В ЛНР усомнились в желании США оказать военную помощь Украине

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Гражданин России погиб при перестрелке в Стамбуле

2 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
Разделы

Названы сроки падения гегемонии доллара

В 1993 году доля доллара в мировых резервах падала до 45% PA Images/REUTERS
Доверие к доллару как к резервной валюте во всем мире резко снизилось. Его доля упала до самого низкого уровня за последние двадцать пять лет. Другие страны все чаще предпочитают хранить сбережения на черный день не в американской валюте. Для этого есть как экономические, так и геополитические причины. Когда же гегемония доллара падет окончательно? Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО устраивает навал на «Северный поток – 2»

Корабли, курсирующие вокруг «СП-2» – часть спланированной провокации Nord Stream 2 AG
В зоне строительства «Северный поток – 2» активизировались военные и гражданские корабли стран НАТО, противолодочная авиация. Дело дошло уже до реальных столкновений с российскими кораблями – отгонять непрошенных гостей от трубоукладчиков приходится мирным судам-спасателям. Стоит ли России привлечь Балтийский флот для охраны этой акватории или как раз этого и ждут на Западе для очередной провокации? Подробности...
Перейти в раздел…

Что помешало русскому изобретателю создать первый самолет в мире

Александр Федорович Можайский начинал как морской офицер РИА Новости
1 апреля 1890 года этот мир оставил русский самородок Александр Федорович Можайский, пионер авиастроения. Ему не хватило каких-нибудь двадцати лет, чтобы увидеть флоты воздушных судов, бороздящих небесные просторы. Но его дело не пропало даром: Можайский был первым в длинной череде подвижников, усилиями которых Россия стала великой авиационной державой. Подробности...
Перейти в раздел…

Сербы Боснии стали главной опорой России на Балканах

Как бы единое государство поделено на две части, каждая из которых ориентируется на разные центры международной политики REUTERS/Dado Ruvic
Жаркий спор о том, каким газопроводом будет пользоваться Босния – российским «Турецким потоком» или конкурирующим с ним западным проектом, разрешился неожиданно: обоими. Точнее, сербы – одним, а бошняки и хорваты – другим. Эта ситуация лишний раз доказывает, что боснийские сербы стали даже более надежным союзником России на Балканах, чем сербы Сербии.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После установления на Украине майданного режима, Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и по факту управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Решительность Китая может затронуть партнеров России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Китай наконец-то стал демонстрировать мускулы и отвечать Западу ударом на удар. Но все ли действия Пекина на международной арене будут полезны для Москвы? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Британские ученые установили связь между гомосексуализмом и ловлей блох

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Данный материал имеет сатирический характер и показывает всю абсурдность и противоречивость политики «признания» (а на самом деле внедрения и пропаганды) нетрадиционных отношений. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

За что интеллигенция любит Грузию

Обсуждение: 5 комментариев

В Карабахе нашли «Искандеры»

Сколько мигрантов должно быть в школе

Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
Подробности...

Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
Подробности...

Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось качество вашей жизни за год пандемии?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Какие домашние животные у вас есть?
  • Кошка

  • Собака

  • Кошка и собака

  • Нет домашних животных

  • Другое (указать в комментариях)
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
  • «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

  • «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

  • «КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

  • Уже привился

  • Не планирую прививаться
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Гражданин России погиб при перестрелке в Стамбуле
    Семья мытищинского стрелка может подать иск к Росгвардии Грузинские СМИ предсказали дату новой антироссийской провокации США обвинили Россию в «дестабилизации» востока Украины Польша отвергла обвинения Nord Stream 2 в провокации
    Кардиохирурги остались в горящей больнице для завершения операции Познер дал оценку произошедшему с ним в Тбилиси В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины Россиян предупредили о подорожании ноутбуков
    Виновный в ДТП в центре Москвы блогер избегал ответственности за нарушения ПДД Anonymous рассекретила данные об антироссийской деятельности Британского совета В ЛНР усомнились в желании США оказать военную помощь Украине Франция заявила о разных с Германией позициях по «Северному потоку – 2»

    Главная тема


    Сербы Боснии стали главной опорой России на Балканах

    «кончится печально»


    В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США

    укладка трубопровода


    Москва потребовала соблюдать нормы мореплавания в зоне строительства «Северного потока – 2»

    дальняя авиация


    Утвержден облик нового российского «стелс»-бомбардировщика

    Видео

    данные всемирного банка


    США закрыли глаза на долг Украины перед Россией

    ложные ценности


    Нравоучения Запада сближают Россию с Китаем

    война в донбассе


    Зачем Украина пугает себя «российским вторжением»

    массовый отдых


    Российские туристы застолбили две курортные монополии

    недостойное злорадство


    Сергей Худиев: Два массовых убийства привели к диаметрально разным выводам

    русско-украинский поэт


    Глеб Простаков: У Украины остался только Тарас Шевченко

    приезжие дети


    Вадим Трухачёв: В России надо не допустить появления иммигрантских гетто

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Какие домашние животные у вас есть?

