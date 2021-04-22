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22 апреля, четверг | Последнее обновление — 05:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден собрался признать геноцид армян в Османской империи
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Байден собрался признать геноцид армян в Османской империи
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщили источники The Wall Street Journal в американской администрации.
По информации издания, заявление о признании геноцида армян в Османской империи Байден может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении проходит День памяти жертв геноцида армян. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида, передает ТАСС.
Издание подчеркивает, что возможное признание Байденом геноцида армян привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары.
Напомним, в декабре 2019 года Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. В октябре 2019 года за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовала Палата представителей Конгресса США. Вопреки этому Госдепартамент США отказался вслед за Конгрессом официально признать геноцид армян.
Геноцид армянского народа в Османской Турции первым в 1965 году признал Уругвай, а затем – около 20 государств, в том числе Россия. При этом федеральные власти США геноцид не признавали. Сама Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и пытается всячески воспрепятствовать его признанию в мире.
Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно.
Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он «отлично ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».
«Он нравился мне, а я нравился ему (...) Это хорошо, а не плохо», – добавил он.
При этом отметим, что отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Трампа, когда было заявлено о якобы возможном «вмешательстве» России в избирательные процессы в США.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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МИД Турции сравнил продажу БПЛА Украине со сделкой с Россией по С-400
Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400.
«Турция продает беспилотники тем, у кого есть на них потребность. Эта сделка [с Украиной] не направлена против России. Если у России будет необходимость приобрести нашу продукцию, то она сможет ее купить точно также, как мы купили у нее С-400», – приводит ТАСС текст заявления министра, сделанного в эфире телеканала Haber Turk.
Напомним, 9 апреля турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar. В декабре 2020 года в Минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ.
В августе 2019 года украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая Baykar Defence договорились о создании совместного предприятия для разработки ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нового поколения Akinci.
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Американцы высмеяли Байдена за санкции против России
Читатели сайта Fox News раскритиковали президента США Джо Байдена за антироссийскую политику после объявления о высылке Москвой десяти американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
«Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя «клуба книги месяца», не говоря уже о должности президента США? Возможно, Трамп не нравился вам как человек, но Трамп по крайней мере хотел лучшего для своей страны и для своих граждан. Кто-нибудь из избирателей Байдена уже испытывает угрызения совести?» – выразил недовольство один из пользователей портала, передает РИА «Новости».
«Владимир Путин никого не боится. Он русский, а русские никого не боятся. Они готовы давать сдачи, чего бы им это ни стоило, а потом они мстят. Просто спросите кого-нибудь из тех немногих немцев, которым удалось пережить месть русских за нападение Германии на СССР», – напомнил другой комментатор.
«Спотыкающийся Джо играет в китайские шашки, пока Путин играет в шахматы. К счастью, Путин понимает, что Соединенными Штатами управляет идиот с интеллектуальными способностями картофелины», – написал третий читатель.
«Кажется, будто у Путина есть компромат на Байдена. Следующие три с половиной года нам стоит потратить на проведение расследования в отношении Байдена, его семьи и его администрации, а после этого объявить ему импичмент», – подытожил еще один пользователь.
Ранее читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».
16 апреля МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
Турция одобрила производство «Спутника V»
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Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил член научного совета по коронавирусу доктор Афшин Эмре Кайыпмаз.
«В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение», – заявил эксперт, передает ТАСС.
Кайыпмаз также отметил, что стоимость производства одной дозы «Спутника V» составит около 10 долларов. «Это эквивалентно стоимости (китайской) вакцины «Синовак», поставляемой из Китая за 10-11 долларов. Несмотря на то, что их стоимость сопоставима, производство (вакцины) внутри страны устранит внешнюю зависимость», – считает эксперт.
Официальные комментарии министерства здравоохранения Турции не поступали.
Позже Кайыпмаз уточнил, что журналисты неверно поняли его слова: испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет.
В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу.
Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V».
В Кремле подтвердили обсуждение президентами России и США попытки госпереворота в Белоруссии
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по телефону обсуждали попытку государственного переворота в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил, что главы государств обсуждали данную тему, передает РИА «Новости».
Также у Пескова поинтересовались, затрагивался ли в разговоре Путина и Байдена вопрос о ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным. «Нет, эта тема вообще не затрагивалась», – ответил пресс-секретарь.
17 апреля ФСБ России задержала двоих человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии, устранение президента республики, а также планировали разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.
Анкара захотела обсудить с Москвой безопасность российских туристов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.
«Россия ввела ограничения на перелеты с Турцией из-за роста числа случаев коронавируса. Господин [президент России Владимир] Путин говорил об этом по телефону с нашим президентом [Тайипом Эрдоганом]. За этим нет политического мотива», – приводит ТАСС текст заявления Чавушоглу, сделанного в эфире телеканала Haber Turk.
«В прошлом году после снижения числа случаев заражения коронавирусом мы создали модель сотрудничества с Германией [о создании условий безопасного туризма в Турции]. Мы отправимся в Россию, чтобы рассказать об этой модели сотрудничества», – заявил министр иностранных дел Турции.
По словам Чавушоглу, в поездке в Россию делегацию МИД Турции могут также сопровождать представители турецкого министерства культуры и туризма.
При этом турецкий министр отметил, что сначала в Турции должно снизиться число случаев заражения коронавирусом. Он также напомнил, что в Анкаре ждут визита российской делегации, которая должна ознакомиться с принимаемыми мерами в курортных регионах по обеспечению безопасности туристов.
В понедельник в Росавиации назвали число вернувшихся из Турции за три дня россиян. В прошлый четверг стало известно число российских туристов в Турции и Танзании. 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
Москва указала США на бездоказательность предъявляемых России обвинений
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в телефонной беседе с помощником президента США Джейкобом Салливаном заявил о недопустимости американского вмешательства во внутренние российские дела и в дела союзников.
«Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», – цитирует сообщение Совбеза РИА «Новости».
Отмечается, что беседа прошла 19 апреля по инициативе американской стороны.
Политики обсудили перспективы проведения двухстороннего саммита с участием глав обеих стран, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Она добавила, что стороны условились поддерживать контакты. Представители стран также обсудили вопросы «двухсторонней, региональной и глобальной повестки, которые вызывают озабоченность».
Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Названо число вернувшихся из Турции за три дня россиян
С 15 по 18 апреля авиакомпании вернули из Турции в Россию 39,4 тыс. россиян, для их перевозки потребовалось 179 рейсов, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.
«За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тыс. пассажиров. Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тыс. наших соотечественников», – говорится на сайте Росавиации.
Как уточнили в ведомстве, российские и турецкие авиакомпании продали порядка 169 тыс. билетов с вылетом из Турции с 15 апреля по 1 июня, с вылетом из Танзании было реализовано 4,7 тыс. билетов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
В Турции уточнили решение по «Спутнику V»
Член научного совета по коронавирусу при минздраве Турции Афшин Эмре Кайыпмаз уточнил, что испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» продолжаются, об одобрении ее производства в стране речи пока не идет.
«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял. Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта», – сказал Кайыпмаз, передает РИА «Новости».
Ранее газета Yeni Safak со ссылкой на Кайыпмаза сообщила, что в Турции одобрено производство вакцины «Спутник V».
В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу.
Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V».
Глава МИД Турции провел переговоры с российским послом
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым двустороннее сотрудничество в сфере туризма.
«Провели переговоры с послом России Алексеем Ерховым. Обсудили двусторонние отношения, региональные вопросы и сотрудничество в сфере туризма», – цитирует ТАСС Чавушоглу.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
В России оценили перспективы сотрудничества с Турцией в случае поставок БПЛА Украине
Россия будет отдельно рассматривать перспективу военно-технического сотрудничества с Турцией в случае поставок беспилотников из Анкары на Украину, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
На вопрос, приостановит ли Россия ВТС с Турцией, если она поставит беспилотники Украине, Борисов ответил: «Будем конкретно смотреть в конкретном случае», передает ТАСС.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400.
Напомним, в декабре 2020 года в минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ. 9 апреля 2021-го турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar.
МИД: Говорить о месте и времени возможной встречи Путина и Байдена рано
Говорить о месте и времени возможной встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена преждевременно, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли», – сказал он, передает РИА «Новости».
«Этот вопрос (о встрече) поставлен американской стороной, мы находимся в самом начале анализа этой ситуации. Если этот анализ считать подготовкой (к встрече), то да, но подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло. Вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США», – отметил Рябков.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится при наличии подходящих для этого условий.
Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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Авиакомпаниям выплатят компенсацию за ограничение полетов в Турцию
Российские авиакомпании могут рассчитывать на компенсацию недополученных доходов за ограничение полетов в Турцию, сообщили в пресс-службе Минтранса.
«Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полеты в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня. Также готовится соответствующий проект постановления правительства», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что с 15 по 18 апреля авиакомпании вернули из Турции в Россию 39,4 тыс. россиян, для их перевозки потребовалось 179 рейсов.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Новый максимум смертей от коронавируса зафиксирован в Турции
Число умерших от коронавируса в Турции за последние сутки составило 362, это новый максимум с начала пандемии, суточный прирост выявленных заболевших вновь превысил 60 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.
«Сегодня выявлено 61 967 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2932 больных. Умерли 362 человека, с начала пандемии – 36 975. В тяжелом состоянии находятся 3398 больных», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.
Росавиация назвала число вернувшихся во вторник из Турции россиян
Авиакомпании перевезли 20 апреля из Турции в Россию 6,7 тыс. россиян, 25 рейсов выполнили российские авиакомпании, пять рейсов – турецкие, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.
Из Танзании в Россию во вторник вернулись 56 человек. В вывозной кампании принимают участие девять российских перевозчиков: «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Азур Эйр», «Северный ветер», «Роял Флайт», «ЮТэйр», «Победа» и «Ред Вингс», сказано на сайте Росавиации.
С 15 по 18 апреля из Турции в Россию вернулись 39,4 тыс. человек, из Танзании – более 1,7 тыс.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.
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