Зеленский призвал Запад пригласить Украину в НАТО

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15 апреля, четверг | Последнее обновление — 23:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия сократила вложения в госдолг США
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Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны.
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Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь.
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«Западные партнеры» хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть ее на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере еще в нескольких аспектах, кроме военного.
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Зеленский призвал Запад пригласить Украину в НАТО
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Украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад «перейти от разговоров к решениям» и пригласить Украину вступить в Евросоюз и НАТО.
«Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», – заявил Зеленский в интервью Le Figaro накануне переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. По словам Зеленского, «настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО», передает ТАСС.
«Если ЕС и Эммануэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям», – заявил украинский лидер.
В ходе интервью Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона «лучше отношения» с президентом России Владимиром Путиным, чем с ним. «И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке», – сказал он.
Ранее в четверг украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в НАТО или вернуть статус ядерной державы. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Прибалтику привлечь НАТО к «практической поддержке» Киева.
Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке альянсом Украины. После этого Москва обвинила НАТО в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта в Донбассе. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. Кроме того, в Совфеде обвинили Киев в стремлении вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе.
В начале апреля Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле выразили уверенность, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
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Экс-замглавы СБУ предсказал импичмент Зеленского из-за гражданства
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Действующего президента Украины Владимира Зеленского ждет импичмент после публикации «интересных документов» о гражданстве, заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный.
По словам бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины, речь идет о «неожиданной информации» об украинском президенте, которую ему предоставили «новые друзья». Он не уточнил, о каких документах именно идет речь.
«Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента [Владимира Зеленского]. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента», – написал Нескоромный в своем Telegram-канале.
Экс-замглавы СБУ выразил готовность предоставить соответствующие материалы заинтересованным в этом «патриотическим политическим силам». Нескоромный призвал украинский истеблишмент обратиться к нему за информацией, после обнародования которой они смогут «войти в историю».
Напомним, в феврале в Раде начался сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского. Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента действующего президента Украины Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».
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Кравчук объяснил слова о готовности стрелять «по людям с флагами России»
Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил высказывание о готовности стрелять, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами».
Кравчук заявил, что не жалеет о сказанном, поскольку, по его мнению, «он не один, кто это сказал». «Думаю, может быть, (так сказали) миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины – он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
В качестве примера экс-президент Украины привел Швейцарию, где «у каждой семьи есть оружие, которое может быть использовано для защиты своей земли, страны и народа».
«Враги Украины должны быть выдворены за пределы страны, чтобы их духом тут не пахло», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». Экс-президент Украины также отметил, что «немного преувеличил, поскольку возраст у него уже не стрелковый», и хотел показать, что «каждый украинец может защищать свою землю».
Напомним, в прошлый четверг экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Позже стало известно, каким оружием Кравчук собрался убивать русских парашютистов.
В тот же день главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИДе подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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Берлин: Отказ от «Северного потока – 2» может обострить ситуацию на границе России и Украины
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Прекращение строительства «Северного потока – 2» как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной, выразил мнение глава МИД Германии Хайко Маас.
Маас в программе Tagesthemen в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD выступил против прекращения строительства газопровода, так как, на его взгляд, отказ от проекта может и не оказать воздействия на Москву, а также не приведет к деэскалации напряженности на Украине, передает Deutsche Welle.
Министр добавил, что опасается противоположного развития событий.
Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России. До этого Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.
Президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Отметим, со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
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Посол Украины в Германии попросил членства в НАТО или статуса ядерной державы
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы.
«Я знаю, что некоторые немцы очень скептически относятся к этому сценарию (вступления Украины в НАТО), прикрываясь девизом: «Ради бога, ни в коем случае не гневите и не провоцируйте русских». Но этот «немецкий страх» непонятен на Украине», – заявил посол в ответ на комментарий журналиста Deutschlandfunks о том, что вступление Украины в альянс станет «провокацией против Москвы», поскольку НАТО еще ближе подойдет к российским границам.
По его словам, на Украине сложилась «чрезвычайно опасная ситуация». «У Украины нет выбора. Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: … снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?» – заявил Мельник.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
На момент распада СССР Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом. По данным украинских СМИ, на территории страны оставались 900 боеголовок, 165 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) PC-18 (УР-100Н УТТХ «Стилет») и PC-22 (РТ-23 УТТХ «Молодец»). Также на Украине располагались значительные запасы тактического атомного оружия, четыре сотни сверхзвуковых крылатых ракет большой дальности X-22 и дислоцировались подразделения стратегической авиации, вооруженные дальними бомбардировщиками Ту-22М3, передает RT.
