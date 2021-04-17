Зеленский счел вступление Украины в НАТО единственной гарантией мира

|
17 апреля, суббота | Последнее обновление — 03:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина заявила о способности своими силами справиться с «российской агрессией»
Разделы
Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
Подробности...
Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
Подробности...
Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится.
Подробности...
В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...
Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
Зеленский счел вступление Украины в НАТО единственной гарантией мира
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Только вступление Украины в НАТО «может гарантировать безопасность и мир в долгосрочной перспективе», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, речь идет о конфликте, который определит, удастся ли сберечь «истинный демократический порядок», «принцип неприкосновенности границ» и «свободу стран при выборе своей судьбы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он утверждает, что в Крыму дислоцировано как минимум 40 тыс. российских военных. Такое же число военных, по версии Зеленского, находится в других регионах России на границе с Украиной. Зеленский заявил, что на границе и «на оккупированной территории Украины сосредоточено больше российских войск, чем в период с 2014 по 2015 год, когда шли самые ожесточенные бои на Донбассе». Он считает это «давлением» на Запад.
Напомним, Зеленский призвал Запад «перейти от разговоров к решениям» и пригласить Украину вступить в Евросоюз и НАТО. В четверг украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в НАТО или вернуть статус ядерной державы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница.
«Если она пересечет границу – то должны быть последствия», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский счел «Северный поток – 2» вопросом войны
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса.
По его словам, политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет». При этом президент отметил, что эта война гибридна по своей природе, а также схожа с другими энергетическими, газовыми и «вакцинными» конфликтами. «Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. (...) Если «Северный поток – 2» достроят – не только Украина проиграет», – приводятся слова Зеленского на сайте главы государства.
Он добавил, что завершение строительства газопровода сейчас зависит лишь от двух факторов: позиции США и единой позиции стран Евросоюза.
«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», – подчеркнул украинский лидер.
Со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
Меркель и Макрон заявили о важности реализации минских соглашений
|
|
Канцлер Германии Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подчеркнули важность реализации «Минска-2» и продолжения работы в нормандском формате, сообщил кабмин ФРГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в пятницу ситуацию в Донбассе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры Франции и Германии подчеркнули важность реализации «Минска-2» и продолжения работы в нормандском формате.
«Канцлер и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации Минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках нормандского формата», – говорится в сообщении кабмина ФРГ, передает ТАСС.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе.
В Германии потребовали отклонить требования Украины о ядерном статусе
Член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт призвал германского министра иностранных дел Хайко Мааса немедленно отклонить требования Киева о ядерном статусе.
«К сожалению, из-за внутриполитической ситуации на Украине в настоящее время, она является ненадежным партнером для Запада. Как член комитета по международным делам бундестага Германии, я отвергаю украинские требования о ядерном оружии», – передает РИА «Новости» заявление Гердта.
«Я ожидаю, что министр иностранных дел Хайко Маас немедленно отклонит требование Украины о ядерном оружии», – добавил Гердт, подчеркнув, что «любой, кто любит мир и хочет уменьшить ядерную угрозу, не может поддерживать какой-либо ядерный статус Украины».
Накануне украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова объяснила Зеленскому его ошибку в определении «энергетической войны»
|
|
Украинский президент Владимир Зеленский ошибся, называя строительство «Северного потока – 2» энергетической войной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Нет. Энергетическая война – это энергоблокада Крыма. Помните, ЗеПрезидент, как в октябре 2015 года так называемыми «крымскотатарскими и украинскими активистами» были повреждены опоры линий электропередачи, связывающих российский полуостров с континентальной Украиной? 20 – 22 ноября того же года неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины», – заявила Захарова в своем Facebook.
Она добавила, что эти «активисты-диверсанты» две недели мешали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения полуострова. В сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения это не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид».
«Россия ответила на развязанную киевским режимом против крымчан энергетическую войну ассиметрично – строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения Крыма. Еще в мае 2016 года приведен в действие энергомост «Кубань – Крым», благодаря которому с материковой части России на полуостров поступает электроэнергия. Активно вводятся новые энергогенерирующие мощности: введены в строй Таврическая и Балаклавская ТЭС, суммарной мощностью 940 МВт. В этом году в России запустили мощный Бельбекский водозабор, который уже дал Севастополю более миллиона кубов воды. Идет строительство опреснительной установки в Сакском районе», – указала дипломат.
Захарова отметила, что попытки Киева провести транспортную блокаду Крыма обернулись строительством Крымского моста через Керченский пролив.
«Это крупнейший инфраструктурный проект на всем постсоветском пространстве за последние годы, самый длинный мост в Европе. Теперь из Крыма в Анапу можно с комфортом доехать всего за 2 часа. Сегодня это одна из важнейших транспортных артерий нашей страны. Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект «Северный поток – 2» – это бизнес, цивилизованный и выгодный», – подвела итог представитель ведомства.
Напомним, Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса. Политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет», заявил украинский лидер.
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
Украина заявила о способности своими силами справиться с «российской агрессией»
|
|
Вооруженных сил Украины достаточно, чтобы справиться с отражением «российской агрессии», заявил командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников», – сказал он, добавив, что Киев «в случае обострения рассчитывает на увеличение материально-технической помощи». При этом, по его словам, «сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно». Он считает, что «уровень военной угрозы вокруг украинских границ вырос, но в данный момент критическая линия не пересечена». Наев пояснил, что украинская сторона «не видит создания наступательных групп», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».
Тем временем главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что украинский генштаб «прогнозирует все возможные варианты развития ситуации», проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны и другие мероприятия. Он призвал «представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе». Хомчак заявил, что не следует «смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований». Он посоветовал «присоединяться» к ВСУ, «пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя «ситуацию вокруг границ», заявил в эфире телеканала «1+1», что Киев «слышит поддержку всех партнеров и абсолютно бескомпромиссный сигнал» к Москве «относительно отведения военных группировок». По его словам, «это принципиальный вопрос и для Франции, и для Германии». Ермак сказал, что поддержка со стороны других государств для Украины является «абсолютно четким сигналом, который приведет к снижению этого напряжения».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Одессит высмеял заявления Киева о «нападении России» ради воды для Крыма
Бывший антимайдановец, переехавший в Крым после событий в Одессе 2014 года, высмеял заявления министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что российские войска якобы могут атаковать Киев из Крыма, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова.
«Ну, во-первых, провокации и теракты на границе с Крымом регулярно пытается устроить Украина, и это всем прекрасно известно. Достаточно вспомнить подрывы ЛЭП в 2014 году, продуктовую и водную блокаду. Это не говоря о тех терактах, которые удалось предотвратить ФСБ», – отметил собеседник ФАН.
Комментируя заявления о «вторжении» ради захвата «великой украинской дамбы», антимайдановец напомнил, что войны уже не ведутся на мушкетах и плотными построениями, как при Наполеоне. «Вторгаться на вражескую территорию крупными соединениями для поражения штучного объекта уже не нужно. Сейчас для разрушения этого «чуда свидомой инженерии» достаточно случайного попадания одной ракеты «Калибр», – отметил он.
Кроме того, антимайдановец напомнил, что в 2014 году Украина неоднократно обстреливала территорию России тяжелой артиллерией. В частности, атаке подвергались приграничные лагеря с беженцами из Донбасса.
Ранее Таран во время выступления в подкомитете Европарламента по обороне в Брюсселе заявил, что российские войска якобы могут атаковать Киев из Крыма, чтобы обеспечить водоснабжение полуострова. Кроме того, Таран сказал, что от ВС России якобы стоит ждать серьезных военных провокаций в 2021 году.
Одновременно Таран заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает, и не привел доказательств, передает РИА «Новости».
Украина захотела помощи Китая в «сдерживании» России
Киев выражает надежду на присоединение Китая к процессу «сдерживания российской агрессии», говорится в сообщении МИД Украины по итогам консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Украины и КНР Евгения Енина и Ле Юйчэна.
В сообщении МИД Украины говорится, что «заместитель министра проинформировал китайского коллегу об обострении ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и наращивании российских военных формирований вблизи украинских границ», передает РИА «Новости».
Енин «выразил надежду, что КНР присоединится к процессу сдерживания российской агрессии... Ле Юйчэн заверил в поддержке КНР независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства и выразил уверенность в разрешении конфликтов путем переговоров».
Стороны обсудили также перспективы участия высокого представителя КНР в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Кроме того, стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций, сотрудничество в торговой, экономической, инфраструктурной, транспортной, логистической и гуманитарной сферах.
Енин также выразил благодарность правительству КНР за поставку на Украину первой партии вакцины CoronaVac от COVID-19 в марте.
Представители Украины и Китая договорились о продолжении сотрудничества Украины и Китая в этой сфере.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность. Кроме того, в начале апреля в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Также Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. В МИД России предупредили, что Вашингтону лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский заявил о готовности вернуться к диалогу по Донбассу
Киев всегда готов вернуться к содержательному дипломатическому разговору по Донбассу и призывает Москву к тому же, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«С начала моей работы в должности президента мы делали все, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения. Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же», – заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого обнародовал офис украинского лидера.
Отметим, что Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель донесут до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости соблюдения перемирия в Донбассе.
Журналистку РИА «Новости» не пустили на пресс-конференцию Зеленского в Париже
Журналистке РИА «Новости» отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Организаторы сослались на нехватку мест в связи с ограничениями на фоне коронавируса. Это уже третий за два дня отказ журналистам в аккредитации на мероприятия с участием украинского президента в рамках его визита во Францию, передает РИА «Новости».
«У нас была ограниченная численность, и список был закрытый. То есть, уже мест нет», – заявили в пресс-службе администрации Макрона.
Ранее в пятницу корреспондента РИА «Новости» не пустили на протокольную съемку приезда Зеленского в Елисейский дворец, объяснив отказ санитарными ограничениями. В четверг пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента РИА «Новости» на телефонный брифинг по встрече Макрона с Зеленским.
Президент Украины на фоне эскалации в Донбассе посетил в пятницу Париж, где встретился с Макроном. Канцлер Германии Ангела Меркель присоединилась к ним по видеосвязи. Накануне встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе.
Зеленский захотел нарастить турпоток в Турцию после ограничений России
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым наращивать туристический поток украинцев в Турцию на фоне приостановки Россией авиасообщения с этой страной.
По словам Зеленского, в ходе визита в Турцию, который состоялся в минувшую субботу, он обсудил с президентом этой страны Реджепом Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма, передает РИА «Новости».
«Мы с ним (Эрдоганом) говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из России в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию», – заявил он в видеокомментарии по итогам заседания СНБО Украины в четверг.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
США допустили увеличение числа своих военных на Украине
Соединенные Штаты рассмотрят вопрос об увеличение военного присутствия на Украине, если в этом возникнет необходимость, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин.
«Мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента, и если по нашим оценкам потребности увеличатся, мы этот вопрос рассмотрим», – передает слова Квин РИА «Новости».
Как отметила представитель США, Вашингтон и его партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с главой американского дипведомства Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Вашингтон привержен оказанию помощи Украине в удовлетворении ее потребностей по самообороне, выразив «обеспокоенность российским военным строительством».
В начале недели генсек НАТО пообещал поддержку Украине. Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада».
Пентагон обещал продолжить операции в Черном море
США продолжат направлять военные корабли в Черное море, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Он сообщил, что военное ведомство США «на рутинной основе вело операции военных кораблей в Черном море, и это продолжится». Кирби не стал комментировать сообщения о том, что Вашингтон отменил заход кораблей в Черное море для снижения эскалации в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».
При этом Кирби отметил, что Москва «объявила о намерении запретить иностранным кораблям и государственным судам до октября проходить через Керченский пролив, Азовское море и некоторые части Черного моря, ссылаясь на военные учения». Он считает, что это является частью «кампании по подрыву Украины». Пентагон призвал Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять выстраивание военного потенциала у границ Украины».
Напомним, американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. СМИ заявили, что Пентагон не будет направлять корабли в Черное море, по крайней мере, на этой неделе из-за опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной.
По данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ начали скрывать от ОБСЕ места с техникой в Донбассе под знаками «мины»
Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы скрыть от патрулей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ места у линии соприкосновения, где размещаются запрещенные минскими договоренностями вооружение и военная техника, заявили в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Представитель пресс-службы народной милиции сообщил, что «командованием 59-й бригады (ВС Украины) отдан приказ любым способом не допустить наблюдателей в места размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения», передает РИА «Новости».
По его словам, чтобы не допустить въезд патрулей миссии в подконтрольные Киеву населенные пункты Луганское и Семигорье, где во дворах жилых домов замаскирована бронетехника, украинские силовики установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенных пунктов.
«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Мирная нами зафиксирован очередной случай передвижения военной техники по населенному пункту», – добавил представитель пресс-службы.
По его словам, для сокрытия этого факта от наблюдателей ОБСЕ подразделения радиоэлектронной борьбы ВС Украины осуществляли подавление сигналов управления и навигации беспилотника миссии, выполнявшего в это время наблюдательный полет в данном районе.
«Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – заключил он.
Ранее ОБСЕ зафиксировала активизацию обстрелов в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский назвал дату встречи политсоветников «нормандской четверки»
Встреча в «нормандском формате» на уровне политсоветников состоится 19 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Считаю важным, что мы приближаемся к следующему заседанию, считаю, что оно возможно. 19 апреля будет заседание советников «нормандской четверки» и будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры. Это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад: что будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной, сейчас с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны. Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Президент Украины на фоне эскалации в Донбассе посетил в пятницу Париж, где встретился с Макроном. Канцлер Германии присоединилась к ним по видеосвязи. Накануне встречи Москва призвала Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации напряженности в Донбассе. При этом пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента российского агентства РИА «Новости» на телефонный брифинг по грядущей встрече Макрона с Зеленским.
«Нормандский формат» переговоров по ситуации на юго-востоке Украины существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Германии, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.
Ранее в Кремле заявили, что Франция и Германия имеют некоторые разногласия с Москвой по Донбассу: они хотят, чтобы Россия проявляла большую гибкость, при этом обе страны понимают, что минские договоренности необходимо выполнить.
|
|