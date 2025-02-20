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Российские войска заняли центр Новоочеретоватого
Рогов сообщил о занятии центра Новоочеретоватого российскими войсками
Российские войска продвинулись вперед и заняли центр села Новоочеретоватое на запорожской линии фронта, продолжаются бои заего освобождение, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов..
Российские войска заняли центр Новоочеретоватого на времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости». Рогов отметил: после того как ВС России вошли на окраины в южной и юго-восточной частях села, армия продвинулась вглубь, закрепившись в центральной части и освободив окрестности.
«Есть успехи нашей армии в боях за Новоочеретоватое. Наши войска продвинулись вперед и уже закрепились в центре села», – сказал он.
Хотя российские войска укрепили свои позиции в центре села, бои за его полное освобождение продолжаются.
Кроме этого, российские войска расширили зону контроля в окрестностях села Новоселка. Ранее, в январе, ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку, находящиеся на времевском направлении, которое соединяет Запорожскую область и ДНР.
В начале этой недели сообщалось, что российские войска начали бои в селе Новоочеретоватое на времевском направлении, закрепив позиции в южной части села. Российские войска продвинулись вперед, захватив опорные пункты на запорожском фронте, улучшив свои позиции на ореховском и времевском направлениях.