«Единая Россия» провела Всероссийский субботник в регионах

Партия «Единая Россия» совместно с Минстроем провела Всероссийский субботник в регионах России, к акции присоединились десятки тысяч человек по всей стране: депутаты разных уровней, участники предварительного голосования ЕР, волонтеры, активисты движения «Мы вместе», горожане.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и министр строительства Ирек Файзуллин приняли участие в уборке территорий в Пскове, они привели в порядок набережную реки Великой и приняли участие в высадке деревьев на территории Мирожского монастыря, говорится в сообщении на сайте партии.

«Сегодня по всей стране «Единая Россия» проводит субботник. Все 85 регионов, четыре тысячи муниципальных образований. Это сотни тысяч человек по всей стране. Мне кажется, что это абсолютно нормальное желание любого человека – сделать место, в котором ты живешь, лучше. И важно прививать это с детства», – сказал Турчак.

В Ульяновской области мероприятия прошли на объектах, благоустроенных в рамках партпроекта «Городская среда». Вместе депутатами и волонтерами на уборку территории парка «Прибрежный» в Ульяновске вышли временно исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Свыше тысячи активистов партии присоединились к акции в Кузбассе. В Башкортостане в мероприятиях по благоустройству приняли около 700 единороссов. В частности, в Уфе сотрудники исполкома посадили аллею, где установят стелу по проекту «Город трудовой доблести» на набережной реки Белой.

В Новосибирской области очистили от мусора больше ста площадок, в том числе Монумент Славы – памятник сибирякам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

В Хабаровске привели в порядок территорию городской клинической больницы №10, которая в период пандемии была перепрофилирована в главный ковидный госпиталь.

В Липецке субботник прошел в историческом месте – Каменному логу. Для уборки территории было сформировано более 25 команд – липчане записывались на акцию семьями. В Калужской области участники волонтерского центра «Единой России» вышли на уборку Березуйского оврага.

В Приморье единороссы очистили морскую акваторию и еще 56 общественных пространств во Владивостоке. Субботники также прошли и в других муниципалитетах края.

В Санкт-Петербурге субботник проходит на 200 площадках. В благоустройстве территорий принимают участие более 30 тыс. человек.

В Московской области совместный субботник «Единой России» и Минстроя объединил более 300 тысяч человек. Они проводят уборку общественных пространств в 60 муниципальных образованиях.