    В ЛНР усомнились в желании США оказать военную помощь Украине

       2 апреля 2021, 12:02
    Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
    Текст: Елена Лексина

    «США продемонстрировали символический жест украинским радикалам с целью успокоить их, но на помощь Украине американцы не придут», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины о получении обещания «мер поддержки» со стороны США в случае конфликта с Россией.

    «Я бы с определенной натяжкой назвал беседу министров переговорами. Даже заявления из официальных источников выглядят скорее как отчет подведомственного служащего старшему по званию», – считает советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

    «В ответ США лишь выразили озабоченность вопросом Донбасса и продемонстрировали символический жест поддержки украинским радикалам с целью успокоить их. Но на помощь Украине американцы не придут», – уверен собеседник. Он также предположил, что этот звонок был во многом обусловлен проведенными ранее переговорами «евротройки» с участием лидеров России, Германии и Франции. «Этот факт сильно обеспокоил как Киев, так и Вашингтон», – подчеркнул Мирошник.

    Собеседник убежден, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Вашингтон никаких обязательств на себя брать не станет. «Максимум, на что может рассчитывать Украина – это подливание масла в огонь в виде поставок вооружений, военной техники, либо чего-то еще, что может способствовать еще большей эскалации конфликта», – полагает Мирошник.

    Советник главы ЛНР также прокомментировал сообщение министра обороны Ллойда Остина о том, что с 2014 года США выделили 2 млрд долларов на оборону Украины, «что значительно меньше, чем Украина зарабатывает на транзите российского газа».

    «Более того, это существенно меньше, чем американцы тратили на «развитие украинской демократии» до 2014 года – то есть на поддержку неправительственных структур и НКО, которые сейчас носят гордое звание «соросята» (группа лиц, работающая на средства американского бизнесмена Джорджа Сороса – прим. газеты ВЗГЛЯД). Это лишнее подтверждение того, что США не являются ни экономическим, ни стратегическим партнером Украины», – считает Мирошник.

    «Но здесь абсолютно четко прослеживается стремление США использовать Украину в своих интересах: в разжигании противостояния на востоке страны, а также для создания точек напряжения у границ России», – добавил собеседник.

    Мирошник обратил внимание и на тот факт, что после переговоров «евротройки» Париж и Берлин не контактировали со своими коллегами в Киеве. «Если бы такие обсуждения были, Украина бы их многократно протранслировала в СМИ», – пояснил советник главы ЛНР.

    «Но в данном случае суть переговоров заключается в том, что у лидеров России, Германии и Франции есть общее понимание того, что главным препятствием для достижения урегулирования в Донбассе является Украина. Для них важно решить эту проблему из-за территориальной близости точки напряженности. Украина же в данном случае представляется не как самостоятельное государство, а как курироемое из США. А Вашингтон абсолютно не заинтересован в прекращении кровопролития в Донбассе», – заключил Мирошник.

    1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств также «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».

    Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.

    Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    На Украине заявили о гарантиях США на случай конфликта с Россией
       2 апреля 2021, 03:31
    Фото: Monica A. King/CNP Consolidated/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США от главы Пентагона Ллойда Остина на случай конфликта с Россией.

    «Министр обороны США [Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном] подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», – говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.

    «Звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины», – приводит слова Тарана пресс-служба украинского военного ведомства.

    В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Состоявшийся в четверг разговор Тарана и Остина стал вторым за последние полтора месяца, отметили в пресс-службе.

    Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.

    Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (103)
    Стала известна зарплата супруги Зеленского в «Квартале 95»

    1 апреля 2021, 15:07

    Текст: Евгения Шестак

    Супруга действующего президента Украины Елена Зеленская за год работы сценаристом в студии «Квартал 95» заработала 952 900 гривен (около 2,6 млн рублей), следует из декларации о доходах Национального агентства по предупреждению коррупции Украины.

