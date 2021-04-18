В России создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотников В Севастополе назвали рутиной заход британских кораблей в Черное море Гендиректора «Газпром газораспределение Киров» обвинили в коммерческом подкупе 18 апреля 2021, 15:46 Текст: Елена Мирошниченко

Гендиректор АО «Газпром газораспределение Киров» обвиняется в коммерческом подкупе на 44 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного Комитета России по региону. «Предъявлено обвинение генеральному директору АО «Газпром газораспределение Киров» по признакам преступления (по двум эпизодам), предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»)», – цитирует сообщение ТАСС. Следствие считает, что мужчина получил от представителей одной из компаний, занимающихся строительством зданий и сооружений, свыше 44 млн рублей. Он предложил заключать с данной компанией договоры подряда на строительство газопроводов и выполнение других работ, подписывать документы по приемке и оплате выполненных работ. «Судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В АО «Газпром газораспределение Киров» проведены обыски, в ходе которых изъята документация, интересующая следствие», – сообщили в СК. Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений. Всего к уголовной ответственности привлечены 20 человек.

Стали известны интересовавшие украинского консула в Петербурге базы данных 17 апреля 2021, 17:21

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел, следует из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания украинского консула, а также следственных действий с его участием. «Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел», – сказал в ходе опроса свидетель. По его словам, это происходило в период с 17 по 19 марта, передает ТАСС. Согласно видеокадрам, консул был задержан в одном из кафе Петербурга, когда получил электронное устройство. «Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера», – объявил дипломату сотрудник ФСБ. Сотрудники спецслужбы также пояснили прибывшим представителям генконсульства, что Сосонюк был «уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан. «Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой», – заявил на видео сотрудник ФСБ. Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа. В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России. Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год. Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении. Обсуждение военного переворота в Белоруссии сняли на камеру 18 апреля 2021, 00:31

Фото: кадр ОНТ

Текст: Антон Антонов

СМИ опубликовали видеозапись разговора, в ходе которого адвокат Юрий Зенкович обсуждает планы военного переворота в Белоруссии. Видеозапись опубликовал белорусский гостелеканал OНТ в Telegram. Зенкович на видео заявил: «Задача номер один у нас, получается, устранить самого главного; задача номер два – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН». Он указал на необходимость взять под контроль «несколько символических зданий» в центре белорусской столицы, в частности, радиостанцию и телевидение. Далее заговорщики собирались «зачитать обращение». Кроме того, планировалось заблокировать Минск, чтобы «не могли подтянуть внешние войска». Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. Сам Александр Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Он также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал главу американского государства Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции Байдена. В Москве предположили закрытие посольства Чехии 18 апреля 2021, 01:49 Текст: Антон Антонов

Дипломатический источник прокомментировал решение Чехии выслать 18 российских дипломатов. «Видимо, решили закрыть свое посольство в Москве», – приводит его слова «Интерфакс». Напомним, Чехия утверждает, что Москва якобы может быть причастна к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Из Чехии решено выслать 18 российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на Лукашенко 9 мая 17 апреля 2021, 21:06

Фото: kremlin.ru

Текст: Ксения Панькова

ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики Александра Лукашенко. В отношении лиц в Белоруссии возбудили уголовные дела, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко», – приводит ТАСС сообщение ЦОС. В ведомстве отметили, что по информации, «полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зянкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики». Как отметили в ЦОС, по прибытии Зянковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. «В ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т. н. скрытых базах», – сообщили в ФСБ. По данным ведомства, конечной целью являлось изменение конституционного строя Белоруссии с упразднением поста президента и возложением руководства страной на Комитет национального примирения. При этом, как подчеркнули в ФСБ, Зянкович планировал стать «куратором» парламента Белоруссии и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой в республике. В российском ведомстве подчеркнули, что «датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая с. г.» «После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», – добавили в ЦОС. В отношении Зянковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти») Уголовного кодекса Белоруссии. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. «Мы задержали группу, они показали, как это все планировали (…) мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР – не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ОНТ. По словам белорусского лидера, в планах у задержанных был «захват ребенка (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) – одного, второго, как получится». Ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля в отдел московской полиции поступило сообщение о пропаже без вести первого пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуты. Полиция Чехии объявила в розыск россиян Петрова и Боширова 17 апреля 2021, 22:30

Фото: Policie ČR/Twitter

Текст: Антон Антонов

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск, сообщила полиция Чехии. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления». В Twitter полиция опубликовала их фотографии. Указывается, что в октябре 2014 года Петров и Боширов должны были находиться сначала в Праге, а позднее в Моравско-Силезской области Чехии и Злинском крае, передает ТАСС. В сообщении полиции говорится, что каждый из них использовал как минимум «два удостоверения личности». Сообщается, что россияне «сначала показали два российских паспорта» – на имя Александра Петрова (дата рождения – 13 июля 1979 года) и Руслана Боширова (12 апреля 1978 года). Впоследствии они предъявили паспорт Молдавии на имя Николая Попы (18 июля 1979 года) и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова (23 октября 1975 года). В полиции также заявили, что не могут подтвердить связь между розыском Петрова и Боширова и взрывом в Врбетице в 2014 году. Напомним, глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов. Как рассказал чешский премьер Андрей Бабиш, власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». По версии Лондона, Петров и Боширов подозреваемых в отравлении Скрипалей. СМИ сообщали, что Петров и Боширов в 2014 году якобы побывали в Чехии до приезда туда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Против россиян введены санкции ЕС и США. Чехия высылает 18 российских дипломатов 17 апреля 2021, 21:26 Текст: Ксения Панькова

Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки, заявил первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД страны Ян Гамачек, отметив, что они должны покинуть Прагу в течение 48 часов. «Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», – цитирует ТАСС Гамачека. Как рассказал чешский премьер Андрей Бабиш, власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Nova. «Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов у Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб... Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника», – заявил Бабиш. По данным издания Novinky, он также заявил, что «о серьезных фактах, касающихся безопасности» Чехии, ему сообщили накануне. «Сегодня мы проинформировали президента Земана об этом деле и о предлагаемой процедуре, и президент выразил нам свою абсолютную поддержку», – добавил чешский премьер. Ранее Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». WhatsApp решил «отключить» часть пользователей 17 апреля 2021, 20:50 Текст: Ксения Панькова

Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления, сообщил сервис. «Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая», – сообщается на сайте сервиса. Как отметил сервис, если пользователь откажется принимать новые правила, его аккаунт не удалят, однако функциональность мессенджера будет серьезно ограничена. В частности, читать и отправлять сообщения будет нельзя, из опций останутся только звонки и уведомления. Пользователям предлагают либо принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт. Напомним, в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» сообщалось, что изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением. Макрон призвал определить «красные линии» для России 17 апреля 2021, 23:58

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Западным странам в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, через которые Москва не должна переступать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что «в случае недопустимого поведения следует вводить санкции». Однако Макрон считает, что нельзя «ограничиваться санкциями». По его словам, также необходим «конструктивный диалог» с Москвой, «честный и открытый», передает ТАСС со ссылкой на CBS и Agence France-Presse. Президент Франции считает, что глава российского государства Владимир Путин «может быть готов возобновить диалог». Макрон заявил, что диалог необходим для создания «системы, которая будет лучше, в плане контроля над вооружениями», а также для того, чтобы «стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов», передает РИА «Новости». Напомним, Елисейский дворец сообщил, что Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В пятницу Макрон принял в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского. Вучич оценил эффективность полученных от России «Панцирь-С1» и Ми-35 17 апреля 2021, 17:05

