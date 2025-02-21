Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Российские военные выбили ВСУ из Новоочеретоватого и подняли флаг России
Российские войска смогли выбить ВСУ из села Новоочеретоватое на запорожской линии фронта и установить там флаг России, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.
Российские войска успешно выбили ВСУ из села Новоочеретоватое, расположенного на времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».
«В самом селе уже подняты флаг России и Знамя Победы», – подчеркнул Рогов.
По его словам, в сражении за освобождение села участвовала 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознаменная, ордена Суворова бригада. Бои были интенсивными, однако завершились успехом российской стороны.
Поднятие флага России и Знамени Победы символизирует контроль над территорией и освобождение села от украинских боевиков.
Накануне российские войска продвинулись вперед и заняли центр села Новоочеретоватое на запорожской линии фронта.
В начале недели сообщалось, что российские войска начали бои в селе Новоочеретоватое на Времевском направлении, закрепив позиции в южной части села. Российские войска продвинулись вперед, захватив опорные пункты на запорожском фронте, улучшив свои позиции на Ореховском и Времевском направлениях.