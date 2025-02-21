  • Новость часаФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб в шести регионах России
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

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    21 февраля 2025, 07:42 • Новости дня

    Добровольцы «Север-V» провели зачистку Григоровки в ДНР

    Добровольцы бригады «Север-V» начали зачистку Григоровки в ДНР под Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские добровольцы из бригады «Север-V» проводят операцию по зачистке Григоровки, расположенной севернее Часова Яра в Донецкой Народной Республике, как стало известно из сообщения пресс-службы корпуса.

    Российские добровольцы из бригады «Север-V» добровольческого корпуса, который действует в составе группировки войск «Юг», приступили к зачистке Григоровки, находящейся к северу от Часова Яра в ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в полуохват Часов Яр, что усилило их позиции в этом районе. Также сообщалось, что российские войска перерезали важную трассу снабжения Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, что серьезно ограничило возможности противника. В ответ на это Киев перебросил элитные подразделения в Часов Яр, чтобы усилить оборону и сдержать наступление российских сил.

    20 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    @ Сергей Поляков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Одесской и Николаевской областей массово получают сообщения на мобильные телефоны о принадлежности этих территорий России.

    Военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что подполье на Украине фиксировало массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны жителям Одесской и Николаевской областей о том, что данные территории являются русскими землями, передает ТАСС.

    По словам Киселева, около 80% жителей этих областей получили такие сообщения. Эксперт предположил, что массовая рассылка могла быть вызвана сбоем в сети или действиями определенных соратников.

    Киселев также добавил, что по данным подполья, на окраине Одессы был нанесен удар, уничтоживший крупный склад с боеприпасами. Удар был также нанесен по промзоне Запорожья, откуда доносились взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пророссийское подполье сообщило об ударе по Вооруженным силам Украины в Одесской области. Также сообщалось, что в Одессе, по данным пророссийского сопротивления, был нанесен удар по порту. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ракетный комплекс «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе.

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    20 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины
    ВС России нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты удалось поразить, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее в четверг сообщалось, что в Одесской области был поврежден энергетический объект «ДТЭК». В Киеве прогремели взрывы, сообщал мэр города Виталий Кличко.

    Воздушная тревога звучала почти на всей территории Украины.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    21 февраля 2025, 06:27 • Новости дня
    Российские войска вошли в село Пятихатки в Запорожской области

    Российские военные зашли в село Пятихатки, ранее захваченное ВСУ в июне 2023 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска закрепились в селе Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, которое ранее было захвачено ВСУ в ходе контрнаступления.

    Российские войска вошли в село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, сообщает РИА «Новости». Это село было захвачено Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления в июне 2023 года. Сейчас российские военные закрепились в населенном пункте.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что линия фронта на данном направлении сместилась. «Наши войска вошли в Пятихатки и закрепились там. За полное освобождение села идут бои», – заявил он в интервью.

    Село Пятихатки было основано в 1890 году и расположено в стратегически важной зоне в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России активизировались на степногорском направлении в Запорожской области и ведут там активные боевые действия. Взятие Гуляйполя рассматривается как ключ к взлому обороны ВСУ у Запорожья. В Запорожской области бои также активизировались со стороны Вербового.

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    20 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20.

    Лавров, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати, сообщил, что Россия и США на переговорах в Эр-Рияде подробно обсудили необходимость решения кризиса на Украине путем устранения его первопричин, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что завершению конфликта препятствует бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением, осуществляемые покровителями киевского режима.

    Глава МИД России отметил, что только устранение первопричин кризиса, включая выполнение обязательств по уважению прав человека и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе, может привести к решению ситуации. Лавров заявил, что в Эр-Рияде состоялся подробный разговор на эту тему.

    Также на переговорах обсуждались вопросы международных отношений. По мнению Лаврова, в многополярной среде не должно быть места гегемонии, и западным странам необходимо признать новый баланс сил.

    «Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения», – подчеркнул Лавров.

    Обе стороны согласились, что международные отношения должны строиться на признании национальных интересов каждой страны.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    20 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    Российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении
    Российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» отразили четыре контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    В ходе наступления было нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Бондаревки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Казачьей Локни, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Махновки, Никольского и Суджи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Агронома, Викторовки, Замостья, Колмакова, Косицы, Кубаткина, Куриловки, Мартыновки, Мелового, Новой Сорочины, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Журавки, Мирлогов, Мирополья и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две американские машины пехоты Bradley, бронетранспортер, десять бронемашин, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62 200 военнослужащих, 373 танка, 279 машин пехоты, 229 бронетранспортеров, 1947 бронемашин, 2096 автомобилей, 461 артиллерийское орудие, 49 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг тульские десантники рассказали, как освободили Свердликово в Курской области.

