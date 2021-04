ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы Немецкий эксперт: Антироссийские скандалы в европейских странах неслучайны 19 апреля 2021, 12:18

Фото: SHAMIL ZHUMATOV/Reuters

Текст: Елена Лексина

«Чехия не стала бы действовать враждебно по отношению к России без предварительного согласования с США», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и состояние общей напряженности в Восточной Европе. «Думаю, Запад и Россия находятся в серьезной стадии конфронтации. Случилось это не одномоментно и не сейчас, просто конфронтация движется зигзагообразно – сначала градус напряженности снижается, затем снова повышается. При этом настоящей войны никто не хочет», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Собеседник отметил, что, с одной стороны, есть заявления президента США Джо Байдена о деэскалации в отношениях с Россией. С другой стороны, ситуация в Восточной Европе обостряется, подтверждением чего является серия скандалов, в которые втянуты российские дипломаты. Что касается Чехии, то она могла стать «воротами в Европу для российской вакцины». Более того, президент Милош Земан, который считается довольно лояльным в отношении России политиком, пока сдержанно реагирует на обостренную обстановку. «Такие скандалы почему-то происходят именно в тех странах, которые больше других готовы приблизиться к России. Возможно это не случайно?» – заметил Рар. Говоря о бенефициарах антироссийских настроений в Восточной Европе, Рар считает, что Чехия не стала бы действовать враждебно по отношению к России без предварительного согласования с США. «Соединенным Штатам, конечно, выгодно держать Россию в слабом состоянии и ни в коем случае не допускать, чтобы Россия полноценно вернулась в высшую лигу мировой политики. Если оценивать политику США к России в целом, то она, безусловно, носит враждебный характер», – заключил собеседник. В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Позже в МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. Посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД в воскресенье. Сообщается, что в здании на Смоленской площади дипломат пробыл не более 20 минут. Также чешской стороне было предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Праге. Глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак заявил, что после того, как Россию покинут 20 чешских дипломатов, в штате посольства Чехии в Москве останутся только пять дипломатов. Он заверил, что дипломаты, которые должны покинуть Россию, не являются агентами чешских спецслужб. Персонами нон грата объявлены почти все сотрудники политического отдела посольства Чехии. Также Йиндрак указал, что Россия потребовала от чешских дипломатов выехать из страны за 24 часа, а Чехия дала сотрудникам посольства России 48 часов. Йиндрак заявил, что не понимает, почему Россия высылает 20 дипломатов, хотя Чехия решила выслать 18. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Итальянский аналитик: Байден потребует от Путина геополитических уступок 18 апреля 2021, 13:28

Фото: Biden Transition TV/Cnp/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент США Джо Байден хочет добиться геополитических уступок России, поэтому он использует тактику давления и устрашения, считает ведущий аналитик геополитического журнала Limes Дарио Фаббри. «Байден не хочет войны, он хочет продемонстрировать, насколько Америка может представлять опасность, чтобы на этой основе достигать своих геополитических целей... На встрече с [президентом России Владимиром] Путиным, если она состоится, он может пообещать меньшее давление и определенный нейтралитет по Украине, но потребовать в обмен снизить присутствие России в ряде регионов, включая Средиземноморский и Ближневосточный, а также отдалиться от Китая», – рассказал Фаббри ТАСС. Аналитик считает, что Вашингтон занял позицию нападающего в отношении Москвы. Такое положение имеет несколько причин, наименьшая из них – личность самого Байдена. По мнению эксперта, президент США хочет показать, что кардинально отличается от своего предшественника Дональда Трампа и «работает на внутреннее общественное мнение». «Россию легче представить в качестве врага, чем тот же Китай. Это понятный американцам враг после всех лет холодной войны, и потом в России, в отличие от Китая, говорят о своих достижениях на международном уровне. Россия не скрывает свои действия на Ближнем Востоке, где наращивает свою роль. Это делает Россию в определенном смысле уязвимее с точки зрения поводов для нападок», – добавил Фаббри. По мнению эксперта, еще одна причина – это попытка США сблизиться с основными европейскими странами, и для этого Байден также использует риторику общего врага. Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Чехия пожаловалась в НАТО на Россию 18 апреля 2021, 20:21 Текст: Елизавета Булкина

Прага намерена вынести на обсуждение на предстоящем во вторник заседании НАТО инцидент со взрывами в Врбетице в 2014 году, в причастности к которому подозреваются российские спецслужбы, заявил посол Чехии при Североатлантическом альянсе Якуб Ландовский Чешскому радио. Дипломат уже информировал представителей других стран-членов НАТО о подробностях инцидента в Врбетице. «Чехия вынесет на ближайшее заседание Североатлантического совета, которое состоится во вторник, рассмотрение этого вопроса [инцидента в Врбетице]», – передает его слова ТАСС. Ландовский уже информировал в Брюсселе представителей других стран-членов НАТО о подробностях инцидента в Врбетице. Они, по словам посла, полностью поддержали действия Чехии по отношению к России. Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В России создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотников 18 апреля 2021, 15:43

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщил, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, основой системы станут дроны-камикадзе «Ланцет»: они вдвое быстрее беспилотников потенциального противника и с легкостью смогут их поразить, передает РИА «Новости». «Мы со своими 300 километрами в час на пикировании совершенно спокойно это сделаем», — заявил Захаров в эфире телеканала «Россия 1». Помимо этого, «Ланцеты» могут находиться в воздухе в течение нескольких десятков часов, тем самым создавая «минирование». Отмечается, что система проходит испытания, в ходе которых дроны тренируют на воздушных шарах. По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, российские спецподразделения с прошлого года применили несколько десятков беспилотников «Ланцет-3» для ударов по международным террористам в Сирии. В российскую группировку войск в Сирии была поставлена опытная партия барражирующих боеприпасов «Ланцет» разработки «Калашникова. Также в Сирии с 2019 года используются беспилотники-камикадзе «Куб» производства ZALA Aero. ZALA Aero создала и первый беспилотник конвертоплан, который сочетает в себе качества самолета и квадрокоптера. Аппарат может совершать вертикальные взлет и посадку. Компания также разработала первый беспилотник с гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. Ранее Захаров сообщил, что Израиль копирует технологии российских беспилотников. Напомним, в июне 2019 года сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Москва выслала 20 чешских дипломатов 18 апреля 2021, 21:42

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля, сообщили в МИДе. Посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД в воскресенье. Сообщается, что в здании на Смоленской площади дипломат пробыл не более 20 минут, передает РИА «Новости». «Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата». Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны», – говорится в заявлении на сайте МИДа по итогам визита чешского посла. Также чешской стороне было предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Праге. Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Чехия назвала отмененные переговоры о «Спутнике V» частью операции против России 18 апреля 2021, 23:07

Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции. По его словам, чешские силы безопасности «добились феноменального успеха», благодаря которому Чехия сможет «значительно ослабить враждебную деятельность российских агентов». Гамачек отметил «масштабность и уникальность» операции «в целом и в рамках НАТО и ЕС», в связи с чем ее проведение требовало «осторожности». «При этом моя объявленная поездка в Москву также сыграла свою роль. По понятным причинам я не могу рассказать общественности все подробности», – заявил он в Twitter, добавив, что «готов проинформировать о них соответствующие парламентские органы, которые следят за деятельностью силовых структур». Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте. США поддержали высылку российских дипломатов из Чехии 18 апреля 2021, 22:19 Текст: Антон Антонов

США поддерживают решение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Прайс выразил поддержку Чехии «в ее решительном ответе на подрывные действия» Москвы. Он заявил о необходимости «твердо действовать в ответ на действия России». По его словам, Москва якобы «ставит под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру» союзников и партнеров США, передает ТАСС. Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии высылают 18 сотрудников посольства России. Российский МИД выразил решительный протест. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. Захарова указала на связь «фокусов» Праги и попытки госпереворота в Минске 18 апреля 2021, 16:26

