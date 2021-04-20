После ДТП с блогером Билом в Москве начали ловить незарегистрированные авто Москве пообещали рекордный дождь за последние 73 года 20 апреля 2021, 15:26 Текст: Елизавета Булкина

В Москве днем во вторник начнется рекордный дождь, которого не было последние 73 года, он будет идти 24 часа, выпадет до половины месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Из-за балканского циклона «Ятин» с центром над Донбассом в Москве начался дождь, который продолжится ближайшие 24 часа. В период с 15.00 20 апреля до 15.00 21 апреля в осадкомеры попадет до 23 миллиметров, что по климату составляет около половины всего месячного объема небесной влаги», – передает его слова РИА «Новости». Тишковец уточнил, что наиболее сильные дожди, местами возможно и вперемешку с мокрым снегом с кратковременным ухудшением видимости до 500-1000 метров, прогнозируются в среду период с 3 часов ночи и до 9 часов утра. «Таких сильных осадков в мегаполисе, как минимум, не было с 1948 года. Что-то сопоставимое наблюдалось только в 1970 году –13,2 миллиметра, и в 1986 году — 16,9 миллиметра. Ближайшей ночью в столице похолодает до нуля – плюс 5, в дневные часы не выше плюс 3 – плюс 8. Такой температурный фон соответствует октябрю. Атмосферное давление резко понизится на 17 единиц – до 734 миллиметров ртутного столба, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», – пояснил синоптик. «Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. По данным синоптиков, сегодня и до 15.00 мск 21 апреля в столице ожидаются дождь, мокрый снег, порывы ветра до 15 метров в секунду. Ожидаемое суммарное количество осадков – до 22 миллиметров, это половина от месячной нормы», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Также под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. «В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника предприятий Комплекса городского хозяйства», – говорится в сообщении. Горожан предупреждают о необходимости быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что климатические качели ожидаются в мае в Москве и Центральной России: начало будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы.

Метеорологи рассказали о рекордно жарком годе за всю историю наблюдений 19 апреля 2021, 22:15 Текст: Алексей Дегтярев

Прошлый год был одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений на планете, заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО) в ходе презентации доклада «Глобальный климат» в ООН. «Связанное с пандемией замедление экономики не смогло остановить изменение климата», – констатировали в ВМО, передает ТАСС. По исследованию организации, 2020 год был одним из самых жарких за всю историю наблюдений, несмотря на охлаждающий эффект, говорится в докладе. Согласно исследованию, 2020 год стал одним из трех самых жарких в истории метеонаблюдений. Глава ВМО Петтери Таалас отметил, что потепление грозит учащением стихийных бедствий, которые влияют на людей и на экономику. «Негативная тенденция в климате продолжится в предстоящие десятилетия, даже если люди начнут добиваться успеха в сдерживании потепления», – заявил Таалас. По его словам, лучшей адаптацией к этому могутр стать инвестиции в средства наблюдения и оповещения о природных катаклизмах. В ВМО добавили, что средняя глобальная температура на 1,2 градуса стала выше, чем в доиндустриальную эпоху. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к 2050 году арктические льды могут полностью исчезать в летний сезон. Всемирная метеорологическая организация в сентябре 2020 года сообщала, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири. До этого в ВМО заявляли, что средняя температура в Сибири в июне 2020 года оказалась на 10 градусов выше нормы, что способствует распространению пожаров и сокращению ледового покрова. США и Китай приняли совместное заявление по климату 18 апреля 2021, 03:56

Фото: Guenter Fischer/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон и Пекин готовы работать над реализацией Парижского соглашения по климату, говорится в совместном заявлении двух стран. В Шанхае прошла встреча спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа. В согласованном по итогам встречи заявлении США и Китай подтвердили приверженность «сотрудничеству друг с другом и с остальными странами в преодолении климатического кризиса» и реализации Парижского соглашения, передает ТАСС. Вашингтон и Пекин собираются поддерживать уровень повышения температуры на Земле ниже 2 градусов и стремиться к ограничению этого показателя до 1,5 градуса. Кроме того, выражена поддержка виртуальному саммиту по климату, запланированному на 22–23 апреля. Саммит организуют США. США и Китай намерены выработать к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в шотландском городе Глазго в ноябре, собственные стратегии по достижению нулевых выбросов в окружающую среду, сообщил Госдеп. Напомним, Байден в первый день пребывания в должности подписал исполнительный указ о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Кремль сообщил, что решение по участию президента России Владимира Путина в климатическом саммите пока не принято. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве автобус сбил пешехода 17 апреля 2021, 16:20 Текст: Вера Басилая

ДТП произошло в центре Москвы. Автобус сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщил столичный департамент транспорта. Уточняется, что авария произошла в 15.15 на Большой Никитской, 24/1 с участием пешехода и автобуса №м6. «По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход получил травмы, сейчас ему оказывают медицинскую помощь», – говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса . Ранее на Марксисткой улице в Москве автобус врезался в мачту освещения, пострадали 10 человек. Причиной происшествия называется плохое самочувствие водителя. Синоптик рассказал о погоде на майские праздники 20 апреля 2021, 11:56

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

На майские праздники в России погода будет нестабильна: в первые – достаточно прохладной, а ко вторым намечается потепление, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в мае граждан Москвы и Центральной России ожидают климатические качели. Он уточнил, что в начале месяца будет достаточно прохладно, а позже произойдет перелом в сторону стабилизации и даже превышения нормы. «Первые майские праздники будут холодными с кратковременными дождями и температурой в дневные часы не выше плюс 5–10 градусов. А вот вторые майские праздники с большей долей вероятности больше будет довольно тепло, ближе к норме, в пределах плюс 10-15 градусов», – говорит Леус. Если говорить конкретно о Москве и Московской области, то температура в первые дни последнего весеннего месяца будет чуть выше, +7–12 градусов в дневные часы и временами с дождями, а вторые майские праздники уже будут более теплыми. Температура в эти дни будет держаться в пределах 12–17 градусов. «Климатические качели – это термин, обозначающий сильную нестабильность погоды. Такое явление мы наблюдаем в течение всей зимы и прошедшей первой половине весны, за все это время у нас не было длительных периодах тепла или холода. Три-четыре дня и резкая смена погоды. Такое колебание с резкой сменой погоды сохранится до конца весны», – рассказывает синоптик. Причем сложно сказать, почему в этом году синоптическая ситуация складывается именно таким нестабильным способом, продолжает специалист. Он подчеркивает, что ничего необычного для переходных периодов нет, а весна и осень в принципе характерны быстрым перемещением атмосферных образований, соответственно, быстрой и частой сменой погоды. То есть это идет переход атмосферы из зимнего состояния в летнее, что и дает такой результат. «И, поскольку в этот период наблюдается колебание атмосферного давления, колебание влажности воздуха, все это, безусловно, влияет на метеозависимых людей», – подытожил Леус, добавив, что точные прогнозы на май составлять еще рано, поэтому все цифры, которые он назвал, являются предположительными. Ранее в Минприроды со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщили, что во всей России ожидается теплый май с небольшими периодами похолодания. Также там отметили, что в большинстве регионов среднесуточная температура будет держаться в пределах нормы. Пожарные спасли упавшую с моста у Кремля в Москву-реку женщину 19 апреля 2021, 20:50 Текст: Абдулла Шакиров

В Москве женщина упала с моста в Москву-реку, пострадавшую спасли проезжавшие мимо сотрудники пожарно-спасательной части, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. В тот момент, когда спасатели проезжали по Большому Каменному мосту, командиру отделения показалось, что в реку что-то упало. Пожарные решили подъехать ближе и, увидев толпу людей, поняли, что в реку свалился человек. Сначала женщине бросили спасательный круг, однако она не смогла выбраться из воды. Спасатели сделали обвязку своего коллеги и спустили его в воду, после чего пострадавшую удалось поднять на мост. До приезда медиков она отогревалась в пожарном автомобиле, передает ТАСС. «Мы не особо-то задумывались, останавливаться или нет, спасать или не спасать. Все произошло стремительно. Но как бы мы могли проехать мимо и не помочь, а уж тем более, оказавшись на месте? Думаю, любой наш коллега поступил бы так же, окажись в аналогичной ситуации», – прокомментировала инцидент командир отделения 37-й пожарно-спасательной части Рушан Аблязов. На прошлой неделе в Москве спасли 19-летнего юношу, который упал в реку с Крымского моста. В Москве спасли упавшего в реку с Крымского моста человека 17 апреля 2021, 19:31 Текст: Ксения Панькова

В Москве спасли 19-летнего юношу, который упал в реку с Крымского моста, рассказали в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы. По данным ведомства в субботу днем на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал о падении человека в Москву-реку. «По тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена спасателей. В 35 метрах от берега из воды поднят тонущий мужчина», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости». Пострадавшего 2002 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию, оказали первую помощь и обогрели. Его осмотрели медики, после чего юношу госпитализировали. Ранее девушку спасли с дрейфующей льдины на Москве-реке. Причину своего нахождения на льдине женщина объяснить не смогла. Летевший из Волгограда самолет экстренно приземлился в Москве 17 апреля 2021, 19:37 Текст: Ксения Панькова

Пассажирский самолет, летевший из Волгограда в Москву, приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика открытия грузового отсека, проинформировал источник в авиационных кругах. «Самолет Airbus-320 рейсом Волгоград – Москва совершил посадку в Шереметьево после срабатывания индикации открытия грузового отсека», – сказал источник ТАСС. Отмечается, что грузовой отсек пассажирского самолета будет проверен специалистами. Ранее самолет рейса Казань – Стамбул совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Boeing 737 после вылета в Стамбул сделал около 15 кругов в небе над Казанью, планируя вернуться в аэропорт вылета, однако сменил курс и полетел в Москву из-за технической неисправности. Синоптик спрогнозировал возвращение «осенней» погоды в Москву 18 апреля 2021, 12:11 Текст: Ксения Панькова

Период аномально теплой погоды в Москве завершается, в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень, около половины месячной нормы осадков выпадет в столице в среду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 21 апреля, «когда в осадкомеры всего за сутки попадет столько, сколько выпало за первые 2 декады месяца – до 25 миллиметров или около половины всего месячного объема небесной влаги», передает РИА «Новости». Как отметил синоптик, в таких условиях показания термометров в ночь на вторник «рухнут» до нуля – плюс 5 градусов. «Из-за этого в некоторых районах вместе с дождем кое-где кратковременно могут быть вкрапления мокрого снега, а днем столбики термометров едва ли будут доставать до отметки плюс 10, что соответствует климатическим показателям октября», – рассказал Тишковец. Ранее синоптик рассказал, что 14 апреля температура в Москве побила рекорд 59-летней давности. Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 апреля 2021, 06:36 Текст: Антон Антонов

Облачная и ветреная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем в городе температура воздуха составит 13–15 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс пяти градусов. Ветер восточный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба, передает ТАСС. В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 10–15 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс два градуса. На 18 апреля Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с порывистым ветром. Синоптики рассказали о погоде в мае 19 апреля 2021, 16:35 Текст: Елизавета Булкина

В России ожидается теплый май с небольшими периодами похолодания, среднесуточная температура в большинстве регионов будет держаться в пределах климатической нормы, сообщили в Минприроды со ссылкой на данные Гидрометцентра. «Май в России ожидается теплым, но не исключены короткие похолодания. В целом среднесуточная температура воздуха для большинства субъектов европейской части будет находиться в пределах климатической нормы. В средней полосе России, в Центральном федеральном округе, в центральной черноземной зоне ожидается среднесуточная температура около 10 градусов ночью, до 20 градусов днем», – передает РИА «Новости» слова начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина. На Дальнем Востоке, по прогнозам синоптиков, температура будет соответствовать климатическим нормам для этого месяца. В среднем +5-10 градусов в ночные часы и +12-15 днем. «Теплее обычного будет на востоке Таймыра и в большинстве районов Якутии. Там среднесуточная температура ожидается до +10 градусов», – добавили в ведомстве. Росгидромет отмечает, что количество осадков будет в пределах нормы. «Определенный дефицит прогнозируем лишь для Приазовья, востока Ставропольского края и северо-востока Краснодарского края, для большинства районов Волгоградской и Астраханской областей, Калмыкии и Адыгеи», – рассказал Варакин. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре Европейской России в ночь на среду ожидается мокрый снег, а температура воздуха понизится из-за влияния циклона. Центральной России пообещали климатические качели 19 апреля 2021, 12:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Климатические качели ожидаются в мае в Москве и Центральной России: начало будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Май сам по себе будет идти по нарастающей. Мы стартуем с достаточно прохладных позиций в Центральной России и вообще на большей Европейской России, за исключением севера, на севере будет довольно тепло. И потом произойдет перелом к праздникам, связанным с Днем Победы, в сторону стабилизации и даже превышения нормы. А дальше май «попрет» по температуре очень уверенно в сторону хорошего тепла: нормальное весеннее, майское с небольшим превышением температуры», – передает РИА «Новости» слова Тишковца. Он отметил, что прогнозируются традиционные майские климатические качели: Первомай – прохладный, а 9 мая – теплое. Иногда бывает наоборот. Ранее в понедельник москвичей предупредили о снеге. Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 апреля 2021, 06:15 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем в городе температура воздуха составит 11–13 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный и восточный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба, передает ТАСС. В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 10–15 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля. Желтый уровень погодной опасности в связи с порывами ветра будет действовать в московском регионе до полудня вторника. После ДТП с блогером Билом в Москве начали ловить незарегистрированные авто 20 апреля 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Сотрудники столичной ГИБДД начали массово ловить незарегистрированные автомобили после аварии с блогером Эдвардом Билом (Эдуардом Билем), сообщают в соцсетях. Руководство инспекции дало указание избавиться ото всех машин, регистрация которых была приостановлена, пишет Telegram-канал Mash. Приостановка регистрации происходит в случае, если владелец транспортного средства продает его и снимает с учета, а новый хозяин не регистрирует машину в течение 10 дней после покупки. В таком случае машина нигде не числится, но номера при этом на ней остаются. По данным канала, в розыск объявлены 1,5 тыс. таких автомобилей, из которых пойманы уже 600. У таких машин снимают номера, а накопившиеся штрафы переписывают на водителей. 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 апреля 2021, 06:22 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, местами кратковременный дождь ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Столбики термометров в столице покажут от 8 до 10 градусов выше ноля, по области – от 6 до 11 градусов. Ветер прогнозируется восточный, силой 5–10 м/с с порывами 12–17 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба. Ночью ожидается от 0 до 5 градусов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра России. Власти Москвы отказали в проведении демонстраций 1 мая 20 апреля 2021, 14:00 Текст: Алина Назарова

Московские власти отказали КПРФ, ЛДПР и Московской федерации профсоюзов в проведении митингов и демонстраций на центральных улицах Москвы и на Красной площади 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. «В правительство Москвы поступили уведомления и обращения о проведении ряда публичных мероприятий, а именно: от представителей КПРФ о проведении 1 мая 2021 года публичных мероприятий в форме демонстрации с 12.00 до 13.00 от Калужской площади по улицам Большая Якиманка, Большая Полянка, Малому и Большому Каменным мостам, улицам Моховая, Охотный Ряд до Театральной площади и митинга с 13.00 до 16.00 в Театральном проезде с количеством участников до 4,5 тыс. человек; от представителей ЛДПР о проведении 1 мая 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 11.00 до 14.45 на одной из площадей: Пушкинской, Суворовской или Краснопресненская Застава с количеством участников до 1,5 тыс. человек; от представителей Московской федерации профсоюзов о проведении 1 мая 2021 года публичного мероприятия в форме митинга на Красной площади с количеством участников до 15 тыс. человек», – сообщили в пресс-службе. Там добавили, что принимаемые правительством Москвы меры по поэтапному снятию ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности, не снимают запрета на проведение массовых публичных мероприятий, передает ТАСС. «В связи с изложенным, проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может. Отдельно отметим, что в случае проведения указанных мероприятий его организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке», – заключили в пресс-службе.