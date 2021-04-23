Жителя Ингушетии приговорили к 17 годам за подготовку нападения на пост ДПС

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Ингушетии, который изготовил самодельные взрывные устройства и собирался напасть на пост ДПС в Магасе осенью 2019 года, сообщили в суде.

«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении жителя Ингушетии, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1, ст. 317 УК РФ. В соответствии с приговором суда житель Ингушетии признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима», – передает ТАСС сообщение суда. Он осужден по статьям о покушении на теракт, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Установлено, что в сентябре 2019 года в городе Карабулаке подсудимый незаконно изготовил взрывчатое вещество и четыре взрывных устройства, которые незаконно хранил в своем доме, а также проводил поиск потенциальных объектов для совершения террористического акта.

«30 сентября 2019 года, имея при себе четыре самодельные гранаты и три ножа, обвиняемый направился к месту совершения террористического акта - посту сотрудников полиции, расположенному в Магасе. При этом [в ответ] на требование сотрудника патрульно-постовой службы полиции предъявить документы нанес ему несколько ударов ножом. После совершения указанных деяний подсудимый задержан сотрудниками правоохранительных органов, а самодельные взрывные устройства изъяты», – добавили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Напомним, 31 декабря 2019 года два злоумышленника напали на пост ДПС в Магасе, в результате погиб один полицейский, еще двое пострадали. Нападавшие были нейтрализованы, один из них был ранен и арестован, в больнице он рассказал правоохранителям о совершении преступления.