Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V» В Берлине задержаны более 150 протестующих против мер по COVID-19 Академик Румянцев сравнил работу врачей во время пандемии с военной службой 21 апреля 2021, 18:25

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

«Врачи как солдаты – они дают присягу и выполняют свой долг по отношению к пациентам» – заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева академик РАН Александр Румянцев. Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию высоко оценил работу медицинских работников во время пандемии коронавируса, поблагодарил их, а также жителей страны за эффективную и порой самоотверженную работу, особо выделив кроме медиков соцработников, учителей и волонтеров. «Никакого героизма в работе медиков во время пандемии нет. Врачи как солдаты – они дают присягу и выполняют свой долг по отношению к пациентам», – говорит Румянцев. Он объясняет, что врач защищают людей от заболеваний, то есть обеспечивают безопасность человека, как и военные. Соответственно, в пандемию коронавирусной инфекции все они исполняли свой долг, преодолевая различные трудности, сражаясь за здоровье граждан. «Не все люди идут в медицину, потому что это очень тяжелая подготовка и деятельность. Во-первых, мы учимся дольше всех других профессий. У нас базовое образование в России длится шесть лет, а в мире вообще восемь. Кроме того, после окончания медицинского института нам приходится еще обучаться. Подготовка после окончания вуза длится от двух до семи лет. Поэтому идут в медицину люди неравнодушные, у которых есть призвание помогать людям», – рассказывает собеседник. На протяжении всех лет обучения в каждом медицинском работнике воспитывается качества, которыми обязательно должен обладать каждый специалист, продолжает врач. Тем более, что во все времена и во всех странах лекари, занимающиеся лечением и здоровьем людей, ценились очень высоко, чего современным медикам хотелось бы увидеть и на сегодняшний день. Ранее ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, современное общество, российский народ кардинально поменяли свое отношение к врачам, что является наивысшим вознаграждением для медицинских работников.

Гинцбург назвал число вакцинированных «Спутником V» 20 апреля 2021, 20:20

Фото: Juan Ignacio Roncoroni/ЕРА/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10–11 млн человек, рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Вакцинировано порядка 10–11 миллионов [человек], а может быть и больше, если учесть зарубежные страны», – цитирует его слова ТАСС. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. Названы преимущества вакцины от коронавируса в виде молочного напитка 20 апреля 2021, 20:37 Текст: Евгения Шестак

Разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса в виде молочного напитка по затратам на производство будет значительно дешевле других вакцин, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его словам, в петербургском Институте экспериментальной медицины создана первая в мире кандидатная вакцина на основе бактерий. Сергеев пояснил, что в геном бактерии внедряется ген шиповидного белка коронавируса, и дальше в результате размножения на поверхности бактерии появляется новый рецептор, который представляет из себя щупальцы S-белка коронавируса, передает ТАСС. «Таким образом функционализируется бактерия, которая становится носителем информации относительно вредоносного S-белка. Важно, что раз это бактерия, то производство бактерий и вакцин на ее основе гораздо менее трудоемкое, более простое и дешевое, чем производство других вакцин», – сказал глава РАН. Он отметил, что бактерия, на основе которой продемонстрировано действие такой вакцины, идентична с теми, которые используется при производстве обычных кисломолочных продуктов. Ученые в ходе исследований на лабораторных животных уже доказали иммуногенность такой вакцины, добавил Сергеев. «Судя по интересу инвестора, с которым сейчас институт заключает инвестиционное соглашение, по-видимому, у этой вакцины может быть очень интересное будущее именно благодаря тому, что ее легко потреблять в виде молочного напитка, а производство ее гораздо дешевле, чем всех других вакцин», – пояснил он. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Аргентина начала производство «Спутника V» 20 апреля 2021, 20:01 Текст: Ксения Панькова

Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» началось в Аргентине, произведенный в стране препарат может быть экспортирован в другие страны Центральной и Латинской Америки, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Аргентине. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, в которой начато производство вакцины «Спутник V», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. По данным РФПИ, полномасштабное производство «Спутник V» в Аргентине начнется в июне. «Вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки», - уточнили в фонде. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил: «Мы очень рады возможности производить вакцину «Спутник V» в Аргентине, с помощью которой мы уже защищаем наше население с превосходными результатами. Это будет большая возможность для того, чтобы продвинуться в борьбе с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке». В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Аргентина первой в Латинской Америке одобрила применение вакцины «Спутник V» и стала вакцинировать население российским препаратом. «Сегодня мы рады объявить о том, что Аргентина также стала первым государством региона, где начато производство «Спутник V» благодаря партнерству между РФПИ и Laboratorios Richmond. «Спутник V» одобрен более чем в 10 странах Латинской и Центральной Америки, и производство в Аргентине позволит осуществить поставки другим нашим партнерам», – подчеркнул он. В декабре 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. После этого Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. Дети в России из-за пандемии разучились понимать причины эмоций 20 апреля 2021, 22:06 Текст: Елена Мирошниченко

За время пандемии коронавируса российские дети стали более тревожными, также у них поднялся уровень стресса и снизилось понимание причин эмоций, рассказал декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко. «У нас тоже большие исследования были проведены, более восьми тысяч детей 4-8 лет, 15 регионов, много чего. Конечно, в первую очередь вся эта пандемия сказалась на эмоциональном развитии. Цифры не буду приводить, но первое, что снизилось у нас, - понимание причин эмоций. Дети у нас хуже распознают эмоции, слабая регуляция эмоций, сложности с осмыслением, повышенная общая тревожность и стресс», – цитирует его слова РИА «Новости». Он также отметил, что на данный момент первостепенным является не вопрос роста стресса, а то, как научить ребенка справляться с эмоциями и переживанием состояния, в котором он находится. Эксперт считает, что это новая компетенция, которую пандемия вывела на передний план. Ранее психолог Наталья Панфилова рассказала газете ВЗГЛЯД, что делать, чтобы сохранить хорошее настроение, несмотря на пасмурную холодную погоду и пандемию коронавируса. Австрия отказалась регистрировать «Спутник V» до одобрения в ЕС 21 апреля 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

Австрия не собирается регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне и будет дожидаться результатов проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщил новый австрийский министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн. «Нет, мы договорились о проверке в ЕМА», – передает ТАСС ответ министра на вопрос о том, будет ли в Австрии организована национальная регистрация российского препарата. По словам министра, объем имеющихся данных о препарате «пока немного скудный». «Мы надеемся, что поступит больше данных о препарате, чтобы была регистрация ЕМА», – заявил Мюкштайн в эфире телеканал ORF-2. «Для меня важно, чтобы каждый австриец знал, что в Австрии используется только безопасная вакцина», – сказал министр, добавив, что не знает подробностей, как выглядит будущий договор с Россией о приобретении «Спутника V». Напомним, в понедельник австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось о приобретении 1 млн доз российской вакцины «Спутник V», применять которую планируется после регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств. 10 апреля канцлер Австрии объявил о завершении переговоров с Россией о приобретении «Спутника V». Ранее Курц заявлял, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ректор Сеченовского университета: Отношение общества к врачу изменилось 21 апреля 2021, 14:52

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Для медика материальное вознаграждение и так далее – не самое главное, наиболее важно отношение врача и пациента, а также отношение общества к врачу, которые на сегодняшний день кардинально изменились, заявил газете ВЗГЛЯД ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко. Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию высоко оценил работу медицинских работников во время пандемии коронавируса, поблагодарил их, а также жителей страны за эффективную и порой самоотверженную работу, особо выделив кроме медиков соцработников, учителей и волонтеров. «Я считаю, что врачи себя проявили как высококлассные профессионалы, а если брать и гражданскую позицию, то как герои, спасая население нашей страны. И мы на Совете ректоров по инициативе министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко договорились о создании памятника ко Дню медицинского работника, который будет посвящен подвигу врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией. В пандемию врачи проявили себя очень достойно», – говорит Глыбочко. Он объясняет, что медики рисковали своими жизнями в первую очередь потому, что это заложено в данную профессию исторически, да и в принципе учебные заведения воспитывают врачей в духе «пожертвования собой, чтобы спасти пациента». Причем такая политика у врачей была во все времена без исключения. В пример он приводит эпидемии чумы, холеры и обострение других заболеваний, где врачи всегда стояли на передовой, оказывали медпомощь и жертвовали собой. «Это передается из поколения в поколение и заложено в наших генах», – объясняет ректор. Академик также рассказывает, что точное число медработников, ушедших из жизни во время пандемии назвать не может, но подчеркивает, что таких случаев не мало. «У нас ушел из жизни зам главного врача по лечебной работе ГКБ №4, другие сотрудники. Поэтому реально есть люди, которые работали в красных зонах и ушли из жизни, потому что помогали больным коронавирусной инфекцией. Причем потери были не только среди врачей, но пострадали и люди из среднего медперсонала, мне известны и случаи смерти среди волонтеров, которые сами заболевали и уходили из жизни», – подчеркивает собеседник. Но несмотря на тот подвиг, который совершили и продолжают совершать медицинские работники, лучшим вознаграждением для них является то, что современное общество, население России, стали понимать, насколько ценен труд врача и насколько хорошо он подготовлен в плане оказания медицинской помощи, продолжает профессор. «Даже само отношение к врачу в обществе изменилось – это самое главное и является важным посылом. Мы это видим и в СМИ, и среди населения, появилось уважение к профессии врача. Более того, сегодня мы видим, что в университете у нас сверхвысокий конкурс при поступлении молодых ребят, которые хотят пойти в медицину, оказывать помощь пациентам. Мне кажется, что это очень важно, что люди стали очень уважительно и достойно относиться к врачам. Ведь для врача материальное вознаграждение и так далее – не самое главное, наиболее важно отношение врача и пациента, а также отношение общества к врачу», – заключил Глыбочко, подчеркнув, что сегодня это отношение кардинально изменилось, а пандемия это показала. На открытии V Всероссийского форума волонтеров-медиков глава Минздрава Михаил Мурашко высказался, что добровольчество вносит значимый вклад в развитие специалистов в сфере здравоохранения. Гинцбург рассказал о передаче иммунитета к COVID-19 от привитой матери новорожденному 20 апреля 2021, 21:45 Текст: Ксения Панькова

