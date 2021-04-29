Команда Putin Team отправилась поддержать Тансыккужину после инцидента с флагом на ЧМ по шашкам

Команда Putin Team отправилась поддержать российскую шашистку Тамару Тансыккужину после инцидента на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда организаторы убрали флаг России с игрового стола прямо во время партии, сообщил чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

Шипулин напомнил слова президента Владимира Путина о том, что «российский флаг никому не может мешать», передает ТАСС.

«Я с ним полностью согласен. Ты спортсмен, ты никогда не подозревался в допинговых скандалах, никому не мешал и не делал ничего неправомерного, а тебя просто унижают. Сегодня очень много общественников и политиков ее (Тансыккужину) поддержало, я знаю, что наша команда Putin Team уже приехала в отель к Тамаре Михайловне, чтобы ее поддержать. Эта поддержка ей очень важна после того, как она столкнулась с такой несправедливостью», – добавил он.

Он также добавил, что в Putin Team желают шашистке скорого морального восстановления. «Наша страна в таких ситуациях едина, а когда она едина, то непобедима. Тамару Михайловну на родине мы встретим как героя. Надеюсь, таких ситуаций по отношению к нашей стране больше не произойдет», – добавил Шипулин.

Спортсмен отметил, что сам бывал в подобных ситуациях и знает, «насколько это тяжело»: «В 2017 и 2018 годах вводились всяческие санкции против нашего спорта и нашей страны, у нас отбирали наш гимн и наш флаг, возможность участвовать в Олимпийских играх. В 2018 году Олимпийские игры должны были стать для меня лучшими. Для каждого спортсмена чемпионат мира и Олимпийские игры – серьезные турниры, к которым готовятся всю спортивную карьеру. Когда у тебя отбирают такую возможность и пытаются принизить, это ужасно».

Он также указал, что всегда говорят – «спорт вне политики», однако «сейчас мы точно понимаем, что спорт – часть большой политики и через него западные страны и некоторые враги, WADA, МОК хотят навредить и подавить нашу страну».

«Но они, видимо, плохо знают наш характер: чем больше нас пытаются унизить, тем крепче страна может сплотиться, а иногда и дать отпор», – заключил Шипулин.

Напомним, матчевое противостояние в борьбе за мировую корону по международным шашкам проходит с 23 апреля по 3 мая в Польше. Инцидент с Тансыккужиной произошел во вторник во время четвертого раунда противостояния и попал на видео. При съемке партии было запечатлено, как один из представителей организаторов прямо во время матча подошел к столу и отклеил наклейку с именем Тансыккужиной и российским флагом, а также убрал со стола флаг России. Россиянка после четырех раундов уступает в противостоянии со счетом 16:32.

Позже убравший флаг России со стола шашистки в Польше признал поступок некрасивым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент с российским флагом «досадным происшествием». Министр спорта Олег Матыцин заявил, что организаторам надо было заранее продумать вопрос с флагом.