    В документе отмечается, что ежемесячный заработок Зеленской составил около 80 тыс. гривен в месяц (217 тыс. рублей). Кроме зарплаты супруга президента получила 2 443 027 гривен (около 6,6 млн рублей) от сдачи собственности в аренду. 

    Также указано, что семья президента владеет несколькими квартирами в Киеве, парковочными местами, загородным домом, одним нежилым помещением и двумя автомобилями.

    «Квартал 95» – украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она была создана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», лидером которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. До победы в выборах он также занимал должность художественного руководителя студии.

    Напомним, за 2019 году президент Украины Владимир Зеленский вместе с членами своей семьи заработал свыше 1 млн долларов. В июле прошлого года Зеленскому вручили протоколы об административных правонарушениях «в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии».

    Коментарии (7)
    Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс
       2 апреля 2021, 05:56
    Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление минобороны Украины о якобы полученных гарантиях поддержки от Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией и призвал Киев не полагаться на США при планировании военной операции против Донбасса.

    «Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса. Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно – от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Ранее министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.

    Напомним, в середине марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (21)
    Киев направил Москве ноту протеста из-за плакатов с украинскими дипломатами

    1 апреля 2021, 12:58

    Текст: Алина Назарова

    Украинское посольство направило России ноту протеста в связи с якобы появлением в Москве плакатов «оскорбительного характера» с лицами украинских дипломатов, сообщила пресс-служба украинского МИД.

    «30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в РФ плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному автомобилю украинской дипмиссии, который находился на стоянке в городе. Посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с указанной антиукраинской акцией», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

    Также во внешнеполитическом ведомстве потребовали от Москвы принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности.

    «Министерство иностранных дел Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств», – добавили в МИД.

    Плакаты с лицами украинских дипломатов появились в Москве в ночь на 31 марта. Отмечалось, что рядом с фотографиями дипломатов на плакатах были подписи: «Крым – это Россия», передает РИА «Новости».

    Между тем в середине марта возле якобы мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии якобы признают Крым украинским. Тогда МИД России также направил Украине ноту протеста.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

    Коментарии (28)
    В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины

    2 апреля 2021, 07:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    «Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», – передает слова Волынца РИА «Новости».

    При этом парламентарий утверждает, что Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные серьезные мощности.

    Кроме того, по мнению Волынца, белорусская электроэнергия является, по сути, российской. «Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии», – заключил украинский депутат.

    Напомним, в начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.

    Коментарии (54)
    Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе
       1 апреля 2021, 13:17
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым.

    «Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО. «Вы знаете, что по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее и тому подобное. Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», – сказал Песков.

    Отвечая на просьбу дать гарантию, что российские военные на границе с Украиной не примут участие в гражданской войне на Украине, Песков напомнил, что российские войска никогда не принимали и не принимают участия в конфликте на Украине.

    «Что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие. И не принимают. Это является исключительно внутриукраинским конфликтом. И мы, конечно, ... и мы, и европейские страны, и все страны мира, мы не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий вооруженных сил Украины снова воспламенилась», – сказал он.

    Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. При этом Вашингтон уже ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связано текущее обострение на линии соприкосновения с непризнанными республиками и почему в последнее время украинские военные отличаются особо агрессивной риторикой.

    Коментарии (28)
    США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины

    2 апреля 2021, 00:32

    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты обеспокоены «дестабилизирующими» действиями России на востоке Украины, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

    «Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации [конфликта на востоке Украины], которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года», – приводит утверждение Прайса ТАСС.

    «Кроме того, мы в курсе сообщений украинских военных о передвижении российских подразделений на границе с Украиной», – заявил представитель Госдепартамента США. По его словам, Вашингтон обсуждает «свою обеспокоенность этим усилением напряженности и нарушением режима прекращения огня с союзниками по НАТО».

    Прайс отказался пояснить, есть ли у американской стороны какие-либо свидетельства того, чтобы российские войска переходили границу с Украиной. «Я не буду углубляться в эту тему. Я оставлю возможность министерству оборону говорить о любых тактических передвижениях. Я же говорю о нашей более общей обеспокоенности этой эскалацией со стороны России», – сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США.

    На просьбу уточнить, подразумевает ли он в таком случае под эскалацией передвижение российских войск на границе с Украиной внутри российской территории, Прайс сказал: «Я думаю, что мы возражали бы против агрессивных действий, цель которых – запугать или поставить под угрозу наших партнеров на Украине», – ответил американский дипломат.

