Опубликовано видео задержания исламистов Челябинской области

В Екатеринбурге осудили жителя Челябинска Шамиля Нурумова, который занимался вербовкой в запрещенные организации радикального исламистского толка, он также хранил оружие и боеприпасы.

«Нурумов являлся лидером «спящей» ячейки сирийского филиала «Аль-Каиды» террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (обе организации запрещены в России) на территории Челябинской области. Будучи приверженцем радикального ислама, он с ноября 2018 по июль 2019 года создал и вел тематическое сообщество в одной из соцсетей», – цитирует сообщение регионального УФСБ Ura.ru.

Нурумова осудили на девять лет лишения свободы. Опубликована видеозапись задержания его и его товарищей, которые стали свидетелями по делу, а также обыск в его квартире.

Ранее ФСБ публиковала видео задержания россиянина, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области, в ролике мужчина заявил, что он смертник.