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Москва запретила посольствам США и Чехии нанимать на работу россиян
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Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что касается США, (есть) очень интересная деталь, которую очень многие упускают из вида. Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где открыто их посольство, в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительства, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов, это можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы, интересной и гибкой», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Как отметила дипломат, «люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство, а от качества выполняемой ими «работы» зависит, какой статус они в своем будущем государстве получат». «Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности нанимать людей среди граждан нашей страны на работу к себе в посольство – нет», – добавила она.
Ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
Чехия назвала отмененные переговоры о «Спутнике V» частью операции против России
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Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
По его словам, чешские силы безопасности «добились феноменального успеха», благодаря которому Чехия сможет «значительно ослабить враждебную деятельность российских агентов». Гамачек отметил «масштабность и уникальность» операции «в целом и в рамках НАТО и ЕС», в связи с чем ее проведение требовало «осторожности».
«При этом моя объявленная поездка в Москву также сыграла свою роль. По понятным причинам я не могу рассказать общественности все подробности», – заявил он в Twitter, добавив, что «готов проинформировать о них соответствующие парламентские органы, которые следят за деятельностью силовых структур».
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.
Чехия пожаловалась в НАТО на Россию
Прага намерена вынести на обсуждение на предстоящем во вторник заседании НАТО инцидент со взрывами в Врбетице в 2014 году, в причастности к которому подозреваются российские спецслужбы, заявил посол Чехии при Североатлантическом альянсе Якуб Ландовский Чешскому радио. Дипломат уже информировал представителей других стран-членов НАТО о подробностях инцидента в Врбетице.
«Чехия вынесет на ближайшее заседание Североатлантического совета, которое состоится во вторник, рассмотрение этого вопроса [инцидента в Врбетице]», – передает его слова ТАСС.
Ландовский уже информировал в Брюсселе представителей других стран-членов НАТО о подробностях инцидента в Врбетице. Они, по словам посла, полностью поддержали действия Чехии по отношению к России.
Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».
Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Москва выслала 20 чешских дипломатов
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Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля, сообщили в МИДе.
Посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД в воскресенье. Сообщается, что в здании на Смоленской площади дипломат пробыл не более 20 минут, передает РИА «Новости».
«Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата». Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны», – говорится в заявлении на сайте МИДа по итогам визита чешского посла.
Также чешской стороне было предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Праге.
Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».
Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
США поддержали высылку российских дипломатов из Чехии
США поддерживают решение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс выразил поддержку Чехии «в ее решительном ответе на подрывные действия» Москвы. Он заявил о необходимости «твердо действовать в ответ на действия России». По его словам, Москва якобы «ставит под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру» союзников и партнеров США, передает ТАСС.
Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии высылают 18 сотрудников посольства России. Российский МИД выразил решительный протест. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги
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Реакция Москвы на высылку Чехией 18 сотрудников российского посольства оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, заявил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики.
«Реакция российской стороны (на высылку дипломатов) оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше (чешских) дипломатов (20). Я подготовил для премьер-министра (Чехии Андрея) Бабиша предложение о наших дальнейших действиях. Вначале о нем буду информировать его (а не общественность)», – отметил Гамачек, передает ТАСС.
Он также сообщил, что среди 20 высланных из России сотрудников чешского посольства в Москве есть заместитель посла. «Самым высокопоставленным депортированным был заместитель посла. То, что его выслали, это ситуация, на которую должна Чешская республика ответить», – заявил Гамачек, передает РИА «Новости».
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Чешские СМИ: Прага должна полностью пересмотреть свои отношения с Россией
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Чешские СМИ, комментируя высылку российских дипломатов из Праги, пишут, что Чехии следует полностью пересмотреть отношения с Россией, и отмечают совпадение кризиса в отношениях двух стран с ухудшением в отношениях Москвы и Вашингтона.
Так пишет обозреватель газеты Hospodarske noviny, информация о надвигающемся скандале между Россией и Чехией поступила от источников в спецслужбах еще несколько недель назад. Тем не менее Прага продолжала готовить тендер на строительство АЭС «Дукованы» с участием Росатома и планировала закупить российскую вакцину против коронавируса. Но теперь, по мнению обозревателя, Чехия должна полностью пересмотреть отношения с Россией, пишет Сeskе noviny.
«Сторонники России часто обвиняют в менталитете холодной войны тех, кто говорит об экспансионизме … (России). «Россия – это не Советский Союз, ситуация совершенно иная», – утверждают они. Может ситуация и иная, но … это все еще экспансионистский режим», – написал журналист.
Газета E15В, свою очередь, обратила внимание, как быстро подробности скандала появились в чешских СМИ. «Не остается незамеченным и глобальный контекст, то есть временная связь с обострением отношений между США и Россией. То, что информация об участии России во взрывах во Врбетице появилась во время возросшей напряженности между Западом и Москвой – слишком большая случайность», – отмечает издание.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Премьер Чехии предрек отказ Росатому в допуске к тендеру на достройку АЭС
Росатому, вероятно, откажут в допуске к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», заявил глава правительства Чехии Андрей Бабиш.
