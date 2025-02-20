Рогов сообщил о занятии центра Новоочеретоватого российскими войсками

Tекст: Мария Иванова

Российские войска заняли центр Новоочеретоватого на времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости». Рогов отметил: после того как ВС России вошли на окраины в южной и юго-восточной частях села, армия продвинулась вглубь, закрепившись в центральной части и освободив окрестности.

«Есть успехи нашей армии в боях за Новоочеретоватое. Наши войска продвинулись вперед и уже закрепились в центре села», – сказал он.

Хотя российские войска укрепили свои позиции в центре села, бои за его полное освобождение продолжаются.

Кроме этого, российские войска расширили зону контроля в окрестностях села Новоселка. Ранее, в январе, ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку, находящиеся на времевском направлении, которое соединяет Запорожскую область и ДНР.

В начале этой недели сообщалось, что российские войска начали бои в селе Новоочеретоватое на времевском направлении, закрепив позиции в южной части села. Российские войска продвинулись вперед, захватив опорные пункты на запорожском фронте, улучшив свои позиции на ореховском и времевском направлениях.