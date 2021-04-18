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18 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 13:28 | vz.ru
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17:11
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Итальянский аналитик: Байден потребует от Путина геополитических уступок
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Президент США Джо Байден хочет добиться геополитических уступок России, поэтому он использует тактику давления и устрашения, считает ведущий аналитик геополитического журнала Limes Дарио Фаббри.
«Байден не хочет войны, он хочет продемонстрировать, насколько Америка может представлять опасность, чтобы на этой основе достигать своих геополитических целей... На встрече с [президентом России Владимиром] Путиным, если она состоится, он может пообещать меньшее давление и определенный нейтралитет по Украине, но потребовать в обмен снизить присутствие России в ряде регионов, включая Средиземноморский и Ближневосточный, а также отдалиться от Китая», – рассказал Фаббри ТАСС.
Аналитик считает, что Вашингтон занял позицию нападающего в отношении Москвы. Такое положение имеет несколько причин, наименьшая из них – личность самого Байдена. По мнению эксперта, президент США хочет показать, что кардинально отличается от своего предшественника Дональда Трампа и «работает на внутреннее общественное мнение».
«Россию легче представить в качестве врага, чем тот же Китай. Это понятный американцам враг после всех лет холодной войны, и потом в России, в отличие от Китая, говорят о своих достижениях на международном уровне. Россия не скрывает свои действия на Ближнем Востоке, где наращивает свою роль. Это делает Россию в определенном смысле уязвимее с точки зрения поводов для нападок», – добавил Фаббри.
По мнению эксперта, еще одна причина – это попытка США сблизиться с основными европейскими странами, и для этого Байден также использует риторику общего врага.
Напомним, 13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
США призвали Россию ответить на новые санкции пропорционально
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Глава администрации Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции.
«На этой неделе я говорил с президентом России Путиным о характере наших отношений, отношений между нашими странами. Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Я призвал его ответить [на новые американские санкции] надлежащим образом, не переходить границы, так как мы тоже можем двигаться [дальше по пути увеличения санкционного давления]», – заявил Байден.
При этом американский лидер фактически выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон смогут, обменявшись применением ограничительных мер, оставить нынешний эпизод в прошлом и предпримут попытку стабилизировать двусторонние отношения.
«Моя надежда и ожидание заключаются в том, что мы сможем выработать modus vivendi (условия существования). Но важно, чтобы у нас были прямые переговоры и чтобы мы продолжали находиться в контакте друг с другом», – подчеркнул Байден.
«Сейчас время начать деэскалацию [российско-американских отношений]. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе», – заявил глава Белого дома.
«Суть того, о чем я говорю, в следующем: там, где для Соединенных Штатов есть интерес работать с Россией, нам следует это делать, и мы будем это делать. Если же Россия стремится навредить интересам США, мы дадим ответ, мы всегда будем стоять на защите своей страны, наших институтов, нашего народа и наших союзников», – добавил Байден.
Ранее 46-й американский президент заявил, что США якобы не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но готовы к введению новых санкций.
Накануне Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Напомним также, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
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Байден ввел новые санкции против России
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Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США. … Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб», – говорится в заявлении Белого дома.
Там добавили, что США на фоне введения санкций против России подтвердили приверженность обеспечению безопасности своих союзников и партнеров.
Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. «Министерство финансов выпустило указ, который запрещает финансовым учреждениям США участвовать в первичном рынке рублевых облигаций и облигаций в иностранной валюте, выпущенных после 14 июня 2021 года Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния или министерством финансов, а также предоставлять ссуды в рублях или не рублях Центробанку РФ, Фонду национального благосостояния или министерству финансов», – говорится в сообщении.
Кроме того, указ оставляет за администрацией США право расширять санкции против российского суверенного долга.
Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. «Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры», – говорится в сообщении Белого дома, передает РИА «Новости».
В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds. «Сегодня Соединенные Штаты официально заявляют, что Служба внешней разведки России (СВР), также известная как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, является виновником широкомасштабной кампании кибершпионажа, в которой использовалась платформа SolarWinds Orion и другие структуры информационных технологий. Разведывательное сообщество США полностью доверяет своей оценке относительно СВР», – говорится в сообщении.