Он полагает, что российская госкорпорация «не должна быть допущена». Бабиш предположил, что кабмин Чехии примет соответствующее решение, передает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Отметим, что ряд политических сил в Чехии, а также США добиваются того, чтобы Росатом не участвовал в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы».
Немецкий эксперт: Антироссийские скандалы в европейских странах неслучайны
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«Чехия не стала бы действовать враждебно по отношению к России без предварительного согласования с США», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и состояние общей напряженности в Восточной Европе.
«Думаю, Запад и Россия находятся в серьезной стадии конфронтации. Случилось это не одномоментно и не сейчас, просто конфронтация движется зигзагообразно – сначала градус напряженности снижается, затем снова повышается. При этом настоящей войны никто не хочет», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
Собеседник отметил, что, с одной стороны, есть заявления президента США Джо Байдена о деэскалации в отношениях с Россией. С другой стороны, ситуация в Восточной Европе обостряется, подтверждением чего является серия скандалов, в которые втянуты российские дипломаты.
Что касается Чехии, то она могла стать «воротами в Европу для российской вакцины». Более того, президент Милош Земан, который считается довольно лояльным в отношении России политиком, пока сдержанно реагирует на обостренную обстановку. «Такие скандалы почему-то происходят именно в тех странах, которые больше других готовы приблизиться к России. Возможно это не случайно?» – заметил Рар.
Говоря о бенефициарах антироссийских настроений в Восточной Европе, Рар считает, что Чехия не стала бы действовать враждебно по отношению к России без предварительного согласования с США. «Соединенным Штатам, конечно, выгодно держать Россию в слабом состоянии и ни в коем случае не допускать, чтобы Россия полноценно вернулась в высшую лигу мировой политики. Если оценивать политику США к России в целом, то она, безусловно, носит враждебный характер», – заключил собеседник.
В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».
Позже в МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. Посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД в воскресенье. Сообщается, что в здании на Смоленской площади дипломат пробыл не более 20 минут.
Также чешской стороне было предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Праге.
Глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак заявил, что после того, как Россию покинут 20 чешских дипломатов, в штате посольства Чехии в Москве останутся только пять дипломатов.
Он заверил, что дипломаты, которые должны покинуть Россию, не являются агентами чешских спецслужб. Персонами нон грата объявлены почти все сотрудники политического отдела посольства Чехии. Также Йиндрак указал, что Россия потребовала от чешских дипломатов выехать из страны за 24 часа, а Чехия дала сотрудникам посольства России 48 часов. Йиндрак заявил, что не понимает, почему Россия высылает 20 дипломатов, хотя Чехия решила выслать 18.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
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В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом состоится при наличии подходящих для этого условий, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.
По его словам, каких-то конкретных планов относительно указанной встречи пока нет. «Мы обсуждаем это, и саммит, конечно, должен был бы состояться при соответствующих условиях, таким образом, чтобы это могло продвинуть отношения вперед», – передает слова Салливана ТАСС.
«Я не буду говорить о гипотетических вопросах относительно того, где, вероятно, пройдет этот саммит и состоится ли он», – отметил помощник президента США.
Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Захарова посоветовала Чехии не удивляться ответу России
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Праге не следует удивляться ответным мерам Москвы на высылку российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
«Удивляться чешским официальным лицам нечему, если говорить о действиях российской стороны, они исключительно ответные», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, чешская сторона понимала, какими будут ответные действия Москвы. «Высылка чешских дипломатов, как ответная мера, была не просто предсказуема, она была неминуема», – сказала дипломат.
Она также назвала действия Чехии в отношении России предательством своих же граждан. «Ничего более унизительного, чем то, что было объявлено Прагой, для граждан Чехии представить себе невозможно», – заявила Захарова.
«Если говорить о том, удивили ли нас меры и действия, которые были предприняты официальной Прагой, то здесь и да, и нет. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Прага идет в фарватере во многом – к сожалению, в последнее время примеров было предостаточно – США и исповедует в целом ряде сфер открытую, несдерживаемую русофобию. Деструктивную, которая бьет по двусторонним отношениям. Честно говоря, удивительно насколько можно продавать собственные национальные интересы, я говорю, об официальных представителях Чехии, и насколько можно предавать собственных граждан в угоду реализации политического заказа своих сюзеренов, потому что логика действительно вассальная. Вот это удивляет», – сказала Захарова.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.
Кремль дал оценку действиям властей Чехии в отношении России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Чехии по высылке российских дипломатов провокационными и недружественными.
«Мы категорически не согласны с такими выводами. Считаем их провокационными и недружественными», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как Владимир Путин отреагировал на события в Чехии и насколько выводы чешских властей его удивили.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году.
В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.
ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы
Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.
«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель.
Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель.
Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Американцы высмеяли Байдена за санкции против России
Читатели сайта Fox News раскритиковали президента США Джо Байдена за антироссийскую политику после объявления о высылке Москвой десяти американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
«Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя «клуба книги месяца», не говоря уже о должности президента США? Возможно, Трамп не нравился вам как человек, но Трамп по крайней мере хотел лучшего для своей страны и для своих граждан. Кто-нибудь из избирателей Байдена уже испытывает угрызения совести?» – выразил недовольство один из пользователей портала, передает РИА «Новости».
«Владимир Путин никого не боится. Он русский, а русские никого не боятся. Они готовы давать сдачи, чего бы им это ни стоило, а потом они мстят. Просто спросите кого-нибудь из тех немногих немцев, которым удалось пережить месть русских за нападение Германии на СССР», – напомнил другой комментатор.
«Спотыкающийся Джо играет в китайские шашки, пока Путин играет в шахматы. К счастью, Путин понимает, что Соединенными Штатами управляет идиот с интеллектуальными способностями картофелины», – написал третий читатель.
«Кажется, будто у Путина есть компромат на Байдена. Следующие три с половиной года нам стоит потратить на проведение расследования в отношении Байдена, его семьи и его администрации, а после этого объявить ему импичмент», – подытожил еще один пользователь.
Ранее читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».
16 апреля МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
Володин предсказал направление «ударов» США по России
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что следующие «удары» по России со стороны США могут быть направлены на промышленность и топливно-энергетический комплекс.
«В последние дни от президента Соединенных Штатов, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека в нашей стране. Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена», – сыронизировал Володин в своем Telegram.
По его словам, можно было бы ожидать, что люди с активной жизненной позицией, политики и деятели культуры выступят с предложением о присуждении Ассанжу и Сноудену Нобелевской премии мира, но этого не произошло. «Вот если бы Ассанж и Сноуден аналогичные открытия и публикации сделали в отношении России, Китая и ряда других стран, которые составляют конкуренцию или мешают Соединенным Штатам, заявления по их защите и воспеванию как борцов за свободу звучали бы отовсюду», – добавил спикер Госдумы.
«Россия исходит из принципа невмешательства в дела суверенных государств. Но в сложившейся ситуации правильно было бы дать оценку действиям властей тех стран, где нарушаются права человека, и выступить в поддержку правозащитников, страдающих от этих режимов: в США это граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме с мерой наказания 25 лет тюремного заключения, в Прибалтике, на Украине, в Великобритании – осужденные и гонимые. Со своей стороны обязательно займусь изучением материалов о судьбах людей, которые пострадали за защиту прав граждан от властей этих государств», – отметил Володин.
Он также указал, что у США и их союзников нет морального права делать заявления о правах человека в России, а при соответствующем желании предложил в первую очередь начать с себя.
«А тем, кто на них обращает внимание, хочу сказать: задайте себе вопрос, почему подобных заявлений не было в 90-е годы, когда повсеместно нарушались права человека, но никто из тех, кто сегодня выступает, тогда даже не подумал начать этот разговор. Ответ прост. Россия была слаба, процесс ее разрушения был на пике. Это не только устраивало США и европейские государства, но и было выгодно. Заявления о нарушении прав человека начались ровно с того момента, как только страна стала решать внутренние проблемы и усиливаться на международной арене. Вспомните борьбу с терроризмом на Кавказе. В западном определении это были не террористы, а добрые дядечки, борющиеся за свободу», – указал Володин.
Он также вспомнил реакцию Запада на воссоединение России с Крымом. «Объединился разделенный народ после референдума в Крыму. Можно было бы порадоваться за него. Все было сделано в рамках международных норм и правил. Нет – ввели санкции. Потом – обвинения в отравлении. До сегодняшнего дня не предъявили доказательной базы, не ознакомили с существом дела по этому вопросу. Вообще много странного и неизвестного в этом. Несмотря на озвученное отравляющее вещество, применение которого гарантирует летальный исход, все живы и здоровы. Включая тех, кто контактировал с якобы отравленными вещами. Но звучат обвинения, санкции, угрозы», – напомнил спикер Госдумы.
Он также предсказал направления следующих ударов по России. «Что будет дальше? Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема. Именно с этим связана истерика, а по-другому не назовешь заявления, которые звучат практически каждодневно. Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», – отметил он.
«Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации. Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне», – заключил Володин.
МИД оценил заявления Праги по поводу Петрова и Боширова
Запад пускает в дело любые фейки, чтобы отвлечь от своих внутренних проблем, их козырь – пара россиян Александр Петров и Руслан Боширов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Ощущение тревоги нагнетается нашими западными партнерами специально. Это сделано для того, чтобы перебить свои внутренние проблемы. В ход идет все: и фальсификации СNN с включением якобы российских танков на территории Украины, хотя речь идет об украинских танках на украинской железнодорожной платформе», – сказала Захарова.
Она добавила, что «идет в дело и в ход традиционно любимая пара Петров и Боширов». «Это, видимо, козырь беспроигрышный, джокер, два джокера. В ход идет все – любые мифы, любые фейки, лишь бы отвлечь от ситуации внутри», – отметила она, передает РИА «Новости».
Ранее полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Как говорится в сообщении полиции Чехии, их разыскивают в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления», на странице в Twitter также размещены их фотографии.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.