Американцы назвали истинные цели США на Украине

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23 апреля, пятница | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия объявила о высылке пятерых дипломатов Польши
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Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона.
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Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века.
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Заборы – реальные и символические – быстро и технично загоняют революционных жуликов в тупик, когда они вынуждены эмигрировать, а из их клиентов на улицах остаются только самые юные, самые безумные, словом, те, у кого в голове особенно сильный ветер, а таких много не бывает.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Американцы назвали истинные цели США на Украине
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Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела».
«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга.
Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости».
«Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.
«На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой.
Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение».
«С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой.
Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов».
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта.
Украина закрывает университеты на кредит Всемирного банка
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Всемирный банк недоволен системой высшего образования Украины и выдаст Киеву кредит в 200 млн долларов на ее реформирование, итогом которой станет закрытие солидной части вузов, сообщили украинские СМИ.
В банке открыто заявили, что государственные вузы на Украине представлены слишком широко, а потому система высшего образования неэффективна, поскольку в условиях сокращения населения большая сеть вузов создает проблемы «для ее финансовой устойчивости и качества услуг». По задумке Всемирного банка, на выделенные деньги эксперты будут проводить аудит каждого института, университета и колледжа в республике. В результате проверок разрешение на образовательную деятельность получат только те вузы, которые отвечают необходимым стандартам – «прозрачным» и «эффективным», пишут Vesti.ua.
Как отмечают в кредитной организации, на Украине уже началась оптимизация высшего образования: по словам представителей банка, в республике количество вузов за последние годы сократилось на 25%, однако «еще многое предстоит сделать». В качестве одного из аргументов в банке назвали плохую обратную связь абитуриентов с университетами: спрос на высшее образование среди молодежи высок, но информации о доступных вариантах его получения чрезвычайно мало, говорят во Всемирном банке. В организации сообщили, что правительство страны якобы согласно на проведение реформы, ее реализация займет шесть лет.
Информация о возможном закрытии вузов вызвала критику в Сети, некоторые предполагают, что реформа может обернуться уничтожением системы высшего образования на Украине. В частности, пользователи опасаются, что деньги Всемирного банка осядут в карманах аудиторов либо будут «незаметно распилены» при реализации проекта. Также недовольство людей вызвало то, что сокращение коснется государственных вузов, в то время как выпускники частных университетов не всегда показывают хорошие результаты при приеме на работу.
В свою очередь эксперты, выступающие за укрупнение вузов, считают, что украинцы поступают в университеты исключительно ради диплома, специализированные же знания он получают на дополнительных курсах, а поэтому сокращение вузов за счет закрытия неэффективных филиалов поднимет качество образования и снимет нагрузку с госбюджета. Так, журналист Дмитрий Заборин заявил, что «украинские вузы просто работают как бизнес», дающий студентам из регионов возможность закрепиться в городе и получить диплом, не всегда обязательный при трудоустройстве. Между тем, по словам экс-заместителя министра образования Украины Максима Стрихи, страна, если сравнивать количество университетов и студентов на душу населения, по уровню высшего образования находится «в среднеевропейской рамке», при этом не с лучшей стороны. «Возможно, экономичнее, с точки зрения государственных усилий, было бы эти университеты не ликвидировать, а, скажем, на месте тех трех организовать два, потому что такая ситуация почти в каждом нашем областном центре», – отметил он.
Путин предложил Зеленскому приехать в Москву
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Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве.
«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.
«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.
«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко.
Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
В Киеве отказались вести переговоры с ДНР и ЛНР
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Украина «принципиально» не собирается вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он заявил, что украинская «позиция принципиальна» и заключается в том, что «никаких переговоров» с ДНР и ЛНР «не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
При этом Арестович утверждает, что глава российского государства Владимир Путин «сделал сегодня очень интересную вещь» – по версии Киева, президент России якобы «фактически дезавуировал Минские соглашения». «Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого», – пояснил Арестович.
По словам советника главы офиса президента Украины, «конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения». Как заявил Арестович, «если придираться, это словесный выход из Минских соглашений».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
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В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
«Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Россию заподозрили в «энергетических» атаках на военных США в Сирии
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Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ о том, что американские войска в Сирии якобы подвергались воздействию «направленной энергии».
Politico со ссылкой на источники заявила, что военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что Россия может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.
Politico поясняла, что речь идет об атаках высококонцентрированной электромагнитной энергией, в том числе с использованием мощных радиочастотных или микроволновых устройств, а также потоков частиц. Такие атаки, как сообщает издание, могут приводит к как к помехам в работе электронного оборудования, так и причинению людям боли и нанесения неизлечимых повреждений. Указывается, что один из случаев, когда в Сирии заподозрили воздействие «направленной энергией», Пентагон признал пищевым отравлением.
На слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил сенатор Ричард Блументал заявил, что СМИ сообщают об «атаках на американских сотрудников, дипломатов, на ряд сотрудников разведки, возможно, даже на военных». Он напомнил о слухах об «акустических атаках» на Кубе. Блументал спросил Маккензи, может ли он подтвердить какие-то из этих сообщений.
Маккензи ответил, что может «говорить только о сфере ответственности» Центрального командования – прежде всего, это Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Он «не нашел никаких свидетельств таких атак», но хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.
Погребинский: Путин поставил перед Зеленским неразрешимую задачу
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«Любой ответ Зеленского на предложение Путина ухудшит позицию президента Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал приглашение со стороны президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Москву. Ранее Зеленский предлагал Путину встречу в Донбассе.
«Владимир Путин – искушенный политик. Он готовил свое заявление, это не экспромт. Таким образом российский лидер поставил перед Зеленским неразрешимую задачу. Любой ответ главы Украины ухудшит его позицию», – убежден киевский политолог Михаил Погребинский.
Если Зеленский рискнет приехать в Москву, то он проиграет, потому что такой шаг вызовет бурю негодования и в Киеве, и в Вашингтоне, считает собеседник. «Но президент Украины – слабак, он никуда не поедет, – подчеркивает Погребинский. – При этом он сам давно просит о встрече. Сейчас ему предлагают приехать и поговорить, а он, скорее всего, откажется. Поэтому предложение Путина хорошо продумано».
Политолог также добавил, что специалисты по пиару придумают какой-то вариант ответа для Зеленского. «Он будет в форме stand up, чтобы люди поулыбались. Но это не формат серьезного политика», – заключил эксперт.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Владимир Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Керри назвал прогрессивными идеи Путина на климатическом саммите
США считают, что Путин изложил на климатическом саммите дойстойные прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща, заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
«Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности», – цитируют Керри РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России.
В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.
В ЕС назвали условия для полноценного диалога с Россией
Полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине, сказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, возможен ли диалог России и Евросоюза по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» России на территории европейских стран.
Стано добавил, что Россия, со своей стороны, «постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб» против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление Борреля и посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб.
МИД заявил о провокациях стран НАТО в регионе Черного моря
США и другие страны Североатлантического альянса продолжают провокационную деятельность в регионе Черного моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Продолжается провокационная деятельность в восточном пространстве и акватории Черного моря США и других стран НАТО, которые стремятся нарастить свое присутствие у границ России», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
В четверг стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России.
20 апреля Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.
Белый дом объявил Байдена «лидером свободного мира»
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как глава американского государства Джо Байден проводит свободное время, назвав его «лидером свободного мира».
По ее словам, Байден, «как многие американцы, любит кино, у него две собаки, которых он любит». Псаки заявила, что президент США «любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть, как это делает большинство людей по всей стране», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь сказала, что он «очень близок со своей семьей» – не только с супругой, но и детьми, а также с «внуками, с которыми он, когда выдается такая возможность, проводит время в выходные». Она отметила, что «лидер свободного мира» занимается этим, когда «выдается ограниченное количество свободного времени».
В апреле сын действующего президента Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году.
Псаки назвала «Северный поток – 2» плохой сделкой
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не может озвучить прогноз относительно возможных санкций США против проекта «Северный поток – 2».
При этом она подчеркнула, что США «продолжают считать» строительство газопровода «плохой сделкой». Американская сторона, по ее словам, «доносит эту позицию своим партнерам», включая государства Европы, передает РИА «Новости».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 км труб, или 95% газопровода.
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Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО
Вооруженные силы России должны быть готовы к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития» обстановки в связи с учениями НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», – цитирует РИА «Новости» министра.
Он заявил, что российские военные внимательно отслеживают действия Североатлантического альянса в районе будущих учений Defender Europe.
«Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe - 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов», – сказал Шойгу.
По его словам, «одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье». «В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника», – сказал министр.
Также Шойгу заявил, что НАТО существенно нарастила активность у южных границ России: усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки.
В четверг утром министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности.
В этот день оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
Россия предложила США договориться о ненападении в киберпространстве
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Москва предлагает Вашингтону заключить «глобальное» соглашение о ненанесении странами первыми удара с использованием информационных и коммуникационных технологий, сообщил МИД России.
Москва считает, что «одним из первых шагов в верном направлении» была бы реакция США на предложение возобновить диалог двух стран о международной информационной безопасности. Это предложение было изложено в заявлении главы российского государства Владимира Путина от 25 сентября 2020 года. Как пояснили в МИДе, Россия предлагает принять ряд практических мер по «перезагрузке» отношений с США «в сфере использования информационных и коммуникационных технологий», передает РИА «Новости».
В частности, речь идет о «восстановлении профильных диалоговых форматов и каналов связи, в том числе на высоком уровне». Также предлагается договориться о «предотвращении инцидентов в информпространстве» и обменяться «гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга». Кроме того, Москва предлагает заключить «глобальное» соглашение «о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что сайт Кремля за последнее время стал чаще подвергаться хакерским атакам.
Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина о встрече
Президент Украины Владимир Зеленский обязательно отреагирует на предложение российского лидера Владимира Путина о встрече в Москве, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
«Реакция главы государства обязательно будет», – заявила Мендель, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Медведев посоветовал США отказаться от языка ультиматумов и хамства
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Вашингтону для улучшения взаимоотношений с Москвой стоит идти на компромиссы, отказаться от ультиматумов и хамства, загоняющих диалог под плинтус, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«И что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела?.. И, в-третьих, - самое важное. Не только понимание необходимости и возможности компромиссов, но и готовность идти на эти компромиссы. Готовность отказаться от языка ультиматумов и хамства, которые загоняют диалог под плинтус», – говорится в статье Медведева для РИА «Новости».
Медведев отметил, что «США скатились в нестабильную внешнюю политику. Это проявилось и в отказе от ядерной сделки с Ираном. В выходе из Договора по открытому небу и ряда других договоров. А в настоящий момент – и в риторике нового президента». «Новая стратегическая реальность – нестабильность внешнеполитического курса Вашингтона – во многом вызвана как внутренними причинами, так и определенным падением авторитета США в качестве лидера западного мира», – заявил он.
По словам зампредседателя Совбеза, США считают, что партнеры и оппоненты должны воспринимать как должное и с благодарностью «правоту» Вашингтона. «Она (американская администрация) может говорить и о выполнении предвыборных обещаний демократов, и об отсутствии единства в выработке курса и принятия решений в новой команде, и об американском «миссионерстве». «Мы всегда правы, вы должны нас слушаться». А партнеры и оппоненты должны воспринимать такой курс как должное, причем с чувством благодарности за полученный «урок», – говорится в статье.
Он также назвал кризисом нынешнее состояние отношений России и США. «Когда отношения двух стран долгое время находятся в подобной ситуации, это и называется кризис. Такие кризисы являются очень благоприятной почвой для появления еще более острых периодов в отношениях – «кризиса кризисов». В подобной ситуации любой неверный шаг, отсутствие терпения, стратегического понимания «веса» каждого слова могут ввергнуть не только две отдельно взятые страны, но и весь мир в пучину тяжелейших проблем, поставив его перед угрозой прямого военного столкновения», – написал Медведев.
В этом контексте он напомнил о событиях Карибского кризиса 1962 года. «Время было несколько иным, чем сейчас», признал Медведев, но суть происходящего, по его мнению, «была очень схожей». Он уточнил, что внешняя политика США того времени вынуждала Советский Союз соответствующим образом реагировать. Например, в конце 1950-х и начале 1960-х годов это проявлялось в размещении американских ракет в Турции, Южном Вьетнаме, Ливане, упомянул зампред Совбеза. Это выражалось и «в неуклюжей политике на Кубе, породившей революцию, а потом в попытке вернуть контроль над островом Свободы», добавил он.
«Сегодня же это – антироссийские санкции, организованная кампания травли России, американская политика в отношении наших соседей, окончательный приход НАТО к нашим границам, противодействие (проекту газопровода) «Северному потоку – 2», встревоженность реализацией нашей страной Северного морского пути, наконец, украинский вопрос и многое другое. Примеры такой политики проявляются ежедневно», – отметил Медведев.
По его словам, «новая администрация США, восстанавливая свое положение мирового правителя и защитника коллективного Запада (причем, параллельно убеждая в этом самих себя), не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними. Например, Китай или Россия».
Медведев отметил, что СССР воспринимался США как равноправный соперник, с которым, без сомнения, необходимо считаться. «Это было обусловлено военно-политическим паритетом сторон, для сохранения которого и была создана система международных организаций. И наличием двух военных блоков – стран НАТО и стран Варшавского договора. Но после распада СССР паритет на какое-то время исчез», - считает он.
США, «прожив полтора десятилетия в системе координат, когда ни одна другая страна мира не только не имела сопоставимой с ними мощи, но и не имела даже гипотетического права располагать подобной силой, просто-напросто отвыкли от равноправного диалога», заявил Медведев.
Ранее он заявил, что за последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации и вернулись в эпоху холодной войны.
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