16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР, председателем которого был Кравчук, принял декларацию о государственном суверенитете, в которой был провозглашен безъядерный статус страны. С 2014 года из Киева регулярно звучат призывы восстановить ядерный статус страны. По мнению аналитиков, подобные заявления голословны, поскольку Украина лишена ресурсов для разработки и производства атомного оружия.
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Строительство военной базы НАТО вызвало скандал в Румынии
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Румынские фермеры, земля которых была выкуплена министерством обороны республики под строительства базы Североатлантического альянса, пожаловались на шестикратно заниженную компенсацию.
В мае 2020 года министр обороны Николае Чьюкэ подписал постановление об отчуждении 2,4 тыс. гектаров земли недалеко от 57-й авиабазы в округе Констанца. Минобороны Румынии объявило, что на этой земле будет построен «настоящий военный город НАТО», в котором смогут расположиться около 10 тыс. солдат и мирных жителей. Проект будет реализован в ближайшие 20 лет, пишет издание Adevarul.
Решение о переселении затронуло более 1 тыс. местных жителей, в том числе 22 семьи, владеющих фермами в данном районе. Большая часть земель уже выкуплена армией, однако местные жители остались недовольны установленной стоимостью компенсации за землю, которая, по их словам, в шесть раз ниже средней цены на свободном рынке.
«Правительство устанавливает неоправданно низкую цену без учета социальных, экономических и финансовых последствий для граждан или местных властей», – говорится в петиции, подписанной несколькими безземельными фермерами.
В 2019 году сообщалось, что министерство обороны Румынии намерено потратить 12 млрд леев (около 2,8 млрд долларов США) на реконструкцию, адаптацию к стандартам НАТО и увеличение пропускной способности 57-ой авиабазы.
Украина заочно арестовала еще 12 российских самолетов
Суд Украины наложил заочный арест на 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым, поскольку Киев считает это нарушением своего законодательства, сообщила так называемая прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя, входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины.
«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из / в закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь-авиа», что находится на временно оккупированной территории АР Крым», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Ранее аналогичная мера была применена в отношении 199 самолетов.
Ранее украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
США собрались помочь Украине с самообороной
Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Украине в удовлетворении ее потребностей по самообороне, заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с главой американского дипведомства Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Я призываю Россию уважать территориальную целостность Украины. Мы привержены оказанию помощи Украине в ее потребностях по самообороне», – приводит заявление главы Пентагона ТАСС.
Остин повторил ранее озвученную позицию США об «обеспокоенности» российским военным строительством. «Мы продолжим внимательно следить за действиями [в регионе], продолжим консультироваться с партнерами, – отметил министр. – Мы призываем Россию прекратить провокации и проявить большую открытость касательно последних действий».
Глава Пентагона напомнил, что США ранее предоставили Украине некоторую материальную поддержку. «Мы рассматриваем [возможность] продолжения этого», – добавил он.
«Наша команда по национальной безопасности всегда предоставляет президенту [США Джо Байдену] ряд вариантов, которые заключаются в использовании всех имеющихся элементов национальной силы. Мы рассматриваем [различные] варианты для представления [американскому] президенту. Я остановлюсь на этом», – сказал глава Пентагона.
На уточняющий вопрос Остин несколько конкретизировал, в чем будет состоять материальная поддержка Киеву. «Мы предоставляем материальную поддержку Украине, и мы этим занимаемся уже какое-то время, – сказал он. – Это включает нелетальные материальные средства и некоторые вооружения. Кроме того, мы предоставляли в прошлом для оказания содействия некоторых инструкторов».
«Мы бы стремились к продолжению в перспективе шагов этого же типа на основе потребностей [Украины]», – пояснил глава военного ведомства.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический альянс решительно настроен добиваться от России шагов по деэскалации напряженности вокруг Украины. В среду в Кремле заявили об отсутствии угроз в чей-либо адрес со стороны России.
В прошлую пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.
Днем ранее главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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ОБСЕ зафиксировала максимум обстрелов в Донбассе с начала года
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Зафиксированное ОБСЕ за последние две недели число случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе является максимальным с начала года, заявила спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Хайди Грау.
«Заседания Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп состоялись на фоне возросшего числа нарушений режима прекращения огня. По данным Специальной мониторинговой миссии (СММ), число нарушений, зафиксированных в течение последних двух недель, достигло самого высокого уровня в этом году и было в три раза выше по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Это негативно сказывается и на нашей работе», – приводит слова Грау ТАСС.
Спецпредставитель отметила, что в течение последних двух недель также «значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата».
Дискуссия относительно координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, по словам Грау, будет продолжена на будущих заседаниях рабочей группы по безопасности. «Эффективная имплементация данного механизма будет возможна только при наличии политической воли значительно сократить число нарушений режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения», – подчеркнула она.
В обсуждениях участников заседания политической рабочей группы, констатировала Грау, «снова преобладали процедурные вопросы, которые воспрепятствовали продвижению относительно разработки плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями». В центре внимания гуманитарной рабочей группы, проинформировали в ОБСЕ, были вопросы устранения препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области, а также относительно взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.
Накануне полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. Днем ранее представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
В начале марта омбудсмен провозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживались абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания». До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе.
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ЛНР: Американские инструкторы прибыли в Донбасс для подготовки украинских снайперов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в Донбассе трех иностранных инструкторов, обучавших снайперов и саперов ВС Украины, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
«На полигон 80-й бригады (ВС Украины, – ред.ВЗГЛЯД) в районе населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева, – ред.ВЗГЛЯД) с целью контроля соответствия методике подготовки боевиков стандартам НАТО неофициально прибыли трое военнослужащих США, формально находящихся на Яворовском полигоне в составе Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.
По его словам, американские специалисты провели занятия по минно-взрывному делу и отработке действий снайперских пар. Работа инструкторов США спланирована до 20 апреля на полигонах 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ, утверждает представитель ведомства.
Ранее в ЛНР сообщили об обстреле военными Украины из гранатометов подконтрольного Луганской народной республике поселка Золотое-5.
Также сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала активизацию обстрелов в Донбассе.
Президент Грузии посетит Украину для выработки совместных планов вступления в НАТО и ЕС
Президенты Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский в четверг во время телефонного разговора обсудили «важность безопасности региона Черного моря и необходимость представления совместных целей на встречах высшего уровня ЕС и НАТО», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщила администрация президента Грузии, с целью выработки такой единой стратегии Саломе Зурабишвили вскоре посетит Украину.
Президент Грузии выразила поддержку украинскому коллеге в связи с ситуациями в Донбассе и Крыму.
«Евроатлантическая интеграция – это единственное направление для безопасности Украины и Грузии», – считает президент Грузии.
Ранее Грузия заявила, что вскоре вернет на Украину посла, отозванного в мае прошлого года после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой украинского исполкома реформ.
В Крыму выразили готовность пресечь провокации Киева на границе
Все возможные провокации Киева на границе с Украиной будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности, заверил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
По его словам, крымчане находятся в безопасности, благодаря работе правоохранителей и всех силовых структур, передает РИА «Новости».
«Все провокации, если на них решится Киев, будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности. До нас им не дотянуться. Крымчане находятся в безопасности», – отметил Константинов.
Он подчеркнул, что политика киевских властей сродни подлости и коварству, которым можно противопоставить только решительные действия.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинские спецслужбы пытаются совершать диверсии и теракты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.
В ДНР рассказали о возвращении в «атмосферу 2014 года»
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«Появились свежие укрепления в черте прифронтовых городов и районов, люди обсуждают сводки обстрелов. Всюду незримый призрак событий семилетней давности», – рассказала с газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Виктория Демидова, комментируя сообщения о максимальном за последнее время числе нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины.
«Каждый день здесь происходят обстрелы, сообщают о все новых жертвах. Сегодня утром с позиций украинских войск били из крупнокалиберных орудий, один мирный житель погиб в своей квартире», – рассказала жительница Донецка Виктория Демидова. «О других жертвах за последние сутки неизвестно, «всего лишь» разбиты стекла в нескольких домах в Донецке, и в Старомихайловке – поселке в 25 километрах к западу от столицы ДНР. В соцсетях пишут, что с украинской стороны стреляли по Горловке и Ясиноватой», – добавила Демидова.
«На форумах вновь обсуждают темы, которые были актуальны семь лет назад, во время горячей фазы боевых действий. Говорят о том, как собрать «тревожный чемоданчик», «набор добровольца», – поделилась Демидова. – Последний раз мы жили в таком режиме в 2015 и 2016 годах». Но сейчас многое напоминает об атмосфере 2014 года, полагает собеседница.
«Сегодня по соцсетям разошлось видео от очевидцев, где здание администрации Донецка плотно обкладывают мешками с песком. Память 2014-2015 годов еще очень свежа, а руки помнят, как говорится. Появились свежие укрепления в черте прифронтовых городов и районов, какие-то фортификационные сооружения. Люди при каждом удобном случае обсуждают сводки обстрелов, утреннюю и вечернюю. Всюду незримый призрак боев семилетней давности», – рассказала Демидова.
Жители Донецка и других городов республики в подавляющем большинстве не верят заявлениям Украины о готовности урегулировать ситуацию исключительно политическим путем, подчеркнула собеседница. «Наверное, не для этого в Донбасс идут бесконечные эшелоны украинской военной техники. И раскаты взрывов от украинской артиллерии звучат не в целях политики гуманизма. При этом взрывы мы все чаще слышим в центре города, а не на окраинах», – рассказала жительница столицы ДНР.
При этом, отметила Демидова, паники в городе нет, жизнь проходит в обычном русле. «Караваны машин к границе не направляются, ажиотажа вокруг набора продуктов в магазинах нет», – рассказала она.
«Все понимают, что ситуация вокруг нас сжалась до максимума как пружина и вот-вот лопнет. Но новой большой войны здесь никто не хочет. Все очень хорошо помнят прошедшие семь трудных лет и множество ушедших знакомых и близких. Однако на улицах в диалогах простых прохожих все чаще можно услышать фразу – «Ой, пусть уже нападают, перетерпим раз и все закончится – бесконечно так быть не может», – заключила собеседница.
Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Хайди Грау заявила о том, что зафиксированное ОБСЕ за последние две недели число случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе стао максимальным с начала года. Кроме того, в течение последних двух недель также «значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата».
Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявил о том, что украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Он подчеркнул, что представители украинской стороны в СЦКК игнорируют запрос режима тишины.
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РИА Новости не пустили на брифинг по встрече Макрона с Зеленским
Пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента российского агентства РИА «Новости» на телефонный брифинг по грядущей встрече французского лидера Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Мы получили ваш запрос на участие в брифинге (brief off) по встрече президента республики с президентом Украины Владимиром Зеленским. К сожалению, мы не можем дать положительный ответ на ваш запрос в связи со слишком большим числом записавшихся. Приносим свои извинения и благодарим за понимание», – сообщили РИА «Новости» в Елисейском дворце в ответ на запрос об аккредитации.
Представитель пресс-службы не стал обсуждать ситуацию по телефону, он посоветовал написать жалобу в письменном виде. Ответ на письмо до сих пор не получен.
В 2017 году агентству отказали во входе в администрацию французского лидера в преддверии процедуры вручения послом России Алексеем Мешковым верительной грамоты Макрону, несмотря на то, что требования к аккредитации были выполнены в срок.
В 2020 году британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей). Причиной называется нарушение принципа беспристрастности. В Роскомнадзоре заявляли, что в отношении Ofcom будут приняты зеркальные меры.
В 2018 году Ofcom также инициировал несколько расследований против RT и оштрафовал телеканал на 200 тыс. фунтов, объявив о «серьезных нарушениях правил вещания».
Прокуратура Нидерландов признала утечку данных по делу МН17
Прокуратура Нидерландов признала утечку записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении Boeing на востоке Украины Сергея Дубинского, при этом утверждает, что они «нелегальным образом» попали в третьи руки.
«Большинство перехваченных разговоров касаются не только дела MH17, но и криминальных преступлений на Украине. Однако мы имеем иную ситуацию, когда речь идет о документах, о которых сообщалось в передаче, и которые есть только в нашем досье по авиакатастрофе», – цитирует РИА «Новости» прокурора Манона Риддербека.
По его словам, этих документов нет в других делах прокуратуры и нигде больше, «ни прокуратура, ни полиция, ни следственный судья не передавали их третьей стороне». Он подчеркнул, что эти документы попали в руки других сторон нелегальным образом.
Ранее журналисты в Нидерландах заявили, что якобы получили доступ к телефонным разговорам Сергея Дубинского – обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине. «Записи» сделаны службой безопасности Украины. Утверждается, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы. Пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк заявил, что прокуратура Нидерландов не располагает сведениями, как записи телефонных разговоров оказались у голландских журналистов.
Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
Президент Финляндии после беседы с Путиным обсудил ситуацию у границ Украины с Зеленским
Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на российско-украинской границе, сообщает канцелярия финского лидера.
В сообщении канцелярии говорится, что Ниинисте провел телефонный разговор с Зеленским 15 апреля, стороны «обсудили возможности снижения напряженности на Крымском полуострове и на границе между Россией и Украиной», передает ТАСС.
Отмечается, что Ниинисте «подтвердил неизменную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины».
Канцелярия указала также, что «Финляндия считает важной реализацию соглашения об ассоциации и о свободной торговле между ЕС и Украиной».
Там добавили, что главы государств обсудили также «намерение Украины создать так называемую Крымскую платформу (представленная Зеленским новая переговорная площадка)».
Ниинисте поговорил с Зеленским спустя два дня после беседы с президентом России Владимиром Путиным, с которым он также обсуждал ситуацию на востоке Украины. Российский лидер изложил финскому коллеге подходы Москвы к разрешению внутриукраинского кризиса, «обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».
Ранее Финляндия выразила готовность организовать встречу лидеров России и США.
Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». При этом в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
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