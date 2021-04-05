Климатолог рассказал, как изменения климата отразятся на Юге России

Из-за изменения климата температура в южных регионах России к концу этого столетия при самом плохом сценарии увеличится всего на 2–3 градуса, но существенно вырастет повторяемость засухи, а также чаще будут приходить волны жары в летний период, заявил газете ВЗГЛЯД научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в регионах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и на юге Черноземья этим летом может начаться засуха из-за дефицита влаги в почве. При этом он отметил, что в остальных регионах «ситуация нормальная».

«Каждую засуху не стоит связывать с изменением климата. Но в целом, конечно, изменение климата действительно увеличивает повторяемость таких засух на европейской территории. То есть нельзя сказать, что каждая засуха связана с изменением климата, но то, что они становятся чаще – факт», – говорит Чернокульский.

Он объясняет, что несмотря на то, что из-за глобального потепления активно растет влажность, в южных регионах климат становится более засушливым. Это связано с изменением динамики атмосферы: траектории циклонов смещаются к северу, из-за чего на Севере России, в Сибири осадков станет больше, а на юге Европейской территории – количество осадков уменьшается.

«Влага не везде повышается одновременно по всей планете: ее становится больше в воздухе, но это абсолютная влажность. То есть относительная влажность также может повышаться, из-за чего влага может не достигать насыщения, и осадки не будут выпадать. Плюс еще увеличивается повторяемость блокирующих антициклонов. Но первостепенно на юге происходят засухи все-таки из-за смещения циклонов», – считает климатолог.

Тем не менее, средняя температура в южных регионах России к концу этого столетия при самом плохом сценарии, когда человечество ничего не будет делать с топливно-энергетическим комплексом, продолжит выбрасывать СО2, и потепление продолжится с теми же темпами, увеличится всего на 2–3 градуса, но существенно вырастет повторяемость засухи, а также чаще будут приходить волны жары в летний период.

«Особенно опасны такие волны жары для населения крупных российских городов, как для Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда. В жару терморегуляция может хуже работать. Тем более, если в городе теплые ночи, выше 24 градусов по Цельсию, то организм не успевает отдохнуть во время сна, копится стресс и может быть увеличено количество преждевременных смертей. Кроме того, засушливый климат существенно отразится на сельском хозяйстве и приведет множество различных насекомых», – рассуждает Чернокульский.

Плюсы же такой жары достаточно эфемерны, убежден климатолог. Тем не менее, одним из них, по его мнению, это то, что меньше средств придется тратить на отопление в зимний период, а также климат будет не такой экстремально холодный, как раньше. Тем не менее, безусловно, с изменениями придется менять свои привычки и приспосабливаться к новым условиям. Благо, климат меняется не за один день и у человечества есть время на подготовку.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что глобальное потепление для России несет как ряд плюсов, так и минусов. Например, станет проще добывать нефть в Арктике, снизятся траты на отопление, а Северный морской путь станет настоящей золотой жилой, но в то же время на юге России могут участиться засухи, что приведет к проблеме сельского хозяйства, увеличится число насекомых, потребуются огромные средства на изменение централизованной энергосистемы под новые условия потребления и так далее.

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