«Софагейт» испортил отношения между двумя лидерами ЕС

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28 апреля, среда | Последнее обновление — 11:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса
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Добро, разумеется, не в ответе за всех, кто к нему попытался примазаться. А вот за свою свободу в ответе каждый. Независимо от того, было для него свободой выйти или не выйти на площадь. Дядя за нее не заплатит.
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Наши учебные планы неадекватны. Наши учебники по возможности усвоения материала не соответствуют практике обучения истории. А усложнение ЕГЭ по истории в последние годы почти исключает знание ее школьниками.
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Главными оскаровскими призами, стало быть, награждена развернутая экранизация типичного сюжета программы Центрального телевидения СССР – про американских безработных, которым Санта-Клаус ничего не принес аж два раза.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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«Софагейт» испортил отношения между двумя лидерами ЕС
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Инцидент в Анкаре, когда главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля, испортил отношения между двумя лидерами ЕС, которым еще предстоит работать вместе до конца ноября 2024 года.
«Спустя почти три недели после инцидента в Анкаре Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель в понедельник, 26 апреля, пришли объясниться перед Европейским парламентом. Депутаты Европарламента с волнением ожидали встречу с ними, поскольку отношения между двумя лидерами ЕС ухудшились после их поездки в Турцию и трансляции видео, где Урсула фон дер Ляйен стоит перед председателем Европейского совета и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уже удобно устроившимися в своих креслах, а потом во время переговоров садится на диван», пишет Le Figaro, перевод статьи которой приводит ИноПресса.
Как отмечает издание, во время дебатов, посвященных отношениям между ЕС и Турцией, и на последнем заседании Европейского совета дер Ляйен уделила первостепенное внимание этому делу, «обиду от которого ей, видимо, до сих пор нелегко снести».
«Я председатель Европейской комиссии, и когда я отправлялась в Турцию, я ожидала, что со мной будут обращаться в таком качестве. Как с председателем Комиссии. Но это было не так. Я не нахожу оправдания такому обращению в европейских договорах. Поэтому я должна сделать вывод, что это произошло потому, что я женщина», – предположила она, добавив, что «чувствовала себя оскорбленной и одинокой как женщина и как европейка».
Шарль Мишель выразил свои сожаления по этому поводу. «Мы уверены, Урсула фон дер Ляйен и я, что эта ситуация больше не повторится», – пообещал он. Подвергнувшись нападкам со стороны нескольких депутатов Европарламента, председатель Европейского совета ради умиротворения постарался дать обещания женщинам. Так, он пообещал оказать давление на государства-члены, чтобы они приняли директиву о присутствии женщин в советах директоров и уменьшили неравенство в оплате труда между мужчинами и женщинами. Он также упомянул о созыве саммита, посвященного гендерному равенству, с созданием в рамках Европейского совета органа, посвященного этим вопросам.
Издание отмечает, что инцидент в Анкаре испортил отношения между двумя лидерами ЕС. «В последние дни множились прямые и косвенные послания столиц, в частности Парижа и Берлина, направленные на то, чтобы убедить фон дер Ляйен и Мишеля положить конец их разногласиям. … (Однако) похоже, что пока такие запросы еще не полностью реализованы». «На саммите по климату с Байденом они потратили уйму времени, выясняя, кто и что скажет», – заявил один из европейских дипломатов.
«Софагейт» неизбежно оставит след в отношениях между двумя лидерами ЕС, которым, тем не менее, придется работать вместе еще несколько лет. До конца ноября 2024 года», отмечает издание.
Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Позже Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стулом в Анкаре
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, когда ей не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля.
В Facebook Захарова, ссылаясь на СМИ, привела слова фон дер Ляйен после инцидента: «Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка»: Урсула фон дер Ляйен – о своих ощущениях на диване у Эрдогана».
«Напомню, что именно эта «обиженная одинокая женщина-европейка», как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы. Хотелось бы большей определенности от партнеров в самоидентификации», – указала Захарова.
Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
Турецкая партия призвала признать Крым частью России
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В ответ на признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи турецкая партия Vatan («Родина») на митинге перед посольством США в Анкаре предложила признать Крым территорией России и принять определенные меры.
«Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным», – говорится в обращении, зачитанном генсеком партии Озгюром Бурсалы, передает РИА «Новости».
По словам генсека партии, турецкие ВС должны немедленно взять под свой контроль военные базы Инджирлик и Кюреджик, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней.
«Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – добавил он.
В субботу Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, заявил, что тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке. Кроме того, американский посол был вызван в МИД Турции.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Турции объявили полный локдаун
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В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун», – сказал турецкий лидер, передает RT со ссылкой на телеканал NTV.
По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью.
«Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.
Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Немецкий эксперт объяснил отказ Берлина поддержать Чехию в ссоре с Россией
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«Похоже, правительство Германии прозрело и осознало, что попытки давления на Россию и солидаризация с Чехией в нынешнем конфликте – это путь в никуда», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о нежелании Германии присоединяться к «конфронтационной шумихе» вокруг России.
«Немецкое руководство должно было рано или поздно понять, что некоторые восточноевропейские страны пытаются затянуть Германию и другие страны Старой Европы в жесткую конфронтацию с Россией. Сейчас, похоже, правительство ФРГ начало прозревать», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, до сих пор Париж и Берлин «махали руками и говорили, что Чехия и другие восточноевропейские страны – это жертвы коммунизма, которые только учатся демократии и когда-нибудь смогут вести более дипломатичную политику, не пытаясь рассориться с Россией».
«Сейчас, к счастью, Маас и другие члены правительства, включая Ангелу Меркель, начали понимать: мелкие страны-новобранцы не хотят иметь никакой позитивной динамики развития отношений с Россией. Напротив, они выталкивают ее из Европы, всячески стараясь побольнее укусить и раздразнить, чтобы Москва, поддавшись на провокации, совершила нечто такое, что привело бы Европу и Россию к большому конфликту», – убежден немецкий политолог.
Собеседник указал на то, что даже в Вашингтоне, судя по всему, отсутствует заинтересованность в разжигании новой войны в Европе. «Мне кажется, что американцы не дают указаний этим странам, во всяком случае точно не Джо Байден, который лично приглашает Владимира Путина на двусторонний саммит и выражает готовность вести диалог с Россией», – считает Рар.
По утверждению немецкого политолога, «чехи, поляки и прибалты, образно говоря, сорвались с цепи и требуют, чтобы Меркель включилась в игру по ухудшению отношений с Россией». «Эти страны ставят себя в позицию жертвы и требуют защиты. На мой взгляд, это какая-то бредовая политика. Благо немецкое правительство медленно, но верно прозревает и начинает их останавливать от дальнейшей эскалации. Только я боюсь, что уже поздно, поскольку лидеры Чехии, Польши и Прибалтийских государств сейчас активно делают ставку на госпожу Анналену Бербок, претендующую на позицию канцлера от партии «Союз 90/Зеленые». Она известна своей жесткой и бескомпромиссной позицией в отношении России, которая граничит с безумием», – отметил Рар.
Впрочем, собеседник пояснил, что нежелание Германии солидаризироваться с Чехией не означает полной поддержки России. «Россия сама себя защищает, ей не нужны дополнительные защитники. Более того, иногда Россия делает вещи, которые не одобряет и Германия. Понятно, что Москва преследует свои интересы на международной арене», – пояснил эксперт.
«Но при этом Германия защищает Европу от ввязывания в холодную, а может быть, и не только холодную войну с Россией, которая стала бы самоубийством для Евросоюза. Во-первых, потому что у нас нет сопоставимых военных возможностей. Во-вторых, полагаться на американцев здесь тоже нельзя, поскольку Вашингтон преследует свои цели. Но все же важно, чтобы правительство ФРГ окончательно осознало, что попытки подавить Россию морально, сделать ее изгоем на мировой арене – это путь в никуда», – заключил политолог.
Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не может быть заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России и стремится к диалогу и добрососедству с ней. «Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», – цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства.
Маас также назвал «хитрецами» политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив.
Глава МИД Германии признал, что отношения между Западом и Россией сейчас «очень плохие». «Но они не должны таковыми и оставаться», – добавил он. «В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт – и уж точно не мы здесь, в Европе», – заметил министр.
Ранее в воскресенье премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал «покончить с темой Украины» и сблизиться с Россией. В начале апреля президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.