Новорожденный ребенок получает с молоком привитой от коронавируса матери антитела к COVID-19 и приобретет иммунитет на шесть-восемь месяцев, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Если мать будет провакцинирована, беременная женщина, она эти антитела грудничку передаст, и он в течение шести, семи, восьми месяцев, пока у него не начнет формироваться собственная полноценная иммунная система, будет защищен молоком матери», – сказал он в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, передает ТАСС. Ранее Гинцбург сообщил, что определенный класс антител к COVID-19 может передаваться от матери к ребенку во время беременности через плаценту. Напомним, в США родился ребенок с антителами к коронавирусу, в Японии мать передала иммунитет к COVID-19 новорожденному. Гинцбург: 70% россиян будут привиты от коронавируса к ноябрю 20 апреля 2021, 21:00 Текст: Елена Мирошниченко

В России привьют около 70% населения от коронавируса к ноябрю текущего года, заявил в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале» директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Если всю иммунобиологическую промышленность мировую задействовать на выпуск любого одного вакцинного препарата, допустим «Спутник V», то в течение года все производственные мощности Соединенных Штатов, Европы, Азии, Российской Федерации смогут выпустить 12%, от силы 15% необходимого количества вакцинного препарата. Чудес не бывает. Надо работать по всем направлениям, чтобы к ноябрю, по моим подсчетам, в этом году все-таки провакцинровать порядка 70% нашего населения», – цитирует его ТАСС. Также он уточнил, что вакцина «Спутник V» эффективна против британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Ранее Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек. Путин поблагодарил россиян за огромный труд во время пандемии 21 апреля 2021, 12:19 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию выразил благодарность медикам, ученым и всем гражданам России за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса. В частности, Путин похвалил медработников, которые, рискуя жизнью, боролись с пандемией и ученых, которые внесли вклад в борьбу с инфекцией, передает РИА «Новости». «Миллионы россиян, боровшихся с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть. … Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса», – напомнил президент. По его словам, эти и другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России. Путин поблагодарил всех и каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией. Так, Путин упомянул труд бизнеса и производств, личный состав правоохранительных органов и спецслужб, сотрудников интернатов и хосписов, преподавателей вузов и учителей школ. Он поблагодарил всех, кто ответственно выполняет свой долг. «За кратким перечислением мер — огромный, напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть», – сказал глава государства. Кроме того, Путин поблагодарил руководителей конфессий. «Сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее, и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», – заявил Путин, передает ТАСС. Ранее Путин признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса. На Украине продлили режим ЧС и карантин 21 апреля 2021, 13:30 Текст: Ксения Панькова

Правительство Украины продлевает режим ЧС и карантинные меры до 30 июня, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «Правительство продлевает до 30 июня режим ЧС и, соответственно, карантина, и этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности относительно противодействия пандемии», – сказал он на заседании кабинета министров, передает ТАСС. В марте на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. При этом 3 апреля медики Киева подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки и 50 смертей, что стало максимальным за время пандемии на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе. Стало известно о попытках хакеров украсть разработки России по вакцинам 21 апреля 2021, 12:38 Текст: Алексей Дегтярев

Российские разработки противовирусных вакцин пытались украсть хакеры из-за границы, заявил замдиректора созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. «Особый интерес для злоумышленников представляли результаты научных исследований и российские разработки противовирусных вакцин», – цитирует Мурашова ТАСС. Большая часть атак проводилась из-за рубежа, главным образом с территории США, Китая, Германии и Нидерландов. Главными целями были объекты государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, здравоохранения и транспорта. Мурашов добавил, что иностранные спецслужбы пытались получить доступ к охраняемой информации и нарушить работу объектов критической информационной инфраструктуры. Также росту кибератак способствовал введенный режим удаленный работы. Ранее ЦБ сообщал, что в 2020 году хакеры совершили почти в два раза больше атак на российские банки, чем годом ранее, а объем похищенного увеличился на 38% – до 32 млн рублей. В Индии нашли новый вид коронавируса 21 апреля 2021, 11:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Индийские медики выявили новый вариант коронавируса в штате Западная Бенгалия, сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария. «B.1.618 – новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа», – передает РИА «Новости» слова Скарии. Это вторая линия коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией. Мутация E484K в белке-шипе является общей для «южноафриканского», «бразильского» и «бангладешского» штаммов. При этой мутации в белке происходит замена глутаминовой кислоты лизином в аминокислотной позиции 484, что, по мнению ряда экспертов, может снижать эффективность моноклональных антител в нейтрализации вируса. «Начальные последовательности в линии B.1.618 были обнаружены в индийском штате Западная Бенгалия. Члены этой линии также встречаются в других частях мира, но не имеют полного набора вариантов, как в Индии», – отметил Скария. По словам ученого, «эта линия характеризуется делецией (хромосомной перестройкой) 6 нуклеотидов (H146del и Y145del), помимо E484K и D614G в белке-шипе. Другие варианты находятся в генах ORF1ab, ORF3a, ORF7a, ORF7b и N». Он также отметил, что «доля B.1.618 в индийском штате Западная Бенгалия значительно выросла в последние месяцы». Напомним, 10 апреля в Индии зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки – 145 тыс. человек. Аргентина запланировала производить миллионы доз «Спутника V» ежемесячно 21 апреля 2021, 15:55 Текст: Абдулла Шакиров

Аргентина планирует производить в месяц 4 – 5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ежегодные объемы выпуска препарата могут составить 500 млн доз, заявила советник президента республики Сесилия Николини. «Сейчас возможности завода позволяют производить примерно от 4 до 5 млн доз в месяц. И мы ожидаем, что со вторым заводом, который сейчас находится в стадии строительства и который, мы надеемся, будет достроен в будущем году, его максимальная производительность составит до 500 млн доз вакцины в год», – передает слова Николини РИА «Новости». Производство российского препарата стартовало в Аргентине во вторник. Российский фонд прямых инвестиций осуществил трансфер технологий для фармацевтической компаниии Laboratorios Richmond, первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества вакцины. Полномасштабное производство «Спутник V» начнется в Аргентине в июне. В декабре 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. После этого Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. В феврале президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить препаратом всю Латинскую Америку. В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса 21 апреля 2021, 11:45

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 8271 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8271 новый случай коронавируса в 83 регионах», при этом «из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1988, Санкт-Петербурге – 693, Московской области – 586. Всего в стране выявлено 4 727 125 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 352 873 человек, из них 9644 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 106 706 человек. Накануне, 20 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8164. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 107. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: У России есть все, чтобы отразить угрозу эпидемии 21 апреля 2021, 13:33

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в финале обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что россияне сделают все, чтобы отразить угрозу эпидемии, у страны все для этого есть. «Никто в мире не знал, с какой бедой нам придется столкнуться. Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии. Для этого наша страна обладает надежным потенциалом, созданным в предыдущие годы: здравоохранения, науки, образования, промышленности. Нам, безусловно, нужно идти вперед», – сказал Путин. «Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы пред собой поставили», – добавил президент, обращаясь к гражданам России, передает РИА «Новости». Послание президента Федеральному собранию продолжалось 1 час 18 минут. Трансляция началась в 12.04 и завершилась в 13.22. В прошлом году выступление заняло 1 час 12 минут. За прошедшие годы выступления Путина перед законодателями продолжались в среднем чуть более одного часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. До этого рекорд продолжительности послания принадлежал Дмитрию Медведеву, который, будучи президентом, в 2009 году выступал почти 1 час 40 минут. В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи перед Советом Федерации – около 48 минут.