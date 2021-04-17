Зеленский счел вступление Украины в НАТО единственной гарантией мира

Только вступление Украины в НАТО «может гарантировать безопасность и мир в долгосрочной перспективе», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о конфликте, который определит, удастся ли сберечь «истинный демократический порядок», «принцип неприкосновенности границ» и «свободу стран при выборе своей судьбы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Он утверждает, что в Крыму дислоцировано как минимум 40 тыс. российских военных. Такое же число военных, по версии Зеленского, находится в других регионах России на границе с Украиной. Зеленский заявил, что на границе и «на оккупированной территории Украины сосредоточено больше российских войск, чем в период с 2014 по 2015 год, когда шли самые ожесточенные бои на Донбассе». Он считает это «давлением» на Запад.

Напомним, Зеленский призвал Запад «перейти от разговоров к решениям» и пригласить Украину вступить в Евросоюз и НАТО. В четверг украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в НАТО или вернуть статус ядерной державы.

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