    Накануне потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих.

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    21 февраля 2025, 03:23 • Новости дня
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

    «Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», – цитирует Уржумцева ТАСС.

    Разработку РПЛ-20 закончили в сентябре прошлого года, само оружие презентовали в конце августа.

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    20 февраля 2025, 14:02 • Новости дня
    Эксперты рассказали о достижениях России за время СВО

    Политолог Асафов: СВО изменила мир, став кульминацией противостояния России и Запада

    Эксперты рассказали о достижениях России за время СВО
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Три года назад Россия была вынуждена начать СВО, чтобы защитить право на суверенитет. Это стало новым этапом в истории всего мира и кульминацией противостояния Москвы и Запада. В итоге противник не смог достичь своих целей, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Три года СВО: как изменилась Россия».

    «24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Это стало новым этапом в истории всего мира и кульминацией противостояния Москвы и Запада. Глава государства указал, что мы вынуждены защищать вооруженным путем право на суверенные решения и развитие как независимого государства», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, СВО можно разделить на три направления. «Первое – «горячая» фаза конфликта, включающая применение военной техники, а также участие военного контингента на линии боевого соприкосновения. Второе – экономическая война, направленная на разрыв нашей экономики на части. Третье – информационно-психологическая и когнитивная война», – добавил он.

    «Самая главная победа, которую современная Россия одержала в трехлетнем противостоянии с западными странами – это обретение себя, укрепление российской идентичности, самоуважения, закрепление статуса нашей страны как одного из ключевых международных игроков», – отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

    «Запад не смог достичь своих целей в борьбе против России. Наша страна не посыпалась, не ослабела, а выстояла, консолидировалась, адаптировалась к сложной ситуации. СВО получила широкую поддержку населения не только на словах: люди помогают рублем и делом», – указал социолог.

    Эксперты отметили: ни одна из целей информационно-психологической войны против России также не достигнута: общество не дестабилизировано, армия не деморализована, руководство страны не дискредитировано.

    «У Запада не получилось устроить нашей стране автаркию, экономическую, идеологическую или смысловую изоляцию. Нас пытались загнать в угол, а мы отстаивали сам принцип суверенитета и сохранения идентичности, который важен и для всего мира», – пояснил Николай Миронов, специалист по вопросам политических систем, выборов, конституционного устройства государств.

    Другой важный промежуточный итог СВО: российское оружие доказало свое превосходство над западным в условиях современного конфликта, заметил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике.

    «Война – это военно-промышленный комплекс и демографические резервы. Очевидно, что Украина исчерпала все свои военные ресурсы. И по риторике Трампа видно, что в ближайшие годы рассчитывать на помощь США Киеву не приходится. Запасы вооружений в Европе также истощены и нет возможностей их существенно нарастить», – продолжил парламентарий.

    «Между тем, Россия стала одной из передовых экономик, особенно в Европе. Реальный рост ВВП за прошлый год – более 4%. Доходы населения увеличились более чем на 8%. Это видно по показателям качества жизни, в том числе в регионах, городскому развитию, инфраструктурному строительству», – согласилась Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ.

    «Развивается импортозамещение в гражданской сфере, в фармакологии. Успешно работает платежная система МИР, действует проект «Сделано в России», объединяющий локальные суббренды. При этом, государство выполняет все соцобязательства и наращивает помощь участникам СВО, их семьям, для которых запущены многочисленные меры поддержки», – резюмировала она.

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    20 февраля 2025, 10:10 • Новости дня
    В Одесской области поврежден энергетический объект «ДТЭК»

    Энергетический объект компании «ДТЭК» в Одесской области получил повреждения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одесской области Украины энергетический объект компании «ДТЭК» получил повреждения, восстановительные работы начнутся после получения разрешения от военных.

    На юге Украины в Одесской области был поврежден энергетический объект компании «ДТЭК», сообщает ТАСС. Информация об этом появилась в Telegram-канале холдинга.

    В компании подчеркнули, что аварийно-восстановительные работы на объекте можно будет начать только после получения разрешения от военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько серий взрывов прогремело в Одессе, что привело к повреждению энергетического объекта в регионе. Ранее сообщалось, что энергетический объект в Одесской области получил повреждения. В результате подобных происшествий работа электротранспорта в Одессе была остановлена.

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    20 февраля 2025, 13:01 • Новости дня
    Российские средства ПВО сбили МиГ-29 ВВС Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 112 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам с боеприпасами, местам подготовки и запуска беспилотников, скоплениям живой силы и техники противника в 163 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 655 самолетов, 283 вертолета, 44007 беспилотников, 594 ЗРК, 21534 танка и других бронемашин, 1518 боевых машин РСЗО, 21883 орудия полевой артиллерии и минометов, 31846 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что Российские средства ПВО сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

    А в начале февраля истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Как отметил тогда председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов, сбитый украинский Су-27, пилотируемый асом Иваном Болотовым, вызвал упадок настроения среди летчиков ВСУ.

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    20 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России бойцу из Бурятии за спасение товарищей

    Уроженцу Бурятии присвоено звание Героя России посмертно за спасение товарищей

    Tекст: Вера Басилая

    Уроженцу села Эгита в Бурятии Балте Цыренжапову посмертно присвоено звание Героя России за героизм на поле боя при спасении окруженной группы бойцов, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

    Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что Цыренжапов, родом из села Эгита Еравнинского района, в 2005 году поступил на военную службу по контракту и участвовал в специальной военной операции с первых дней.

    21 мая 2024 года во время выполнения боевой задачи на часовярском направлении группа бойцов оказалась в окружении. Цыренжапову поручили помочь своим, и он открыл огонь по опорному пункту противника, чтобы освободить путь для окруженных. Однако в процессе некоторых из бойцов ранило, и Цыренжапов принял решение отправить их на эвакуацию.

    Для отвлечения внимания противника он начал стрелять из гранатомета, вызывая огонь на себя. В ходе боя Цыренжапов получил смертельное ранение, но сумел выполнить задачу и спасти своих товарищей.

    Алексей Цыденов отметил, что имя Балты Цыренжапова навсегда останется в истории Бурятии и России благодаря его героическому поступку.

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову посмертно за проявленные мужество и героизм.

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    20 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    Ученые КГЭУ разработали прототип супердрона для армии

    КГЭУ создал прототип супердрона-конвертоплана с улучшенными летными характеристиками

    Tекст: Александра Юдина

    Российские ученые из Казанского государственного энергетического университета разработали прототип супердрона для боевых действий, улучшив его летные характеристики за счет выдвижных винтов.

    Ученые КГЭУ разработали прототип супердрона-конвертоплана с улучшенными летными характеристиками для боевых условий, передает «Газета.Ru».

    Конвертоплан объединяет преимущества вертолета и самолета, позволяя ему взлетать и садиться вертикально, как вертолет, и лететь со скоростью самолета. Разработка включает в себя выдвижную систему несущих винтов.

    Главный разработчик проекта Александр Соловьев отметил, что коптерные лучи с четырьмя двигателями создают значительное лобовое сопротивление при горизонтальном полете. Для повышения аэродинамических свойств предложено убирать эти винты внутрь фюзеляжа.

    Согласно проекту, в развернутом состоянии система позволяет достигать крейсерской скорости до 94 км/ч, а при сворачивании и складывании в фюзеляж скорость увеличивается до 132 км/ч, что снижает лобовое сопротивление на 16% и оптимизирует разнос масс аппарата.

    В будущем ученые планируют создать испытательную установку, где будут проведены все необходимые испытания дрона и отработаны его технические аспекты.

    Ранее ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Ростех разработал устройство для защиты транспорта от FPV-дронов. Российские штурмовики испытали новый антидроновый комплекс «Чистюля».

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    21 февраля 2025, 06:01 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании убийства бойца СВО в Армавире

    Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства участника СВО в Армавире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя краевого СК предоставить информацию о ходе расследования убийства демобилизованного участника СВО в Армавире.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования убийства участника специальной военной операции в Армавире Краснодарского края, передает ТАСС. В сообщении ведомства отмечено, что Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по региону Андрею Маслову доложить о ходе расследования, выявленных обстоятельствах и доводах, появившихся в медиа.

    По данным следствия, в июле 2024 года житель Армавира в результате конфликта нанес ножевое ранение в живот демобилизованному бойцу, который через несколько дней скончался. В социальных сетях высказываются опасения, что не все виновные лица установлены, а привлеченные к ответственности могут отделаться условным наказанием.

