Диетолог назвал условие легкого похудения

Люди, которые хотят, но не могут похудеть, часто жалуются на «медленный метаболизм», однако в таких случаях обмен веществ работает иначе, заявил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Гинзбург пояснил, что «надо говорить не столько о «быстром» или «медленном» метаболизме, хотя это уместные термины, сколько о высоком или низком расходе энергии», передает радио Sputnik.

«Еще есть одно понятие – так называемый пластичный метаболизм, когда обмен веществ очень легко переключается с накопления энергии на расход», – пояснил врач.

Так, по его словам, бывают люди, которым хочется есть очень часто, а потратить накопленную энергию они не могут. Другие же легко выдерживают длительные паузы между приемами пищи, могут поесть один-два раза в день, и им этого хватает.

Худеть легче тем, у кого пластичный метаболизм, то есть он легко переключается на расход энергии.

«Это свойство в основном людей молодых, мускулистых, психологически открытых, которые любят много двигаться, проводить время на воздухе, в движении. Такие люди обычно полнотой не отличаются», – добавил Гинзбург.

Самые простые средства стимулирования метаболизма – полноценный сон и расширение двигательной активности: прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения и водные процедуры, например, не очень контрастный душ, это поможет держать себя в форме. Однако зацикливаться на каких-то показателях своего веса не стоит.

«Очень часто человек «ведется» на какие-то цифры. Например, весит девушка 70 килограммов, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65 – и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется. И кто-то говорит ей, что у нее просто «кость широкая». И это действует как извиняющее обстоятельство», – отметил диетолог.

На самом деле «широкая кость» – это миф, потому что масса костной ткани адекватна мышечному развитию и общей массе тела, объяснил врач.

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