    Прайс фактически уклонился от ответа на повторный вопрос о том, о каких именно действиях идет речь, если российские войска остаются на территории России. При этом он вновь повторил, что речь идет о «конкретных действиях, которые имеют место на востоке Украины», не пояснив, считает ли Вашингтон эскалацией само передвижение российских войск на границе.

    В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил: «Мы осуждаем недавнюю эскалацию на востоке Украине. Это недавно привело к гибели четырех украинских военнослужащих. Мы следим за ситуацией в том, что касается сообщений украинских военнослужащих о размещении российских ВС вдоль границы. Мы весьма внимательно следим за этим и, безусловно, призываем Россию быть более прозрачной».

    Накануне в Кремле призвали не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе, отметив, что Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность стран НАТО.

    Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    Глава ДНР объявил первый в республике призыв на военную службу

    1 апреля 2021, 23:23

    Текст: Антон Никитин

    Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о призыве граждан на военную службу.

    «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994–2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года № 08-IHC «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу», – приводит текст указа «Донецкое агентство новостей».

    В соответствии с документом на прохождение службы в ряды Народной милиции ДНР направят 200 человек из числа призывников сроком на шесть месяцев.

    Указом предписано утвердить основной и резервный составы призывных комиссий районов, городов, а также районов в городах. Местным властям совместно с военным комиссариатом поручено провести мероприятия по призыву, Минздраву республики – определить перечень медицинских учреждений для организации стационарного и амбулаторного обследования и лечения призывников. Указ подписан и вступил в силу 25 марта. Контроль за исполнением указа возложен на военного комиссара ДНР Александра Мальковского.

    Напомним, в четверг представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинил вооруженные формирования Украины в обстреле территории Донецкой народной республики минами калибром 120 миллиметров.

    Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (1)
    Глава Россотрудничества заявил о возможности перенести представительство в Донбасс

    1 апреля 2021, 16:06

    Текст: Евгения Шестак

    Если представительство Россотрудничества в Киеве закроется, оно может быть открыто в другом регионе Украины, который не находится под контролем киевских властей, сообщил глава федерального агентства Евгений Примаков.

    «Придет (из Киева) заявление о закрытии, значит, будем закрывать», – цитирует РИА «Новости» Примакова. 

    По его словам, Украина большая страна, и есть регионы, не находящиеся под властью киевского режима, где можно открыть представительство Россотрудничества. «Я думаю, что мы сможем тогда в таком случае открыться там, почему нет», – заявил он.

    Примаков пояснил, что для закрытия представительства Россотрудничества расторгается межправительственное соглашение. «И тогда, соответственно, закроется украинский культурный центр в Москве», – отметил Примаков.

    Ранее сообщалось, что название «Русский дом» победило в конкурсе по переименованию Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

    Коментарии (2)
    В «Интер РАО» объяснили принцип формирования цен электроэнергии для Украины

    2 апреля 2021, 09:25

    Текст: Алина Назарова

    «Интер РАО» (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) проводит тендеры среди украинских покупателей электроэнергии, где они сами делают коммерческие предложения и тем самым определяют цену ее импорта из России.

    «Электроэнергия на Украину продается по ценам, которые складываются на тендерах, проводимых «Интер РАО» среди украинских покупателей, именно они сами делают коммерческие предложения», – подчеркнули в компании, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по «заниженным» ценам.


    Коментарии (3)
    В Пентагоне подсчитали выделенные Украине с 2014 года средства
       2 апреля 2021, 03:57
    Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты с 2014 года выделили Украине более 2 млрд долларов в рамках оказания помощи в обеспечении безопасности, говорится в заявлении американского министра обороны Ллойда Остина по итогам телефонных переговоров с украинским коллегой Андреем Тараном.

    «С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 2 млрд долларов на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе недавно объявленный пакет в размере 125 млн долларов, который включает оборонительное вооружение и другие ключевые средства для усиления поражающего действия, повышения качества системы командования и управления, а также повышения эффективности отслеживания обстановки ВС Украины», – написал Остин в Twitter.

    Напомним, 1 марта стало известно о решении США выделить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Позже в Пентагоне назвали условие получения Киевом «оставшихся 150 млн долларов». В ноябре 2020 года в посольстве США на Украине сообщали, что с 2014 года США оказали Киеву помощь на сумму около 4,1 млрд долларов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (5)
    В Донбассе обвинили украинских военных в доставке новой артиллерии

    1 апреля 2021, 19:00

    Текст: Евгения Шестак

    Украинские силовики разместили танки и гаубицы вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    «Выявлено размещение военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – цитирует РИА «Новости» Басурина.

