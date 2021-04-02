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В ЛНР усомнились в желании США оказать военную помощь Украине
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«США продемонстрировали символический жест украинским радикалам с целью успокоить их, но на помощь Украине американцы не придут», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины о получении обещания «мер поддержки» со стороны США в случае конфликта с Россией.
«Я бы с определенной натяжкой назвал беседу министров переговорами. Даже заявления из официальных источников выглядят скорее как отчет подведомственного служащего старшему по званию», – считает советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«В ответ США лишь выразили озабоченность вопросом Донбасса и продемонстрировали символический жест поддержки украинским радикалам с целью успокоить их. Но на помощь Украине американцы не придут», – уверен собеседник. Он также предположил, что этот звонок был во многом обусловлен проведенными ранее переговорами «евротройки» с участием лидеров России, Германии и Франции. «Этот факт сильно обеспокоил как Киев, так и Вашингтон», – подчеркнул Мирошник.
Собеседник убежден, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Вашингтон никаких обязательств на себя брать не станет. «Максимум, на что может рассчитывать Украина – это подливание масла в огонь в виде поставок вооружений, военной техники, либо чего-то еще, что может способствовать еще большей эскалации конфликта», – полагает Мирошник.
Советник главы ЛНР также прокомментировал сообщение министра обороны Ллойда Остина о том, что с 2014 года США выделили 2 млрд долларов на оборону Украины, «что значительно меньше, чем Украина зарабатывает на транзите российского газа».
«Более того, это существенно меньше, чем американцы тратили на «развитие украинской демократии» до 2014 года – то есть на поддержку неправительственных структур и НКО, которые сейчас носят гордое звание «соросята» (группа лиц, работающая на средства американского бизнесмена Джорджа Сороса – прим. газеты ВЗГЛЯД). Это лишнее подтверждение того, что США не являются ни экономическим, ни стратегическим партнером Украины», – считает Мирошник.
«Но здесь абсолютно четко прослеживается стремление США использовать Украину в своих интересах: в разжигании противостояния на востоке страны, а также для создания точек напряжения у границ России», – добавил собеседник.
Мирошник обратил внимание и на тот факт, что после переговоров «евротройки» Париж и Берлин не контактировали со своими коллегами в Киеве. «Если бы такие обсуждения были, Украина бы их многократно протранслировала в СМИ», – пояснил советник главы ЛНР.
«Но в данном случае суть переговоров заключается в том, что у лидеров России, Германии и Франции есть общее понимание того, что главным препятствием для достижения урегулирования в Донбассе является Украина. Для них важно решить эту проблему из-за территориальной близости точки напряженности. Украина же в данном случае представляется не как самостоятельное государство, а как курироемое из США. А Вашингтон абсолютно не заинтересован в прекращении кровопролития в Донбассе», – заключил Мирошник.
1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств также «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».
Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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На Украине заявили о гарантиях США на случай конфликта с Россией
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Министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США от главы Пентагона Ллойда Остина на случай конфликта с Россией.
«Министр обороны США [Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном] подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», – говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.
«Звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины», – приводит слова Тарана пресс-служба украинского военного ведомства.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Состоявшийся в четверг разговор Тарана и Остина стал вторым за последние полтора месяца, отметили в пресс-службе.
Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Стала известна зарплата супруги Зеленского в «Квартале 95»
Супруга действующего президента Украины Елена Зеленская за год работы сценаристом в студии «Квартал 95» заработала 952 900 гривен (около 2,6 млн рублей), следует из декларации о доходах Национального агентства по предупреждению коррупции Украины.
В документе отмечается, что ежемесячный заработок Зеленской составил около 80 тыс. гривен в месяц (217 тыс. рублей). Кроме зарплаты супруга президента получила 2 443 027 гривен (около 6,6 млн рублей) от сдачи собственности в аренду.
Также указано, что семья президента владеет несколькими квартирами в Киеве, парковочными местами, загородным домом, одним нежилым помещением и двумя автомобилями.
«Квартал 95» – украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она была создана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», лидером которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. До победы в выборах он также занимал должность художественного руководителя студии.
Напомним, за 2019 году президент Украины Владимир Зеленский вместе с членами своей семьи заработал свыше 1 млн долларов. В июле прошлого года Зеленскому вручили протоколы об административных правонарушениях «в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии».
Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление минобороны Украины о якобы полученных гарантиях поддержки от Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией и призвал Киев не полагаться на США при планировании военной операции против Донбасса.
«Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса. Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно – от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.
Напомним, в середине марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Киев направил Москве ноту протеста из-за плакатов с украинскими дипломатами
Украинское посольство направило России ноту протеста в связи с якобы появлением в Москве плакатов «оскорбительного характера» с лицами украинских дипломатов, сообщила пресс-служба украинского МИД.
«30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в РФ плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному автомобилю украинской дипмиссии, который находился на стоянке в городе. Посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с указанной антиукраинской акцией», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
Также во внешнеполитическом ведомстве потребовали от Москвы принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности.
«Министерство иностранных дел Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств», – добавили в МИД.
Плакаты с лицами украинских дипломатов появились в Москве в ночь на 31 марта. Отмечалось, что рядом с фотографиями дипломатов на плакатах были подписи: «Крым – это Россия», передает РИА «Новости».
Между тем в середине марта возле якобы мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии якобы признают Крым украинским. Тогда МИД России также направил Украине ноту протеста.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины
Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», – передает слова Волынца РИА «Новости».
При этом парламентарий утверждает, что Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные серьезные мощности.
Кроме того, по мнению Волынца, белорусская электроэнергия является, по сути, российской. «Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии», – заключил украинский депутат.
Напомним, в начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе
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Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым.
«Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО. «Вы знаете, что по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее и тому подобное. Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», – сказал Песков.
Отвечая на просьбу дать гарантию, что российские военные на границе с Украиной не примут участие в гражданской войне на Украине, Песков напомнил, что российские войска никогда не принимали и не принимают участия в конфликте на Украине.
«Что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие. И не принимают. Это является исключительно внутриукраинским конфликтом. И мы, конечно, ... и мы, и европейские страны, и все страны мира, мы не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий вооруженных сил Украины снова воспламенилась», – сказал он.
Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. При этом Вашингтон уже ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связано текущее обострение на линии соприкосновения с непризнанными республиками и почему в последнее время украинские военные отличаются особо агрессивной риторикой.
США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины
Соединенные Штаты обеспокоены «дестабилизирующими» действиями России на востоке Украины, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации [конфликта на востоке Украины], которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года», – приводит утверждение Прайса ТАСС.
«Кроме того, мы в курсе сообщений украинских военных о передвижении российских подразделений на границе с Украиной», – заявил представитель Госдепартамента США. По его словам, Вашингтон обсуждает «свою обеспокоенность этим усилением напряженности и нарушением режима прекращения огня с союзниками по НАТО».
Прайс отказался пояснить, есть ли у американской стороны какие-либо свидетельства того, чтобы российские войска переходили границу с Украиной. «Я не буду углубляться в эту тему. Я оставлю возможность министерству оборону говорить о любых тактических передвижениях. Я же говорю о нашей более общей обеспокоенности этой эскалацией со стороны России», – сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
На просьбу уточнить, подразумевает ли он в таком случае под эскалацией передвижение российских войск на границе с Украиной внутри российской территории, Прайс сказал: «Я думаю, что мы возражали бы против агрессивных действий, цель которых – запугать или поставить под угрозу наших партнеров на Украине», – ответил американский дипломат.
Прайс фактически уклонился от ответа на повторный вопрос о том, о каких именно действиях идет речь, если российские войска остаются на территории России. При этом он вновь повторил, что речь идет о «конкретных действиях, которые имеют место на востоке Украины», не пояснив, считает ли Вашингтон эскалацией само передвижение российских войск на границе.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил: «Мы осуждаем недавнюю эскалацию на востоке Украине. Это недавно привело к гибели четырех украинских военнослужащих. Мы следим за ситуацией в том, что касается сообщений украинских военнослужащих о размещении российских ВС вдоль границы. Мы весьма внимательно следим за этим и, безусловно, призываем Россию быть более прозрачной».
Накануне в Кремле призвали не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе, отметив, что Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность стран НАТО.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Глава ДНР объявил первый в республике призыв на военную службу
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о призыве граждан на военную службу.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994–2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года № 08-IHC «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу», – приводит текст указа «Донецкое агентство новостей».
В соответствии с документом на прохождение службы в ряды Народной милиции ДНР направят 200 человек из числа призывников сроком на шесть месяцев.
Указом предписано утвердить основной и резервный составы призывных комиссий районов, городов, а также районов в городах. Местным властям совместно с военным комиссариатом поручено провести мероприятия по призыву, Минздраву республики – определить перечень медицинских учреждений для организации стационарного и амбулаторного обследования и лечения призывников. Указ подписан и вступил в силу 25 марта. Контроль за исполнением указа возложен на военного комиссара ДНР Александра Мальковского.
Напомним, в четверг представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинил вооруженные формирования Украины в обстреле территории Донецкой народной республики минами калибром 120 миллиметров.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Глава Россотрудничества заявил о возможности перенести представительство в Донбасс
Если представительство Россотрудничества в Киеве закроется, оно может быть открыто в другом регионе Украины, который не находится под контролем киевских властей, сообщил глава федерального агентства Евгений Примаков.
«Придет (из Киева) заявление о закрытии, значит, будем закрывать», – цитирует РИА «Новости» Примакова.
По его словам, Украина большая страна, и есть регионы, не находящиеся под властью киевского режима, где можно открыть представительство Россотрудничества. «Я думаю, что мы сможем тогда в таком случае открыться там, почему нет», – заявил он.
Примаков пояснил, что для закрытия представительства Россотрудничества расторгается межправительственное соглашение. «И тогда, соответственно, закроется украинский культурный центр в Москве», – отметил Примаков.
Ранее сообщалось, что название «Русский дом» победило в конкурсе по переименованию Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
В «Интер РАО» объяснили принцип формирования цен электроэнергии для Украины
«Интер РАО» (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) проводит тендеры среди украинских покупателей электроэнергии, где они сами делают коммерческие предложения и тем самым определяют цену ее импорта из России.
«Электроэнергия на Украину продается по ценам, которые складываются на тендерах, проводимых «Интер РАО» среди украинских покупателей, именно они сами делают коммерческие предложения», – подчеркнули в компании, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по «заниженным» ценам.
В Пентагоне подсчитали выделенные Украине с 2014 года средства
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Соединенные Штаты с 2014 года выделили Украине более 2 млрд долларов в рамках оказания помощи в обеспечении безопасности, говорится в заявлении американского министра обороны Ллойда Остина по итогам телефонных переговоров с украинским коллегой Андреем Тараном.
«С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 2 млрд долларов на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе недавно объявленный пакет в размере 125 млн долларов, который включает оборонительное вооружение и другие ключевые средства для усиления поражающего действия, повышения качества системы командования и управления, а также повышения эффективности отслеживания обстановки ВС Украины», – написал Остин в Twitter.
Напомним, 1 марта стало известно о решении США выделить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Позже в Пентагоне назвали условие получения Киевом «оставшихся 150 млн долларов». В ноябре 2020 года в посольстве США на Украине сообщали, что с 2014 года США оказали Киеву помощь на сумму около 4,1 млрд долларов.
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В Донбассе обвинили украинских военных в доставке новой артиллерии
Украинские силовики разместили танки и гаубицы вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Выявлено размещение военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, вблизи частного дома в Новооленовке выявлены две самоходные гаубицы, на территории промышленного объекта в Константиновке – восемь танков, на окраине населенного пункта Тимофеевка – пять танков и зенитно-ракетный комплекс.
Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
В ДНР назвали манипуляцией идею Киева о новом перемирии
Инициатива Украины объявить новое перемирие в Донбассе является манипуляцией, попыткой обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере и обелить свой имидж в глазах мирового сообщества, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Владислав Московский.
«До середины марта вопрос нарушений режима прекращения огня отклонялся украинской стороной как «малозначительный и не требующий безотлагательного внимания». Вдруг недавно украинская делегация резко изменила подход и под лозунгом «давайте сделаем что-нибудь» совершила очередную попытку манипуляции, пытаясь обвинить всех, кроме себя, в нежелании соблюдать режим прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» Московский.
По его словам, ситуация с обострением ситуации на линии соприкосновения намеренно нагнетается в украинских СМИ. Он отметил, что заявления о неподтвержденных нарушениях режима прекращения огня, инициативы «о возврате к практике временных «пасхальных перемирий» свидетельствует об активном стремлении Киева обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере.
«Можно сделать вывод о том, что предложение господина Кравчука – это очередная попытка Киева обелить себя в глазах мирового сообщества. Надеемся, что это не этап подготовки Киева к каким-либо провокациям на линии соприкосновения», – добавил пресс-секретарь.
Ранее контактная группа не смогла согласовать «пасхальное» перемирие. Полпред России на переговорах Борис Грызлов заявил, что несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось.
Напомним, в середине апреля Киев впервые за время конфликта в Донбассе отказался от соглашения о перемирии.
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США
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«Не надо провоцировать Россию на ответные действия. Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины о получении обещания предоставить «меры поддержки» со стороны США в случае конфликта с Россией.
«За обещаниями со стороны США ничего, кроме слов, не стоит. Американцы никогда не будут воевать за Украину. Правительству Зеленского просто следует порядочно себя вести и не бегать к новому старшему брату за помощью. Пусть они лучше садятся за стол переговоров с ДНР и ЛНР и решают спорные вопросы в рамках Минских соглашений», – считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сейчас Киев, по словам собеседника, провоцирует Кремль на военный конфликт, рассчитывая, что с помощью США они смогут одолеть Россию. «При этом Украина до сих пор не может понять, что она своим существованием во многом обязана России, которая поддерживает ее в том числе и транзитом газа», – добавил сенатор. «Поэтому не надо провоцировать Россию на ответные действия. Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально», – сказал собеседник.
Джабаров также отметил, что «странам – гарантам Минских соглашений уже надоела политика Украины». «Немцы и французы поняли бесперспективность работы с режимом Зеленского. Поэтому они даже не посчитали нужным сообщить Киеву о прошедших на днях переговорах с нашим президентом. Дело в том, что они не уважают Зеленского и не относятся к нему серьезно», – полагает сенатор.
В свою очередь зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов добавил, что ведущие страны континентальной Европы выступают против военного решения конфликта в Донбассе. «Они настаивают на соблюдении Минских соглашений и продолжении работы исключительно политико-дипломатическими средствами. Поэтому Вашингтон здесь остается в одиночестве, потому как, кроме правительства в Киеве, больше никто не собирается участвовать в его авантюрах», – резюмировал Климов.
1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств также «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».
Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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ВСУ обстреляли ДНР из миномета
Украинские военные обстреляли территорию ДНР минами калибром 120 миллиметров, было выпущено 20 снарядов, сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 16.36 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Жабуньки. Всего было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров», – цитирует представителя республики РИА «Новости».
Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.