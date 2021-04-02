В московском «Бургер Кинге» начался пожар, эвакуированы десятки людей Дерево упало на рабочего при уборке снега в Москве В Москве выпало около трети месячной нормы осадков 2 апреля 2021, 16:55 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве вечером в четверг и в ночь на пятницу выпало около трети месячной нормы осадков, сообщила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова. «За вчерашний день на станции ВДНХ выпало два миллиметра осадков, за ночь – шесть миллиметров осадков. Такие же величины наблюдались и на станции Тушино. Что касается центра, то там немного по-другому распределились осадки – там больше выпало за ночь – 10 миллиметров, за вчерашний день – два миллиметра. 12 миллиметров – это самая большая величина, при норме 44 миллиметра – это почти треть месячной нормы», – цитирует эксперта РИА «Новости». Ранее синоптики предупреждали, что москвичей ожидают осадки в размере 10% от месячной нормы, а также снег.

Блогер Эдвард Бил задержан после ДТП на Садовом кольце 1 апреля 2021, 20:16

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) задержан в качестве подозреваемого по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах. «Он задержан до избрания меры пресечения», – передает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее в ГУ МВД по столице сообщили, что по факту аварии на Смоленской площади возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает. В результате аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, она была за рулем Volkswagen. У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс. Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД. Дептранс опубликовал полную статистику штрафов устроившего ДТП на Cадовом водителя Audi 1 апреля 2021, 18:12

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Текст: Алексей Дегтярев

У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов написал письмо городскому прокурору с просьбой взять расследование аварии под личный контроль. «В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Audi, в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч», – говорится в сообщении Telegram-канала департамента. Отмечается, что всего у водителя этого автомобиля более 566 штрафов, только за 2021 год он допустил 245 превышений скорости на 20-40 км/ч, 104 – на 40-60 км/ч, 48 – на 60-80 км/ч, 23 – на 80 км/ч. В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине. Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает. Департамент транспорта позже сообщил, что машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году. В МВД позже уточнили, что в результате аварии серьезно пострадала женщина, ее госпитализировали, полиция начала проверку по факту ДТП. Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце оказалась консультантом Госдумы 1 апреля 2021, 19:11

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В результате аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, она была за рулем Volkswagen, сообщил источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, за рулем попавшего в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве автомобиля Volkswagen находилась Мария Артемова. Она работает консультантом Госдумы. Женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии», – пояснил собеседник ТАСС. Источник уточнил, что водительский стаж у Артемовой– около 10 лет, в момент аварии она ехала домой с работы. В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине. Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает. У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс. Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД. Блогер Эдвард Бил признал, что был за рулем в момент аварии на Садовом кольце 2 апреля 2021, 14:32

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) признался, что сидел за рулем автомобиля, попавшего в четверг в аварию на Садовом кольце, видеозапись опубликовала пресс-служба полиции Москвы. «Не разбираюсь в этом», – заявил молодой человек в ответ на вопрос, был ли он за рулем в ролике ГУ МВД по Москве, опубликованном на YouTube-канале РБК. После он уточнил, что находился за рулем, также Бил пояснил, что автомобиль не его. Между тем адвокат семьи пострадавшей в ДТП женщины Виталий Бородин уточнил, что блогер пока не предлагал компенсацию пострадавшей. «Когда я беседовал со своим доверителем на этот счет, я так понял, что Бил ему пока не предлагал компенсацию. Да и как можно такое компенсировать? В любом случае мы настаиваем на том, чтобы все было в соответствии с законом. Любые вопросы, связанные с компенсацией, я буду обсуждать с доверителем», – пояснил собеседник ТАСС. Адвокат Била Сергей Жорин отмечал, что подзащитный планирует помочь пострадавшей, он раскаивается и сожалеет о произошедшем. В четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. Однако, по сообщениям СМИ, свидетели аварии утверждают, что в момент ДТП видеоблогер все же находился за рулем Audi, а позже пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП. В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим. Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов. В высотном ЖК «Аэробус» на севере Москвы вспыхнул пожар 30 марта 2021, 19:53 Текст: Елизавета Булкина

На севере столицы загорелся фасад 34-этажного жилого дома, людей эвакуируют, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москву. «По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по предварительной информации, по данному адресу происходило загорание фасада жилого дома с 27-го по 31-й этажи, площадь пожара уточняется. Пожарные приступили к ликвидации загорания, в целях безопасности людей выводят из здания», – передает сообщение пресс-службы ведомства ТАСС. Здание горит по адресу Кочновский проезд, д. 4, корп. 2, там находится находится элитный монолитный жилой комплекс «Аэробус», он введен в эксплуатацию в 2008 году. На первых двух этажах здания расположены кафе, магазины и офисы. В здании установлены современные системы пожаротушения, вентиляции. Ранее пожар произошел в бизнес-центре «Савеловский Сити» в Москве. В Москве открыли две новые станции метро 1 апреля 2021, 12:34

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Текст: Алексей Дегтярев

На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро мэр города Сергей Собянин открыл две новые станции – «Народное ополчение» и «Мневники». Открытые станции стали 240-й и 241-й станциями метро (без учета Московского центрального кольца), на БКЛ станции стали 11-й и 12-й, передает РИА «Новости». «Впервые большой московский район получил две станции метрополитена. На этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тыс. пассажиров, а в перспективе число вырастет до 90 тысяч. На БКЛ теперь 12 станций, осталось 19», – отметил градоначальник. Собянин, говоря о выборе названий станций, пояснил, что по «Мневникам» не было дискуссий». «По станции «Карамышевская» было много дискуссий. Комитет ветеранов предложил переименовать станцию, поскольку здесь находится улица Народного ополчения, и в этом году мы празднуем 80 лет памяти народного ополчения, когда в 1941 году люди ушли на фронт и практически никто не вернулся. Мы провели голосование и было принято решение переименовать станцию», – указал мэр. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что работы по строительству БКЛ удастся завершить за два года. «Народное ополчение» находится вдоль проспекта Маршала Жукова, рядом с пересечением с улицей Демьяна Бедного. Планируется организовать на станции пересадочный узел на новую Рублево-Архангельскую линию метро, ее строительство может начаться в 2021 году. Станция «Мневники» находится в северной части Мневниковской поймы. В пресс-службе Собянина отметили, что открытие станций позволит сократить интервал движения в час пик на участке «Савеловская» – «Хорошевская» на 15 секунд, с 2.45 до 2.30, это позволит создать новые 2,6 тыс. пассажирских мест. В марте сообщалось, что начало строительства станции метро «Гольяново» в Москве перенесено на 2022 год. Эксперт сказал, какие регионы России больше всего затронут изменения климата 1 апреля 2021, 14:50

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Изменения климата в России наиболее заметны в северных регионах страны, там температура к концу века изменится на 10–15 градусов, сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский. Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что согласно докладу о состоянии климата в России, средняя температура в стране в прошлом году была на 3,2 градуса выше среднего показателя, а отклонение было рекордным. «Наблюдения показали, что прошлый год был действительно самым теплым, температура была сильно выше нормы. Особенно теплыми были зима и осень. Естественно, в первую очередь такое потепление дает угрозу для регионов, им приходится адаптироваться ко всему. Но такой рекордно теплый год в ближайшее время вряд ли повторится, но то, что он будет, а то и еще теплее – точно», – говорит Чернокульский. Он объясняет, что результаты показывают, что сохраняется тенденция к потеплению, максимальному потеплению в арктических регионах, изменению снежного покрова, режима осадков и так далее. Все это важно для сельского хозяйства, городов и транспорта. Эксперт также подчеркивает, что данные исследования также подтверждают составленную климатическую модель относительно будущих изменений в российских регионах. Причем наиболее заметны они будут на севере страны. «Например, в этом отчете показано уменьшение сезонно-талого слоя (СТС) в регионах с вечной мерзлотой. И в некоторых точках, например, на Ямале, Западной Сибири на 15 сантиметров за 10 лет составил тренд по увеличению СТС, то есть мерзлота начала все глубже и глубже протаивать за сезон. Это показывает человечеству, что уже нужно адаптироваться», – рассказывает климатолог. Тем не менее он поясняет, что климат меняется не за один день: температура будет меняться постепенно, и из-за адаптации к новым условиям человек особо не почувствует резких изменений, которые произойдут в погоде. «Понятно, что еще будут холодные зимы, но все чаще со временем будут приходить и такие, как прошлая. И если мы, например, пойдем по плохому сценарию, то есть ничего не будем делать с нашим топливно-энергетическим комплексом, продолжим выбрасывать СО2, и потепление продолжится с теми же темпами, то потепление на Севере нашей страны к концу века ожидается на 10–15 градусов», – считает Чернокульский. Специалист уточняет, что исходя из того, что на Ямале на сегодняшний день, например, средняя температура в январе составляет –27 градусов, то к концу века зимой там будет уже 10–15 градусов ниже ноля. При этом в летний период температура меняется чуть меньше, на 5–7 градусов. Соответственно, если сейчас в июле средняя температура от +3 до +9, то в конце века она уже будет достигать 10–15 градусов тепла. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первого апреля жителей столицы днем ожидает небольшой дождь, а к вечеру – мозаичный снег (ливень с мокрым снегом). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ливня 30 марта 2021, 22:17

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и сильного ветра. До вечера 31 марта в Москве ожидается дождь и ветер с порывами до 17 м/с, к вечеру среды может выпасть до 18 мм осадков, сообщило городское хозяйство Москвы. «Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания», – приводятся слова заместителя мэра столицы Петра Бирюкова в телеграм-канале ведомства. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства, в местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», на водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка, отмечается в сообщении. В городском хозяйстве призвали жителей столицы быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. На прошлой неделе синоптики пообещали москвичам мощный ливень, который должен принести до трети месячной нормы осадков в последний день марта. Прокурор Москвы взял на контроль дело о ДТП с участием блогера 1 апреля 2021, 20:34

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП на Смоленской площади, в качестве подозреваемого по которому был задержан блогер Эдвард Бил. «Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина – водитель автомобиля Volkswagen – получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью», – передает сообщение столичной прокуратуры ТАСС. Прокуратура также намерена проверить все факты нарушений правил дорожного движения на Audi, водитель которого, предположительно, является виновником аварии, уточняется в сообщении. Ранее на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине, его пытаются извлечь. По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу. Среди разбитых машин – спорткар Audi RS6 одного из последних поколений, стоимость которого от 9 – 10 млн рублей. Предположительно, его водитель и был виновником ДТП. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил. Он заявил, что не виновен в аварии с пятью машинами. Но заявил, что за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.



Однако свидетели аварии утверждают, что видеоблогер все же был за рулем Audi в момент ДТП, а затем пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП, сообщает Lenta. В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году. На Смоленской площади в Москве столкнулись пять машин 1 апреля 2021, 12:27 Текст: Алексей Дегтярев

В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщил источник в экстренных службах. «На Смоленской площади в районе дома 13/21 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. В одной из машин зажало человека, его пытаются извлечь», – сказал собеседник ТАСС. В районе аварии затруднено движение, на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. В начале марта на МКАД произошла авария с участием 11 машин, из-за ДТП перекрыли движение по левой и двум средним полосам на внешней стороне. После аварии на Садовом кольце полиция начала проверку 1 апреля 2021, 16:24 Текст: Алексей Дегтярев

Московская полиция инициировала проверку после аварии с пятью автомобилями на Садовом кольце, в результате которого серьезно пострадала одна женщина-водитель, сообщили в ГУ МВД по Москве. «По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Будет дана объективная оценка действиям предполагаемого виновника ДТП и принято решение в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там добавили, что в результате столкновения женщина серьезно пострадала, а не погибла, как ранее сообщал департамент транспорта столицы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным ведомства, водитель одной из машин выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя другими автомобилями. В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине. Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает. Департамент транспорта позже сообщил, что машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году. Московские водители стали в два раза чаще уступать пешеходам 30 марта 2021, 19:44 Текст: Абдулла Шакиров

Водители в Москве в январе – феврале этого года в два раза чаще пропускали пешеходов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что связано с увеличением числа видеокамер на дорогах, сообщает столичный департамент транспорта. «С дорожными камерами водители стали в два раза чаще пропускать пешеходов. Это показывает статистика за январь и февраль», – говорится в Telegram-канале ведомства. В департменте отметили, что в Москве в целях безопасности «постоянно совершенствуется пешеходная инфраструктура. Ранее столичное управление ГИБДД сообщило, что большинство наездов на пешеходов в Москве происходит по их же вине. Согласно статистике прошлого года, по причине перехода проезжей части вне установленных для этого мест произошло 69% всех ДТП с участием пешеходов, неподчинение сигналам регулирования привело к 13% ДТП с пешеходами, а неожиданный выход из-за транспортного средства или сооружения стал причиной 8% несчастных случаев. В московском «Бургер Кинге» начался пожар, эвакуированы десятки людей 2 апреля 2021, 16:04

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

На Зубовском бульваре в Москве в офисном здании произошел пожар, из строения эвакуировали около 100 человек, сообщил источник в экстренных службах. «До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались порядка 100 человек», – сказал собеседник ТАСС. Он добавил, что пожар произошел в помещении ресторана «Бургер Кинг». В соцсетях опубликовали видеозапись с места происшествия, в ролике запечатлено открытое горение в окнах ресторана «Бургер Кинг». Позже в пресс-службе московского ГУ МЧС сообщили о ликвидации пожара. «В 16.11 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». На Москве-реке начали установку бонов на случай паводка 31 марта 2021, 15:49 Текст: Алексей Дегтярев

На Москворецкой набережной начали установку водоналивных бонов, эту операцию проводят для защиты от вероятного повышения уровня воды, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы. «На Москворецкой набережной у парка «Зарядье» устанавливаем барьер из 12 водоналивных бонов. В случае резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка эти конструкции предотвратят возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Боны произвели специально для этого причала, их длина составляет 30 метров, диаметр – один метр. Они состоят из отдельных эластичных резервуаров, их накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции. «Плотно скрепленные между собой ремнями боны укладывают впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов», – добавили в комплексе. Между тем глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что в зону подтопления из-за паводков попадают несколько тысяч населенных пунктов в стране. «В зону возможного подтопления подпадает порядка 5 тысяч населенных пунктов с населением около 1,5 млн человек», – сказал министр. Он пояснил, что непростая паводковая ситуация может развиться в Сибири, на Урале, в Поволжье. Заторы могут появиться на реках Амур, Енисей, Северная Двина, Лена и на реках Волжско-Камского водного бассейна. Москвичам пообещали мозаичный снег 1 апреля 2021, 10:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Небольшой дождь днем и ливень с мокрым снегом вечером ожидаются в Москве в четверг, столбики термометров повысятся до плюс 10 градусов, выпадет около 5 мм осадков, что составляет 10% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться теплым сектором атлантического циклона, а вечером – влиянием и прохождением волнового холодного атмосферного фронта, из-за чего москвичей ждет пасмурная и дождливая погода с вероятностью вкрапления к исходу дня мозаичного мокрого снега», – передает РИА «Новости» слова Тишковца. Синоптик добавил, что при таких условиях в столице облачно, временами небольшой дождь, морось, вечером – ливни, местами с мокрым снегом. «Температура воздуха в столице плюс 8-10, в Подмосковье плюс 6-11, вечером похолодание. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба», – рассказал синоптик. Тишковец добавил, что за сегодняшний день выпадет около пяти миллиметров осадков, что составляет 10% от месячной нормы. Ранее в четверг синоптики сообщили, что облачная погода с дождем ожидается в Москве. Воздух в столице прогреется до 10 градусов, в Подмосковье – до 11 градусов тепла.