Российские военные выбили ВСУ из Новоочеретоватого и подняли флаг России

Эксперты рассказали о достижениях России за время СВО

Политолог Асафов: СВО изменила мир, став кульминацией противостояния России и Запада

Tекст: Олег Исайченко

«24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Это стало новым этапом в истории всего мира и кульминацией противостояния Москвы и Запада. Глава государства указал, что мы вынуждены защищать вооруженным путем право на суверенные решения и развитие как независимого государства», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

По его словам, СВО можно разделить на три направления. «Первое – «горячая» фаза конфликта, включающая применение военной техники, а также участие военного контингента на линии боевого соприкосновения. Второе – экономическая война, направленная на разрыв нашей экономики на части. Третье – информационно-психологическая и когнитивная война», – добавил он.

«Самая главная победа, которую современная Россия одержала в трехлетнем противостоянии с западными странами – это обретение себя, укрепление российской идентичности, самоуважения, закрепление статуса нашей страны как одного из ключевых международных игроков», – отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Запад не смог достичь своих целей в борьбе против России. Наша страна не посыпалась, не ослабела, а выстояла, консолидировалась, адаптировалась к сложной ситуации. СВО получила широкую поддержку населения не только на словах: люди помогают рублем и делом», – указал социолог.

Эксперты отметили: ни одна из целей информационно-психологической войны против России также не достигнута: общество не дестабилизировано, армия не деморализована, руководство страны не дискредитировано.

«У Запада не получилось устроить нашей стране автаркию, экономическую, идеологическую или смысловую изоляцию. Нас пытались загнать в угол, а мы отстаивали сам принцип суверенитета и сохранения идентичности, который важен и для всего мира», – пояснил Николай Миронов, специалист по вопросам политических систем, выборов, конституционного устройства государств.

Другой важный промежуточный итог СВО: российское оружие доказало свое превосходство над западным в условиях современного конфликта, заметил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике.

«Война – это военно-промышленный комплекс и демографические резервы. Очевидно, что Украина исчерпала все свои военные ресурсы. И по риторике Трампа видно, что в ближайшие годы рассчитывать на помощь США Киеву не приходится. Запасы вооружений в Европе также истощены и нет возможностей их существенно нарастить», – продолжил парламентарий.

«Между тем, Россия стала одной из передовых экономик, особенно в Европе. Реальный рост ВВП за прошлый год – более 4%. Доходы населения увеличились более чем на 8%. Это видно по показателям качества жизни, в том числе в регионах, городскому развитию, инфраструктурному строительству», – согласилась Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ.

«Развивается импортозамещение в гражданской сфере, в фармакологии. Успешно работает платежная система МИР, действует проект «Сделано в России», объединяющий локальные суббренды. При этом, государство выполняет все соцобязательства и наращивает помощь участникам СВО, их семьям, для которых запущены многочисленные меры поддержки», – резюмировала она.