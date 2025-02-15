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Бербок: Самым дешевым способом защитить Украину было бы членство Киева в НАТО
Членство в НАТО является наиболее экономически эффективным способом обеспечения безопасности Украины по сравнению с другими гарантиями, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что самым экономически эффективным решением для защиты Украины было бы обсуждение ее членства в НАТО, передает ТАСС.
По мнению Бербок, это позволит избежать значительных финансовых затрат, связанных с другими формами гарантии безопасности, которые, в свою очередь, не обеспечивают полной защиты.
Бербок подчеркнула, что вопрос членства Украины в НАТО следует снова вынести на повестку дня. Она отметила, что альтернативные меры безопасности требуют огромных финансовых средств и не обеспечивают стопроцентной безопасности. Эти слова прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждаются актуальные вопросы международной политики.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года является является нереалистичной задачей и исключил возможность принятия Киева в НАТО.
Также Хегсет заявил о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге отметила, что заявления США о членстве Украины в НАТО отражают реализм.