Как сообщает газета The Washington Post, ЕС и НАТО после введения санкций США выступят в их поддержку, однако вводить свои ограничения не планируют, передает ТАСС
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
Ранее СМИ сообщили, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
В то же время агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Помощник Байдена подтвердил планы Вашингтона ввести санкции против России.
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МИД объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США
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МИД России официально опубликовал заявление «Об ответных мерах в связи с враждебными действиями США». В нем говорится, что данные контрмеры введены в ответ на антироссийские санкции США.
«Предпринятый Администрацией Байдена очередной выпад против нашей страны, разумеется, не может оставаться без ответа. В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии «сдерживания Москвы», на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений», – говорится в заявлении МИД.
В нем отмечается, что на этом фоне лицемерно звучат призывы из-за океана воздержаться от эскалации, а по сути России предлагают согласиться с тем, что с ней пытаются разговаривать с позиции силы. Однако Москва ранее уже заявляла, что санкционное и иное давление на нее не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации. Поэтому в ответ на антироссийские санкции в ближайшее время будут введены следующие контрмеры.
Так, на основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов.
«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», – отмечается в заявлении МИД. Кроме того, в рамках ответных мер ограничивается практика задействования Посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет отныне сведена к минимуму: до 10 чел. в год на основе взаимности.
Также будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран, а в связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. «О понимании в отношении «открытой суши».
Россия также намерена прекратить деятельность на территории страны американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. «Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу, – отмечается в заявлении МИД. – Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций».
В МИДе подчеркнули, что данные шаги – лишь часть имеющихся возможностей. «Сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса. В противном случае будет реализован набор таких болезненных для американской стороны решений, как, например, предписание диппредставительствам США уменьшить до 300 чел. численность персонала в России. Тем самым будет установлен реальный паритет по двусторонним загранучреждениям, поскольку до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников мы засчитываем 155 чел., командированных в наше Постпредство при ООН в Нью-Йорке. А ведь это совершенно не двусторонняя миссия», – подчеркивает МИД.
«Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально «ущемить» американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали», – говорится в сообщении. При этом МИД подчеркивает, что Россия хотела бы избежать дальнейшей эскалации с США и готова к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей.
«Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно – ни одна санкционная «волна» безнаказанной не останется. Разумеется, услышали заявления Президента Дж.Байдена о заинтересованности в «стабильных, конструктивных и предсказуемых» отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита. Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации» – заявляет МИД.
Соловьев объяснил «слащавые речи» Байдена после ввода санкций
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«Никакой деэскалации в отношениях между Россией и США быть не может, все комплиментарные слова Байдена в адрес Москвы – это абсолютно пустая риторика», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя заявления президента Джо Байдена, посвященные отношениям между США и Россией.
«В выступлении Байдена примечательно то, что он полностью сменил риторику. Еще недавно он оскорблял Владимира Путина и говорил о России менторским тоном. Но сейчас от этого тона ничего не осталось. Более того, он стал извиняющимся», – считает тележурналист Владимир Соловьев.
При этом, по его словам, в речи американского президента неожиданно не прозвучало ни одного обвинения в адрес России по поводу нарушения прав человека, ситуации вокруг блогера Алексея Навального или якобы поощрения атак «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение) против американских войск в Афганистане.
«Байден явно не может понять, какие именно шаги предпримет Россия в ответ на действия США. Именно поэтому он сначала звонит Путину, затем вводит санкции, а после выходит, объясняет их введение более ранними обещаниями времен избирательной кампании и умудряется сказать что-то о сотрудничестве», – поясняет собеседник. По мнению Соловьева, такое поведение вполне укладывается в логику привычной американской «игры, направленной в первую очередь на свою аудиторию», но «с отсылкой к России, поведение которой новая администрация предугадать не может». Соловьев убежден, что
«слащавые речи Байдена в совокупности с новыми рестрикциями ни в коем случае не должны вводить Россию в заблуждение».
«Нам надо четко понимать, что Байдена меньше всего на свете волнуют интересы нашего государства. Поэтому то, что он вдруг умудрился высказаться даже о взаимных интересах, ни в коем случае не должно нас очаровывать. И мы должны действовать только исходя из собственных национальных интересов», – убежден журналист. Он также предположил, что в обозримом будущем со стороны США последуют новые санкции против России, причем более жесткие.
При этом задача США повлиять каким-то образом на политику Москвы для Вашингтона вторична, считает Соловьев. «Главное для них – решить свои внутренние задачи. У нас все наоборот – нам следует понять наши национальные интересы, а поведение США не должно никоим образом воздействовать на них», – сказал журналист.
По мнению Соловьева, слова Джозефа Байдена о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях – это абсолютно пустая риторика. «Естественно, ни о какой новой перезагрузке и речи быть не может, особенно учитывая, что с 2017 года в США действует закон, который ставит нас в один ряд с Ираном и Северной Кореей», – добавил Соловьев. Более того,
«предыдущая перезагрузка образца 2009 года привела только к резкому ухудшению отношений».
По словам журналиста, своими действиями Байден стремится добиться построения новой альтернативной международной организации демократических стран, которая позволит ему решать все вопросы в обход ООН в целом и Совета Безопасности ООН в частности. «Таким образом он пытается отодвинуть Россию, Китай, Иран и еще ряд стран на периферию мировой политики и выиграть международную конкуренцию в условиях резко возросшего экономического могущества Китая», – резюмировал Соловьев.
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США, как на двух великих державах, лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Белый дом: Байден выступит с речью о России
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Президент США Джон Байден в четверг выступит с речью, которая будет посвящена России, сообщили в Белом доме.
«Во второй половине дня президент выступит с речью по поводу России», – передает сообщение РИА «Новости».
Выступление Байдена ожидается в 16.30 по времени Вашингтона (23.30 мск).
Ранее стало известно, что Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десятерых сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
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Байден в речи о России перепутал фамилию Путина
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Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, а также неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина.
Американский лидер сначала сказал, что «США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией». А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде «президент Клутин». Правда, сразу поправился, передает РИА «Новости».
Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам – он сам себя назвал однажды «машиной ляпов».
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США как на двух великих державах лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Политологи указали на лицемерие Байдена в отношениях с Россией
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«Подход Байдена к России – это политика кнута и пряника с целью изменить внешнюю политику Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого он призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции, «не переходя границы».
«Стратегическая цель США – включить Россию в союз против Китая. Именно ради этого все делается. Поэтому президент Соединенных Штатов вчера попытался одним махом снять все вопросы, связанные с RussiaGate», – убежден профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Подход Байдена к России – это политика кнута и пряника, отмечает собеседник. Уговорами и угрозами Россию пытаются включить в число стран, которые не вредят США, добавил он. «Мы не знаем, о чем реально говорили лидеры двух стран во время телефонной беседы. Были ли это угрозы со стороны Байдена или попытки объяснить какой-то интерес для России в случае ее присоединения к американской внешней политике? – рассуждает эксперт. – Очевидно, Москве было что-то предложено».
Соединенные Штаты хотели бы завершить нынешний этап конфликта с Россией, полагает Ткаченко. «Администрация США хочет прекратить использование тематики RussiaGate, чтобы не Конгресс занимался этим вопросом, как это было при Дональде Трампе в течение четырех лет, а чтобы сама администрация определяла, как взаимодействовать с Кремлем. После этих мер Конгрессу будет нечего сказать, а у Байдена будут свободные руки для ведения отношений с Россией. Его цель – усилить влияние на внешнюю политику Москвы», – добавил политолог.
В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «двусмысленность, если не сказать лицемерие, всегда были свойственны стилю американского руководства, особенно Демократической партии».
По его словам, «Байден пытается применить на практике принцип селективного, избирательного вовлечения России в решение международных вопросов, но такой подход крайне сложно реализовать». «Ведь вопросы стратегической стабильности трудно отделить от вопросов санкций и давления на экономику, из-за чего сокращаются возможности страны для активной внешней политики», – поясняет Кортунов.
«Потому России при любых контактах с США следует исходить из своих приоритетов, а не из той повестки, которая может быть предложена американцами.
Кроме того, с нынешним президентом одна из главных проблем заключается в том, что он может показаться слишком слабым и мягким. И если это произойдет, тогда в вопросе санкций Конгресс попытается вернуть инициативу к себе и вводить свои санкции. Поэтому коридор возможностей, в котором находится Байден, выглядит довольно узким», – резюмирует Кортунов.
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США, как на двух великих державах, лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Байден назвал Россию великой державой, а русских – гордым народом
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На России и США, как на двух великих державах, лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«[Россия и США – это] две великие державы, [на которых лежит] значительная степень ответственности за глобальную стабильность», – приводит слова Байдена ТАСС. «На президенте [России Владимире] Путине и на мне лежит большая ответственность в плане управления этими отношениями [между двумя странами]. Я отношусь к этой ответственности очень серьезно, как, уверен, и он», – добавил Байден.
«И россияне, и американцы – гордый и патриотичный народ. И я считаю, что российский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира», – продолжил президент США.
Он добавил, что России и США «на протяжении всей долгой истории соперничества удавалось находить способы справляться с напряженностью в отношениях и не дать ей выйти из-под контроля». «Есть также области, в которых Россия и Соединенные Штаты могут и должны работать вместе», – подчеркнул Байден.
В пример он привел продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), благодаря которому страны «сохранили этот ключевой элемент ядерной стабильности». «Это было в интересах Соединенных Штатов, России и, откровенно говоря, всего мира. И у нас это получилось», – отметил президент.
В ходе своего выступления в Белом доме Байден предложил запустить диалог по стратегической стабильности. «США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Мы можем решать важнейшие глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе, включая ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР, пандемию, изменение климата», – заявил Байден.
Ранее в Кремле отвергли попытки США разговаривать с Россией с позиции силы, при этом в Москве выразили заинтересованность в обсуждении с Вашингтоном вопросов стратегической стабильности, контроля над вооружениями, урегулирования региональных конфликтов. В США также заявляли о планах работать с Россией в сфере стратегической стабильности.
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Лукашенко рассказал о «бульканье» Байдена в ответ на вопрос Путина
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке устранить его.
«Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
Лукашенко сказал, что «благодарен Путину». Президент Белоруссии заявил, что во время разговора с главой американского государства Джо Байденом российский лидер «задал этот вопрос». «Бульканье – и ни одного ответа», – рассказал Лукашенко.
Белорусский президент сообщил, что после его возвращения из Баку состоялся телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин и рассказал ему об этом.
Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США.
Посол США вызван в МИД в связи с санкциями против России
Посол США в России Джон Салливан вызван в министерство иностранных дел России. Разговор для американской стороны будет тяжелым, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Я также хотела бы сказать, что в министерство иностранных дел России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Министерство финансов США объявило о введении санкции на ряд определенных операций с российским суверенным долгом, новых ограничениях в отношении пяти физических лиц и трех компаний в связи с Крымом и санкциях против российского военного технополиса «Эра».
Ранее стало известно, что Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
Напомним, СМИ сообщили, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
В то же время агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций. Также готовится высылка десяти российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Помощник Байдена подтвердил планы Вашингтона ввести санкции против России.
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Эксперт объяснил решение США вывести войска из Афганистана
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«Решение Байдена о выводе войск из Афганистана было частью его избирательной кампании и, возможно, он рассчитывает справиться с этой проблемой лучше, чем республиканцы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя заявление президента США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана в кратчайшие сроки.
«Решение вывести войска из Афганистана обусловлено тем, что это было частью предвыборной кампании Байдена. Он много критиковал своего предшественника Дональда Трампа за замедление этого процесса. Кроме того, для демократов сейчас это удачный инструмент продемонстрировать свое превосходство, показав, что они справились с проблемой лучше республиканцев», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Максимально короткие сроки вывода войск – до 11 сентября 2021 года – Кортунов объясняет возможными договоренностями с «Талибаном» (запрещенное в России террористическое движение). Во время переговоров с талибами Байден утверждал, что ему удастся добиться более благоприятных условий, чем Трампу», – полагает эксперт. При этом глава РСМД добавил, что ситуация осложняется еще и невозможностью предугадать степень исполнения «Талибаном» каких-либо взятых на себя обязательств.
Говоря о будущем Афганистана после вывода американских войск, Кортунов предположил изменение расстановки сил в стране. «Талибан», скорее всего, будет превращаться в основную политическую силу в Афганистане. Возможно, появится и какое-то коалиционное правительство», – прогнозирует эксперт, добавляя, что любая коалиция в стране будет временной. «В каком-то смысле Афганистан возвращается к тому состоянию, в котором он был до интервенции НАТО», – считает собеседник.
При этом одним из плюсов вывода войск является открывающиеся возможности для блокировки наркотрафика из Афганистана. «Американцы закрывали глаза на производство опиатов, потому что это поддерживало стабильность в стране, и главные потребители этого «продукта» находились не в США, а преимущественно в России и Европе», – отмечает Кортунов. Он также подчеркнул, что это достаточно серьезный вопрос для России, и она будет вести переговоры об усилении противодействия производству опиатов со стороны «Талибана».
Эксперт также заметил, что Россия не может в полной мере приветствовать вывод войск из Афганистана, поскольку США вносили свою лепту в сохранение стабильности в стране, которая может оказывать негативное влияние на республики Средней Азии. «Впрочем, теперь Афганистан рискует стать полем противостояния для большого круга региональных игроков, и это дает России возможность влиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе», – резюмировал Кортунов.
Накануне главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. В Сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным». При этом Россия призвала избежать военной эскалации в регионе.
Во вторник появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.
Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
Британцы осудили новые санкции США против России
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Читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».
«Байден считает себя суперменом, выгнав десять русских дипломатов. Какой же он глупец!» – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
Еще один комментатор отметил, что американский лидер старается делать «все наперекор» бывшему президенту Дональду Трампу, тогда как другие считают, что при экс-главе США такой ситуации не сложилось бы. «Все это вызывает хаос и приведет нас к войнам, голоду, безработице и анархии», – подчеркнул он.
Большинство пользователей и вовсе призвали «выгнать Байдена из Белого дома». Некоторые также выразили сожаление и принесли извинения «всему свободному миру» за ущерб, который наносит Демократическая партия США.
«Вы хотите задушить Россию санкциями? У нее 600 миллиардов долларов золотовалютный запас. Эта страна с самыми большими в мире природными ресурсами», – напомнил еще один комментатор.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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В Германии отношение Байдена к России назвали «третьим путем»
Журналист немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туман полагает, что глава американского государства Джо Байден в отношении России выбрал «третий путь».
Туман отметил, что после предложения Байдена президенту России Владимиру Путину провести саммит возникло ощущение разрядки в отношениях двух стран, но потом США ввели санкции. Как считает Туман, «Байден демонстрирует явный отказ от своего предшественника» на посту президента США Дональда Трампа, но «не от себя самого и своего предложения поговорить». По словам Тумана, Байден продемонстрировал, что подразумевает под «жесткими отношениями» с Москвой, но не отзывает предложение провести саммит, то есть «указывает возможный третий путь в отношениях с Россией», передает РИА «Новости».
13 апреля Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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Пушков объяснил желание Байдена встретиться с Путиным
Предложение президента США Джо Байдена провести двусторонний саммит с Россией имеет три причины. В первую очередь, идея саммита связана с эскалацией конфликта в Донбассе, последствия которого могут отразиться и на позициях Вашингтона, считает сенатор Алексей Пушков.
«Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся в такой конфликт – и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, Байден осознает уязвимость США перед новейшими российскими вооружениями: его просьба не «перебарщивать» с контрмерами из-за санкций явно свидетельствует о желании продолжать диалог.
Пушков считает, что американский лидер «видит встречу с Путиным своеобразным «мостом», который позволит вернуть Россию в «мировое сообщество».
При этом, как отметил сенатор, США потребует от России уступки в обмен на возвращение в «большую восьмерку»: под этим подразумевается, в частности, отказ от поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Москва уже не раз отвечала, что формат G8 для нее не представляет интереса», – напомнил он.
Ранее Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену избавиться от заблуждения, что он «одарил» Россию предложением провести встречу с президентом Владимиром Путиным.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
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Исландия не получала предложений провести встречу Путина и Байдена
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Исландия не получала предложений провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако Рейкьявик готов поддержать стремление снизить напряженность в отношениях государств, сообщили в пресс-службе исландского МИДа.
«К Исландии не обращались по вопросу проведения американо-российского саммита. Вместе с тем Исландия всегда готова поддержать инициативы, направленные на снижение напряженности и улучшение перспектив мира и безопасности», – передает заявление ведомства РИА «Новости».
В 1986 году в Рейкьявике прошла встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США. Также предложение о проведении встречи Путина и Байдена высказала Финляндия.
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