    Обвиняемый в убийстве содержится под стражей, его действия квалифицированы как убийство из хулиганских побуждений. Двух других фигурантов дела обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления и злоупотреблении должностными полномочиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье объявили розыск пешехода, подозреваемого в убийстве участника СВО. Сообщалось, что убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным. Неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного.

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    20 февраля 2025, 11:01 • Новости дня
    Россиянин приговорен за попытку теракта в Таврийске

    Суд приговорил Юрия Прасолова к десяти годам за попытку подрыва администрации Таврийска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юрий Прасолов получил десять лет лишения свободы за попытку взрыва здания администрации Таврийска с использованием найденной на свалке гранаты и патронов.

    Южный окружной военный суд приговорил гражданина России Юрия Прасолова к десяти годам лишения свободы за попытку подрыва здания администрации города Таврийск Херсонской области, сообщает ТАСС. По данным суда, Прасолов не смог довести свой план до конца из-за задержания сотрудниками правоохранительных органов 24 февраля 2024 года.

    Обвиняемый был признан виновным в попытке теракта, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Осужденный будет отбывать первые два года наказания в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

    Следствие установило, что Прасолов в августе 2023 года нашел на свалке вещевой мешок, внутри которого оказались граната и более 370 патронов разных калибров. Он планировал использовать эти средства для подрыва здания администрации Таврийска, для чего составил схему улиц и строений вокруг объекта и усилил гранату винтовочными патронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три уголовных дела, связанные с покушением на жизнь главы Крыма Сергея Аксенова, были направлены в Южный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения. Южный окружной военный суд начал закрытый процесс по делу о теракте на Крымском мосту. Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима полковника ВСУ Николая Дзямана за приказ сбить самолет над Кубанью.

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    20 февраля 2025, 13:22 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 925 военнослужащих на разных направлениях

    ВСУ понесли значительные потери на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях

    Tекст: Мария Иванова

    Потери ВСУ за сутки составили до 925 военнослужащих, шесть танков, десять бронемашин, кроме того уничтожены несколько складов боеприпасов и станций связи, сообщили в Минобороны.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Волчанска Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 45 военнослужащих, танк, бронемашину и три орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Кутьковки, Купянска, Кондрашовки, Загоруйкови, Новой Кругляковки Харьковской области, Колодезей и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери противника составили свыше 180 военнослужащих, пять пикапов и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами и станция РЭБ.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ возле Северска, Васюковки, Новомарково, Часова Яра, Червоного, Карповки, Константиновки и Улаклов ДНР.

    Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, трех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Щербиновкой, Шевченко, Гнатовкой, Красноармейском, Зверево, Удачным, Котлино, Успеновкой, Надеждинкой и Андреевкой ДНР.

    Противник потерял до 280 военнослужащих, пять танков, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, восемь орудий полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Богатыря, Комара, Новоочеретоватого, Бурлацкого и Новоселки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоандреевки, Малых Щербаков Запорожской области, Качкаровки, Тягинки, Антоновки и Приднепровское Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    В четверг также сообщалось, что ВС России нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. Кроме того Российские средства ПВО сбили МиГ-29 ВВС Украины, общее число уничтоженных с начала спецоперации украинских самолетов достигло 655.

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    21 февраля 2025, 07:15 • Новости дня
    ВСУ усилили атаки на Херсонскую область на фоне переговоров США и России

    Власти Херсонской области заявили об усилении атак ВСУ и гибели мирных жителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Херсонской области зафиксировано увеличение атак ВСУ на мирное население, что может быть связано с переговорами между США и Россией без участия Киева.

    Рост числа атак ВСУ на мирную инфраструктуру Херсонской области связан с переговорами между США и Россией без участия Киева, сообщает ТАСС. Глава Каховского округа Павел Филипчук заявил, что дроновые атаки ВСУ участились, приводя к гибели мирных жителей. Филипчук объяснил происходящее договоренностями между президентами США и России по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко отметил, что с начала года увеличилось число смертей гражданских от обстрелов. В Новокаховском городском округе также фиксируют рост атак.

    Виталий Гура, глава округа, рассказал, что ситуация ухудшилась, увеличилось количество артиллерийских и дроновых ударов. По его словам, ВСУ также применяют кассетные удары и разбрасывают «лепестки», но власти совместно с военными продолжают заниматься разминированием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина безвозвратно потеряла Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о стабильно напряженной обстановке на линии фронта, отметив, что противник сосредоточился на обстрелах мирных городов и сел. Также сообщалось, что ВС России уничтожили пункт управления FPV-дронами в Херсоне.

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