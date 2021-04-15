Киев призвал страны Балтии привлечь ЕС и НАТО к «практической поддержке»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил коллег из Латвии, Литвы и Эстонии озвучивать перед ЕС и НАТО вопросы о необходимости оказания Украине «практической поддержки».

«Я убежден, что Эстония, Латвия и Литва всегда готовы не только словом, но и конкретным действием поддержать Украину, но я также обратился к коллегам с просьбой, чтобы они как члены ЕС и НАТО говорили с другими странами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины», – цитирует ТАСС Лийметс.

Также Кулеба подчеркнул, что российская сторона якобы «открыто угрожает Украине войной и запугивает уничтожением украинской государственности».

«Я хочу ответить на это очень просто, двумя фразами. Первое – не дождетесь, второе – мы не боимся», – сказал он.

По словам главы МИД Украины, Украина достаточно сильная страна, однако «надеется на друзей для того, чтобы защитить свою государственность». Он также поблагодарил коллег за поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины и реформ, которые проводятся в стране.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.