Фото: KOCA SULEJMANOVIC/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент Сербии Александр Вучич заявил о продолжении усиления и оснащения вооружений силовых структур, высоко оценив действия полученных из России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и вертолетов Ми-35 на военно-полицейских учениях. Совместные учения с боевыми стрельбами Минобороны и МВД Сербии «Ответ 2021» прошли на двух полигонах – «Орешац» на северо-востоке страны, где отрабатывались операции спецподразделений против террористов и освобождение заложников, и более масштабные действия на полигоне «Пасулянске ливаде» на юго-востоке Сербии. В маневрах участвовали свыше 1,2 тыс. бойцов армии Сербии, 300 сотрудников МВД, включая жандармерию. Применялись вертолеты Ми-35, Ми-17, Airbus H145, истребители-бомбардировщики J-22 «Орао2», патрульные катера и многочисленные виды ракетных установок, артиллерии и бронетехники сербского и импортного, в том числе российского производства, передает РИА «Новости». «Вы видели, как стреляют пушки «Панцирь-С1» – 5 тысяч выстрелов в минуту калибра 30 миллиметров, они сносят гору, это огромное усиление армии Сербии. Видели, как и на каком бьют расстоянии вертолеты Ми-35. Дальнейшей модернизацией, оснащением нашей армии и усилением полиции мы можем действовать на опережение и отвратить любого агрессора, действовать против возможных террористических актов быстро, организованно и очень эффективно», – завил сербский лидер в эфире национального телевидения. Глава МИД Сербии Никола Селакович в ходе визита в Москву 16 апреля заявил, что Сербия не видит помех продолжению военно-технического сотрудничества с Россией. В январе сообщалось, что Россия и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось. Напомним, 22 февраля ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Панцирь-С1», полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград. Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у России ЗРПК «Панцирь-С1». В Госдуме сочли возможным выход России из ПАСЕ 18 апреля 2021, 00:58 Текст: Антон Антонов

Учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, «можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи». В эфире «Соловьев. Live» он отметил, что «выйти можно только из Совета Европы в целом». Слуцкий считает, что власти России примут «адекватное решение, соответствующее тому, что Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются для нанесения разного рода ударов по России», передает РИА «Новости». Комментируя высылку из Чехии 18 российских дипломатов, Слуцкий заявил, что это попытка Европы отвлечь внимание от событий в Белоруссии, причем «работа очень профессиональная» – едва «прозвучали обвинения в адрес президента США – как по команде» выслали дипломатов. Слуцкий уверен, что «все это совершенно четко срежиссированно». «Белорусы нападают на Соединенные Штаты, а мы сейчас отвлечем и в политической, и в информационной плоскости и нападем на Россию», – сказал Слуцкий. По его словам, Чехия «идет в русле русофобского фарватера Вашингтона». Он заявил, что «основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года». Слуцкий выразил уверенность, что «реальных причин для такого шага не было», передает ТАСС. Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. Сам Александр Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов. Власти Чехии якобы подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Также полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. В Британии полуголая экоактивистка попыталась сорвать похороны принца 17 апреля 2021, 18:48

Фото: REUTERS/Phil Noble

Во время похорон супруга королевы Елизаветы II принца Филипа у стен Виндзорского замка появилась полуобнаженная экоактивистка, женщина средних лет пробежала вдоль толпы без футболки. Женщина появилась у стен Виндзорского замка топлес – без футболки и бюстгальтера. Прежде, чем ее задержала полиция, она успела взобраться на статую королевы Виктории и выкрикнуть лозунг: «Спасем планету!», передает «Московский комсомолец». Британская полиция не предоставила данных о задержанной экоактивистки. Ранее сообщалось, что принц Филип похоронен в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, во время отпевания прозвучала русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих». В связи с пандемией коронавируса на территорию Виндзорского замка в день похорон посторонних не допустили, иностранных журналистов не пригласили, в центре города усилено присутствие полиции. Напомним, принц умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Президент России Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму с соболезнованиями.

Министр обороны Германии испугалась российских ракет 17 апреля 2021, 22:55

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Для Европы существует угроза со стороны России, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По ее словам, «улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», которые являются «конкретными и непосредственными». При этом министр подчеркнула, что те, кто заявляет о подобных угрозах, «не настроен антироссийски». Она считает, что такие заявления отражают «политические факты», передает ТАСС. Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия обладает ракетами «вопреки существующим договорам о контроле над вооружениями и тайно», причем эти ракеты «могут достичь Германии». Также она заявила, что перемещения Россией войск «не способствуют созданию доверия, а, очевидно, провоцируют реакцию», передает РИА «Новости». В феврале Крамп-Карренбауэр назвала Россию «стратегическим конкурентом». В ноябре она призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности. Макрон намерен провести переговоры с Путиным 17 апреля 2021, 17:03 Текст: Ксения Панькова