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Заявления Чехии о высылке российских дипломатов были сделаны в попытке «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». «Складывается абсолютное ощущение, а оно подкреплено, действительно, фактическим материалом, что в информационном пространстве, в первую очередь западном, нужно было нашим западным партнерам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны России, так и со стороны Белоруссии относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту», – передает ее слова ТАСС. Захарова пообещала, что в ближайшее время Россия объявит о конкретных ответных шагах на высылку дипломатов из Чехии. Представитель ведомства призвала «не забегать вперед», говоря о степени жесткости ответных мер. «Впереди рабочая неделя. Важно было четко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждет их [Чехию], я думаю, в ближайшее время», – сказала она. Дипломат подчеркнула, что действия Праги «совершенно карикатурны». По словам Захаровой, Чехия «продемонстрировала отсутствие какой-либо самостоятельной линии и в международных делах, и непосредственно в выстраивании двусторонних отношений с нашей страной». Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку из Чехии 18 российских дипломатов, заявил, что это попытка Европы отвлечь внимание от событий в Белоруссии, причем «работа очень профессиональная»: едва «прозвучали обвинения в адрес президента США – как по команде» выслали дипломатов. Слуцкий уверен, что «все это совершенно четко срежиссированно». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе. 17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров. Названа стоимость создания российской орбитальной станции 18 апреля 2021, 15:34

Фото: MFA Russia/

Текст: Елена Мирошниченко

Россия готова активно финансировать проект создания независимой орбитальной станции до 2030 года, ее стоимость может составлять 6 млрд долларов. «Пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования – до 2030 года», – рассказал «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, новая станция может стоить 5-6 млрд долларов. Ранее сообщалось, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Напомним, глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция. У российского посольства в Праге произошли беспорядки 18 апреля 2021, 19:42 Текст: Елизавета Булкина

Стычка между участниками антироссийской акции и их противниками произошла у здания российского посольства в Праге, сообщило «Чешское телевидение». У стен посольства прошла акция представителей гражданской инициативы «Миллион моментов для демократии», которые выкрикивали антироссийские лозунги. Участники акции поддержали решение властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов, передает РИА «Новости». Позже к посольству подошла группа человек, которые решение Праги не одобрили. Между собравшимися началась драка. В результате был задержан один человек. В ночь на воскресенье хулиганы облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства России в Чехии, их задержали сотрудники полиции. Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след», – заявили в МИДе. В посольстве Чехии в Москве разрешено остаться пяти дипломатам 18 апреля 2021, 23:50

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Антон Антонов

После того, как Россию покинут 20 чешских дипломатов, в штате посольства Чехии в Москве останутся только пять дипломатов, сообщил глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак. Он заверил, что дипломаты, которые должны покинуть Россию, не являются агентами чешских спецслужб. Персонами нон грата объявлены почти все сотрудники политического отдела посольства Чехии. Также Йиндрак указал, что Россия потребовала от чешских дипломатов выехать из страны за 24 часа, а Чехия дала сотрудникам посольства России 48 часов. Йиндрак заявил, что не понимает, почему Россия высылает 20 дипломатов, хотя Чехия решила выслать 18, передает ТАСС. Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Госдеп отреагировал на данные о причастности США к планам убийства Лукашенко 18 апреля 2021, 17:16

Фото: J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

США отрицают свою причастность к какому-либо заговору с целью устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил официальный представитель Госдепартамента США. «Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», – передает его слова ТАСС. Говоря о задержании по подозрению в причастности к планировавшемуся покушению на Лукашенко адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Белоруссии, представитель Госдепа заявил, что Вашингтон готов оказать американскому гражданину консульскую помощь. «Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги», – сказал он. 17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров. Познер объяснил «нерусскость» Пушкина 18 апреля 2021, 17:01

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Елизавета Булкина

Журналист Владимир Познер заявил, что не считает поэта Александра Пушкина русским автором и объяснил его «нерусскость». «Я считаю, что Пушкин – не русский писатель, хотя он-то сам считал себя русским. (…) Он светлый, он улыбается каждым своим словом. (…) Пушкин радуется жизни, в нем есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя», – приводятся слова журналиста на сайте «Познер Online». Телеведущий отметил, что Пушкин прекрасно чувствовал и описывал русского человека. «Но для меня нерусскость Пушкина – именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору – северному, мрачному – не очень присущ», – объяснил свою позицию Познер. При этом, по мнению Познера, Михаил Лермонтов тоже является великим русским автором, «но не светлый совсем». Ранее россияне назвали самыми любимыми и великими поэтами Пушкина, Лермонтова и Сергея Есенина. В Эстонии предложили запретить въезд россиянам в ЕС 18 апреля 2021, 15:17 Текст: Елена Мирошниченко

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил прекратить выдачу виз россиянам в Евросоюз. «Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах», – цитирует сообщение политика в Twitter РИА «Новости». Он также напомнил, что до того момента, как Крым воссоединился с Россией, обсуждался вопрос упрощения въезда в ЕС для россиян. «Эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом», – добавил Ильвес. Уточняется, что политик призвал заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. Он убежден, что этот шаг необходим для безопасности Европы. При этом экс-президент отметил, что такое решение может негативно повлиять на обычных людей. Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву якобы действует по сей день. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил Таллину не включать «избирательную память». Сенатор Сергей Цеков заявил, что изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно. Он напомнил, что, согласно Конституции России, отторжение российской территории недопустимо. В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывания спикера эстонского парламента неуместными. Она отметила, что их можно было бы считать комичными, если бы не тот факт, что у России и Эстонии до сих пор нет договора о границе. Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция (...) не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. Песков рассказал об опасных хобби Путина 18 апреля 2021, 14:34

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин последователен в своих хобби, несмотря на периодические попытки отговорить его от опасных путешествий, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину. У представителя Кремля поинтересовались, предпринимаются ли попытки отговорить главу государства от опасных поездок – таких, как морская прогулка к китам на Камчатке или полет со стерхами. «Иногда – бывает – пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби»,– передает слова Пескова РИА «Новости». Напомним, в 2012 году по пути на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке президент России прилетел в Салехард, откуда на вертолете добрался до орнитологической станции «Кушеват». Там он пообщался с членами научно-исследовательской экспедиции «Полет надежды» и поучаствовал в одном из экспериментов, цель которого – показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, Путин совершил три полета: первый – ознакомительный, а два других – со стерхами. ФСБ показала задержание подозреваемых в подготовке покушения на Лукашенко 18 апреля 2021, 21:30

Фото: кадр РИА «Новости».

Текст: Елизавета Булкина

Федеральная служба безопасности России опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии. На видеозаписи видно, как Зенкович прибыл в Москву и спускается на эскалаторе в одном из аэропортов. Также на кадры попали его переговоры с Федутой на улице. Кроме того, на съемке ФСБ запечатлены переговоры Зенковича с якобы белорусскими генералами в VIP-комнате одного из ресторанов Москвы, передает РИА «Новости». Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии намеревались на 25 лет люстрировать министров, работавших при Лукашенко. «Вообще наше предложение – всех, кто занимал должности министров при Лукашенко, всем запрет на профессию лет на 25», – сказал Зенкович. Операция по задержанию Зенковича прошла днем. Видно, как сотрудники ФСБ усаживают юриста в служебный автомобиль. Федута был задержан в тот же день, но в другом месте. 17 апреля ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. В ФСБ сообщили, что подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения и свержения президента республики. Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек уточнил, что задержанные помещены в следственный изолятор КГБ, продолжаются следственные действия. Задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Также он заявил о связи Зенковича с американскими спецслужбами.