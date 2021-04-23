Истребители ВМС США сопроводили Ту-142 над Тихим океаном В Турции показали анимацию уничтожения похожей на «Панцирь-С1» цели 23 апреля 2021, 11:48 Текст: Алина Назарова

Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». В анимационном видео, размещенном Roketsan в соцсетях, турецкий беспилотник, оснащенный «умными бомбами» MAM-T, поражает похожую на «Панцирь-С1» цель в пустыне. Ранее Roketsan сообщила о первом успешном испытании этих управляемых боеприпасов, передает РИА «Новости». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roketsan (@roketsan) Ранее в программе «Вести недели» на российском ТВ был показан анимационный видеоролик, на котором российский беспилотник «Ланцет» уничтожает цель, похожую на БПЛА Bayraktar с эмблемой ВВС Турции. В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили РИА «Новости», что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Рубль вырос на заявлениях Шойгу в Крыму о завершении проверок войск 22 апреля 2021, 14:50

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Рубль в ходе торгов в четверг днем резко прибавил в росте на заявлении министра обороны Сергея Шойгу о возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после учений. Курс доллара расчетами «завтра» на 14.47 мск падал на 94 копейки – до 75,66 рубля, курс евро опустился на 96 копеек – до 91,22 рубля. Минимальные значения доллара и евро на четверг, достигнутые сразу после сообщений, составляют 75,43 рубля и 90,95 рубля соответственно, передает РИА «Новости». Ранее министр обороны Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Он поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Шойгу объявил о завершении проверок войск на юге и западе России 22 апреля 2021, 14:21

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», – передает «Интерфакс» слова Шойгу на совещании в Крыму. Министр поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Ранее в четверг оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму. В четверг утром министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности. МИД заявил о провокациях стран НАТО в регионе Черного моря 22 апреля 2021, 15:59 Текст: Алина Назарова

США и другие страны Североатлантического альянса продолжают провокационную деятельность в регионе Черного моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Продолжается провокационная деятельность в восточном пространстве и акватории Черного моря США и других стран НАТО, которые стремятся нарастить свое присутствие у границ России», – сказала Захарова, передает РИА «Новости». В четверг стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России. 20 апреля Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока. Корабли Северного флота нанесли ракетный удар по «противнику» в Арктике 22 апреля 2021, 15:29 Текст: Алексей Дегтярев

Северный флот (СФ) провел учения в Арктике, в ходе которого корабли провели удар по группировке условного противника, сообщили в пресс-службе СФ. «В рамках заключительного этапа межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике... корабельная ударная группа Кольской флотилии разнородных сил отработала нанесение ракетного удара по условной группировке кораблей противника в Баренцевом море», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Малые ракетные корабли «Рассвет» и «Айсберг» выпустили несколько залпов противокорабельными ракетами по надводным кораблям «противника», который располагался в 80 морских милях от них. «Боевые упражнения были выполнены условно с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки», – пояснили во флоте. В учениях принимал участие фрегат «Адмирал Касатонов», он нанес условный ракетный удар по «противнику» противокорабельными ракетами «Оникс». Ранее в четверг сообщалось, что учения также проводит и Черноморский флот под прикрытием Морской авиации и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Военные отрабатывают защиту корабельного десантного отряда и десантных и артиллерийских катеров. Войска на юге и западе России начали возвращаться в места дислокации 23 апреля 2021, 09:41

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части, сообщило Минобороны. «В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Отмечается, что в места постоянной дислокации возвращаются войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. Неопознанный объект нашли рядом с местом пропажи подлодки ВМС Индонезии 23 апреля 2021, 10:55 Текст: Наталья Ануфриева

Неподалеку от места исчезновения подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-402 нашли неопознанный объект, заявил начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно. Маргоно сообщил, что спасатели обнаружили неопознанный объект с высоким магнетизмом на глубине 50-100 метров. Власти страны надеются, что этот объект и есть пропавшая подлодка, передает канал «360». К месту уже отправился корабль с эхолокатором. Советский и российский журналист, писатель-маринист, автор исторических расследований, советский офицер-подводник Николай Черкашин подтвердил, что сорокалетний возраст делает подлодку достаточно старой – KRI Nanggala-402 была заложена в марте 1978 года – ее завершили 6 июля 1981 года в Германии «Это для любого корабля серьезный возраст, а для подводной лодки особенно. Суда этого типа, построенные в Германии, считаются одними из самых ненадежных неатомных подлодок. Их было построено свыше 14 единиц, и они состоят на службе флотов разных стран мира – в том числе Греции, Перу, Аргентины и Индонезии», – сказал эксперт. Также писатель-подводник отметил, что на судне было увеличенное количество членов экипажа: «Видимо, потому что лодка выходила на зачетные контрольные торпедные стрельбы, там были дополнительно размещены прикомандированные офицеры. Потому что 53 человека для такого корабля многовато. Обычно в таких случаях дополнительно прикомандировывают каких-то специалистов, которые выступали либо посредниками, либо консультантами». Черкашин признался, что первые версии причины аварии, которые приходят в голову, – человеческая ошибка или отказ оборудования, 50 на 50. «Я считаю, что некого спасать на такой глубине (700 метров – прим. ВЗГЛЯД). У лодки этой модели предельная глубина – примерно 300 метров, расчетная глубина – 500 метров (...) Похоже, подлодку просто раздавило, поэтому и возникло всплывшее нефтяное пятно», – пояснил он. Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находятся по меньшей мере 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета The Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн отмечал, что глубина в 700 метров может быть смертельна для данного типа подлодок. В Турции объявили о решении начать использовать «Спутник V» в ближайшее время 22 апреля 2021, 17:40 Текст: Елизавета Булкина

В ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. «Сейчас у нас используются две вакцины, и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина «Спутник V», – передает его слова РИА «Новости». Ранее член научного совета по коронавирусу при минздраве Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил, что испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет. В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу. Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». Авиакомпании вывезли из Турции еще 4,6 тыс. российских туристов 22 апреля 2021, 22:18 Текст: Абдулла Шакиров

Российские и турецкие авиакомпании вывезли из Турции еще около 4,6 тыс. россиян, совершив 20 рейсов, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Перевозчики из России выполнили в среду 16 рейсов из Стамбула и Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Уфу и Казань, турецкие авиакомпании – четыре рейса из Стамбула в Москву, передает РИА «Новости». В Росавиации сообщили, что рейсы из Танзании в среду не выполнялись, ближайшие полеты из Занзибара запланированы на 24 и 25 апреля. Днем ранее авиакомпании перевезли из Турции в Россию 6,7 тыс. россиян, из Танзании – 56. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву. Российским туристам разъяснили правила поведения в Турции во время локдауна. Российским туристам разъяснили правила поведения в Турции во время локдауна 22 апреля 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

В Турции вводится локдаун на три дня. Несмотря на приостановку авиасообщения с Россией, в стране остаются российские туристы. Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин пояснил, что на россиян и других иностранцев действие комендантского часа не распространяется. Россияне в Турции должны так же, как и остальные, соблюдать масочный режим, однако ограничений на их передвижение не накладывается. Путешественникам рекомендовано носить с собой ваучер отеля и электронный код, который они получают за 72 часа до вылета в Турцию, чтобы избежать проблем с законом. «Российские туристы продолжают отдых. На них никогда комендантский час не распространялся и не будет распространяться. На территории отелей все работает в обычном режиме. Последние организованные туристы из России прилетели в Турцию 14 апреля. Они все примерно к майским праздникам на своих рейсах планово вернутся», – передает слова Горина «Ридус». По словам эксперта, в Турции на данный момент находятся приблизительно 29 тыс. россиян, которые улетели по туристической путевке. «По состоянию на 15 апреля 50 тыс. организованных туристов находились в Турции. 43% от этого количества отдыхающих вернулись в Россию 18 апреля. Соответственно, сейчас там остались туристы, у которых срок поездки заканчивается примерно 30 апреля. Также в Турции сейчас отдыхают самостоятельные туристы, которые полетели туда прямыми и транзитными рейсами. Их вывозом занимается Росавиация. Выполняется большое количество плановых и дополнительных рейсов», – уточнил глава транспортного комитета АТОР. МВД Турции в четверг сообщило, что турецкие власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране. Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак. На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. В АТОР предупредили о возможном закрытии Турции и после 1 июня 22 апреля 2021, 13:03 Текст: Алексей Дегтярев

Поездки в Турцию для российских туристов, скорее всего, будут недоступны и после 1 июня, заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. «Мне кажется, что 1 июня не откроется, потому что я пока не вижу каких-то изменений в эпидемиологической ситуации в Турции. По логике вещей, Турцию надо было запретить еще раньше, чем это сделали. Непонятно, почему так не сделали, поэтому непонятно и когда откроют», – пояснил Канторович Ura.ru. Эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев отметил, что проблемы могут быть не только из-за самой Турции. «Мы забываем об эпидситуации в России. Может же быть и обратная история, что граждан России не будут пускать в связи со всплеском заболеваний», – пояснил он. С 15 по 18 апреля из Турции в Россию вернулись 39,4 тыс. человек, из Танзании – более 1,7 тысячи. Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. 22 апреля в Турции ввели круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране. На учениях в Крыму авиация разбомбила морские цели с предельно низких высот 22 апреля 2021, 13:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму, сообщили в Минобороны. «Две эскадрильи самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота нанесли ракетно-бомбовый удар по целям, имитирующим силы десантного отряда, расположенного на удалении до 100 км», – передает ТАСС сообщение Минобороны. В министерстве рассказали, что «истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24 и Су-34 выполнили полет в район целей на малой и предельно малой высоте, находясь вне зоны видимости радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов кораблей условного противника». «Пуски управляемых противокорабельных ракет Х-31А истребители Су-30СМ выполнили с дальности 30 км, а бомбардировщики нанесли удар осколочно-фугасными авиационными бомбами с высоты до 600 метров», – подчеркнули в Минобороны. Как сообщили в министерстве, во время розыгрыша эпизода были применены ракеты-мишени «Саман». Часть воздушных целей обозначили 120-миллиметровыми осветительными минами. «Для отражения воздушного удара условного противника подразделения противовоздушной обороны армейского корпуса Черноморского флота задействовали дивизионы зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и батареи «Тор-М2», – сказали в военном ведомстве. По данным военного ведомства, в ходе учений реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-У» поразили шквальным огнем корабли и катера «противника» на дальности до 35 км. «Суммарный вес залпа реактивной батареи составил почти 18 тонн, при этом площадь поражения 16 реактивных снарядов одной боевой машины «Торнадо-У» составляет 36 га», – рассказали в Минобороны. Кроме того, реактивные артиллерийские дивизионы РСЗО «Торнадо-Г» залповым огнем обеспечили высадку мотострелковых подразделений из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ. Ранее подразделения морской пехоты Черноморского флота, дислоцированные на территории Республики Крым и Краснодарского края, выполнили погрузку военной техники и личного состава на большие десантные корабли флота в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Напомним, ранее в четверг министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности. Флагман Каспийской флотилии «Татарстан» отразил налет авиации «противника» 23 апреля 2021, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипаж флагмана Каспийской флотилии (КФл) – ракетного корабля (РК) «Татарстан» – успешно отразил удары средств воздушного нападения условного противника, сообщили в Минобороны. В ходе учения средства ПВО корабля были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели. Также было выполнено распределение целей и постановка огневых задач по различным каналам связи, а расчеты артиллерийских и зенитно-артиллерийских комплексов и установок РК уничтожили авиагруппу условного противника при подходе на рубеж ведения огня. «Налет авиации условного противника имитировали экипажи двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Лtтчики провели имитацию нанесения бомбо-штурмового удара на море. Самолtты прошли с интервалом в 2 минуты и выполнили постановку имитационных воздушных целей М-6, которые используются при оценке боевой эффективности различных видов зенитного оружия и комплексов ПВО, а также при обучении боевых расчетов кораблей. Сброс мишеней осуществлялся с высоты 4,5-5 км и на удалении около 6 км от кораблей», – передает официальный сайт Минобороны. Там добавили, что в течение нескольких дней на морских полигонах личный состав РК «Татарстан» отработает элементы и нормативы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде. Напомним, в среду в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения экипажи ракетного корабля «Татарстан» и ракетного катера «Ступинец» Каспийской флотилии отработали учебно-боевые задачи по предназначению в составе корабельной тактической группы. Танковая армия ЗВО провела 4 тыс. боевых стрельб в ходе учений 23 апреля 2021, 09:56 Текст: Дмитрий Зубарев

На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областей более 15 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа завершили сдачу контрольной проверки боевой готовности войск за зимний период обучения, сообщили в Минобороны. «Танковые, мотострелковые, разведывательные, зенитно-ракетные, артиллерийские и ракетные подразделения выполнили свыше 4 тыс. боевых стрельб и отработали задачи по отражению условного противника в дневное и ночное время суток», – передает официальный сайт Минобороны. В ряде учений было задействовано свыше 3 тыс. единиц вооружения военной и специальной техники танкового объединения ЗВО: танки Т-72Б3, Т-80, Т-90, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», буксируемые гаубицы «Мста-Б», минометы «Сани», и другая боевая техника. Напомним, 15 апреля в ЗВО сообщили, что в Нижегородской области начались совместные учения российских и белорусских военных, в них принимают участие порядка 300 военнослужащих из обеих стран. Истребители ВМС США сопроводили Ту-142 над Тихим океаном 23 апреля 2021, 11:21 Текст: Алина Назарова

Палубные истребители F/A-18 американских ВМС сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках десятичасового полета над Тихим океаном, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа. По данным флота, в пятницу пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый десятичасовой полет над акваторией Тихого океана. «На отдельных участках полета российские самолеты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС. Ранее в пятницу сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана. Военные России и Таджикистана «уничтожили боевиков» на госгранице на учениях 23 апреля 2021, 10:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие 201-й военной базы России и ВС Таджикистана завершили основной этап совместных учений, на котором отработали уничтожение условного крупного бандформирования и взятие под охрану участков госграницы, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. «Военнослужащие 201-й военной базы РФ и Вооруженных сил Республики Таджикистан условно взяли под охрану участки государственной границы на совместном учении, проходящем на полигоне Харб-Майдон. По легенде, незаконное вооруженное формирование численностью около 1500 человек прорвало границу и вклинилось в глубь территории», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Летчики двух стран использовали метод «вертолетной карусели», чтобы сбить темп наступления, а звено штурмовиков Су-25СМ нанесло удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Также военнослужащие подорвали «огненный вал» протяженностью около полукилометра и минное поле. Кроме того, были отработаны уничтожение заминированных автомобилей и блокировка каналов связи и управления. Совместное учение подразделений российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан проходит в период с 19 по 23 апреля. Всего к учению привлечено более 3,5 тыс. военнослужащих, задействовано большое количество техники. Ранее сообщалось, что ОДКБ планирует в 2021 году провести около восьми крупных учений, большинство из них – на территории Таджикистана.