Чехия обратилась к опыту Британии по отравлению в Солсбери и Нидерландов по делу MH17

Министерство иностранных дел Чехии проводит консультации с Великобританией и Нидерландами о дальнейших действиях в связи со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

«Министерство [иностранных дел] консультируется насчет методов [продвижения по делу о взрывах в Врбетице] со своими союзниками [по НАТО] из Нидерландов и Соединенного Королевства, а [именно] в связи [с их опытом о том], как эти государства действовали в случаях поражения [ракетой] рейса MH17 над Украиной или отравления бывшего [полковника ГРУ и] российского агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери», – цитирует ТАСС Кулганек.

Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».