Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина о встрече Пекин поддержал политику Путина по стимулированию развития России 23 апреля 2021, 10:55 Текст: Алина Назарова

Власти Китая высоко оценивают политику президента России Владимира Путина по стимулированию социально-экономического развития страны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Путин предложил ряд новых мер и наметил новые задачи, касающиеся стимулирования социально-экономического развития, повышения уровня благосостояния населения и обеспечения стабильности в России. Китайская сторона дает этому высокую оценку», – подчеркнул, комментируя послание российского лидера Федеральному собранию, передает ТАСС. Ранее Пекин после соответствующего предложения президента России Владимира Путина заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.

Путин предложил Зеленскому приехать в Москву 22 апреля 2021, 18:37

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве. «Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать. «В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.

«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко. Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе 22 апреля 2021, 12:58 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). «Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он. Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. Переговоры Путина и Лукашенко завершились 22 апреля 2021, 22:55 Текст: Антон Антонов

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они продолжались около четырех часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Самолет белорусского лидера уже вылетел в Минск, передает БелТА. Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсуждали «главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях». Также стороны «подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств». При этом российский лидер контактировал с премьером Михаилом Мишустиным и другими членами правительства «для сверки часов по тем или иным направлениям» взаимодействия с Минском, передает РИА «Новости». Напомним, Лукашенко в ходе переговоров с Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными о Белоруссии в послании Федеральному собранию. Путин сообщил, что рассчитывает обсудить с коллегой «острые вопросы», а также отметил успешное развитие двусторонних отношений. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЕС предложил России возродить диалог по разоружению 22 апреля 2021, 12:21 Текст: Евгения Шестак

Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», – цитирует ТАСС Стано. Таким образом Стано прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать «уравнение безопасности». В среду в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Керри назвал прогрессивными идеи Путина на климатическом саммите 22 апреля 2021, 21:43 Текст: Вера Басилая

США считают, что Путин изложил на климатическом саммите дойстойные прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща, заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри. «Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности», – цитируют Керри РИА «Новости». Ранее Владимир Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России. В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата. Лукашенко согласился со словами Путина о Белоруссии в послании Федеральному собранию 22 апреля 2021, 18:52 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными в отношении республики. «Мы заметили человеческую большую нотку этого послания», – сказал белорусский лидер на встрече с российским коллегой в Москве, передает РИА «Новости». «Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании, и особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании... Проблемы одинаковые», – заявил Лукашенко. В четверг в Москве проходит встреча глав двух государств. Переговоры президентов могут затянуться до позднего вечера, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров. Там отметили, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – тематика Союзного государства. Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе. Напомним, президент России в ходе послания заявил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада. «Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже», – заявил Путин. Турецкий журналист: Выпад Путина в адрес бандитского Запада – манифест нового мира 22 апреля 2021, 16:44 Текст: Вера Басилая

Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «манифестом нового мира», отметив, что российский лидер преподал Западу урок. По мнению журналиста, США уже не имеют прежней мощи и не в состоянии дать ответ на военные ходы России, поэтому пытаются надавить на нее с помощью кризиса на Украине. «Однако Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена», – цитирует РИА «Новости» Тутара. По его словам, Путин, выступая с посланием преподал Западу урок. Кроме того, Тутар считает, что «этот выпад Путина в адрес бандитского Запада является манифестом нового мира, а по степени ультимативности послание президента России такое же революционное, как и его заявление о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и провел аналогию с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. В 2007 году Владимир Путин поднял на Мюнхенской конференции проблему пренебрежения нормами международного права, скатывания к однополярному миру во главе с США, а также подверг критике деятельность ОБСЕ. Путин: Почти половину энергобаланса России составляют низкоэмиссионные источники 22 апреля 2021, 16:11 Текст: Елизавета Булкина

Низкоэмиссионные источники, включая атомную генерацию, составляют 45% энергобаланса России, заявил президент России Владимир Путин на саммите лидеров по климату. «Сейчас 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию, а уровень эмиссии парниковых газов атомных электростанций на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой», – передает слова главы государства РИА «Новости». Путин также заявил, что в стране будет реализована задача по снижению эмиссии парниковых газов. Накануне в послании к Федеральному собранию подчеркнул, что выброс парниковых газов в России в течение предстоящих 30 лет должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Он призвал создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести в этой сфере жесткий контроль и мониторинг. Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина о встрече 23 апреля 2021, 09:59 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно отреагирует на предложение российского лидера Владимира Путина о встрече в Москве, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. «Реакция главы государства обязательно будет», – заявила Мендель, передает РИА «Новости». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. В Кремле предупредили о возможном позднем завершении переговоров Путина и Лукашенко 22 апреля 2021, 13:31 Текст: Евгения Шестак

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартуют во второй половине дня и могут затянуться до позднего вечера, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Президент ориентировочно в районе 17.00 начнет общение с президентом Белоруссии Лукашенко, который будет находиться в Москве с рабочим визитом сегодня. Общение, как правило, достаточно продолжительное, поэтому очевидно, что уйдет в поздний вечер», – цитирует ТАСС Пескова. Как сообщает БелТА, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где в четверг запланированы его переговоры с Путиным. У трапа самолета белорусского лидера встретили замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе – в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров. По данным пресс-службы, предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – и тематика Союзного государства. Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе. Путин заявил Лукашенко о намерении обсудить «острые вопросы» 22 апреля 2021, 18:54 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что рассчитывает обсудить с коллегой «острые вопросы», а также отметил успешное развитие двусторонних отношений. «Уважаемый Александр Григорьевич, рад вас видеть. Событий много, жизнь идет своим чередом. Но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и в многостороннем формате есть о чем поговорить. Но вначале, несмотря на все острые вопросы, которые мы сегодня наверняка будем обсуждать, хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются успешно», – передает слова российского лидера РИА «Новости». Как отметил Путин, несмотря на пандемию коронавируса, торговый оборот между странами достиг значительных объемов – 29,5 млрд долларов. «Уверен, что все восстановится и в прежнем объеме, все для этого есть», – сказал президент. Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров. По данным пресс-службы, предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – тематика Союзного государства. Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе. В Кремле предупредили, что переговоры Путина и Лукашенко могут затянуться до позднего вечера. Путин призвал страны к совместному контролю за выбросами 22 апреля 2021, 16:29 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите мировых лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции предложил проводить мониторинг всех вредных выбросов в мире. «Было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов выбросов в атмосферу. Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата», – цитирует Путина ТАСС. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». «К примеру, на долю метана приходится 20% антропогенных выбросов. И каждая его тонна создает парниковый эффект в 25-28 раз больший, чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса. Что, кстати, составляет до 45% разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения», – указал президент России. Он отметил, что российское руководство готово предоставлять преференции иностранным компаниям, планирующим инвестиции в чистые технологии в России. «Убежден, борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность даже преференций для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии в том числе и у нас в стране», – заявил Путин. В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата. В Кремле сообщали, что в ходе выступления на саммите российский президент изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата. Пекин поддержал предложение Путина провести саммит «ядерной пятерки» 22 апреля 2021, 11:28 Текст: Алина Назарова

Пекин поддерживает предложение президента России Владимира Путина провести личную встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. «Китай поддерживает предложение провести саммит «ядерной пятерки. … В нынешних условиях это позволит усилить координацию по ключевым международным вопросам и противоэпидемическому сотрудничеству», – сказал он, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать предложение главы российского государства. Ранее Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности. В среду в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия. Названы десять сигналов губернаторам в послании президента парламенту 22 апреля 2021, 19:33 Текст: Дмитрий Павлов,