    По его словам, вблизи частного дома в Новооленовке выявлены две самоходные гаубицы, на территории промышленного объекта в Константиновке – восемь танков, на окраине населенного пункта Тимофеевка – пять танков и зенитно-ракетный комплекс.

    Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

    Коментарии (1)
    В ДНР назвали манипуляцией идею Киева о новом перемирии

    1 апреля 2021, 15:51

    Текст: Евгения Шестак

    Инициатива Украины объявить новое перемирие в Донбассе является манипуляцией, попыткой обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере и обелить свой имидж в глазах мирового сообщества, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Владислав Московский.

    «До середины марта вопрос нарушений режима прекращения огня отклонялся украинской стороной как «малозначительный и не требующий безотлагательного внимания». Вдруг недавно украинская делегация резко изменила подход и под лозунгом «давайте сделаем что-нибудь» совершила очередную попытку манипуляции, пытаясь обвинить всех, кроме себя, в нежелании соблюдать режим прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» Московский.

    По его словам, ситуация с обострением ситуации на линии соприкосновения намеренно нагнетается в украинских СМИ. Он отметил, что заявления о неподтвержденных нарушениях режима прекращения огня, инициативы «о возврате к практике временных «пасхальных перемирий» свидетельствует об активном стремлении Киева обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере.

    «Можно сделать вывод о том, что предложение господина Кравчука – это очередная попытка Киева обелить себя в глазах мирового сообщества. Надеемся, что это не этап подготовки Киева к каким-либо провокациям на линии соприкосновения», – добавил пресс-секретарь.

    Ранее контактная группа не смогла согласовать «пасхальное» перемирие. Полпред России на переговорах Борис Грызлов заявил, что несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось.

    Напомним, в середине апреля Киев впервые за время конфликта в Донбассе отказался от соглашения о перемирии.

    Коментарии (1)
    В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США
       2 апреля 2021, 11:44
    Фото: TOM BRENNER/Reuters,
    mil.gov.ua
    Текст: Наталья Макарова

    «Не надо провоцировать Россию на ответные действия. Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины о получении обещания предоставить «меры поддержки» со стороны США в случае конфликта с Россией.

    «За обещаниями со стороны США ничего, кроме слов, не стоит. Американцы никогда не будут воевать за Украину. Правительству Зеленского просто следует порядочно себя вести и не бегать к новому старшему брату за помощью. Пусть они лучше садятся за стол переговоров с ДНР и ЛНР и решают спорные вопросы в рамках Минских соглашений», – считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    Сейчас Киев, по словам собеседника, провоцирует Кремль на военный конфликт, рассчитывая, что с помощью США они смогут одолеть Россию. «При этом Украина до сих пор не может понять, что она своим существованием во многом обязана России, которая поддерживает ее в том числе и транзитом газа», – добавил сенатор. «Поэтому не надо провоцировать Россию на ответные действия. Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально», – сказал собеседник.

    Джабаров также отметил, что «странам – гарантам Минских соглашений уже надоела политика Украины». «Немцы и французы поняли бесперспективность работы с режимом Зеленского. Поэтому они даже не посчитали нужным сообщить Киеву о прошедших на днях переговорах с нашим президентом. Дело в том, что они не уважают Зеленского и не относятся к нему серьезно», – полагает сенатор.  

    В свою очередь зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов добавил, что ведущие страны континентальной Европы выступают против военного решения конфликта в Донбассе. «Они настаивают на соблюдении Минских соглашений и продолжении работы исключительно политико-дипломатическими средствами. Поэтому Вашингтон здесь остается в одиночестве, потому как, кроме правительства в Киеве, больше никто не собирается участвовать в его авантюрах», – резюмировал Климов.

    1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств также «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».

    Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.

    Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    ВСУ обстреляли ДНР из миномета

    1 апреля 2021, 20:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные обстреляли территорию ДНР минами калибром 120 миллиметров, было выпущено 20 снарядов, сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «В 16.36 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Жабуньки. Всего было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров», – цитирует представителя республики РИА «Новости».

    Ранее в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.

    До этого в ЛНР заявляли, что украинские силовики пять раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреливали населенные пункты из минометов и гранатометов.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •