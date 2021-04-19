МИД оценил заявления Праги по поводу Петрова и Боширова

Запад пускает в дело любые фейки, чтобы отвлечь от своих внутренних проблем, их козырь – пара россиян Александр Петров и Руслан Боширов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Ощущение тревоги нагнетается нашими западными партнерами специально. Это сделано для того, чтобы перебить свои внутренние проблемы. В ход идет все: и фальсификации СNN с включением якобы российских танков на территории Украины, хотя речь идет об украинских танках на украинской железнодорожной платформе», – сказала Захарова.

Она добавила, что «идет в дело и в ход традиционно любимая пара Петров и Боширов». «Это, видимо, козырь беспроигрышный, джокер, два джокера. В ход идет все – любые мифы, любые фейки, лишь бы отвлечь от ситуации внутри», – отметила она, передает РИА «Новости».

Ранее полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Как говорится в сообщении полиции Чехии, их разыскивают в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления», на странице в Twitter также размещены их фотографии.

Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.

Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.