ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу Украине сведений о ЧФ

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22 апреля, четверг | Последнее обновление — 10:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Чехии допустил высылку 60 дипломатов России
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22 апреля 1915 года немцы впервые массово применили химическое оружие – распылили хлор. Вся Первая мировая война прошла под знаком химоружия. Недаром один из самых узнаваемых ее символов – это противогаз. Но в следующем мировом конфликте, несмотря на всю его напряженность, боевые газы никто не использовал. Почему?
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Социалка и еще раз социалка. Классическая триада «здравоохранение – образование – культура». После коронавирусного года здравоохранение – первая и главная тема. Тут мы молодцы, сделали три вакцины и будем продолжать в том же духе.
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Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу.
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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ФСБ задержала в Крыму россиянина за передачу Украине сведений о ЧФ
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Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота, возбуждено дело о госизмене, сообщает ведомство.
«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (Государственная измена), передает РИА «Новости».
В спецслужбе добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, передает ТАСС.
В марте в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» был задержан Владислав Есипенко, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Россиянин арестован.
Погребинский: Обращение Зеленского к России вызывает чувство брезгливости
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«Из-за невозможности созвониться с Путиным Зеленский решил сделать публичное заявление. Но все это детский лепет», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал предложение президента Украины к президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
«Это выступление рассчитано на внутреннюю аудиторию с целью продемонстрировать готовность и желание разговаривать с лидером великой страны. Также мы услышали в чем-то даже поучающие нотки в адрес российского президента. Но кто ты такой, чтобы о чем-то напоминать ему? Зеленский ведь человек, случайно попавший в кресло президента», – отметил киевский политолог Михаил Погребинский.
«После того, как президент Украины съездил в Париж и получил там «отворот-поворот», а российские вооруженные силы пока не отведены от западных границ РФ, ему страшновато. Это выступление – попытка сказать что-то умное. Но все это вызывает чувство брезгливости», – сказал политолог.
«Слова о готовности Украины к войне – это тоже обязательная программа, Зеленский должен об этом говорить», – отметил Погребинский. «Он хочет, чтобы тут оказались войска НАТО и добавляет: «Мы готовы к войне, но если нам будут помогать наши друзья». Когда стало понятно, что друзья из НАТО помогать не собираются, лидер Украины из-за невозможности связаться с Владимиром Путиным в телефонном режиме решает сделать публичное заявление. Все это детский лепет и игра в ситуации, когда на кону стоят жизни людей», – подчеркнул собеседник.
«Но Зеленский не настолько глуп, чтобы такими приемами, как выступление на русском языке, пытаться достучаться до Кремля. Если бы он хотел достучаться, то на прошедшем накануне заседании контактной группы по Донбассу были бы согласованы решения, связанные с началом политического урегулирования конфликта. Но этого не произошло. А обращение на русском к русской аудитории – это всего лишь дешевый пиаровский прием», – заключил собеседник.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В Москве ответили на это предложение.
Кроме того, Зеленский заявил о мощной поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В то же время Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Во Львове начали демонтаж Монумента славы в честь советских воинов
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По распоряжению властей во Львове начали демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в 1970 году в память о победителях над нацизмом, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
«В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города», – цитирует пресс-служба первого заместителя мэра города Андрея Москаленко.
Отмечается, что в настоящее время проходит демонтаж барельефов, после чего их перевезут в музей «Территория террора», а затем начнется демонтаж плит памятника.
Еще в 2017 году власти Львова собрались снести памятник, однако выяснилось, что по закону о «декоммунизации» мемориал не является символикой коммунистического режима и он не подлежит обязательному уничтожению. В итоге мэрия Львова признала монумент аварийным, а замглавы Андрей Москаленко заявил, что части памятника могут отправить как экспонаты в местный «музей террора».
17 декабря 2018 года рабочие приступили к демонтажу конструкции гранитного пилона Монумента Славы – тогда демонтировали часть тридцатиметровой конструкции. На демонтаж памятника местный бюджет потратил почти 20 тыс. долларов.
Монумент славы Советской армии или «Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил» был построен во Львове в мае 1970 года. Центр монументальной композиции составляет скульптурная группа, состоящая из образов советского Воина и Родины-матери, которая принимает присягу верности и символически благословляет его меч.
Ансамбль выполнен в граните и бронзе авторским коллективом, в который вошли скульпторы Дмитрий Крвавич, Эммануил Мисько, Ярослав Мотыка, художник-монументалист Александр Пирожков, архитекторы Мирон Вендзилович и Аполлон Огранович. На монументе было шесть барельефов – «Рождение Красной Армии», «Гражданская война», «Освобождение Западной Украины», «Год 1941-й», «Великая Отечественная война» и «Победа». Пять из них уже перевезли в украинский «музей советского террора».
США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии»
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Власти Соединенных Штатов намерены продолжать работать над предоставлением Украине военной помощи, включая так называемые летальные оборонительные системы, «для защиты от российской агрессии», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Со стороны Киева были некоторые публичные просьбы, чтобы США срочно прислали больше вооружений, в том числе ракеты Patriot. Рассматриваете ли вы эти запросы? Есть ли какой-то процесс, касающийся отправки большего количества вооружений, в частности, [американских зенитных ракетных комплексов] Patriot?» – приводит ТАСС вопрос одного из журналистов руководителю пресс-службы Госдепартамента.
«Мы глубоко привержены Украине, нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы, основываясь на нашей постоянной оценке того, что может потребоваться Украине», – сказал Прайс.
Накануне в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе.
В прошлый вторник глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.
В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
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Зеленский ввел санкции против 93 украинских компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 93 украинских компаний.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций», – говорится в тексте указа.
В дополнении к документу приводится перечень из 93 украинских компаний. Отмечается, что ограничения вводятся сроком на три года.
Напомним, 9 апреля Зеленский ввел санкции против ряда бывших украинских высокопоставленных чиновников, включая бывшего украинского президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. В начале апреля Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и десяти российских организаций, среди них: «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».
Кроме того, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
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В Европе перечислили конкретные меры поддержки Украины
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Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне якобы имеющихся «негативных действий и провокаций» со стороны России, а также приветствует проводимые Киевом реформы, на реализацию которых с 2014 года было выделено уже больше 16 млрд евро, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Боррель резюмировал содержание видеоконференции глав МИД стран Евросоюза 19 апреля, в которой участвовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Deutsche Welle.
Он подчеркнул, что Украина уже несколько лет якобы сталкивается с «российской агрессией», и Европа должна призывать Москву «к деэскалации и разрядке напряженности», а также противодействовать якобы имеющим место попыткам России «изобразить себя посредником, а не стороной в конфликте».
По его словам, Запад внимательно следит за развитием событий на востоке Украины.
«Мы должны быть готовы рассмотреть наши варианты действий в случае продолжения агрессии», – заявил глава европейской дипломатии.
Боррель также назвал «провокационным» решение Москвы до октября закрыть для судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. По его мнению, это якобы нарушает свободу навигации, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву.
Кроме того, наряду с председателем Евросовета Шарлем Мишелем он подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.
Также, по его словам, ЕС поддерживает проведение в Украине реформ, так как они укрепляют страну, однако Киеву еще многое необходимо сделать в области борьбы с коррупцией. В целом Европа выделил с 2014 года более 16 млрд евро на поддержку украинских реформ – больше, чем какой-либо иной стране.
В Брюсселе особо выделили поддержку Киева в борьбе с пандемией. Украина до конца июня получит около 3 млн доз нескольких вакцин в рамках механизма COVAX, отметил Боррель.
Напомним, ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе России на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.
Боррель тогда заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы. Позже дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины.
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Глава МИД Украины призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эта мера могла бы стать частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Кулеба также отметил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе на прошлой неделе попросил Вашингтон о поставке «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противодействия России. В интервью он также выразил надежду на то, что в вопросе помощи Украине у западных стран «слова не будут расходиться с делом», передает ТАСС.
Напомним, 19 апреля Кулеба предложил главам внешнеполитических ведомств стран ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против России. 11 апреля глава ведущей фракции Европарламента ЕНП Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Российский дипломат покинул Украину после объявления его персоной нон-грата
Дипломат российского посольства, объявленный на Украине персоной нон-грата, покинул территорию страны, сообщили в посольстве России в Киеве.
«Объявленный украинской стороной персоной нон-грата российский дипломат покинул территорию страны», – сообщил представитель посольства, передает РИА «Новости».
Ранее Москва выразила решительный протест Киеву в связи с высылкой российского дипломата и оставила за собой право объявить персоной нон грата украинского дипломата.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России. Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел.
После этого МИД России рекомендовал украинскому консулу покинуть страну за 72 часа. В ответ МИД Украины выразил протест, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве также должен покинуть страну в течение 72 часов.
Японцы оценили призыв экс-премьера признать Крым российским
Читатели японского новостного сайта Yahoo News Japan оценили слова бывшего премьер-министра Юкио Хатоямы, заявившего, что Крым стал российским на правовых основаниях.
На заседании международного круглого стола, проведенного по инициативе Российского исторического общества, японский политик подчеркнул, что полуостров стал российским на правовых основаниях. По его мнению, воссоединение Крыма и России стало следствием уважения народа, который проживает на этой территории. Некоторые пользователи восприняли высказывание японского экс-премьера в штыки и принялись критиковать политика.
«То есть вилять хвостом перед Россией, чтобы у нее было хорошее настроение? Он в своем уме?» – задался вопросом Evz, передает РИА «Новости».
«Мне жутко от того, что такой человек был премьером. Сколько ущерба Демократическая партия нанесла Японии. Хочется сказать ему, чтобы он замолчал», – утверждает Ko8.
«Хатояма вообще понимает, что говорит? Что значит «уважать историю»? Если Япония последует его совету, то придется проявить понимание и в отношении позиции России по поводу проблемы «северных территорий». Тогда как мы решим ее?» – спрашивает Kyo.
Среди комментаторов нашлись и те, кто принялись обсуждать слова Юкио Хатоямы с точки зрения вопроса о принадлежности Южных Курил.