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В ЕС собрались пускать после вакцинации одобренной EMA прививкой
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Все страны Евросоюза будут принимать туристов после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», – приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен в интервью The New York Times.
Представитель ЕС добавила, что сроки возобновления путешествий пока еще зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами.
В прошлую пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
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ЕС пригрозил Британии санкциями
Страны ЕС прибегнут к санкциям в отношении Лондона в случае несоблюдения торгового соглашения после Brexit, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
«У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобританией соглашения», – цитирует ТАСС Бона. По его словам, «меры воздействия могут быть применены в случае невыполнения обязательств, касающихся Северной Ирландии и прав в области рыболовства».
Госсекретарь отметил, что «санкции могут быть приняты в других секторах». «Великобритания ожидает разрешений на деятельность в финансовой сфере. Но мы не дадим таких разрешений, если не получим гарантий в области рыболовства и по другим вопросам», – сказал Бон.
«Необходимо, чтобы каждый соблюдал принятые обязательства. В противном случае мы можем быть жесткими в той мере, насколько этого потребует ситуация», – предупредил французский госсекретарь.
1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.
Напомним, в марте Еврокомиссия начала разбирательства по нарушениям Британией договоренностей, достигнутых в рамках Brexit.
Эрдоган напомнил о фактах причастности США к геноциду
Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, заявил, что тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке.
«Если вы говорите «геноцид», посмотрите на себя. Об индейцах говорить не стоит – все и так известно. Так что вы не сможете прилепить ярлык «геноцид» к Турции. Относительно США могут быть открыты дискуссии по многим поводам: от Вьетнама до Ирака», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.
По его словам, «у армянской стороны нет никаких конкретных доказательств, как нет решения международного суда» по геноциду 1915 года.
Накануне американский посол вызван в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века.
В субботу Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Румыния попросила не считать высылку российского дипломата частью кампании
Объявление персоной нон грата российского дипломата не связано с событиями в других странах ЕС, заявил глава кабмина Румынии Флорин Кыцу.
Он заявил, что «не связывал бы это решение с какой-либо кампанией или солидарной реакцией на то, что происходит в других странах». Кыцу подчеркнул, что в Бухаресте «было принято решение, взята ответственность за него», после чего «пошли дальше». Решение, как заверил премьер, «не имеет никакой связи с тем, что происходит в других странах Евросоюза», передает ТАСС со ссылкой на ТВР1.
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов. В понедельник Бухарест объявил персоной нон грата помощника военного атташе российского посольства, «деятельность и действия» которого якобы «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях». Москва заявила, что посол Румынии в Москве Кристиан Истрате хорошо знаком с процедурой ответных мер. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
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Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca
Еврокомиссия подала в суд иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в Европейском союзе, заявил представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.
«Еврокомиссия подала иск против AstraZeneca в пятницу на основании нарушения соглашения о предзаказе вакцины. Отдельные положения контракта не соблюдены, и компания не смогла предоставить достойную доверия стратегию восстановления поставок», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в последние недели Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.
В Турции назвали причины признания Байденом геноцида армян
Признание президентом Соединенных Штатов геноцида армян в Османской империи выглядит как попытка наказать Анкару за независимую внешнюю политику, считает глава Института исследований России (RUSEN), профессор Университета Йылдырыма Беязыта Салих Йылмаз.
«Тесные взаимоотношения США с Рабочей партией Курдистана (РПК) и партией «Демократический союз» в Сирии, нахождение лидера «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО, в Турции организация признана террористической), официальное уведомление о скором выводе [Турции] из проекта по созданию американского истребителя пятого поколения F-35, а теперь обвинение турок в «геноциде» выглядит плановой стратегией новой администрации. Таким образом Байден пытается наказать Турцию за ее независимую внешнюю политику», – цитирует Йылмаза ТАСС.
По мнению эксперта, после заявления Байдена в отношениях США и Турции может наступить «переломный момент». Также Йылмаз обратил внимание, что американский лидер предупредил турецкого президента о своем заявлении накануне, чтобы предупредить возможную реакцию Анкары. «Возможно, он пояснил, что сделает свое объявление не для обвинения турок, а просто использует этот термин в память об этом событии. Можно предположить, что [Байден] пытался сгладить реакцию [Эрдогана], сообщив о желании встретиться с президентом Турции на саммите НАТО в Брюсселе», – отметил профессор.
Как считает Йылмаз, Анкара может отреагировать на решение Байдена признать геноцид армян военными операциями против РПК в Ираке и «Демократического союза» в Сирии. В Турции считают, что республика подверглась нападению США как в экономическом, так и в политическом и военном отношении, заявил эксперт. «США нацелены на оказание давления на Турцию, чтобы в ней состоялись досрочные выборы», – подчеркнул Йылмаз.
Накануне Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Меркель объяснила зависимость объемов закупок «Спутника V» от скорости одобрения в ЕС
Германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины «Спутник V». Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам. Пока есть не все документы, Институт Пауля Эрлиха выступает докладчиком, поэтому мы хорошо информированы, но документов не хватает для регистрации», – цитирует Меркель РИА «Новости».
Она отметила, что в случае, если регистрация осуществится «очень скоро», то будет смысл закупать российскую вакцину.
«Если же будет через несколько месяцев, то у нас в целом будет достаточно вакцины, поэтому вопрос, сколько мы можем заказать («Спутника V»), будет зависеть от этого», – пояснила Меркель.
Ранее в апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
Инспекторы ЕС прибыли в Россию ознакомиться с производством «Спутника V»
В Россию прибыли инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем.
Он сообщил, что прибыли «инспекторы из трех разных стран». Их визит – «часть процесса утверждения», причем включает «не только проверку производства, но и проверку клинических испытаний». В случае одобрения «Спутник V» могут поставить в Швецию уже в июне, идут переговоры о производстве в самой Швеции. Бергстрем уточнил, что «в первые три-шесть месяцев объемы будут поступать из России, а там мощностей не так много», передает ТАСС со ссылкой на SVT.
Напомним, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения агентством.
Пентагон оценил возможные последствия признания Байденом геноцида армян
Признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале XX века не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Пентагон «не ожидает каких-либо изменений в военных отношениях с Турцией». Кирби подчеркнул, что страны являются союзниками по НАТО, и военное ведомство США полагает, что заявление Байдена эти отношения «не затронет». Кирби выразил надежду, что военные связи США и Турции будут укрепляться, передает ТАСС.
Напомним, Байден признал геноцид этнических армян в Османской империи. Ряд турецких политиков призвал незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик, которая сейчас используется одновременно ВВС Турции и США. Турецкая партия Vatan заявила, что следует признать Крым территорией России, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней.
Семь российских авиакомпаний закончили вывозить россиян из Турции
Azur Air, «Азимут», «Икар», «Победа», «Россия», Red Wings и Royal Flight завершили вывозную программу из Турции, сообщила Росавиация.
В частности, в понедельник авиакомпании двух стран совершили шесть рейсов из Турции в Россию, было «перевезено 1,3 тыс. пассажиров» (российскими авиакомпаниями – три рейса, 720 пассажиров). Также в Росавиации сообщили, что полностью завершена вывозная программа из Танзании, выполнено 12 рейсов, возвращено 4,1 тыс. пассажиров, передает ТАСС.
Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
РФПИ согласовал производство «Спутника V» в Турции
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.
«РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac объявляют о сотрудничестве для производства в стране первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V». Viscoran Ilac осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутник V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях», – заявили в фонде, передает РИА «Новости».
В рамках соглашения с РФПИ Viscoran Ilac также оказывает поддержку для формирования партнерств с другими местными фармацевтическими производителями. В частности, с компанией CinnaGen Ilac финализируется процесс технологического трансфера, ведутся переговоры с двумя другими производственными площадками для расширения мощностей по выпуску вакцины.
«Соглашение с Viscoran Ilac направлено на расширение производственных мощностей и обеспечение международных поставок вакцины «Спутник V». РФПИ заключил соглашения с ведущими фармацевтическими компаниями в Азии, Латинской Америке, Европе и СНГ, благодаря которым безопасная и эффективная российская вакцина станет доступна для людей более чем в 60 странах», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Председатель совета директоров Viscoran Ilac Озтурк Оран отметил, что помимо соглашения для производства вакцины, процессов лицензирования, а также вопросов хранения и дистрибуции, частью сотрудничества с Россией также являются клинические исследования вакцины, которые продвигаются очень успешно.
На прошлой неделе сообщалось, что в ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
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