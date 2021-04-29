Адвокат ФБК подтвердил возбуждение нового дела в отношении Навального

Сведения о возбуждении нового уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального, действительно, содержатся в материалах иска прокуратуры о признании ФБК (признан НКО-иноагентом) экстремистской организацией, заявил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы фонда.

«В закрытой части материалов дела содержится постановление о возбуждении уголовного дела против Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова по ч. 2 ст. 239 УК РФ (Создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний). Вынесено 4 февраля 2021 года. Дело расследуется в ГСУ СК РФ», – сказал Павлов, передает ТАСС.

Днем ранее Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры запретил Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан (признана в России иностранным агентом) взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками и участвовать в выборах.

До этого прокуратура Москвы представила в Мосгорсуд материалы, из которых следует, что Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального ведут экстремистскую деятельность. По данным столичной прокуратуры, фактическими целями деятельности этих организаций «является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Кроме того, прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». Приостановка деятельности – обеспечительная мера в рамках иска о признании вышеуказанных организаций экстремистскими.

Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ – в декабре 2020 года.