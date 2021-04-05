Назван возможный срок наказания турецким экс-адмиралам за письмо в защиту конвенции Монтре

Турецким отставным адмиралам, которые подписали коллективное письмо в защиту конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, может грозить до 12 лет лишения свободы, заявил глава комиссии по юстиции парламента Турции Йылмаз Тунч.

По его словам, проблема с письмом не касается конвенции Монтре. «Суть ее в том, что 103 адмирала организовались, собрались вместе и в письменном виде выразили предупреждение правительству, что мы расцениваем как меморандум. Мы уже ответили на это, высказав свою реакцию, и прокуратура возбудила дело. В УК Турции есть статьи касательно преступлений против конституционного строя, есть статья 316 – сговор с целью совершения подобных преступлений. По ней может грозить до 12 лет тюремного заключения», – цитирует РИА «Новости» Тунча.

Он добавил, что судебное расследование будет проводиться против всех, чья подпись стоит под письмом, «но если кто-то из них откажется от своих слов, то, возможно, это будет смягчающим обстоятельством».

По словам Тунча, обращение адмиралов не имеет связи со свободой слова. «Каждый может свободно высказать свою точку зрения, может критиковать, но, когда собираются более ста человек, и не просто рядовых граждан, а адмиралов, высших чинов армии, это уже не просто высказывание личных мыслей, это меморандум. По закону подобное действие является преступлением», – сказал турецкий депутат.

Он отметил, что «меморандум напоминают старые методы военных переворотов, которые адмиралы попытались воплотить в своей ошибочной акции, и власти не позволят происходить подобному». «Конечно, они не сами это сделали, это организованное движение, у них есть кураторы и места, откуда они получают указания», – считает Тунч.

Как отметил турецкий депутат, это глобальные силы, использующие организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, которые начали нападать на Турцию еще с уличных протестов 2013 года, потом была попытка переворота 15 июля 2016 года «и вот снова». «Возможно, они получают указания от них. Даже если это не напрямую FETO, то кукловоды одни и те же», – заключил он.

Ранее турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё – действующего с 1936 года документа об особом статусе проливов Босфор и Дарданеллы между Черным и Средиземным морями. Всего под письмом в защиту конвенции поставили свои подписи 103 адмирала ВМС Турции в отставке. Военные назвали неприемлемым дискуссию о пересмотре статуса проливов, которого Турецкая Республика добилась при ее основателе Мустафе Кемале Ататюрке.

C осуждением обращения отставных адмиралов выступили спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько турецких министров. Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения «ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны», а само оно «направлено на нанесение урона армии и демократии». Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов.

В свою очередь турецкий лидер Тайип Эрдоган после письма отставных турецких адмиралов сообщил, что Анкара привержена конвенции Монтре. «Это проект, который укрепит нашу независимость. У нас нет ни малейшего намерения и планов выходить из Монтре», – добавил он.

Востоковед Евгений Сатановский, комментируя аресты в Турции отставных адмиралов, сказал газете ВЗГЛЯД, что «канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который хоронит конвенцию Монтре. Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились».