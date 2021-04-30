К конкурсу «Большая перемена» присоединились более 1 млн учащихся

Заявку на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование», подали более 1 млн школьников и студентов колледжей.

Заявку подали 1 млн 2 тыс. 352 учащихся. Регистрация открыта на сайте bolshayaperemena.online для учеников 5-7 классов до 20 мая, а для учеников 8-10 классов и студентов колледжей – до 15 июня, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Координатор проекта «Большая перемена», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова сообщила, что заявки на участие в конкурсе поступают из всех регионов страны: «В настоящее время регионами-лидерами по числу поступивших заявок выступают Краснодарский край, Самарская, Ленинградская, Ростовская, Нижегородская, Свердловская, Волгоградская и Пензенская области, Республика Крым и Татарстан. Активнее всего регистрируются ученики старших классов, и многие из ребят пригласили в конкурс своих младших братьев и сестер. Так что участие в «Большой перемене» становится семейной традицией».

Конкурс проходит по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), историческая память («Помни!»), волонтерство («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), экология («Сохраняй природу!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), образовательные технологии («Открывай новое!»), предпринимательство («Предпринимай!») и государственная безопасность («Служи Отечеству!»).

Победитель первого и участник второго сезона «Большой перемены» Софья Токарева из Курской области рассказала, что благодаря конкурсу она нашла новых друзей и получила много полезных знаний: «Большая перемена – это дружба, которую мы пронесем сквозь года, это опыт, которым мы воспользуемся в будущем, и навыки, которые нам точно пригодятся. А еще это место, где ценят таланты каждого. Именно поэтому я продолжаю участвовать в конкурсе и зову с собой друзей».

В рамках дистанционного этапа конкурса школьники и студенты проходят тестирование на тип личности, вид интеллекта и предпочитаемые способы действия, после чего получают индивидуальную «карту возможностей» с профессиональными рекомендациями по личностному развитию. Затем участников ожидает командный этап – решение кейсовых заданий от ведущих российских компаний и вузов. Очные полуфиналы пройдут для старшеклассников и студентов СПО в августе-сентябре 2021 года, а финал конкурса состоится в ноябре 2021 года.

600 финалистов среди учеников 5-7 классов получат путевки в МДЦ «Артек», где и пройдет в июле финал конкурса, а 300 победителей смогут отправиться в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.

Впервые к «Большой перемене» могут присоединиться и иностранцы – подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.

Победители среди учеников восьмых-десятых классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10 классов и 150 студентов третьих курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 млн рублей, 300 учеников восьмых-девятых классов и 150 студентов первых-вторых курсов получат по 200 тыс. рублей.