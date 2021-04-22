Байден собрался признать геноцид армян в Османской империи

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщили источники The Wall Street Journal в американской администрации.

По информации издания, заявление о признании геноцида армян в Османской империи Байден может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении проходит День памяти жертв геноцида армян. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида, передает ТАСС.

Издание подчеркивает, что возможное признание Байденом геноцида армян привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары.

Напомним, в декабре 2019 года Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. В октябре 2019 года за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовала Палата представителей Конгресса США. Вопреки этому Госдепартамент США отказался вслед за Конгрессом официально признать геноцид армян.

Геноцид армянского народа в Османской Турции первым в 1965 году признал Уругвай, а затем – около 20 государств, в том числе Россия. При этом федеральные власти США геноцид не признавали. Сама Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и пытается всячески воспрепятствовать его признанию в мире.