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец. В пятницу Макрон принял в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. По этому случаю Макрон подтвердил приверженность Франции единству и суверенитету Украины, а также значение, которое он придает развитию двусторонних отношений во всех сферах, отмечается в коммюнике, передает РИА «Новости». «Президент республики и президент Зеленский также побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они вместе констатировали, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России обязательств с Украиной для облегчения их реализации. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным», – говорится в коммюнике. По данным пресс-службы Елисейского дворца, отметив сложность достижения соглашения по Донбассу и риски военной эскалации, президент Франции выразил решимость в том, что касается полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти прочное политическое решение конфликта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов провести телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Британия собралась направить военные корабли в Черное море 18 апреля 2021, 06:29

Фото: Michal Fludra/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В мае Великобритания направит два военных корабля в Черное море, сообщают СМИ. Эсминец и фрегат отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и пройдут через пролив Босфор. Лондон собирается таким образом выразить поддержку Украине и НАТО в регионе. Решение принято после того, как Пентагон передумал отправлять корабли в Черное море. Сообщается, что в случае угрозы со стороны России Великобритания готова направить в регион и другую военную технику, передает ТАСС со ссылкой на Times. В частности, истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце «Королева Елизавета» в Средиземном море будут находиться в состоянии готовности вылететь на помощь кораблям в Черном море в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации, пишет издание. Как отмечает газета, «Королева Елизавета» останется в Средиземном море из-за договора, запрещающего авианосцам входить в Черное море, передает РИА «Новости». Напомним, американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. СМИ заявили, что Пентагон не будет направлять корабли в Черное море, по крайней мере, на этой неделе из-за опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной. ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения на Лукашенко 18 апреля 2021, 12:25

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество лидера республики Александра Лукашенко, заговорщики получили данные на высших должностных лиц страны от хакеров, следует из оперативной съемки ФСБ. В субботу ФСБ задержала имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Юрия Зянковича и гражданина Белоруссии Александра Федуты, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии. В эфире канала «Россия 1» показаны кадры оперативной видеосъемки ФСБ. На них демонстрируется задержание Зенковича и Федуты. Как рассказывается в сюжете, генералов из числа подозреваемых позвали в ресторан на Садовом кольце и разместили в вип-комнате. Федута с Зенковичем сразу заявили, что их цель – убийство Лукашенко, говорится в сюжете. «Задача номер 1 – устранить самого главного. Задача номер 2 – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер 3 – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», – сказал Зенкович, передает РИА «Новости». Отмечается, что на встречу в ресторан Федута и Зенкович привезли даже поименный список лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии, которых планировалось убить или отправить в концлагерь. «Как минимум 30 человек еще... должны быть интернированы буквально в первый час. И это означает, что часть из них просто эмвэдэшники, ГБ (государственная безопасность – прим. ВЗГЛЯД), часть штатские. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован», – говорил Федута. «Палата представителей», – добавлял Зенкович. В сюжете отмечается, что нужную информацию о чиновниках уже раздобыли хакеры. «Все личные данные на них... Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», – заявил Зенкович. По данным следствия, к подготовке переворота подозреваемые планировали привлечь националистов из Киева, отмечается в сюжете. «Григор, вопрос звучит так – давай, Григор, разом замочим Луку, а после кто будет править в Беларуси, мы решим после», – эта фраза из беседы подозреваемых звучит в сюжете. На встрече в Москве подчеркивалось, что основной целью в начале переворота должно было стать устранение Лукашенко. Подозреваемые заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства, после военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для «выращивания демократии» по опыту Польши, отмечается в сюжете. «Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», – говорил Зенкович на встрече. В свою очередь Федута добавил, что «будет создан государственный совет, туда войдут лидеры всех зарегистрированных партий. Это задача министерства юстиции». «Я считаю, что выращивание демократии должно идти, это пример Польши показывал, с местного самоуправления», – вновь говорил Зенкович. Зенкович и Федута на встрече рассказали, чем они займутся после переворота. «Я буду отвечать за правовую реформу. Соответственно, курирование министерства юстиции, судов, разработку новой конституции и парламент», – приводятся в сюжете слова Зенковича. «Политическая реформа, идеологические ведомства, пресса, министерство культуры, министерство образования, партийная система и ЦИК, получается, мы курируем», – добавил Федута. В конце встречи Зенкович и Федута предложили генералам совершить классический «гоп-стоп», то есть разграбить и присвоить имущество Лукашенко, рассказывает корреспондент за кадром. Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Лидер Белоруссии также обвинил руководство США в причастности к попытке покушения. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера.