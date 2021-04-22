Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным Пекин поддержал предложение Путина провести саммит «ядерной пятерки» Слова Путина вдохновили Китай на обсуждение международных событий 22 апреля 2021, 10:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина. «Нынешняя ситуация в области международной безопасности остается сложной и изменчивой, а неопределенность в сфере стратегической безопасности возрастает. Китай всегда был привержен поддержанию международной системы контроля над вооружениями и нераспространения», – передает РИА «Новости» слова дипломата. Он отметил, что «Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продолжать укреплять взаимодействие в рамках Конференции по разоружению, вести обсуждение широкого круга вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности, и вносить свой вклад в поддержание международного мира и безопасности». Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. Он добавил, что Россия, как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением. Путин также заявил, что к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Путин о международных угрозах: Пожалеют так, как давно ни о чем не жалели 21 апреля 2021, 13:20

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта. «Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели», – добавил президент России. По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле обозначили для Запада «красные линии» 21 апреля 2021, 15:41

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

«Красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что «красные линии» очевидны – это «наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны». Он также отметил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля «предупредил Шерхана и прилипал», передает РИА «Новости». Напомним, президент в своем обращении заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он. Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта. «Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин. По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. Путин о готовящемся покушении на Лукашенко: Перешли все границы 21 апреля 2021, 13:17

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию. «В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны», – заявил Путин. «Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже», – отметил президент, передает РИА «Новости». Путин также указал, что «даже такие вопиющие действия (как попытки убийства Лукашенко и переворота в Белоруссии) не находят осуждения у так называемого коллективного Запада». «Никто этого как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», – сказал Путин. Также, по его словам, никто не думает, сколько пострадало бы людей, как бы сложилась судьба Белоруссии в случае госпереворота. «А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята, ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало. Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии. Об этом никто не думает, так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», – сказал Путин. Он также заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», – сказал президент. «Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин. Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей родителям школьников 21 апреля 2021, 12:39

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. «Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло, и в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», – передает РИА «Новости» слова Путина в послании Федеральному собранию. Глава государства добавил, что «положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновленной Конституции РФ и они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти». «Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодежи», – добавил Путин. Путина возмутило отсутствие информации о Сталинградской битве в учебниках 21 апреля 2021, 12:45 Текст: Наталья Ануфриева

Некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву, заявил глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию. «До сих пор еще, знаете, открываю некоторые ученики школьные и с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано – и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно», – сказал президент, передает ТАСС. По словам Путина, важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее развитие. «У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства», – добавил президент. Он также отметил, что на развитие и восстановление домов культуры будет направлено 27 млрд рублей, передает РИА «Новости». Напомним, нынешнее послание является уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Владимира Путина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин объявил о выплатах детям до 16 лет, растущим в неполных семьях 21 апреля 2021, 12:38

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Воспитывать ребенка в неполной семье всегда трудно, сказал Путин, дело не в причинах такой ситуации, а в том, чтобы поддержать детей. «Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут – не указан один из родителей. Либо родители разведены и один из них имеет право на алименты», – сказал глава государства. Таким образом, президент заявил, что необходимо поддержать детей, растущих в неполных семьях. «С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», – заявил Путин, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин предложил выплачивать по 6350 рублей в месяц беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях. «Конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают еще и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», – заявил президент. «Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6350 рублей», – добавил Путин. Также президент поручил оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа, больничные по уходу за ребенком до семи лет. «Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. В целом это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка», – сказал Путин. Он отметил, что сейчас 100% оплаты имеют только женщины с приличным стажем работы, но они и реже рожают. «Надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка», – сказал Путин. Путин рассказал о совершенствовании ядерной триады России 21 апреля 2021, 13:29

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Елизавета Булкина

Процесс совершенствования и укрепления вооруженных сил России идет постоянно, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%. Также он подчеркнул, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами, включая «Посейдон, «Буревестник» и другие системы. «На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», – продолжил Путин. Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году, а в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием. «Особое внимание предстоит уделить развитию военного образования. Сделать это как на основе военных учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах», – сказал Путин. Путин выступает с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие проходит полностью в очном режиме. Послание слушают члены обеих палат парламента и главы регионов. Путин поручил продлить магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга 21 апреля 2021, 13:09

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин рассказал, что скоростную трассу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга. По словам президента России, средства из ФНБ выделят на опорные магистрали. «Будет форсировано строительство дороги от Москвы до Казани. Ее также продлят до Екатеринбурга. Проект завершат за три года», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Он добавил, что недостаточно просто связать города между собой, опорная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, через которые она проходит. Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса 21 апреля 2021, 12:21

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

У всех граждан России должна быть возможность сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью был сформирован коллективный иммунитет, заявил глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что коронавирус «пока еще не побежден окончательно, остается прямой угрозой», передает РИА «Новости». «Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны», – сказал он. Путин призвал привиться от коронавируса: «Дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку». Он подчеркнул, что только так удастся заблокировать смертельно опасную эпидемию. «Другого пути нет. Другой путь хуже – переболеть», – указал президент. Также российский лидер попросил глав регионов следить за ситуацией с вакцинацией от COVID. Напомним, нынешнее послание является уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Путина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рубль вырос на фоне послания Путина Федеральному собранию 21 апреля 2021, 13:45

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг в моменте 76,465 рубля, следует из данных торгов. По данным на 13.17 мск, евро снизился на 0,65% и в моменте торгуется по 91,82 рубля, передает ТАСС. Рубль укрепляется на фоне заявлений президента России по вопросам международных отношений, сделанных в ходе послания Федеральному собранию. Нынешнее послание стало уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Путина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России спрогнозировали влияние новых выплат беременным на рождаемость 21 апреля 2021, 17:00 Текст: Евгения Шестак

Инициатива президента Владимира Путина о введении выплат беременным женщинам с низкими доходами позволит значительно снизить число абортов в стране, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. «Это очень важная мера поддержки. Если беременная женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, будет иметь поддержку от государства, то она не встанет перед трудным выбором. Думаю, такая мера поможет значительно сократить число абортов в стране и повысит рождаемость», – цитирует ТАСС Огуля. Между тем ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец заявила, что объявленные президентом меры социальной поддержки семей не приведут к демографическому взрыву, но будут способствовать росту рождаемости в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости». «Акцент оправдано был сделан именно на малообеспеченных семей с детьми, так как риск бедности для семей с детьми значительно превышает риск бездетных семей, а более 80% всего малоимущего населения страны проживает как раз с несовершеннолетними детьми», – сказала Хейфец. По ее словам, предложенные механизмы – еще один шаг в сторону обеспечения уверенности семей и будущих родителей в завтрашнем дне, они направлены на корректировку текущей социальной конъюнктуры, что в долгосрочном периоде окажет положительное влияние на достижения национальных целей развития в части демографии. Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что выплату в размере 6350 рублей в 2021 году получат более 700 тыс. нуждающихся беременных женщин, если они встанут на учет на раннем сроке. Напомним, Путин в ходе послания уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц. Путин: Россия не может пропустить революцию в мировом здравоохранении 21 апреля 2021, 12:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, Россия не может ее пропустить, задача нашей страны – разрабатывать технологии, заявил президент России Владимир Путин. «Мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции, мы не можем ее пропустить. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов к диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. И наша задача поставить такие технологии на службу граждан нашей страны, именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе послания Федеральному собранию. «Хочу подчеркнуть: здравоохранение во многих ведущих странах – мы это хорошо знаем, собственно, они сами об этом говорят – не смогло так же эффективно, как это сделали мы в России, отразить вызовы эпидемии. Вместе с тем, это надо признать и видеть, мировое здравоохранение стоит на пороге настоящей революции. Мы не можем ее пропустить», – добавил президент. По его словам, эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. «И наша задача – поставить такие технологии на службу гражданам нашей страны. Именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом не ослабляя внимания к острым повседневным проблемам. А их, как мы знаем, много, прежде всего в первичном звене медицинской помощи. Здесь не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику, к профильному специалисту, с получением рецептов и больничных. Мы много в последнее время об этом говорим. Деньги выделены, предусмотрены. Нужно начинать это делать эффективно и быстро», – сказал Путин. Он отметил, что в здравоохранении, как и в других социальных отраслях, до сих пор немало нерешенных вопросов: технических, финансовых, управленческих. «Но человеку необходима именно квалифицированная своевременная помощь. С такой точки зрения предлагаю рассмотреть проблемы здравоохранения на одном из расширенных заседаний Госсовета. Подготовим его в ближайшее время», – сказал президент России. Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию 22 апреля 2021, 07:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев «не расслабляться». «Выводы из обращения [президента России Владимира] Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», – приводит слова бывшего министра иностранных дел Украины РИА «Новости». При этом Климкин не уточнил, к чему именно нужно «готовиться» жителям Украины. В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую «красную черту». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Поручение Путина позволит избавиться от второй и третьей смены в школах 21 апреля 2021, 17:46 Текст: Алексей Дегтярев

Поручение президента Владимира Путина о постройке новых школ даст возможность исключить вторую и третью смены, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова. «Около 1,3 тыс. новых школ построят в России. Это напрямую связано с задачей ликвидации обучения в третью смену, а затем и во вторую посредством создания дополнительных мест... Та волна детей, которых сейчас устроили в детские сады, неизбежно придет в школы. Российская система образования должна перейти к односменному обучению в средних школах», – цитирует Тутову ТАСС. Парламентарий добавила, что меры, озвученные главой государства, касающиеся образовательной сферы, потребуют больших финансовых ресурсов. «Но такие затраты государства, на мой взгляд, являются обоснованными», – указала депутат. Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что до 2024 года в стране построят еще 1,3 тыс. новых школ для 1 млн школьников. Также глава государства поручил в середине августа провести единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Путин поручил обеспечить независимость России в производстве вакцин и лекарств 21 апреля 2021, 12:53 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости создать в России мощный санитарный щит, который позволит организовать в стране полный цикл производства вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. «У нас должен быть мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Мы понимаем теперь, что это такое. Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков», – сказал Путин. Он отметил, что сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов, передает РИА «Новости». По словам президента, Россия в случае новой пандемии должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы от новых опасных заболеваний. «В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней - именно в течение четырех дней - разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству», – сказал Путин. В этой связи он заявил, что «до 2024 года на гражданские, в том числе фундаментальные исследования Россия только из федерального бюджета направит 1 триллион 630 миллиардов рублей». Он добавил, что также уже запускаются инновационные программы по критически важным для развития страны направлениям. Эти программы получат статус проектов государственного значения. В качестве примера Путин назвал программу в сфере санитарной и эпидемиологической безопасности. Глава государства напомнил, что 2021 год объявлен в России годом науки и технологий. По словам президента, Россия понимает, что «наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение».