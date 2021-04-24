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Демонтированные на Украине памятники Ленину предложили установить в Чернобыле
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Памятники Владимиру Ленину, демонтированные на Украине в рамках декоммунизации, нужно установить в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, создав там туристическую аллею в советском стиле, заявил народный художник Украины, автор проекта мемориального комплекса «Звезда Полынь» в Чернобыле Анатолий Гайдамака.
Художник предлагает отвезти все памятники Ленину и монументы советского периода в Чернобыль и организовать там «станцию имени Ленина», передает ТАСС со ссылкой на «Укринформ».
«Мы знаем, какую беду принес Ленин Украине: миллионы жертв. Поэтому я и предлагал все памятники советского периода, особенно Ленину, отвезти в Чернобыльскую зону. И это было бы в виде советского парка, это была бы креативная туристическая аллея», – заявил Гайдамака.
Черобыль мог бы стать популярным туристическим объектом с музеем тоталитарного режима, считает художник. «Я давно предлагаю там сделать музей тоталитарного режима, музей «холодной войны». Это тоже потенциальный туристический объект, который забыт», – сказал он.
В январе в селе Старые Трояны Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину на Украине.
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
Украина закрывает университеты на кредит Всемирного банка
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Всемирный банк недоволен системой высшего образования Украины и выдаст Киеву кредит в 200 млн долларов на ее реформирование, итогом которой станет закрытие солидной части вузов, сообщили украинские СМИ.
В банке открыто заявили, что государственные вузы на Украине представлены слишком широко, а потому система высшего образования неэффективна, поскольку в условиях сокращения населения большая сеть вузов создает проблемы «для ее финансовой устойчивости и качества услуг». По задумке Всемирного банка, на выделенные деньги эксперты будут проводить аудит каждого института, университета и колледжа в республике. В результате проверок разрешение на образовательную деятельность получат только те вузы, которые отвечают необходимым стандартам – «прозрачным» и «эффективным», пишут Vesti.ua.
Как отмечают в кредитной организации, на Украине уже началась оптимизация высшего образования: по словам представителей банка, в республике количество вузов за последние годы сократилось на 25%, однако «еще многое предстоит сделать». В качестве одного из аргументов в банке назвали плохую обратную связь абитуриентов с университетами: спрос на высшее образование среди молодежи высок, но информации о доступных вариантах его получения чрезвычайно мало, говорят во Всемирном банке. В организации сообщили, что правительство страны якобы согласно на проведение реформы, ее реализация займет шесть лет.
Информация о возможном закрытии вузов вызвала критику в Сети, некоторые предполагают, что реформа может обернуться уничтожением системы высшего образования на Украине. В частности, пользователи опасаются, что деньги Всемирного банка осядут в карманах аудиторов либо будут «незаметно распилены» при реализации проекта. Также недовольство людей вызвало то, что сокращение коснется государственных вузов, в то время как выпускники частных университетов не всегда показывают хорошие результаты при приеме на работу.
В свою очередь эксперты, выступающие за укрупнение вузов, считают, что украинцы поступают в университеты исключительно ради диплома, специализированные же знания он получают на дополнительных курсах, а поэтому сокращение вузов за счет закрытия неэффективных филиалов поднимет качество образования и снимет нагрузку с госбюджета. Так, журналист Дмитрий Заборин заявил, что «украинские вузы просто работают как бизнес», дающий студентам из регионов возможность закрепиться в городе и получить диплом, не всегда обязательный при трудоустройстве. Между тем, по словам экс-заместителя министра образования Украины Максима Стрихи, страна, если сравнивать количество университетов и студентов на душу населения, по уровню высшего образования находится «в среднеевропейской рамке», при этом не с лучшей стороны. «Возможно, экономичнее, с точки зрения государственных усилий, было бы эти университеты не ликвидировать, а, скажем, на месте тех трех организовать два, потому что такая ситуация почти в каждом нашем областном центре», – отметил он.
Погребинский: Путин поставил перед Зеленским неразрешимую задачу
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«Любой ответ Зеленского на предложение Путина ухудшит позицию президента Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал приглашение со стороны президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Москву. Ранее Зеленский предлагал Путину встречу в Донбассе.
«Владимир Путин – искушенный политик. Он готовил свое заявление, это не экспромт. Таким образом российский лидер поставил перед Зеленским неразрешимую задачу. Любой ответ главы Украины ухудшит его позицию», – убежден киевский политолог Михаил Погребинский.
Если Зеленский рискнет приехать в Москву, то он проиграет, потому что такой шаг вызовет бурю негодования и в Киеве, и в Вашингтоне, считает собеседник. «Но президент Украины – слабак, он никуда не поедет, – подчеркивает Погребинский. – При этом он сам давно просит о встрече. Сейчас ему предлагают приехать и поговорить, а он, скорее всего, откажется. Поэтому предложение Путина хорошо продумано».
Политолог также добавил, что специалисты по пиару придумают какой-то вариант ответа для Зеленского. «Он будет в форме stand up, чтобы люди поулыбались. Но это не формат серьезного политика», – заключил эксперт.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Владимир Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Путин предложил Зеленскому приехать в Москву
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Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве.
«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.
«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.
«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко.
Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю
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«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
«Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?» – риторически спрашивает Соловьев.
По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.
В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения.
Зеленский ввел санкции против 93 украинских компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 93 украинских компаний.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций», – говорится в тексте указа.
В дополнении к документу приводится перечень из 93 украинских компаний. Отмечается, что ограничения вводятся сроком на три года.
Напомним, 9 апреля Зеленский ввел санкции против ряда бывших украинских высокопоставленных чиновников, включая бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. В начале апреля Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и десяти российских организаций, среди них: «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».
Кроме того, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
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В Киеве отказались вести переговоры с ДНР и ЛНР
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Украина «принципиально» не собирается вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он заявил, что украинская «позиция принципиальна» и заключается в том, что «никаких переговоров» с ДНР и ЛНР «не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
При этом Арестович утверждает, что глава российского государства Владимир Путин «сделал сегодня очень интересную вещь» – по версии Киева, президент России якобы «фактически дезавуировал Минские соглашения». «Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого», – пояснил Арестович.
По словам советника главы офиса президента Украины, «конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения». Как заявил Арестович, «если придираться, это словесный выход из Минских соглашений».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
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Россия пригласила Германию и Францию обсудить Минские соглашения в Донбассе
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Москва предложила Германии и Франции провести до 27 апреля встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска, чтобы обсудить вопросы перемирия на юго-востоке Украины, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», – передает его слова РИА «Новости».
«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – добавил Козак.
Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
Американцы назвали истинные цели США на Украине
Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела».
«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга.
Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости».
«Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.
«На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой.
Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение».
«С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой.
Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов».
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта.
В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
«Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Украинские депутаты устроили драку из-за флага России
Депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с российским флагом, сообщают местные СМИ.
Во время выступления депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егора Устинова к нему подошел представитель фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань и попытался повесить парламентарию на шею плакат с надписью «Пособник оккупанта» и нарисованным российским флагом, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал kherson.net.ua.
Устинов оттолкнул оппонента, между ними возникла потасовка. В итоге один из соратников депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» оттеснил Хланя и усадил его на место.
В продолжении своей речи Устинов подчеркнул, что подобное поведение депутата областного совета – недопустимо.
Ранее экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка.
В ЕС назвали условия для полноценного диалога с Россией
Полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине, сказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, возможен ли диалог России и Евросоюза по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» России на территории европейских стран.
Стано добавил, что Россия, со своей стороны, «постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб» против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление Борреля и посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб.
Во Львове начали демонтаж Монумента славы в честь советских воинов
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По распоряжению властей во Львове начали демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в 1970 году в память о победителях над нацизмом, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
«В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города», – цитирует пресс-служба первого заместителя мэра города Андрея Москаленко.
Отмечается, что в настоящее время проходит демонтаж барельефов, после чего их перевезут в музей «Территория террора», а затем начнется демонтаж плит памятника.
Еще в 2017 году власти Львова собрались снести памятник, однако выяснилось, что по закону о «декоммунизации» мемориал не является символикой коммунистического режима и он не подлежит обязательному уничтожению. В итоге мэрия Львова признала монумент аварийным, а замглавы Андрей Москаленко заявил, что части памятника могут отправить как экспонаты в местный «музей террора».
17 декабря 2018 года рабочие приступили к демонтажу конструкции гранитного пилона Монумента Славы – тогда демонтировали часть тридцатиметровой конструкции. На демонтаж памятника местный бюджет потратил почти 20 тыс. долларов.
Монумент славы Советской армии или «Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил» был построен во Львове в мае 1970 года. Центр монументальной композиции составляет скульптурная группа, состоящая из образов советского Воина и Родины-матери, которая принимает присягу верности и символически благословляет его меч.
Ансамбль выполнен в граните и бронзе авторским коллективом, в который вошли скульпторы Дмитрий Крвавич, Эммануил Мисько, Ярослав Мотыка, художник-монументалист Александр Пирожков, архитекторы Мирон Вендзилович и Аполлон Огранович. На монументе было шесть барельефов – «Рождение Красной Армии», «Гражданская война», «Освобождение Западной Украины», «Год 1941-й», «Великая Отечественная война» и «Победа». Пять из них уже перевезли в украинский «музей советского террора».
США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии»
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Власти Соединенных Штатов намерены продолжать работать над предоставлением Украине военной помощи, включая так называемые летальные оборонительные системы, «для защиты от российской агрессии», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Со стороны Киева были некоторые публичные просьбы, чтобы США срочно прислали больше вооружений, в том числе ракеты Patriot. Рассматриваете ли вы эти запросы? Есть ли какой-то процесс, касающийся отправки большего количества вооружений, в частности, [американских зенитных ракетных комплексов] Patriot?» – приводит ТАСС вопрос одного из журналистов руководителю пресс-службы Госдепартамента.
«Мы глубоко привержены Украине, нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы, основываясь на нашей постоянной оценке того, что может потребоваться Украине», – сказал Прайс.
Накануне в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе.
В прошлый вторник глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.
В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
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МИД заявил о стягивании украинских вооружений к линии соприкосновения
Киев начал стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, говорить о шагах в сторону урегулирования с украинской стороны не приходится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«О какой «сдержанной реакции» и, тем более, «шагах в сторону урегулирования» киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?» – говорится в комментарии Захаровой, на сайте ведомства.
«Цинично выглядит потакание украинскому мифотворчеству о неких несметных российских войсках, развернутых на границе - при том, что в ЕС, похоже, сами путаются в предоставленных им Киевом цифрах - в условиях, когда в Брюсселе не только закрывают глаза на распространенные среди киевских властей настроения в пользу силового решения конфликта на Юго-Востоке, но и - вольно или невольно - сами их и поддерживают», – продолжила дипломат.
Захарова отметила, что невозможно иначе воспринимать «периодически звучащие из уст руководства ЕС фразы, адресованные Киеву, вроде «Мы на вашей стороне».
«Возможно, руководству евродипломатии, вместо безоглядной поддержки украинских властей, пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя согласно Минскому «Комплексу мер» и договоренностям на саммитах «нормандского формата» обязательств по урегулированию конфликта», – добавила дипломат.
Она подчеркнула, что в другом случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, «позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей».
«Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения «пещерной» идеологии неонацизма и правого экстремизма», – заключила Захарова
Ранее в пятницу в ДНР сообщили, что украинские силовики 45 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, разведка ДНР обнаружила танки, гаубицы и бронетехнику, размещенную возле жилых домов на подконтрольной Украине территории.
До этого подразделения украинских силовиков обстреляли из артиллерийских орудий и минометов окрестности Горловки, заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Глава МИД Украины призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эта мера могла бы стать частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Кулеба также отметил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе на прошлой неделе попросил Вашингтон о поставке «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противодействия России. В интервью он также выразил надежду на то, что в вопросе помощи Украине у западных стран «слова не будут расходиться с делом», передает ТАСС.
Напомним, 19 апреля Кулеба предложил главам внешнеполитических ведомств стран ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против России. 11 апреля глава ведущей фракции Европарламента ЕНП Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.