Патрушев нашел параллель между очернением Ивана Грозного и западной русофобией

Очернение царя Ивана IV Грозного западными хронистами было призвано отвлечь внимание европейцев от инквизиции и других проблем, в этом есть аналогия с современной русофобией на Западе, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» призвал не забывать, что «западная русофобия не вчера возникла», а имеет очень долгую историю.

«Нашу страну пытались очернить еще многие столетия назад. Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют «Ужасным». «Черная легенда» о нем как о жестоком тиране начала входить в оборот еще при жизни царя с подачи западных хронистов, желавших отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах», – пояснил он.

По словам секретаря Совбеза, Западу не нравилось, «что русский царь не признает их политическое и моральное лидерство».

«Потому что даже в те далекие времена Москва внимательно смотрела на Запад и видела, что там творится. Резня по религиозным мотивам, инквизиция, охота на ведьм, чудовищное колониальное порабощение народов, да и другие деяния, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать», – подчеркнул он.

Патрушев считает, что в этом «можно усмотреть явную аналогию с нынешними временами, когда в США и Евросоюзе всеми доступными средствами подавляют инакомыслие и ограничивают в гражданских правах тех, кто не готов поддерживать так называемые западные ценности, но при этом главной угрозой свободе и терпимости продолжают изображать» Россию.

«Русофобские практики остаются одними и теми же - что сегодня, что сотни лет назад», – подчеркнул он.

По словам Патрушева, Россия готова налаживать равноправное и конструктивное сотрудничество с США, однако с каждым антироссийским демаршем Вашингтона реальных возможностей для этого становится все меньше.

Он указал, что главное условие для межгосударственных отношений – это доверие: «Когда партнеры заверяют нас в готовности налаживать конструктивный диалог и тут же заявляют, что все равно предпримут против нас недружественные действия, это вряд ли можно расценивать как многообещающий сигнал. Говорят одно, делают другое. При этом мы по-прежнему готовы налаживать с ними равноправное и конструктивное сотрудничество».

Патрушев подчеркнул, что Россия уважает заявления США о намерении нормализовать отношения с Россией, но предпочитает верить делам, а не словам.

На вопрос о том, как он относится к одной из ключевых претензий США, что Россия якобы подрывала основы американской демократии, Патрушев ответил: «Нам это ни к чему». «Они, американские элиты, сами подрывают государственность своей страны», – сказал секретарь Совбеза.

Для этого, по его словам, используются в корыстных целях, к примеру, уличные движения, идут «заигрывания» с «маргиналами, которые под благородными лозунгами грабят магазины».

«Вот, например, движение Black Lives Matter ранее объявило о создании «Штата Джорджа Флойда», куда запретят вход белым, а полицейские функции возьмут на себя местные бандитские группировки. Как думаете, может подобное происходить в здоровом и процветающем государстве?», – добавил Патрушев, отметив, что Вашингтон «десятилетиями трубил на весь мир о приверженности высоким моральным ценностям», но на деле лишь «проводил политику, которая с этими лозунгами ничего общего не имеет».

При этом суверенные государства, чьи правительства пользовались поддержкой своих народов, просто уничтожались: «И кто приходил на их руины? Радикалы, экстремисты, а нередко откровенные бандиты, готовые за плату присягнуть на верность властям США, выполнять их указания и за это получать от них признание своей легитимности».

Примеры перед глазами – за годы присутствия США в Афганистане ситуация там ухудшилась, американцы разгромили Ирак, Ливию, попытались проделать то же самое с Сирией – возникло ИГ* (террористическая группировка, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), которое едва не создало первый в истории террористический халифат.

«Решили сменить власть на Украине – там подняли голову неонацисты», – добавил секретарь Совбеза.

Однако «пока подобное творилось где-то за океаном, никого в Америке это не волновало». Теперь же «схожие события происходят уже на американской земле»: «Решили поиграть с радикалами у себя дома – в итоге получили уличные бои в соседних кварталах и страну, расколотую на враждующие лагеря».

«Демократические страны не занимаются шантажом и угрозами в адрес других суверенных государств, не вмешиваются в их внутренние дела. Они не нарушают международное право, не применяют военную силу и экономические санкции в обход ООН», – отметил Патрушев, указав, что демократии не попирают права человека и не ограничивают свободу слова на своей территории и за рубежом.

«(Демократические страны) Не пытаются использовать расизм всех мастей для решения внутренних проблем, а также не переманивают экстремистов и террористов на свою сторону в геополитических целях. Не позволяют транснациональным корпорациям вмешиваться в работу правительства, навязывая стране и обществу собственные интересы, а тем более блокировать легитимного главу государства в соцсетях и СМИ», – сказал он.

По его словам, в демократических странах пришедшая к власти администрация «не дезавуирует решения своих предшественников лишь потому, что между ними сложился личный антагонизм». «Решайте сами, можно ли США сегодня назвать демократией», – резюмировал Патрушев.

Секретарь Совбеза также выразил мнение, что причастность к уличным беспорядкам в США фонда Сороса, известного «спонсора цветных революций», вряд ли случайна, но кто сеет ветер, тот пожнет бурю.

«Впрочем, тот же фонд Сороса свои проекты сворачивать и не думает. Более того, собирается поставить их на системную основу. Сорос и его подручные ведут дело к тому, чтобы самим устанавливать критерии, по которым государства будут объявляться неугодными – со всеми вытекающими последствиями», – сказал Патрушев.

На его взгляд, «не за горами то время, когда Запад будет вводить санкции и даже наносить военные удары по суверенным государствам на основании рекомендаций из докладов НПО», так как «нечто подобное мы уже видели на примере Сирии, которую бомбили после отчетов «Белых касок».

«Не допустить подобного беззакония – это на сегодняшний день одна из ключевых задач для суверенных держав, которые не готовы жить по правилам, навязанным извне», – добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова оценила годовые траты США на русофобию и синофобию.