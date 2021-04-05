Новую схему мошенничества с применением шантажа вскрыли в России

Классическая схема обмана клиентов российских банков с целью завладеть данными их банковских карт с помощью вредоносных писем переживает второе рождение. Теперь мошенники, представляясь оператором электронных кошельков «Яндекс.Деньги», требуют перевести средства на биткойн-кошелек под угрозой публикации неких компрометирующих видео.

Мошенники рассчитывают прежде всего на то, что потенциальная жертва среагирует на знакомый бренд: письма рассылаются с почтового адреса inform@money.yandex.ru При этом сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги», который принадлежит Сбербанку, еще с прошлого года сменил название на ЮMoney.

В письме злоумышленник, называющий себя программистом, утверждает, что ему удалось взломать компьютер пользователя и получить полный доступ к нему и сопутствующим устройствам, включая камеру. По словам мошенника, таким образом ему удалось сделать интимное видео с участием жертвы, и если он не получит требуемое, то это видео будет разослано всему списку контактов.

«Перeвeдите 650 долларов на мой биткoйн-кошeлек. Мой биткойн-кошелек (BTC Wallet): bc1qpg0uv2dcsjvpe9k2y7knxpzfdqu26tvydeu4pf. После получения оплаты я удалю видео, и вы никогда меня больше не услышите. Я даю вам 50 часов (более двух дней) для оплаты. У меня есть уведомление о прочтении этого письма, и таймер сработает, когда вы увидите это письмо», – передает РИА «Новости» текст письма мошенников.

В пресс-службе ЮMoney сообщили, что им известно о таком приеме злоумышленников и уже приняты соответствующие меры. «Информация рассылается с домена, который нам больше не принадлежит. Вчера мы получили информацию об этом и передали ее в службу безопасности владельца домена», – заявили в сервисе.

Вымогательство такого рода довольно хорошо известно и появилось давно, пояснил агентству исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Такие сообщения могут отправляться тысячами с расчетом на то, что кто-то поверит угрозам и все-таки переведет деньги. В действительности, конечно, никто компьютер не взламывал и никаких компрометирующих материалов не имеет – это письмо нужно просто удалить и забыть о нем, поясняет эксперт.

«Действия мошенников являются вымогательством, это уголовное преступление. Формально получатель такого письма может обратиться в полицию, но вероятность того, что авторов удастся найти, очень мала – вероятнее всего, они находятся даже не в России. Поэтому оптимальный путь – просто на такие угрозы не реагировать и пометить письмо как спам: так почтовая служба сможет более эффективно их отфильтровывать», – посоветовал Шуст.

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