, что решил выдвинуться в нижнюю палату парламента от Партии роста. Как сообщает ТАСС, баллотироваться политик намерен по 208-му избирательному округу столицы (в него входят все районы ЦАО и район Лефортово ЮВАО). Якубович был избран муниципальным депутатом в 2017 году от «Яблока». Лидер Партии роста Борис Титов, охарактеризовал Якубовича как «незаштампованного политика».

«Единороссы через свои списки дают возможность баллотироваться молодежи, людям, которые проявили себя в волонтерском и общественном движении. «Единая Россия» дает шансы всем, она не превращает выборы в междусобойчик, в отличие от многих других партий, – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев . – Говорю в данном случае про КПРФ и ЛДПР. Там традиционно собираются наверху партийные старики и заключают коалиционный пакет, решают все за рядовых членов партий. В случае с единороссами мы видим открытую демократическую процедуру, в рамках которой может избраться любой желающий. Все, что «Единая Россия» обещала, то она и исполняет».

Комментируя увеличение числа беспартийных среди кандидатов, Матвейчев отметил: «В процесс вовлекают людей, которые формально не состоят в партии, но она сознательно включает их в свой авангард. Генсовет «Единой России» прямо сказал: партии на выборах нужна свежая кровь. Главное, чтобы кандидат разделял нашу программу. Человек подписывается под тем, что в случае своей победы на праймериз он пойдет кандидатом в депутаты Госдумы именно от «Единой России». И партия, заключая соглашение с кандидатом, берет на себя определенные обязательства. Кстати, надо бы также ввести порядок, чтобы и кандидат от «Единой России» брал на себя письменные обязательства».

Фактор «свежей крови» еще не означает кардинального обновления партийных рядов, отмечает Матвейчев. Если эти кандидаты потом вступят в «Единую Россию», а потом хотя бы 10-20% из них пройдут в Госдуму, можно будет говорить, что обновление правящей партии состоялось. Пока это лишь серьезная заявка на обновление», – предупредил Матвейчев.

«Что касается такого политика, как Яков Якубович, то напомню: он участвовал в конкурсе «Лидеры России», а там было несколько тысяч человек на место. Он достойно соревновался и сумел победить», – отметил Матвейчев. «Якубович не случайно стал главой одного из центральных округов Москвы. У него выдающиеся организаторские способности, он прекрасный оратор, разбирается в экономике. Он опытный управленец – руководит округом уже четыре года», – указал политолог.

«Такая фигура – ценное приобретение для Партии роста, кандидат № 1 на победу в 208 избирательном округе Москвы, куда входит весь центр Москвы. Против него там вроде бы собрались навальнисты, иные непонятные личности. Но самые верные шансы на победу в данном округе не у этих людей, а у Якубовича: харизматичного политика, опытного управленца и хозяйственника. Партии Роста, наверно, даже следует выдвигать его и в свое собственное руководство», – считает Матвейчев.

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