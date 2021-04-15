Зеленский призвал Запад пригласить Украину в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад «перейти от разговоров к решениям» и пригласить Украину вступить в Евросоюз и НАТО.

«Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», – заявил Зеленский в интервью Le Figaro накануне переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. По словам Зеленского, «настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО», передает ТАСС.

«Если ЕС и Эммануэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям», – заявил украинский лидер.

В ходе интервью Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона «лучше отношения» с президентом России Владимиром Путиным, чем с ним. «И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке», – сказал он.

Ранее в четверг украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в НАТО или вернуть статус ядерной державы. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Прибалтику привлечь НАТО к «практической поддержке» Киева.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке альянсом Украины. После этого Москва обвинила НАТО в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта в Донбассе. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. Кроме того, в Совфеде обвинили Киев в стремлении вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе.

В начале апреля Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле выразили уверенность, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.

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