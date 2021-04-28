Прилетающих из Индии россиян решили тестировать на COVID-19 в аэропорту

Эпидемия коронавируса резко замедлила таяние снегов в Гималаях

Международный коллектив климатологов выяснил, что процесс таяния ледников и снега на склонах Гималаев резко замедлился в 2020 году из-за снижения на 30% объемов сажи и пыли, выбрасываемых промышленностью и автомобилями в Индии.

«Используя две разных стратегии наблюдений, мы показали, что снег в горах в бассейне реки Инд и ее притоков стал в прошлом году намного чище, чем он был в последние два десятилетия. Это резко замедлило его таяние и уменьшило объем талых вод примерно на 6,55 кубических километра», – передает ТАСС сообщение исследователей со ссылкой на статью в журнале PNAS.

Распространение коронавирусной инфекции по Китаю, а затем по всему остальному миру, привело не только к перегрузке систем здравоохранения в десятках разных государств, но и к резкому снижению объемов промышленного производства, автомобильного трафика и многих других источников СО2 и прочих парниковых газов.

Первые наблюдения за этим снижением, которые ученые провели летом прошлого года, показали, что выбросы парниковых газов снизились примерно на 17% по сравнению с зимой и началом весны 2019 года. В целом за весь 2020 год масса ежегодных выбросов углекислого газа снизилась примерно на 2,4 миллиарда тонн (7%), что пока является самым большим падением за всю историю наблюдений.

Группа климатологов под руководством Маккензи Скайлс, доцента университета штата Юта в Солт-Лейк-Сити (США), заинтересовалась тем, как резкое снижение в концентрации частиц сажи, пыли и аэрозолей, зафиксированное на территории Дели и многих других густонаселенных мегаполисов в странах третьего мира во время весеннего пика эпидемии, повлияло на климат окружающих их регионов.

Для получения подобных сведений климатологи изучили снимки, полученные инструментом MODIS на борту зонда Aqua во время пролетов над территорией полуострова Индостан. Сравнив их с аналогичными фотографиями, полученными в прошлые годы, Скайлс и ее коллеги оценили то, как карантинные меры повлияли на число частиц сажи и пыли, а также проследили за изменениями в характере таяния льдов и снега.

Как оказалось, эпидемия действительно очень сильно повлияла на чистоту снежного и ледникового покрова. В частности, число частицы сажи и пыли на их поверхности снизилось примерно на треть во время весны 2020 года. Это, в свою очередь, резко замедлило таяние льдов и снега, уменьшив типичный уровень подобных осадков во многих регионах Гималаев на 50-100 миллиметров.

В общей сложности, общий объем талой воды снизился примерно на 6,55 кубических километра, что значительным образом повлияло на всю структуру водного баланса в Инде и других реках Южной Азии, основным источником воды которых являются горные залежи снегов и льдов. В ближайшее время Скайлс и ее коллеги планируют провести повторные наблюдения для оценки того, насколько долго будет сохраняться этот положительный эффект.