«Должны вернуть минимум два острова. Не получится признать нарушение международного права и при этом вернуть острова. Признание Крыма – это просто подарок для России», – выразил мнение Shw.
«Следует придерживаться тактики измора до тех пор, пока Россия не отдаст острова. Если признать Крым, Япония станет врагом для Запада. Если оборонная мощь и международный авторитет Японии ослабнут, на нее будут смотреть свысока», – высказался Moc.
Однако не все читатели были столь оптимистичны в своих суждениях.
«Если честно, то про острова можно забыть. Даже если это незаконная оккупация, то прошло уже слишком много времени, там живут русские, поэтому ничего изменить нельзя. Лучше держаться на расстоянии от соседа, который незаконно захватил твои территории», – уверен Hsp.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев «не расслабляться».
«Выводы из обращения [президента России Владимира] Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», – приводит слова бывшего министра иностранных дел Украины РИА «Новости».
При этом Климкин не уточнил, к чему именно нужно «готовиться» жителям Украины.
В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую «красную черту».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов.
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В России оценили перспективы сотрудничества с Турцией в случае поставок БПЛА Украине
Россия будет отдельно рассматривать перспективу военно-технического сотрудничества с Турцией в случае поставок беспилотников из Анкары на Украину, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
На вопрос, приостановит ли Россия ВТС с Турцией, если она поставит беспилотники Украине, Борисов ответил: «Будем конкретно смотреть в конкретном случае», передает ТАСС.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400.
Напомним, в декабре 2020 года в минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ. 9 апреля 2021-го турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar.
Украинских браконьеров задержали в Крыму
Российские пограничники задержали в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный в Крыму украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого незаконно промышлял камбалу в исключительной экономической зоне России, капитан судна оштрафован на 257 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму.
«В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружены несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше 5 тыс. метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм. Судно было сопровождено в н.п. Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Капитану инкриминировали часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации». Также сообщается, что судно ЯОД-2483 имеет порт приписки Очаков.
21 апреля Черноморский мировой суд Крыма признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в 257 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения – сетей.
Вынесен приговор пересекшему границу России в пьяном виде украинскому военному
В Крыму вынесли приговор украинскому военному Евгению Добринскому за незаконное пересечение российской границы и контрабанду наркотиков, сообщили в пресс-службе Джанкойского райсуда республики.
«Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая личность подсудимого, признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 229.1 и ч. 1 ст. 322 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», – цитирует сообщение суда ТАСС.
При этом 28-летний подсудимый не признал себя виновным, он пояснил, что марихуана, обнаруженная при нем, не его, он не пытался пересечь границу, так как не знал, где она пролегает, а шел «посмотреть наличие рыбы в заливе».
При этом он оказывал сопротивление пограничникам при задержании. «Молодой человек был в обмундировании Вооруженных сил Украины и представился старшим стрелком 1-го ДШО военной части А1910», – сообщили в суде.
Добринский был арестован в июне 2020 года, его задержали при попытке перейти российскую границу в состоянии алкогольного опьянения.
Украинский телеканал запустил ко Дню Победы онлайн-марш «Наш полк»
На украинском телевидении в эфире телеканала «Интер» пройдет онлайн-марш «Наш полк», приуроченный к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
«Ко Дню Победы телеканал «Интер» вновь проводит онлайн-марш памяти «Наш полк». Из-за карантинных ограничений уже второй год нет полноценной возможности провести 9 мая традиционные мероприятия, во время которых тысячи людей проходят по улицам своих городов с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны – и возлагают цветы к Вечному огню и памятникам воинам-победителям», – говорится в сообщении на сайте телеканала.
Акция начнется 21 апреля и продлится до конца дня 9 мая, любой желающей может присоединиться к ней на сайте телеканала.
«Интер» запустил проект «Наш марш» в 2020 году к 75-летию Победы. Тогда в акции приняли участие более 1,3 млн человек.
На Украине основные мероприятия по случаю Победы на государственном уровне проводятся не 9 мая, а 8-го – в День памяти и примирения, праздник был учрежден в марте 2015 года.
Напомним, в России традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация. А 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
На Украине продлили режим ЧС и карантин
Правительство Украины продлевает режим ЧС и карантинные меры до 30 июня, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Правительство продлевает до 30 июня режим ЧС и, соответственно, карантина, и этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности относительно противодействия пандемии», – сказал он на заседании кабинета министров, передает ТАСС.
В марте на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. При этом 3 апреля медики Киева подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки и 50 смертей, что стало максимальным за время пандемии на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.
Польша решила призвать страны НАТО к единой позиции по ситуации на Украине
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что намерен добиваться того, чтобы страны НАТО заняли единую позицию по ситуации на Украине и не упускали данную тему из вида.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы тема Украины оставалась доминирующей на площадке НАТО, особенно в контексте предстоящего саммита, а также в Европейском союзе или даже в ОБСЕ», – цитирует ТАСС президента Польши.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский завил, что Украина имеет мощную поддержку международных партнеров в лице Соединенных Штатов, Франции, Германии, Великобритании, Турции, Совета Европы и НАТО.
Напомним, полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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