Андрей Резчиков

«Президент в своем послании сказал поразительно верную вещь, которая, к сожалению, в нашей москвоцентричной – то есть сконцентрированной на столице – стране не всегда понимается. Развитие регионов равно развитию России в целом», – отметил политолог Глеб Кузнецов на круглом столе по итогам обращения Путина к Федеральному собранию. «Послание главы государства Федеральному собранию было адресовано едва ли не в первую очередь губернаторам и местным властям в целом», – отметил политолог Глеб Кузнецов, глава экспертного совета ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований). Своим мнением эксперт поделился в четверг на круглом столе, который организовал ЭИСИ совместно с Ленским клубом – аналитическим центром со специализацией на проблемах Арктики и Дальнего Востока. Кузнецов выделил в послании президента десять сигналов местным властям, «о которых им не следовало бы забывать» в непростое время выхода из COVID-кризиса и с учетом предстоящих осенью выборов. Во-первых – главам на местах не следует забывать об уроках пандемии коронавируса, который Россия прошла неплохо по сравнению с другими странами «за счет крох советской мобилизационной модели медицины с акцентом на первичное звено и большое количество коек», отметил эксперт ЭИСИ. «Президент считает, что эти наработки необходимо сохранить на местном уровне, потому что это готовит нас к вызовам следующих пандемий», – полагает Кузнецов. «Второй сигнал – в регионах должна возобновиться регулярная медпомощь, которая оказывалась с перебоями последний год», – указал эксперт. Он подчеркнул – с этой целью по указанию президента в ближайшие три года в сельскую местность и малые города будет направлено 5 тысяч новых машин «скорой помощи». Третий сигнал имеет отношение к развитию образования на местах, и едва ли не в первую очередь – медвузов, чью значимость продемонстрировала пандемия COVID, отметил Кузнецов. «Приход молодежи в здравоохранение – это ключевой момент, иначе в будущем врачей не хватит», – отметил эксперт ЭИСИ. Поэтому весьма актуальными выглядят гранты в 100 млн рублей и выше для сотни провинциальных университетов. Для того, чтобы предупредить утечку квалифицированных кадров из регионов в мегаполисы, необходимо озаботиться сдерживанием роста цен на жилье, «которое особенно заметно подорожало за ковидный год на фоне снижения темпов строительства», заметил Кузнецов. В том, что президент поручил обеспечить ежегодный ввод 120 млн квадратных метров жилья по всей России, можно усмотреть четвертый сигнал главы государства главам регионов. Пятый региональный тезис послания – власти необходимо «установить доверие между управляющими и управляемыми», отметил Кузнецов. Подспорьем здесь должен стать перевод государственных сервисов на круглосуточный режим и в формат «одного окна», и цифровизация госуслуг, которая упростит доступ к этим услугам и обратную связь с гражданами. Той же цели – установлению доверия власти и жителей – должно служить и сдерживание роста цен на продукты в сочетании с созданием новых рабочих мест и ростом доходов граждан, указал эксперт. «В ковидный год многие губернаторы прибегали к разного рода ограничениям – к примеру, по количеству отпуска гречки в одни руки и по ее стоимости. Но прибегать к этому не следует, а нужно думать, как растить доходы граждан», – заметил Кузнецов. В этом, по его мнению, состоит шестое указание президента местным руководителям. Седьмой региональный тезис послания – как, собственно, обеспечить жителей работой и стабильным доходом. Заметную часть послания президент посвятил описанию региональных инфраструктурных проектов, которые послужат инвестициями в создание новых рабочих мест, указал эксперт. «На местах нужно развивать средние и мелкие предприятия, давать возможность локальным бизнесменам развивать свои сервисы вокруг мегапредприятий, точек роста», – убежден Кузнецов. Одной из таких точек роста должно стать развитие внутрироссийского (и, в том числе, студенческого) туризма, которым Путин посвятил немало времени в послании. Это уже восьмой сигнал губернаторам, полагает эксперт ЭИСИ. Показательно, что глава государства перечислил конкретные пилотные проекты – горнолыжный центр Шерегеш в Кузбассе, создание яхтенного курорта в крымской Балаклаве и т.д. Президент упомянул не только экологически привлекательные точки роста, но и проблемные, с точки зрения охраны природы, территории: это и алюминиевые заводы в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке, которые требуют модернизации, и «12 крупнейших индустриальных центров страны», где к 2024 году требуется снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 20%. Достижение экологической чистоты – это девятый по счету наказ лидера страны местным элитам, считает Кузнецов. «Очень правильно прозвучало в послании, что если ты зарабатываешь на природе, ты должен компенсировать тот вред, который ты причинил, – заметил эксперт ЭИСИ. – «Окраска» экологических платежей вообще идеальная идея, потому что велик соблазн потратить деньги, которые платят недропользователи за экологический ущерб, на что-то другое, якобы более полезное на данный момент». Наконец, десятый пункт – это обеспечение «связности» страны, что подразумевает не только появление новых автотрасс и других магистралей. «Недостаточно, как сказал Путин, проложить дорогу мимо неурбанизированной территории, где, простите, туалетов нет, и проносятся большегрузные автомобили в дивный новый мир, – заметил Кузнецов. – Инфраструктурные проекты должны тянуть за собой развитие территорий, которые окружают ее. В противном случае жители неизбежно уедут из этих некомфортных территорий». По мнению эксперта ЭИСИ, особенно важен этот пункт для Дальнего Востока – Кузнецов полагает, что следующие пять лет для этих регионов станут «пятилеткой мостов, связности в единое целое». С тем, что послание президента обозначило новый этап в развитии Дальнего Востока и Восточной Сибири, согласился и глава Якутии Айсен Николаев, который, по приглашению Ленского клуба, принял участие в круглом столе. «Мы надеемся, что по итогам послания президента институт развития «Дом.РФ» сможет выдавать займы застройщикам на Дальнем Востоке под 3-4% годовых. Анонсирована подготовка пошагового плана сквозного использования цифрового проектирования, поддержки ИЖС – индивидуального жилищного строительства. Я знаю о подготовке этих решений на уровне правительства, и это не может не радовать», – рассказал руководитель крупнейшего по площади региона России. Помощь федерального центра вкупе с усилиями региональных властей помогает не только решить жилищную проблему, но и улучшить демографическую ситуацию, отметил глава республики. «Тема поддержки рождаемости красной нитью проходила через послание президента. У нас, например, в прошлом году на финансовую помощь семьям при рождении детей было направлено более 3 млрд рублей из федерального бюджета и порядка полумиллиарда из нашего, республиканского. Почти в 40% семей у нас рождается третий или «последующий» ребенок», – рассказал Николаев. Для тех, кто закончил школу, открываются большие возможности продолжить образование на родине, указал глава республики. «Президент сказал о создании новых бюджетных мест в вузах, 70% из которых будет отдано в регионы. Мы очень рады, что и Северо-Восточный федеральный университет в Якутске, и другие наши вузы, воспользоваться этим решением президента в рамках подготовки по новым специальностям», – рассказал якутский руководитель. Он также заявил, что в регионе планируется релизовать в ближашие годы ряд важных инфраструктурных проектов: «Самым значимым в этом плане не только для республики, но и для страны является Ленский мост». «В целом, крайне важно, что президентом озвучены беспрецедентные меры поддержки регионов, – резюмировал Николаев. – Полтриллиона рублей сроком на 15 лет, под 3 % годовых! Это то, о чем мы и мечтать не могли». Важно, что президент в своем послании уделил внимание тому, как снять с регионов бремя долговых обязательств, «эту головную боль, которая не дает возможность раскрыть местный потенциал», – заметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По мнению эксперта, меры поддержки регионов должны быть более активными. «Кризисная ситуация 2020 года показала, что на местах приходилось многое брать на себя. Поэтому у регионов оказывается дефицит финансов, им нужно занимать, чтобы гасить дефицит», – уверен Климанов. По его мнению, регионам необходима поддержка и для этого надо «сформировать пул инвестиционных и инфраструктурных проектов, которые можно было быстро запустить в разных ситуациях». Регионам следует не только оказывать финансовую поддержку, но и давать им больше управленческих полномочий – такой вывод можно сделать из послания, отметил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Коронакризис показал, что централизованно управлять всем из одной точки нельзя. И что как только сложность задачи начинает возрастать, то она должна решаться на региональном уровне. Ситуации на местах столь разные, что просто физически нельзя решать все задачи по некоему шаблону, высланному из Москвы», – заметил эксперт. «Президент в своем послании сказал поразительно верную вещь, которая, к сожалению, в нашей москвоцентричной – то есть сконцентрированной на столице – стране не всегда всеми понимается. Именно развитие регионов равно развитию России в целом», – резюмировал Глеб Кузнецов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль разъяснил порядок выплат неполным семьям с детьми 22 апреля 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Выплаты неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет будут назначаться исходя из принципа нуждаемости, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это основано на понятии нуждаемости. Здесь главный принцип – это принцип нуждаемости», – передает ТАСС слова Пескова. В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил с 1 июля 2021 года назначить выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям, растущим в неполных семьях. Путин подчеркнул, что семьи, «где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка», нужно поддержать отдельно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД