В Кремле оценили последствия возможного появления военных США на Украине В России начали создавать «целую цепочку» гиперзвуковых комплексов в развитие «Авангарда» 2 апреля 2021, 13:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Новые гиперзвуковые комплексы, которые станут развитием «Авангарда», «Циркона» и «Кинжала», разрабатываются в России, рассказал гендиректор, генеральный конструктор НПО Машиностроения (входит в «Корпорацию тактическое ракетное вооружение», участник «Союзмаша») Александр Леонов. «Сегодня то, что на слуху – «Авангарды», «Цирконы», «Кинжалы», а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться», – передает РИА «Новости» слова Леонова в кулуарах Академических чтений по космонавтике. По словам Леонова, на сегодня никто в мире не способен создать более скоростной гиперзвуковой блок, чем «Авангард», но его можно совершенствовать с точки зрения имеющихся систем. «Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же «Авангарда», с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование», – сказал Леонов. По его оценке, Россия после создания гиперзвуковых программ находится вне конкуренции по этим технологиям. «То, что мы впереди планеты всей – в этом никакой тайны нет», – полагает глава предприятия. Леонов сообщил, что срок службы стоящих на вооружении РВСН межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года. Согласно открытым данным, эти ракеты являются носителями гиперзвуковых блоков «Авангард». Последние ракеты произведены 36 лет назад, и в нынешнем году истекает ранее продленный до этого параметра срок их эксплуатации. «Будем держать эту ракету на боевом дежурство столько, сколько нужно. Сейчас мы идем на продление еще на три года», – сказал Леонов. «Проводится целый комплекс работ. Он позволяет продолжать эксплуатацию этих ракет. Но здесь любые предсказания неуместны – техника нам сама должна будет подсказать», – добавил он. По словам Леонова, идет плановая замена УР-100Н УТТХ на «Ярсы»: если раньше первых было 150, то сейчас – 50. Он отметил также, что новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком «Авангард» поступит в войска в текущем году. «Будет поставлен еще», – сказал Леонов в кулуарах Академических чтений, отвечая на вопрос о планах по поставкам «Авангарда» в этом году. Ранее президент Владимир Путин наградил бывшего гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».

Российский генерал ответил на шутку британской королевы про российские самолеты 1 апреля 2021, 14:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из области первоапрельских шуток, заявил экс-начальник Дальней авиации (1997-2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин. «Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было – чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один. Мы же вели воздушную разведку и описывали все самолеты, которые нас сопровождали, потом уточняли, с каких аэродромов и какого расстояния они вылетали», – передает РИА «Новости» слова Опарина. Генерал пояснил, что во времена холодной войны советские бомбардировщики летали над странами НАТО только боевыми порядками, теперь же – парами по заранее разработанной программе, утвержденной Верховным главнокомандующим. Ранее королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала австралийским летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что ВВС Австралии (входят в Британское содружество) «очень весело преследовать русских». Утвержден облик нового российского стелс-бомбардировщика 2 апреля 2021, 08:20

Фото: КИНОКОМПАНИЯ ТРИАДА ВКС,РВСН и ВМФ РОССИИ/YouTube

Текст: Алина Назарова

Министерство обороны утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает ПАО «Туполев», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «По итогам серии испытаний макетов самолета на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств макетов самолета в ЦАГИ российским военным ведомством утвержден окончательный технический облик ПАК ДА. Опытно-конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов перспективного бомбардировщика», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло», получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Бортовое оборудование самолета максимально автоматизируют, вплоть до возможности применения в беспилотном режиме, а приоритет в концепции ПАК ДА отдан стелс-технологиям и соответствующей тактике применения, включающей «длинную руку» (дальнобойное оружие). «Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса «воздух – воздух», – добавил собеседник. Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО «Туполев». Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему создание этой машины имеет столь большое значение, что мы знаем об этой программе – и почему ПАК ДА будет сильно отличаться от современных российских самолетов данного класса. В Кремле оценили последствия возможного появления военных США на Украине 2 апреля 2021, 13:23

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Появление американских военных на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Безусловно, такое развитие сценария (появление военных США на Украине) привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», – сказал Песков. На уточняющий вопрос о том, какие это могут быть меры, Песков ответил, что «все, которые необходимы», передает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Так он ответил на вопрос о заявлении главы киевской делегации в контактной группе Леонида Кравчука, что российская делегация не поддержала его инициативу предложить Москве обеспечить соблюдение всеобъемлющего перемирия в Донбассе. «Дело в том, что Россия не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, Россия может работать над тем, чтобы ранее достигнутые договоренности выполнялись. Россия может использовать свое влияние. Россия, еще раз повторяю, не является участницей этого конфликта, поэтому это перемирие, оно же касается тех сторон, которые находятся на линии разделения: украинские вооруженные силы и силы непризнанных Украиной самопровозглашенных республик», – сказал Песков. Кроме того, журналисты спросили у Пескова, не выдает ли российская сторона желаемое за действительное, говоря о готовящихся провокациях со стороны Киева. Песков с утверждением не согласился, подчеркнув, что у России риторика по этому вопросу «как раз абсолютно конструктивная», и российская сторона не пытается «выдавать желаемое за действительное». «К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные. Что касается риторики, я только что отвечал как раз на вопрос о заявлениях, сделанных в Киеве, о необходимости привлечения войск НАТО и так далее. Мне кажется, такие заявления говорят сами за себя», – добавил он. Ранее Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине». В ответ в Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США. В России предложили создать «умную» артиллерию из устаревших орудий 31 марта 2021, 08:51 Текст: Дмитрий Зубарев

ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») планирует разработать комплект унифицированного оборудования, которое обеспечит автоматический ввод данных для стрельбы и наведение на морально устаревших буксируемых орудиях, что позволит модернизировать их до уровня высокоэффективных артиллерийских систем, сообщили в пресс-службе «Сигнала». На вооружении армии России имеется целый ряд буксируемых орудий, в которых вручную вводятся данные для стрельбы, наведение на цель и огонь ведутся также в ручном режиме боевыми расчетам. В то же время требования современных боевых действий предполагают все более высокую степень автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы. В частности, для артиллерии предполагается автоматизированное получение по каналам связи информации о целях противника и их координатах, автоматическое наведение и расчет момента открытия огня. Из-за ручного управления несамоходные гаубицы лишены возможности полноценной интеграции в единое инфополе в режиме реального времени. «Специалисты ВНИИ «Сигнал» провели ряд научных изысканий, в рамках которых исследовалась возможность автоматизации ствольной буксируемой артиллерии для резкого повышения ее эффективности. Принципиальная возможность такой модернизации подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы», – передает РИА «Новости» ответ компании на вопрос о перспективах удаленного управления несамоходными гаубицами. В компании пояснили, что для автоматического наведения буксируемых орудий, которые в оригинале наводятся в основном с помощью вращаемых боевым расчетом рычагов, «могут устанавливаться электроприводы, в частности, поворотного перемещения». Эти типы приводов, уточнили во ВНИИ «Сигнал», «были отработаны при создании новой бронетехники и не препятствуют, при необходимости, управлению в ручном режиме, а также не создают дополнительных усилий на органах управления». Такая модернизация буксируемых гаубиц через применение автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО), которую серийно выпускает также ВНИИ «Сигнал», позволит интегрировать их в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Ранее в марте на полигоне Трехречье в Амурской области подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» Восточного военного округа в ходе тактического учения выполнили стрельбы на максимальную дальность по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата. Британцы оценили десять «перехватов» российских самолетов силами НАТО 2 апреля 2021, 08:30

Фото: Максим Туманов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о десяти «перехватах» российских самолетов силами Североатлантического альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Черного и Балтийского морей. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Оставьте в покое бедных россиян, они только смотрят, где разместить свои базы в независимой Шотландии», – пошутил пользователь Iain, передает РИА «Новости». «Почему мы окружаем Россию, если не можем защитить Великобританию от «туристов» с лодок?» – задался вопросом AM. «Американские B-52 (на самом деле B-1B – прим. ВЗГЛЯД), дислоцированные в Норвегии, пролетали недалеко от России. Это взаимная деятельность», – отметил Braeburn. «Они в международном воздушном пространстве», – напомнил Voice of Sense. «Здесь не на что обращать внимание, это обычное занятие. НАТО и Россия регулярно проверяют реакцию друг друга», – заметил MetalGary. «А мы сокращаем количество наших самолетов-перехватчиков», – посетовал Ian48. Ранее королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала австралийским летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что ВВС Австралии (входят в Британское содружество) «очень весело преследовать русских». В ответ экс-начальник Дальней авиации (1997-2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин заявил, что пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из области первоапрельских шуток. Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. По заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия и Белоруссия на учениях «Запад-2021» отработают защиту Союзного государства 31 марта 2021, 15:25 Текст: Алина Назарова

Готовность вооруженных сил России и Белоруссии к защите Союзного государства будет проверена в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021», сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время рабочей встречи с коллегой из Белоруссии Виктором Гулевичем. «В этом году на полигонах Республики Беларусь и Российской Федерации спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад-2021». Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости». «Запад-2021» пройдет на территории двух государств с 10 по 16 сентября под руководством начальников Генеральных штабов Белоруссии и России. Ожидается, что основой «Запада-2021» станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки «вокруг условных стран». Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, «Запад-2021» станет «важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск». Планируется пригласить иностранных наблюдателей, в том числе из западных стран. Microsoft вооружит солдат США дополненной реальностью за 22 млрд долларов 1 апреля 2021, 11:23

Фото: army.mil

Текст: Алина Назарова

Microsoft выиграла контракт в 21,9 млрд долларов, согласно которому в ближайшие десять лет корпорация обеспечит армию США по меньшей мере 120 тыс. гарнитур дополненной реальности. Компания Microsoft предоставит гарнитуры IVAS (Integrated Visual Augmentation System, «Интегрированная система визуального дополнения»), которые будут накладывать контекстную информацию поверх реального мира и помогут солдатам тренироваться. Устройства основаны на разработанной в 2016 году гарнитуре Microsoft HoloLens, пишет Financial Times. «Программа обеспечивает повышенную осведомленность о ситуации, позволяя обмениваться информацией и принимать решения в различных сценариях», – говорит сотрудник Microsoft Алекс Кипман, добавляя, что гарнитуры «помогут оставаться солдатам в безопасности и сделают их более эффективными». На фоне этих новостей акции компании подорожали на 2% и достигли около 236 долларов за штуку. Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC, сотрудничество Microsoft с армией США началось в 2018 году. Тогда компания получила контракт на сумму 480 млн долларов на разработку прототипов IVAS. Путин поздравил создателя ракетного экраноплана «Каспийский монстр» с 90-летием 31 марта 2021, 15:42 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поздравил главного конструктора единственного в мире ракетного экраноплана «Лунь» и экраноплана КМ Владимира Кирилловых с 90-летием, сообщила пресс-служба НПП «Радар ммс». «Главный конструктор боевых ракетоносных экранопланов «Лунь» Владимир Николаевич Кирилловых удостоен благодарственного письма от президента России Владимира Владимировича Путина за многолетнюю и плодотворную работу в создании экранопланов и укрепление обороноспособности страны. Письмо от главы государства было официально вручено ветерану судостроения у него дома в Нижнем Новгороде, в день празднования его 90-летия», – цитирует сообщение предприятия РИА «Новости». Конструктор продолжает работу в должности советника гендиректора. Кирилловых – один из главных мировых специалистов по проектированию и испытанию экранопланов, на основе его идей были созданы несколько гражданских экранопланов взлетной массой от шести до 350 тонн, которые могут применяться для пассажирских и грузопассажирских перевозок и для поисково-спасательных операций. При участии Кирилловых созданы первые суда на подводных крыльях «Ракета», «Метеор», экранопланы КМ «Каспийский монстр» и «Орленок». Также под его руководством был создан самый большой и единственный в своем роде ракетный экраноплан «Лунь». Считается, что «Лунь» способен подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты из-за своей высокой скорости и незаметности. Он получил прозвище «убийца авианосцев». «Экранопланы – это будущее. Они актуальны не только как грозное оружие на море, но и как высокоэффективный скоростной транспорт для гражданских целей. Особенно в труднодоступных регионах со слабо развитой транспортной инфраструктурой, в том числе в зоне арктических широт. Сегодня на протяженных реках Сибири растет пассажиропоток – экранопланы будут там очень востребованы», – отметил сам Кирилловых. «Адмирал Горшков» поразил воздушные цели условного противника в Баренцевом море 1 апреля 2021, 21:34 Текст: Абдулла Шакиров

Фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» в рамках учений в Баренцевом море поразил две воздушных мишени зенитными ракетами комплекса ПВО «Полимент – Редут», сообщило Министерство обороны России. «Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом «Полимент – Редут» в Баренцевом море. Корабль поразил две ракеты-мишени, поставленные малым ракетным кораблем «Айсберг», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Контроль стрельб выполнил малый ракетный корабль «Рассвет», закрытие морского района обеспечивали корабли Кольской флотилии: малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск», а также базовые тральщики «Коломна» и «Ядрин». Участок Баренцева моря, где проводились учения, был заранее объявлен опасным и закрыт для судоходства и полетов авиации, отмечается в сообщении. В пятницу, 26 марта, фрегат «Адмирал Горшков» провел артиллерийские стрельбы из 130-миллиметровой установки по мишеням на Новой Земле. Сторожевой катер усилил охрану границы Крыма с Украиной 1 апреля 2021, 11:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Пограничники Крыма получили новый сторожевой катер для охраны государственной границы и обеспечения безопасности на севере Крыма, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ. «Катер амфибийного типа будет выполнять задачи в заливах Сиваш, Каркинитский и Перекопский», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Новый пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25ПС предназначен для охраны государственной границы и обеспечения безопасности России на севере Крымского полуострова, добавили в ведомстве. Катер может свободно передвигаться по суше, мелководью, болотистой местности, камышовым зарослям и замерзшим водоемам. Способен развивать скорость более 50 узлов и перевозить 12 военнослужащих с вооружением и двумя квадроциклами. «Основными задачами по применению пограничных сторожевых катеров на воздушной подушке проекта А25 на севере Крыма являются: контроль за соблюдением правил пограничного законодательства, преследование быстроходных маломерных целей, ведение поисковых и спасательных операций, доставка военнослужащих и грузов в труднодоступные участки местности», – отметили в ведомстве. Пограничники отметили, что катер оснащен противопульным бронированием и крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм, который может быть использован в случае угроз безопасности или покушения на территориальную целостность. Напомним, в ноябре глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Киев не сделал выводов из провокации, устроенной два года назад в Керченском проливе, и продолжает нагнетать обстановку вокруг Крыма. Летчики ВВО отработали полеты на Су-34 на предельных высотах 1 апреля 2021, 09:12 Текст: Дмитрий Зубарев

В Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа совершили учебно-тренировочные полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту, сообщили в Минобороны. «Весь летный состав, имея большой опыт работы на СУ-34, успешно выполнил полеты высотах до 17 тыс. метров», – передает официальный сайт Минобороны. Перед началом полетов инженерно-технический состав, а перед самим взлетом и сами летчики проверили работоспособность всех механизмов, готовность к совершению полетов многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, а также управляемость Су-34 на предельных высотах. Напомним, в феврале экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 с помощью авиабомб уничтожили заглубленный штаб условного противника на учениях в Курганской области. Маршрут «Ярсов» впервые зачистили от мин с помощью СВЧ-пушки 2 апреля 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Маршрут движения подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» впервые в ходе учений в Алтайском крае дистанционно очистили от мин и взрывных устройств с помощью электромагнитной «пушки», сообщили в Минобороны. Как пояснили в ведомстве, в рамках маневров в Барнаульском ракетном соединении для уничтожения дистанционно управляемых взрывных устройств на маршрутах стратегических комплексов «Ярс» была применена машина дистанционного разминирования «Листва». По сценарию учений, диверсанты заложили около 20 взрывных устройств. «Листва» обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии более 50 метров от самой трассы. Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В министерстве подчеркнули, что «ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии». Как пояснили в Минобороны, машина выводит из строя или блокирует электронные компоненты взрывателей или производит их подрыв. «Подрывы произошли до начала движения колонны, все «закладки» были уничтожены», – добавили в министерстве, отметив, что «Ярсы», для которых предназначались мины, в это время находились на большом расстоянии от места взрыва. Не имеющая аналогов «Листва» применяется в РВСН для сопровождения мобильных стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М». Машина способна обнаружить взрывные устройства на дальности до 100 метров, после чего сверхвысокочастотным излучением подрывает их или выводит из строя их электронику. «Листва» смонтирована на базе бронеавтомобиля «Булат». Комплекс имеет характерные внешние особенности: на крыше машины установлена параболическая антенна СВЧ-излучения, а в носовой части корпуса навешен похожий на ограждение поисковый модуль. Члены экипажа «Листвы» могут работать и снаружи бронеавтомобиля, тогда они надевают спецкостюмы, защищающие от электромагнитного излучения. Напомним, в январе машина разминирования «Листва» получила усиленную СВЧ-пушку. Австралия решила создать собственные управляемые ракеты 31 марта 2021, 09:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Австралия в целях повышения оборонного потенциала совместно с США приступит к созданию собственных управляемых ракет, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. Появление у Австралии таких вооружений глава правительства объяснил «меняющейся глобальной ситуацией и ростом напряженности в Тихоокеанском регионе». «Создание нашего собственного суверенного ракетного потенциала необходимо для обеспечения безопасности австралийцев», – передает ТАСС слова Моррисона. Премьер-министр сообщил, что первоначально на создание ракет будет выделен 1 млрд австралийских долларов (761 млн долларов). Ассигнования станут частью запланированных инвестиций в оборону и оборонную промышленность в течение 10-летнего периода. По данным военных экспертов, Австралия остро нуждается в противокорабельных ракетах большой дальности воздушного и морского базирования. В целях их создания она готова к сотрудничеству с такими крупнейшими американскими производителями оружия, как Lockheed Martin. Как заявил ранее австралийский министр обороны Питер Даттон, тесное взаимодействие с США в этой области «удовлетворит как растущие потребности Австралии в таких видах оружия, так и потребности ее самого важного военного партнера». По данным Австралийского института стратегической политики, Канберре потребуется 100 млрд австралийских долларов в течение 20 лет для закупки ракетного и другого современного вооружения. Напомним, в январе минобороны страны сообщило, что правительство Австралии потратит 1 млрд австралийских долларов (770 млн долларов США) на разработку нового военно-морского вооружения, включая ракеты и торпеды большой дальности. Украинские военные провели учения на границе с Крымом 2 апреля 2021, 10:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и армейской авиации тренировались обустраивать минно-взрывные заграждения на границе с Крымом, сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВС Украины. «Военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-центра. Как отметил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, военные резервы почти каждую неделю отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадке морского десанта вероятного противника с кораблей и полное его уничтожение. По его словам, на этот раз минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку к стрельбе для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. Вместе с тем военные-вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах. В четверг начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев объяснил видео с транспортировкой нескольких десятков единиц военной техники в Крым по железнодорожной части Крымского моста. По его словам, переброска техники выполнялась в рамках учений. Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.



Напомним, 23 марта в Крыму начались плановые учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Морпехи ТОФ получили новые БМП-3 2 апреля 2021, 08:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированное в Приморском крае, получило боевые машины пехоты БМП-3, сообщили в Минобороны. «Сразу около 40 новых боевых машин доставлены во Владивосток железнодорожным транспортом, разгружены и перевозятся спецтехникой к месту постоянной дислокации», – сообщается на сайте Минобороны. Прибывшие боевые машины планово заменят технику предыдущего поколения – БМП-2. Ранее соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке были полностью перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А и усилены подразделениями танков Т-80БВ. Напомним, в январе в Минобороны сообщили, что подразделения Сухопутных войск России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, в том числе новейшие танки Т-90М.